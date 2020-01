DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BATMAN\'DA YAĞMUR NEDENİYLE EV ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 6 YARALI



BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı kerpiç evde meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan İbrahim Azrak hayatını kaybetti, aynı ailden 6 kişi de yaralandı.Kuzey Irak\'ın Süleymaniye kentinde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde zarar gören 6 kişinin yaşadığı Ebubekir Azrak\'a ait evde, dün saat 22.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 57 yaşındaki İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybederken, enkaz altında kalan Hülya, Ebubekir ve Nazlı Azrak ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, sevkedilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kozluk ve Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Batman Valiliği\'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, \"İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik mahallesinde 19.11.2017 Pazar günü saat 22.00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten 6 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi.

2)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU 1 ÖLÜ, 4 YARALI



UŞAK\'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Uşak yönüne giden Beytullah Durmuş (40) yönetimindeki 64 LE 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden dışarı fırlayan 40 yaşındaki Yasemin Durmuş\'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışıp itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan sürücü Beytullah Durmuş ile birlikte çocuklardan Feride, Aslı ve Ömer Durmuş, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yasemin Durmuş\'un cansız bedeni, Uşak Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3)TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Yakal hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Pınarkent Mahallesi Kara Köprü mevkiinde meydana geldi. Kadir Yakal yönetimindeki 20 NC 740 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Yakal\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yakal\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)DEREYE YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Yusuf Ziya Yavuz yaralandı. Kaza, dün gece geç saatlerde Gölbaşı- Malatya karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi.

Yusuf Ziya Yavuz yönetimindeki 44 PR 296 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü. Kazada sürücü Yavuz, otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malatya, Adıyaman ve Gölbaşı\'ndan itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yavuz, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yavuz\'un sağlık durumunun iyi belirtildi. Kaza sonrası otomobilde bir kişinin daha olduğu yönünde iddialar üzerine ekipler, uzun süre dere ve bölgede arama yaptı. Sürücünün yalnız olduğunu söylemesiyle ekipleri arama çalışmasını sonlandırdı. Dereye yuvarlanan otomobil de dereden çıkarılıp otoparka çekildi.

5)GAZİANTEP\'TE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN



GAZİANTEP\'te bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikanın depo bölümündeki yangın, 50 araç ve 100 itfaiye erinin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

Bu gece 4\'üncü Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, kısa sürede büyüyerek alevler bütün depoyu sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 100 kişilik ekiple müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polisler de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Yangın nedeniyle vardiya değişimine gelen işçiler evlerine geri gönderilirken, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu olan depodaki yangını soğutma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanma zehirlenmelere karşı olay yerinde hazır olarak bekliyor.

6)KAPAKLI’DA TERMİK SANTRAL PROTESTOSU



TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde Pınarça\'ya yapılması planlanan termik santralin kurulmasını istemeyen kent konseyleri protesto eylemi düzenlendi. Çerkezköy ve Kapaklı Belediyeleri ile Çerkezköy ve Kapaklı Kent Konseyleri öncülüğünde Pınarça’da yapılması gündemde olan Kömürlü Termik Santrale karşı \'sessiz ölüme dur de\' sloganıyla protesto eylemi düzenlendi. Kapaklı Meydanı\'ndaki eyleme binlerce kişi katılırken, Tekirdağ CHP Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları da destek verdi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Pınarça’da yapılması planlanan kömürlü termik santralin 500 hektarlık bir alan üzerine kurulacağını, 150 hektarının atık kömür depolama alanı, 25 hektarının ise kömür depolama alanı olacağını belirterek, \"Kömürlü termik santralin etki alanı 20-25 kilometre civarı olduğu ifade ediliyor. Pınarça santralin yapılacağı noktaya 1200 metre, Çerkezköy 1800, Kapaklı 3 bin metre uzaklıkta. Yani burnumuzun dibine yapılacak kömürlü termik santral. Buradan kalkacak toz ve küller çocuklarımızın ciğerine girecek. Buna bu bölgede yaşayan 260 bin kişinin dur demesi lazımö dedi.

Kömürlü termik santralin bölgeye yapılması durumunda Çerkezköy ve Kapaklı’nın büyüme hızının düşeceğini, hiç kimsenin santral etki alanında yaşamak istemeyeceğini kaydeden Akay, \"Bizler bölgemizde kömürlü termik santral istemiyoruz. Bölgemize kömürlü termik santral yaptırmayacağız\" ifadelerini kullandı.

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da termik santral yapılmasına karşı olduklarını belirterek, endişelerini ve olası olumsuzlukları şöyle anlattı:

\"Bölgemize yapılması planlanan termik santral 700 futbol sahasından büyük olacak ve 100 kilometre alana etki edecek. Pınarça mahallemize 1200 metre, Kapaklımıza 3000 metre, Çerkezköyümüze 1800 metre uzaklıkta olacak ve toplamda yaklaşık 300 bin insanımız etkilenecek. 500 hektar alana kurulacak termik santral ile birlikte 10 kilometrelik yeşil alan tahrip edilecek. Pınarça mahallemizde özellikle milyonlarca ağaç katledilerek santralin yapılması ile doğamızda olumsuz etkilenecek. Bölgemizin ve Trakyamızın havası değişecek, tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelecek, yer altı su kaynaklarımız azalacak, iklim değişiklikleri yaşanacak, kanser vakalarında ve hastalıklarda artış yaşanacak erken ölümlere neden olacak. Dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ve 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladı. Bu veriler gösteriyor ki bütün Avrupa ve dünya ülkeleri kömürden enerji üreten santrallerinden vazgeçerken biz neden hala termik santral kurmak için ısrar ediyoruz?\"

Programda Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Funda Serfiçe, Kapaklı Kent Konseyi Başkanı Arzu Özdemir, miting Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Uz, sivil toplum örgütü temsilcileri ve meslek odaları tem

7)PATLAYAN SİS BOMBASI, APARTMAN SAKİNLERİNİ SOKAĞA DÖKTÜ



ÇORUM’un Gülabibey mahallesindeki apartman dairesinde, sis bombası patladı. Apartman sakinleri, paniğe kapılarak, binayı terk ederken, patlamanın meydana geldiği evde yaşayan Mehmet Z., gözaltına alındı. Cemilbey caddesindeki Mavi Köşk Apartmanı\'ndaki bir daireden patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine apartmanın bulunduğu mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlama meydana geldiği iddia edilen Mehmet Z.\'ye ait evde inceleme yaptı. Evde, yasa dışı yollardan temin edilen bir sis bombasının patladığı ileri sürüldü. Sis bombasının patlamasıyla çevreye yayılan dumandan etkilenen 5 kişi, çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Z., emniyetteki ifadesinde, sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini öne sürerek, patlaması üzerine korkup, sis bombasını balkona attığını söyledi.

Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (EK)

8)ERDOĞAN, EREN BÜLBÜL’ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle geldiği Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde, geçen 11 Ağustos\'ta PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve ağabeyleri ile basına kapalı ziyarette görüştü.

“KİMSE BU ÜLKENİN BİLEĞİNİ BÜKEMEYECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülbül ailesini ziyareti sonrası Reşadiye Sokak üzerinde bulunan evin önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Eren Bülbül ve aynı saldırıda şehit olan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’e Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgenin şehit topraklarlı ve şehitlerin en yoğun olduğu yerler olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu şahadetler ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varlığımı aslanda hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyerek bu yolda yürüyoruz. Rabbim inşallah bize de bu makamı lütfetsin. Sizler bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz, hiç yalnız bırakmadınız. Bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah’ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek. Hiç endişeniz olmasın. Şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke ne der, acaba bu kuruluş ne der, hiç kafanızı bunlara takmayın. Şuna bakın. Allah ne der? Allah’tan başka galip yoktur. Hep galip olan odur. Ecdadımız bunun için yürümedi mi? Bunun için fetihler olmadı mı? İşte son 15 yıla damgamızı vurduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometre karelik vatan topraklarını ilmik ilmik dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ediyoruzö dedi.

“DAMADA SÖYLEYECEĞİZ BU İŞİ BİTİRMELİö

Kalabalık arasında bir kişinin ilçelerinde doğalgaz olmadığını hatırlatması üzerine Erdoğan “Damada söyleyeceğiz bu işi biran önce bitirmesi lazımö yanıtını verdi.

2019’un bir kırılma noktası olduğunu ve artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydeden Erdoğan, “Daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz. Bu sürece darbeyi şu karşımdaki topluluk vuracak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir reform gerçekleştireceğiz. Önümüzde 16 ayımız var. Bu süreyi iyi değerlendireceğizö diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül için slogan atılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eren bizim kalbimizde. Tüm şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz, yaşayacağızö ifadelerini kullandı.

Partisinin emeğin partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, \"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her eve bu Ak Parti\'nin icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz emeğin, beraberliğin, kardeşliğin partisiyiz. Ayrılığın gayrılığın değil. Onun için de diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" diye konuştu.

\"KUYMAĞI BİRAZ FAZLA YİYİN\"

Rabia işareti yaparak kalabalığın kendisine eşlik etmesini isteyen Erdoğan vatandaşlardan sesin az çıkması üzerine \"Olamadı olmadı ya hu, bu size yakışmadı. Kuymağı biraz daha fazla yiyin\" esprisi, gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan daha sonra Ankara\'ya gitmek üzere Maçka ilçesinden ayrılarak Trabzon Havalimanı\'na hareket etti.

9)BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: SEÇİM BARAJI SIFIR OLMASI LAZIM



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Türkiye bu yüzde 10\'luk seçim barajı ayıbını daha ne kadar taşıyacak? Şimdi bakıyoruz 7 mi olsun? 5 mi olsun? 3 mü olsun? Niye olsun kardeşim? Sıfırı niye dillendirmiyorsunuz. Almanya\'da bir oy boşa gitmiyor. Bizde milyonlarca oy çöpe gidiyor. Barajın sıfır olması lazım\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir\'de partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye\'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeden destek görmediğini söyleyen Destici konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Türkiye terörle mücadelede kendi göbeğini kendi kesmek gibi bir problemle, zorunlulukla, gerçekle, adına ne derseniz deyin karşı karşıyadır. Ne Amerika\'dan ne Rusya\'dan ne İsrail\'den ne batının herhangi bir ülkesinden samimi bir destek bugüne kadar görmemiştir bundan sonra da görmeyi beklemek hayal ötesi bir şeydir. Türkiye bu gerçeğe göre şuanda terörle mücadelesini ve dış politikasını yürütüyor. Türkiye çok kararlı adımlar atıyor. Ve bu adımlar tabi ki Amerika birleşik Devletleri\'nin ve onu destekleyen emperyal güçlerin hoşuna da gitmiş değil. Dolayısıyla Türkiye\'nin PYD, YPG\'ye karşı Suriye ve Irak\'taki bölücü örgütlere karşı göstermiş olduğu net tavrın faturasını Türkiye\'ye farklı şekillerde ödetmenin hesapları içinde olduklarının da, işte ABD\'deki garabet diyebileceğimiz bir takım hukuki süreçlerden, işte en son NATO\'da yaşana kepazelikten, rezaletten de çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz ve anlamaktayız. NATO\'daki hadise bir teknisyenin hatası olarak görünemez ve değerlendirilemez. Ya da sadece o teknisyeni işten atmakla ve Türkiye\'den kuru bir özür dilemekle bunun üstü kapatılamaz. NATO Genel Sekreterine kadar bu işin içinde olan herkes hesabını vermelidir.\"

\'GÜNDEMDE UYUM YASALARI OLMALI\'

2019 seçimlerinin Türkiye\'nin şu an gündemine girmiş vaziyette olduğunu ifade eden Destici, \"BBP olarak bunu erken bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye\'nin problemleri var bunları konuşmak ve çözüm aramak gerekir. Yeni sisteme eski sistemin yasalarıyla oluşturamayız. Eski seçim kanunuyla yeni sistemi işler hale getiremeyiz. Bizim gündemimizde uyum yasaları olmalı\" dedi.

\'MİLYONLARCA OY ÇÖPE GİDİYOR\'

Seçim barajının tamamen kaldırılarak sıfır olmasını da isteyen BBP Lideri Mustafa Destici şöyle konuştu:

\"Türkiye bu yüzde 10\'luk seçim barajı ayıbını daha ne kadar taşıyacak? Şimdi bakıyoruz 7 mi olsun? 5 mi olsun? 3 mü olsun? Niye olsun kardeşim. Baraj niye olsun? Sıfırı niye dillendirmiyorsunuz. Yeni sistemle birlikte artık yönetimde istikrar sağlanmış vaziyette. Temsil adaletini güçlendirmek lazım. Almanya\'da bir oy boşa gitmiyor. Bizde milyonlarca oy çöpe gidiyor. Vatandaşın tercihi. Buna ne hakkınız var? Dolayısıyla barajın sıfır olması lazım. Seçim işbirliklerini önündeki engellerin kaldırılması ve seçim ittifaklar yasal hale getirilmesi lazım. Avrupa\'da bu böyle. Bu uzlaşma kültürünü de geliştirir. Birlik şuurunu da yükseldir.\"

23.28. Terör dışında Türkiye\'nin problemlerinin olduğunu ifade eden Destici, \"Bu taşeron işçilere verilen kadro sözü hala niye yerine getirilmiyor? Ne bekleniyor? Yine yıl sonu geldi. Asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeye mahkum edilmiş bir vaziyetteler.\"

\'HALA EVET HAYIR\'DA TAKILI KALMIŞLAR\'

Bir gazetecinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili yönelttiği soruyu da yanıtlayan Destici şu ifadeleri kullandı:

\"Dün Meral Akşener\'i Tekirdağ\'da dinledik, basına yansıyan kadarıyla. Hala \'Evet\', \'Hayır\'da takılı kalmışlar. Hayır bloku ile yürümek istediğini ifade ediyor açık ve net bir şekilde. Şayet seçimleri kazanırlarsa tekrar eski sisteme döneceklerini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ya da partisinden birini aday yapacaklarını, eğer seçimler ikinci tura kalırsa da, ikinci tura kendisi kalırsa kendisinin Hayır bloku tarafından destekleneceğini, yok başka birisi kalırsa da \'Hayır\' diyenler içerisinde onu destekleyeceklerini bugünden ilan etti. Dolayısıyla ben bunu şahsen doğru bulmadım. Çünkü neden? Çünkü Türkiye\'nin bu evet- hayır bloklaşmasından çıkması lazım. Bizim ayrışmaya değil birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye\'nin evet- hayır ayrışmasından kurtulması lazım.\"

10)VAN\'DA 126 KORUCU YEMİN EDİP GÖREVLERİNE BAŞLADI



VAN\'ın Edremit ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 126 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin edip göreve başladı. Törende konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, korucuların şerefli bir görev üstendiğini belirterek,\"Bu kapsamda ilimizde de 2 bin 488 güvenlik korucumuz kendi istekleriyle emekliye sevk edildi. Emekli olan korucuların yerine 4 bin 476 korucu bu vatanın birliği için mücadele ediyor.\"dedi

İçişleri Bakanlığı\'nın Edremit ilçesinde açtığı güvenlik korucusu kadrosunda görev yapmak için eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 güvenlik korucusu için ilçedeki Nur Tatar Spor salonunda yemin töreni düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas,Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe korucular ve aileleri katıldı. Güvenlik korucuları judo, boks ve yakın koruma gösterilerinin ardından yemin ederek, görevlerine başladı.

OPERASYONLARDA 800 KORUCU ŞEHİT OLDU

Törende konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye\'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığını belirterek, \"Operasyonlar sırasında şehit düşen bin 800 korucumuzu rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Yine terörle mücadelede gazi olan 3 bine yakın korucumuza buradan selamlarımızı gönderiyorum. Ülkemiz tarihin en kritik süreçlerinden birini yaşıyor. İstikbalimizin için adeta ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor, boyunduruk altına alınmaya çalışılıyor. İddialı, vizyoner, güçlü ve kendi hedefleri olan bu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyen Türkiye bir çoklarının işine gelmiyor, hoşuna gitmiyor. Bizim alan değil, veren el olmamızı hazmedemiyorlar. Dünya 5’ten büyüktür denmesini bir türlü kabullenmiyorlar ve bu nedenle Türkiye onları rahatsız ediyor\" dedi.

Türkiye\'nin binlerce yıllık devlet geleneği ile sıkıntıları aşacağını söyleyen Vali Zorluoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye kendi iradesini ortaya koydukça, masaya yumruğunu \'Ben de varım\' diye vurdukça bizi durdurmak için kirli planlar bir bir ortaya konuyor. Bu planlar içerisinde ekonomi var, bu planlar içerisinde milletin iradesini tankla topla, darbe girişimleriyle esir alma var. Bu planlar içerisinde terör örgütlerine gizli ya da aleni bir şekilde destek verme var, terör örgütlerini sahiplenmek var. Maalesef bu planlar içerisinde etnik kışkırtıcılığı, mezhep kışkırtıcılığı var. Bu planlar içerisinde figüran olarak PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, DHKP-C var. Herkes şunu bilsin ki; Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği ile bu sıkıntıları aşacak güçtedir. Bir yıldır bu coğrafyada bizler birilerinin rufuyla durmuyoruz. Bir yıldır bizler verdiğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca şehit nedeniyle buradayız. Onların kanları bu toprakları suladıkça bu topraklarda sonsuza kadar var olmaya devam edeceğiz.\"

Korucuların çok değerli ve şerefli bir görevi üstlendiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, \"Hükümetimizin tasarrufuyla 2017 yılı içerisinde Türkiye genelinde güvenlik korucularını gençleştirme çalışması yapıldı. Bu kapsamda ilimizde de 2 bin 488 güvenlik korucumuz kendi istekleriyle emekliye sevk edildi. Emekli olan korucuların yerine 4 bin 476 bu vatan için mücadele eden güvenlik korucumuz var. Geçmiş zamanda güvenlik korucularımızın yaş ortalaması 44 iken, şu anda gençleştirme çalışması neticesinde yaş ortalamamız ilimizde 33 oldu. Çok daha dinamik, çok daha genç güvenlik korucusu kadrosuna sahibiz. Hükümetimizin, devletimizin kararlı duruşuyla bizlerin burada etkin çalışmasıyla polisimiz, jandarmamız, askerimiz ve güvenlik korucularımızın vatanperver, gözü pek, cesaretli mücadelesiyle bu bölgede ve Türkiye’de terörün kökünü kazıyacağız.\"

TERÖRLE MÜCADELEDE KORUCULARIN BÜYÜK EMEKLERİ VAR

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ise, korucuların, terörle mücadelede rollerinin büyük olduğunu kaydererek, \"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba, eş ve yakınlarınızın huzurunda gerektiğinde vatan, vazife uğrunda seve seve canınızı feda edeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. Korucular başınız daima dik olsun. Çünkü, sizler mazisi şan ve şerefle dolu olan Türkiye Cumhuriyeti\'nin evlatlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini her türlü terör eylemine karşı yürütmüş olduğu ulusal mücadele korucularımızın, jandarmamızın, askerimizin özveri ve fedakârlıkları sırasında başarıya ulaşacaktır\" dedi.

Konuşmaların ardından 126 korucu bayrağa el basıp yemin etti. Program daha sonra Edremit Kaymakamlığı\'nın verdiği kokteyl ile son buldu.

11)SİNEM USLU: ABD BİZE YILLARCA KENDİ KAHRAMANLIKLARINI EZBERLETTİ



DİZİ ve sinema oyuncusu Sinem Uslu, ABD’nin yıllarca Türk halkına Pearl Harbour ve Vietnam üzerinden kendi kahramanlıklarını ezberlettiğini belirterek, “Ama asıl gerçek kahramanlıklar bizim ülkemizin her karış toprağında var. Bizim kadar vicdanlı, bizim kadar sevgi dolu, bizim kadar insanı insan olduğu için seven bir millet daha yoktur\" dedi.

Türkiye’nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşı’nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan ‘Ayla’ filminin Antalya galası yapıldı. Filmin oyuncu kadrosunun çoğunluğunun katıldığı Özdilekpark’taki galaya Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Kendileri için hazırlanan platforma alkışlar eşliğinde çıkan oyuncular, yönetmen ve yapımcı, duygularını sinemaseverle paylaştı.

Kısa söyleşinin ardından filmin oynatılacağı sinema salonlarına geçen ekip, burada da filmi izleyenlerle buluştu. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan sinema ekibi, filmin dünya çapında gördüğü ilgiden söz etti.

Yapımcı Mustafa Uslu, ‘Ayla’ filminin oscara aday olduğunu hatırlatarak, “Los Angeles’ta çok iyi reaksiyonlar aldık. Umutluyuz, çok umutluyuz. Belki de Türkiye ilk defa bu kadar oscara yakın. Bir tık ileride. Bu yıl katılan filmlerin içerisinde gerçek hikaye olmaması ve konjonktürel olarak da Ayla filminin, dünyanın kanayan yarasına parmak basması açısından bütün dünyada da anlamı olan bir film. Bence oscar heyetinin bunu gözardı etmeyeceğini, bu insanlık hikayesi ile bütün dünyayı kavuşturacağını düşünüyorum. Bu hikayenin bir milliyeti yok. Bugün dünyanın her yerinde savaş yaşanıyor. Savaşın binlerce mağduru çocuklardan oluşuyor. Ayla filmi ne mutlu ki bize, çok güzel etkiler alıyoruz. Örneğin Los Angeles’ta filmi izleyen bir Amerikalı aile, Türkiye’ye Gaziantep’e gelip savaş mağduru bir çocuğu evlat edindi. Bu da bizi mutlu etti\"dedi.Oyuncu Sinem Uslu da ABD’nin yıllarca Türk halkına Pearl Harbour ve Vietnam üzerinden kendi kahramanlıklarını ezberlettiğini belirterek, “Ama asıl gerçek kahramanlıklar bizim ülkemizin her karış toprağında var. Aslında bir irdelesek neler neler çıkacak. Çünkü bizim kadar vicdanlı, bizim kadar sevgi dolu, bizim kadar insanı insan olduğu için seven bir millet daha yoktur. Bütün dünya Türkiye’nin adını Ayla ile duydu. Bundan sonra da rekabet ortamı arttıkça, bu çıta yükselecektirö diye konuştu.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ise filme gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Seyirci ile buluşmak benim de ilk deneyimim. İyi bir film yapmak için yola çıktık. Şimdi hepimizin filmi oldu. Ülkemizi temsil edecek. Umarım Ayla’mızın yolu açık olurö dedi.

Oyuncu Murat Yıldırım da dünyanın her yerinde savaş olduğunu ve kendilerinin buna alıştığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Her gün çocuklar ölüyor. Her gün çocuklar anne ve babasız kalıyor. Bu bizde normal gibi görünüyor. Ürkütücü olan taraf da bu bence. Ülkemiz kahraman bir ülke ama biz bunu gösteremiyoruz. Çünkü, sinemamız henüz ABD’deki gibi değil. Orada Japonya’yı bombalayıp, kendilerini acındıracak filmler yapabiliyorlar. Biz bir çok konuda, bir çok yerde kahraman olmamıza rağmen bunu çok fazla gösteremiyoruz. Ayla bunlardan bir tanesi oldu. Bu açıdan çok mutluyum. Herkes Ayla’yı sevdi, sahiplendi.ö

Ayla’ya hayat veren küçük yıldız Kim Seol ise gazetecileri ‘Merhaba’ diyerek karşıladı. Nasıl bir film olduğunu bildiğini söyleyen Kim Seol, “Bu içinde savaş olan bir film. İçerisindeki hikaye çok güzel bir hikaye. Bu film ağlatırken çok ağlatan, güldürürken de çok gülderen harika bir film bence. Teşekkürlerö diye konuştu.

Ayla filminde ‘Halit’ karakterine hayat veren Koray Ergün, filmin ‘En iyi yabancı film’ oscarını alabileceğini tahmin ettiğini, hatta sürpriz yaparak başka oscarlar da alabileceğini ifade etti.

Oyuncu Halil Kumova ise medyanın filme ilgisizliğinden yakındı. Kumova, “Ne olur medyamız da sahip çıksın bu filme. Seyircimiz sahip çıktı. Sizler de sahip çıkın. Ne kadar gündemde olursak o kadar bu filmin lehine olacak. Türkiye’nin aday adayı olduğu bir film. Her şeyi ile dört dörtlük bir filmi diye konuştu.

Yönetmen Can Ulkay da hedeflerinin sinema standartlarına uygun bir film yapmak olduğunu belirterek, sevginin evrensel bir duygu olduğunu ve bu sevgiyi anlatabildikleri için mutlu olduğunu söyledi.

12)UYUŞTURUCUNUN ZARARLARINI TİYATRO İLE ANLATTILAR

DÜZCE\'de, amatör tiyatro kulübü üyesi gençler, kent meydanında sergiledikleri oyun ile uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Paldır Küldür Tiyatro Kulübü oyuncuları, son dönemde artan uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için tiyatro oyunu sergiledi. Kent meydanındaki oyunda senaryo gereği uyuşturucu bağımlısı gençler, meydanda oturan kızlara laf atarak tacizde bulundu. Meydanda bulunan ve bunu gören diğer gençler ise kızları korumaya çalışıp tacizci gençlere tepki gösterince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda bir genç bıçaklandı. Kanlar içinler yerde kalan genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunanlardan bazıları olanları gerçek sanarak polis ve 112 Acil Servis\'e haber vermek istedi. Daha sonra gerçeği öğrenince ise gençleri alkışladılar. Sergiledikleri oyun ile uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çeken gençlerin performansı büyük beğeni kazandı. Paldır Küldür Tiyatro Kulübü kurucusu Tolga Yeşildere, uyuşturucu kullanımının 15-16 yaşa kadar düştüğünü söyleyerek, \"Bizim tiyatro grubumuzda da bu yaşlarda arkadaşlarımız var. Biz genç arkadaşlarımızın uyuşturucu batağına düştüklerinde karşılaşabilecekleri durumlara dikkat çekmek istedik. Umarız biraz faydamız olur\" dedi.

