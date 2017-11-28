DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇUKURCA\'DA KAYALIKLARDAN DÜŞEN ASKER ŞEHİT OLDU

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde kayalıklardan dengesini kaybedip uçuruma düşen 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Demiryürek\'in şahadet haberi memleketi Adana\'nın Kozan ilçesindeki baba evine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Irak sınırındaki Güven dağı üst bölgesinde helikopter pistinin güvenliğini alan askerlerden Piyade Er Yusuf Demiryürek, saat 17.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan Demiryürek, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Demiryürek için bu sabah Hakkari\'de tören düzenleneceği belintildi. Piyade Er Yusuf Demiryürek\'in şehit olduğu haberi, Adana\'nın Kozan İlçesi Özbaşı Mahallesi\'nde oturan baba 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve anne 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek çiftine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Demiryürek çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

BABA DEMİRYÜREK: KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ

Sürekli televizyonlardan haberleri takip ettiğini belirten acılı baba Yaşar Demiryürek, \"Korktuğum başıma geldi. Komutanlar oğlumun şahadet haberini getirdi\" dedi. 15 gün önce kendisiyle telefonda konuştuğunu anlatan şehidin kuzeni Ahmet Demiryürek ise \"Kendisiyle konuştuğumda \'dağlarda görev yapıyoruz. Benim buradan cenazem gelir. İçime öyle doğuyor\' dedi\" diye konuştu. 17 aylık asker, bekar ve 4 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek\'in cenazesinin, bu öğle namazına müteakiben düzenlenecek törenin ardından Kozan\'daki şehitliğine defnedileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evindeki kalabalıktan görüntü

- Sağık ekibinin şehidin fenalaşan yakınına müdahale etmesi

- Kuran okunması

- Şehidin annesinin konuşması

- Şehidin babasının ağlaması

- Şehidin babasının konuşması

(EK)

- Şehidin baba evinin görüntüsü

- Taziye için eve gelenlerden görüntü

- Evin çevresindeki kalabalıktan görüntü

- Şehidin ağlayan yakınlarından görüntü

- Evin çevresine asılan Türk bayraklarından görüntü

- Askeri araçlardan görüntü

1 - Süre: 02\'24\" - Boyut: 147 MB

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2 - Süre: 01\'24\" - Boyut: 166 MB

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)TSK\'DAN IRAK\'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI



GENELKURMAY Başkanlığı, dün gece saatlerinde Irak kuzeyinde bulunan Asos bölgesine kapsamlı bir hava harekatı yapıldığını duyurdu. Hava harekatında PKK terör örgütüne ağır darbe vurulduğu ve toplam 41 hedefin başarıyla tahrip edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedef 27 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar ve insansız hava araçları emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"



Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

Haber: ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)YALOVA’DA ASANSÖR FACİASI: 2 ÖLÜ



YALOVA’da Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda Tahsildar Ahmet Efendi Apartmanı’nda bulunan bir elektrik firmasının yük asansörü halatının kopması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Bir elektrik firmasında görevli olan 33 yaşındaki Kürşat Köse ve 42 yaşındaki Nurol Varol isimli işçiler, yük asansörüne malzeme yüklemeye başladı. İki işçinin zemin kattan bodrum kata yükü asansörle indirmeye çalıştığı sırada asansörün halatı koptu. Halatın kopması ile birlikte iki işçi asansör zemini ile asansör boşluğu arasında sıkışarak öldü.

Olayın duyulması üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servisi sevk edildi. Elektrik mağazasında çalışan Kürşat Köse ile Nurol Varol’un cesetlerinin çıkartılabilmesi için Yalova İtfaiyesi ve emniyet 2,5 saat süren bir çalışma yaptı. İşçilerin ölüm haberini öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Öte yandan cesetlerin cenaze arabasına yüklenmesi sırasında işçilerin yakınları halı açtı. Talihsiz işçilerin cenazeleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Cenazelerin götürülmesi

-Ölenlerin yakınları

-Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)AYVALIK\'TA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken, ilçenin bazı noktalarında araç trafiği aksadı.Ayvalık\'ta dün sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Yağış ilçe yaşamını olumsuz etkilerken, Hayrettin Paşa, Merkez Hastane Caddesi sokakları göle döndü. İlçedeki araç trafiğinin aksamasına neden olan yağış nedeniyle polis ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Göle dönen sokaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ÜNİVERSİTE KONFERANS SALONUNDA YANGIN ÇIKTI



TEKİRDAĞ\'da Namık Kemal Üniversitesi kampusunda çok amaçlı kullanılan Pramit konferans salnunda elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında salonun perdeleri ve çatısı zarar gördü. Namık Kemal Üniversitesi\'nin Değirmenaltı Yerleşkesi\'ndeki Pramit konferans salonundan dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 araçla alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, salonun perdeleri yandı, çatısında büyük zarar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine gelen itfaiye araçları

-Söndürme çalışması yapan itfaiye erleri

-Salonu kaplayan dumanlar

-Olay yerinden detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ADANA\'DA YOLDA YÜRÜYEN İKİ KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADANA\'da, Yasin Duran (26) yolda yürürken bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldü, yanındaki Fatih Durdu (21) da yaralandı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişi bulunan siyah otomobilden yoldan yürüyen Yasin Duran ve Fatih Durdu\'ya tabancayla ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Duran ve Durdu, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Yasin Duran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Fatih Durdu ise tedaviye alındı.

Saldırganlar, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Adları açıklanmayan 4 şüpheli sorguya alındı.

KATİL ZANLISI DAMATLARI ÇIKTI

Yasin Durdu\'yu tabancayla vurarak öldüren, kardeşi Fatih Durdu\'yu ise yaralayan zanlının, damatları Maşallah K. olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Maşallah K., babası ve kardeşleriyle birlikte geçimsizlik yaşadığı eşi Pınar K.\'nın kardeşlerinin yanına gitti. İki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşünce belindeki tabancasını çıkartın Maşallah K., kayınbiraderlerine ateş edip, babası ve kardeşleriyle birlikte olay yerinden kaçtı. Olayda, Yasin Durdu öldü, Fatih Durdu ise yaralandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zanlıları yakalamak için operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Maşallah K., babası ve iki kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Olay yerinde yerdeki boş kovanın görüntüsü

- Ölen şahsın spor ayakkabıları

- Polisin güvenlik önlemi alması

- Zanlının mahallesinde polisin şahsı araması

- Bagajı açık vaziyette olayda kullunılan aracın görüntüsü

- Uzun namlu silahlı polis görüntüsü

- Olay yeri inceleme yapılırken

- Olay yerindeki vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI AV TÜFEĞİYLE YARALADI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Ramazan E. (41), birlikte alkol aldığı arkadaşını Kenan M.\'yi (39), henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Kenan M., arkadaşı Ramazan E. ile birlikte Yeniceköy Mahallesi\'nden Esenköy Mahallesi yoluna çıkarak alkol almaya başladı. Alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ramazan E., kavga sırasında yanında bulunan av tüfeğiyle Kenan M.\'ye ateş etti. Bacaklarına, göğsüne ve kollarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Kenan M., olay yerine çağrılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kenan M., Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Arkadaşını yaralayan Ramazan E. ise olaydan sonra jandarmaya teslim oldu, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının görüntüsü

-Şüphelinin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)TIR\'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde kaza yapan TIR\'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Abdullah Saldıran yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Altınyol Bornova Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Taner Köymen (51) yönetimindeki 35 V 2259 plakalı TIR ile Erkan Muratlı yönetimindeki 35 EAH 38 plakalı TIR, yağmurlu yolda araçların kayması sebebiyle kaza yaptı. Kaza sonrası TIR\'larda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Bu kazadan sonra arkadan gelen Abdullah Saldıran yönetimindeki 35 AS 2006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Muratlı idaresindeki TIR\'ın dorsesine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Saldıran\'ı Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi devam eden Saldıran\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ŞANLIURFA\'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI



ŞANLIURFA ve ilçelerinde, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Suruç, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Viranşehir DBP ilçe eş başkanları Hoşnav A. ve Hüseyin O.\'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularına başlandı.

GÖZALTI SAYISI 14 OLDU

Şanlıurfa ve ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda kapsamında gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Özel hareket polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şubeden çıkan polis araçları

- Özel hareket polisleri evlere baskın yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ŞANLIURFA\'DA DEAŞ OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptıktan sonra eylem için Şanlıurfa’ya geldikleri belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyeleri oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şubeden çıkarılan 3 şüpheli

- Polis aracına konulan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2)

11)TUTUKLANDI

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı oğlu Hilmi Uslu\'yu, av tüfeğiyle öldüren Ertuğrul Uslu sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Ertuğrul Uslu ifadesinde, olaydan önce evlerinin yakınındaki açık alanda birlikte alkol aldığı oğlunu, eve döndüklerinde aralarında ailevi nedenle çıkan tartışmada kendisine küfür ettiği için vurduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Babası tarafından öldürülen Hilmi U.\'nun fotoğrafı

-Oğlunu öldüren E.U. adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA /ORTACA(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ŞANLIURFA’DA 76 ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇTİ



ŞANLIURFA\'da polis tarafından bir hafta içersinde 76 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı. Merkez, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yapılan çalışmada park halindeki motosikletleri çaldıkları belirlenen M.K., İ.H.H., M.K., A.Ç., A.D., M.A. ve M.E., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bir haftalık uygulamalarda ele geçirilen 76 çalıntı motosiklet ise polis merkezi bahçesinde sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin ele geçirdiği motosiklet

- Polis merkezi bahçesinde muhafaza edilen çalıntı motosikletler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİNİ VURAN AVCILAR ETİNİ TAŞIRKEN YAKALANDI



KONYA’nın Derebucak ilçesindeki, milli parkta koruma altındaki yaban keçisini vurup, derisini yüzdükten sonra etini götürürken yakalanan 3 kişiye 16 bin lira para cezası kesildi.

Derebucak ilçesi Üçkuyular mevkisindeki milli parkta, önceki gün saat 06.00 sıralarında bir araca ait lastik izine rastlayan Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 saat boyunca iz sürdü. Ormanda aracı bulan görevliler, saklanarak beklemeye başladı. Ekipler, 3 saat daha beklemenin ardından sırtında etle yürüyen bir kişi ile yanındaki iki arkadaşını yakaladı. Antalya\'dan gelip mili parkta koruma altındaki yaban keçisini vurdukları anlaşılan A.E., M.Ö. ve B.E.’ye koruma altında bulunan yaban hayvanı avlamak, usulsüz avlanmak, izinsiz avlanmaktan 3 bin lira para cezası kesildi. Nesli tükenme tehlikesi bulunan yaban keçisini avlamaktan da 13 bin liralık tazminat bedeli ile toplam 16 bin lira ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Avcıların yakalanışı ve ele geçirilen etin görüntüsü

Haber: Muhammet SIDAL / BEYŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)\'YERLER KİRLENMESİN\' DİYE ÇAMURLU KARA LASTİKLERİNİ ÇIKARIP, BANKAYA ÇORAPLARIYLA GİRDİ

BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Binnaz Uysal (56), işlem yapmak için geldiği banka şubesinde yerler kirlenmesin, diye ayağındaki çamurlu lastik ayakkabılarını çıkararak, bankaya çoraplarıyla girdi. Güvenlik görevlisi ısrar etse de kadını kara lastikleriyle içeri girmesi için ikna edemedi. Olay, geçen cuma, Orhangazi ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Yeniköy Mahallesi\'nde oturan Binnaz Uysal, bir bankanın Orhangazi şubesine geldi. Mesai bitmeden bankaya yetişmeye çalışan Uysal, evine uğrayacak vakti olmadığı için bahçede çalışırken, giydiği lastik ayakkabılarını değiştiremeden şubeye geldi. Uysal, bankaya geldiğinde, çamurlu kara lastiklerini kapının önünde ayağından çıkardı. Bankanın güvenlik görevlisi, Uysal\'ı fark edince hemen yanına giderek, kadından ayakkabılarını giymesini rica etti. Görevlinin ısrarına rağmen Uysal, ikna olmayarak, çamurlu lastik ayakkabılarını yerler kirlenmesin, diye bankanın girişine bırakıp, içeri çoraplarıyla girdi. Sırası gelince bankada işlemini yaptıran Uysal, ardından dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek, bankadan ayrıldı. Yeniköylü Binnaz Uysal\'ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Bir süre önce de Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

\'SAYGIMDAN ÇIKARDIM\'

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çamurlu kara lastiklerini dışarıda çıkarıp, bankaya çoraplarıyla giren 56 yaşındaki Binnaz Uysal, “Çamurlu kara lastiklerimi, saygımdan dolayı çıkardımö dedi.

Tarlada zeytin topladığını anlatan 6 çocuk annesi Binnaz Uysal, çocuklarının maaşını çekmek için işini bırakıp, aceleyle bankaya gittiğini anlattı. Mesai bitmeden bankaya yetişmek üzere acele ettiğini belirten Uysal, yerlerin kirlenmemesi için çamurlu kara lastiklerini ayağından çıkarıp, çoraplarıyla içeri girdiğini söyledi. Uysal, \"Zeytin toplamak için tarlaya gittim. Çocuklarımın maaşını çekmek için aceleden bankaya geldim. Lastiklerimi çıkarttım. Güvenlikçi, ‘Teyze, niye lastiklerini çıkarttın?\' diye sordu. \'Çamur olur içerisi\' dedim. O da ‘Biz, süpürürüz’ dedi. Beni ikna etmeye çalıştı; ama ben, yine de çıkardım ve öyle girdim. Saygımdan dolayı çıkardım, çoraplarımla bankaya girdim. Paramı aldım, çıktım\" diye konuştu.

\'ÇOCUK OKUTMAK, KOLAY DEĞİL\'

Orhangazi\'ye bağlı Yeniköy Mahallesi\'nde yaşayan Uysal, eşinin, yaklaşık 3 yıl önce akrabaları tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Okuyan çocuklarım, var. Kendi tarlamda, zeytinim bitse de yevmiyeye gidiyorum. Çocuklarımı okutuyorum. Çocuk okutmak, kolay değilö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binnaz Uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)CHP\'Lİ GENÇLERDEN TÜTÜN ÜRETİCİLERİNE ZİYARET



CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz ve beraberindekiler Adıyaman\'da tütün üreticilerini ziyaret etti. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Yardımcısı İlhan Kat, Tekpınar köyünde tütün üreticileri ile bir araya geldi. Burada tütün üreticilerinin sorunlarını dinleyen Yılmaz, \"Yerli ve milli dedikleri Adıyaman Tütünü alternatif olarak ikame olarak sermaye odaklarına peşkeş çekenler bundan sonraki süreçlerde hesap vereceklerdir. Biz buradan sormak istiyoruz bizlerin yerli ve milli olan tütünün hiç paralara satılması halkımızın nezdinde ne anlam ifade eder? Adıyaman’ın emekçi halkının yanında olmaya edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yılmaz\'ın köyleri gezmesi

- CHP\'lilerin tütün üreticileri ile konuşması

- CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)FİYATINI DUYAN ORMANA KOŞTU

MUĞLA\'da, kilosu 40 liraya satılan mantar türü olan çıntar, ailelerin geçim kaynağına dönüştü. Mantarın fiyatını duyanlar işi gücü bırakıp, çıntar toplamaya başladı.

Ege Bölgesi\'nde ilk sonbahar yağmurlarından sonra çam ormanlarının diplerinde ortaya çıkan bir mantar türü olan çıntar, köylünün geçim kaynağı olarak pazar tezgahlarına düştü. Bölgede sofraların vazgeçilmez besini olan çıntar, halk pazar ve yol kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında büyük rağbet görüyor. Ormanlık alanlardan çıntarı toplayarak pazara satmak için getiren Çiçek Karataş (50), Bu yılki çıntar mevsiminin kilosu 40 liradan başladı. Bu fiyata rağmen vatandaşın ilgisinden memnunuz. Satışlarımız iyi. Bu mantar, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte çam ağaçları altında çıkar. Çok lezzetlidir ve diğer mantarlara göre pahalıdır. Et kadar gıdalıdır dedi.

Demir açısından zengin olması nedeniyle kansızlık tedavisinde kullanılması tavsiye edilen çıntar, ayrıca kalp ve damar hastalıklarında etkili olan folik asitçe de zengin. Bazı türlerinde bağışıklık sistemini arttıran kimyasal bileşikler mevcut. Yağ içermediği için protein değeri yüksektir ve rejim yemeği olarak da kullanılıyor.

Öte yandan yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına girenler, saban erken saatlerden itibaren ormanın yolunu tutuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Cavit AKGÜN /MUĞLA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)KUM RESSAMI, 18 ÜLKEDE GÖSTERİ YAPTI



SAKARYA\'da, Ramazan Yumrutepe, kum sanatının güzelliğini eserlerine yansıtıyor. Yumrutepe, 18 ülkede kum sanatını icra ettiğini, yurt dışında katıldığı televizyon programlarında gösterilerde bulunduğunu belirtti.

Sakarya\'da yaşayan ve bir televizyon programındaki yetenek programında üçüncü olan kum ressamı Ramazan Yumrutepe, ufak dokunuşlarla beğeni toplayan eserler ortaya çıkarıyor. Adapazarı\'nda birçok okul ve gösteri merkezinde gösteri düzenleyen Yumrutepe, kum sanatının herkes tarafından bilinmesi için yeteneğini sergiliyor. Ramazan Yumrutepe, her şeyin 3 dakikalık bir videoyu izledikten sonra başladığını belirterek, \"Sadece 3 dakikalık bir video izlemiştim. O gün kendime \'Ben de bu sanatı yapabilir miyim?\' diye sordum. Bu konuda hiç kimse ile iletişime geçmemiştim. Kum masası nasıl bir masa idi, kum ne tür bir kumdu, doğrusu ben o videodaki malzemenin kum olduğunu dahi bilmiyordum. Doğada çok kum var. Fakat hiçbiri sanat eseri değil. Ta ki sanatçının eli toprağa değene kadar\" dedi.

Sanatını 18 ülkede sergilediği belirten Yumrutepe, \"Paris, Viyana, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere 18 farklı ülkede kum sanatını icra ettik. Oralarda katıldığım birçok televizyon programıyla da büyük seyirci kitlesine ulaştık. Canlı performanslar için öncelikle bir konu belirliyorum. O konunun hikayesini, senaryosunu yazıyorum. Ardından kumla yapılacak hikayelerin karakalem çalışmasını yapıyorum. Sonra kum masasının başına geçip tek tek çalışıyorum ve bu şekilde koreografi hazırlamış oluyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gösteriden görüntüler

-Röp.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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