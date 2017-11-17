DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)PKK\'LI TERÖRİSTLERDEN HAİN SALDIRI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken dün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK\'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ŞEMDİNLİ ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'inin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lıların düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya ile Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in cenazeleri akşam saatlerinde Van\'a gönderildi. Şehit uzman çavuşlar için gece saat 23:30\'da Van Jandarma Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Basına kapalı olarak yapılan törende, şehitlerin özgeçmişleri, ardından dualar okundu. Törenin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya memleketi Ordu\'ya, Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in cenazesi ise, toprağa verilmek üzere Hatay\'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden görüntüler

Haber: VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)HATAY\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK\'ın kuzeyinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan uzman çavuş Bilal Türkmen\'in Hatay\'ın Payas İlçesi\'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in şehit olduğu haberini, Karbeyaz Mahallesi\'nde oturan ailesine Payas Kaymakamı Polat Kara ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan Türkmen ailesinin fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup, taştı.

Şehit uzman çavuş Bilal Türkmen\'in, bugün cuma namazının ardından yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden görüntüler

-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU- Ramazan ÇELİK /PAYAS(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3)ŞEHİT ASKERİN NAAŞI, MEMLEKETİ ORDU\'YA GETİRİLDİ

IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya\'nın naaşı sabaha karşı memleketine getirildi. Şehit Kabakkaya, Ordu-Giresun Havalimanı\'nda törenle karşılandı.

Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya\'nın cenazesi memleketi Ordu\'ya getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı\'na sabaha karşı getirilen şehit Kabakkaya için karşılama töreni düzenlendi. Buradaki törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, şehit babası Birol, annesi Nurcan Kabakkaya, yakınları, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri katıldı.

\"BEN SENİ BÖYLEMİ ALMAYA GELECEKTİM YAVRUM\"

Şehidin naaşı uçaktan indirilerek tören mangası tarafından omuzda cenaze aracına taşındı. Havalimanından Altınordu İlçesi\'ne bağlı Şahincili Mahallesi\'nde baba ocağına götürüldü. Şehit oğlunun naaşı askeri erkan tarafından omuzda taşınırken arkasından cenaze aracına kadar yürüyen anne Nurcan Kabakkaya, \"Aşkım sen benim ömrümü de alsaydınya, yavrum beni de alsaydınya, ben sana canımı seve seve verirdim. Ben seni böylemi almaya gelecektim yavrum. Aşkım, bebeğim benim. Allah\'ım dayanılacak acılar değil bunlar, yardım et Allah\'ım\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Kabakkaya, bugün Altınordu Ulu Camii\'nde düzenlenecek törenle Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskipazar\'da Garnizon Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin fotoğrafları

-Törenden detay görüntü

-Uçaktan naaş alınırken görüntü

-Anne Nurcan Kabakkaya\'nın ağlayıp ağıt yakarken görüntüsü

-Baba Birol Kabakkaya\'dan görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4)KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT\'TA TOPRAĞA VERİLDİ



TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinden Elazığ\'a giderken trafik kazasında hayatı kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın cenazesi, Yozgat\'ın Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar köyünde toprağa verildi. Hozat Yenibaş Jandarma Karakolu\'nda görevli Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kullandığı otomobil, Elazığ\'a giderken Pertek İlçesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Nuri Şanlı hayatını kaybederken, eşi Ayşe ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül yaralandı. Nuri Şanlı\'nın cenazesi, Sorgun\'un Yaycılar köyünde baba evinde helallik alınmasının ardından köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu katıldı. Baba Cihat Şanlı, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Şanlı\'nın cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu\'nun ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kazada ağır yaralanan kızı Eylül\'ün yoğun bakımdan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'ınn baba evinden görüntü

-Detay görüntüler

-Köy meydanından görüntüler

-Cenaze namazından görüntü

-Baba Cihat Şanlı\'dan görüntü

Haber-Kamera: Halit YILMAZ /SORGUN(Yozgat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)İŞTEN ÇIKARTILAN ARKADAŞLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR



İZMİT\'te, çelik üretimi yapan bir fabrikada 40 işçi işten çıkardı. Akşam vardiyasından çıkan diğer işçiler, fabrikanın önünde toplanarak arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto ettiler.

İzmit Alikahya Mahallesi\'ndeki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi\'nde çelik üretimin yapan bir fabrikada, geçen günlerde sendikalı olan 40 işçi işten çıkarıldı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, sendika yöneticileri ve sendika üyeleri, işten çıkarılan işçilere destek vermek amacıyla fabrikanın önünde eylem yaptı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

\"Birkaç ay önce bu ülke hak etmediği bir saldırıyı, hak etmediği bir olumsuzluğu daha yaşadı. Neydi biliyor musunuz? Uluslararası çalışma örgütü Türkiye\'de bölge toplantısını yapmak istedi. Türkiye, her dönem Cenevre\'de ILO toplantısında kara listeye alınıyor, aplikasyon komitesine alınıyor, sorgu odasına çekiliyor. Deniliyor ki, \'Sen bize taahhüt ettiğin şu şu maddeleri niye uygulamıyorsun? Söz verdiğin bu maddeleri uluslararası hukukta kabul ettiğin şu maddeleri neden Türkiye\'de uygulamıyorsun?\' diye varolan hükümetlerin çalışma bakanlıklarını sorguya çekiyor. Bu dönemde Türkiye\'de yapma ihtiyacı hissetti ama dünyadaki ve Avrupa\'daki bütün sendikalar Türkiye\'deki bu hukuksuz işlemlerin, işverenlerin yasa tanımaz, anayasa tanımaz, insan hakkı tanımaz ve vicdan tanımaz davranışlarını protesto için Türkiye\'deki o toplantıya katılmadılar. Türkiye\'den birkaç tane yandaş sendika katıldı. Bu yaşananları görmek istemeyen yandaş sendikalar katıldı. Orada Sayın Başbakan çıktı, \'İşçiler için örgütlenin\' dedi. Sonuna kadar yanlarında olduğunu belirten beyanlarda bulundu. Örgütlenmeye teşvik etti. Biz buradan Sayın Başbakan\'a çağrı yapıyoruz. 40 tane metal işçisi burada örgütlendi, yasal hakkını kullandı. İşten çıkardılar. Bir noktada bunun sorumlusu sizsiniz. İşçilere çağrı yaptınız, \'Anayasal hakkınızı kullanın\' diye. Buyurun, buradaki yaşananlara müdahale edin. Bu hukuksuzluğa müdahale edin ve sözünüzü yerine getirin. Biz sizden bunları bekliyoruz. Buradaki insanlara bir ülke yöneticisi sahip çıkmak zorundadır.\"

Slogan atan işçiler, daha sonra halay çekerek eylemi sonlandırdı.

Görüntü Dökümü

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- Eylemden görüntü

- Konuşmalar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)PARASINI ALAMAYINCA, ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN ÇATISINA ÇIKTI



BOLU’da, parasını alamadığı gerekçesiyle çalıştığı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan 37 yaşındaki Emrah Yiğit, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi, Hattat Emin Barın Caddesi’nde meydana geldi. İnşaatta işçi Emrah Yiğit, bir süredir parasını alamadığı gerekçesiyle, çalıştığı 3 katlı İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu inşaatına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Yiğit’in mesai arkadaşları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla Yiğit, parasının verileceği konusunda söz verilerek çatıdan indirildi. Emrah Yiğit, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İşçinin çatıdaki görüntüsü

-Alınan önlemler

-Olayı izleyenler

-İşçinin gazetecilere kiremit fırlatması

-İndirilmesi

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)\'TEK TEKER ARİF\' İLE KIZ ARKADAŞI KAZADA ÖLDÜ



\'TEK Teker Arif\' olarak tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde geçirdiği trafik kazasında yaşamlarını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinden sahil yönünü seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgartlıoğlu\'nun babası Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan \'ın kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. \'Tek teker Arif\' olarak bilinen sürücü Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan\'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı.

CESETLER BİRBİRİNE SARILI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapattı. Cumhuriyet savcısı, polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından başlarında kaskları olmadığı anlaşılan Razgartlıoğlu ve Özcan\'ın birbirine sarılı cesetleri Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi. Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz\'u ise gözaltına aldı.

Bu arada Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz\'da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlar

- Cesetlerden görüntü

- Yoldan görüntü

- Polisten

- Sağlık ekipleri

- Motsikletten görüntü

- Tekerden görüntü

- Cesetlerin götürülmesi

Haber-Kamera: Yücel BULUT /GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAMYONET KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 2 ÖLÜ, 4 YARALI



DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonet, önce TIR\'a, ardından da otomobile çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli- Ankara karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Denizli yönüne giden Ramazan Kuşçu yönetimindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyonet, önce Şenol Bora yönetimindeki 20 ADS 59 plakalı TIR\'a, ardından da Sinan Çoban yönetimindeki 48 F 7137 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ömer Çoban ve Fazilet Çoban öldü, 3 sürücü ile otomobilde bulunan Ayşe Çoban, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sekv edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer ve Fazilet Çoban\'ın cesetleri ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



Görüntü Dökümü

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- Kazanın ardından yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılmasının cep telefonu görüntüsü

- Olay yerinden detaylar

- Jandarma ekiplerinden

- Trafikte oluşan araç kuyruğundan

- Cesetlerin otomobilden çıkarılması

- Hurdaya dönen araçların kaldırılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)OTOMOBİL TRAKTÖR BAYİİNE GİRDİ: 1 YARALI



KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesi\'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satış bayiine giren otomobilin kadın şoförü yaralandı.

Kaza, Mermer Mahallesi\'nde meydana geldi. Zeynep Akın yönetimindeki 78 DE 224 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı\'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan traktör bayiinin bahçesine girdi. Park halindeki traktörlerden birisine çarparak durabilen otomobilde bulunan Zehra Lüleci yaralandı. Yaralı, ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)MARMARİS\'TE YAT YANGININDA BAŞÇAVUŞUN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ



MĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki yat limanında demirli lüks yatın makine dairesinde dumanların yükseldiğini gören sivil denizci başçavuşun dikkati ile yangın büyümeden önlendi. Başçavuşun haber vermesiyle yat yangın itfaiye ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

Marmaris şehir merkezinde bulunan Yat Limanı\'nda demirli yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 35 metrelik Türk Bayraklı \"Meya Meyaö adlı lüks yatın makine dairesinden dumanlar yükseldi. Yatın karşısında bulunan bir kafeteryada oturan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'nda görevli bir başçavuş dumanı görerek itfaiye ve kendi askeri birliğini aradı. Sahil Güvenlik yangın müdahale hücum botu ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sahil Güvenlik yangın müdahale gemisi olası bir müdahale isin hazır bekletildi. İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yatın makine dairesine girerek içeride devam eden yangını söndürdü. Yapılan soğutma çalışması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Can kaybının ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Tuzla\'da imal edilen ve tamamen Türk yapımı olan 40 milyon değerindeki yatın, ismi gizli tutulan Mısırlı bir işadamına ait olduğu öğrenildi. Yatın, yaz aylarında özel müşterilere kiralandığı bildirildi.



Görüntü Dökümü

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-Yangına müdahale eden ekipler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MAYTAP PATLAMASI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yola atılan maytaplardan kaynaklandığı belirlendi.

Varsak Mahallesi Hamza Taş Bulvarı\'ndaki olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekibinin kullandığı hızlı aracın geçişi sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamayla polis ekipleri aracı terk ederek çevrede önlem aldı. Terör saldırısı şüphesi üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İncelemede patlamanın yola atılan maytaplardan kaynakladığını tespit edildi. Olay yeri inceleme görevlilerinin çalışmasının ardından ekipler normale döndü.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracından detay

- Özel Harekat polislerinden detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Genel görüntü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MHP ANAMUR TEŞKİLATINDA TOPLU İSTİFA



MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde çok sayıda MHP üyesi, partisinden istifa etti. Aralarında eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının da bulunduğu partililer, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak istifa dilekçelerini yazdı. Burada basın açıklaması yapan Bulut, \"MHP’nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden Ak Parti ile ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ Türkeş’in ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi\'nde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından grup, 11 Kasım günü istifa ederek İYİ Parti\'ye geçen Belediye Başkanı Mehmet Türe’yi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İstifa dilekçesi yazan partililerden görüntü

- Meydandaki partililerden görüntü

- Eski MHP Anamur İlçe Başkanı Erdal Bulut\'un açıklaması

- Basın açıklamasından görüntü

- Belediye Başkanı Mehmet Türe\'yi ziyaretten görüntü

- Partililerin adiyedeki ilçe seçim kuruluna gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL /ANAMUR(Mersin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)HAVACILIK PARKI\'NDA \'MİNİK HAVACILAR UÇMAYI ÖĞRENİYOR\' PROJESİ



ESKİŞEHİR\'de, eski savaş ve askeri kargo uçaklarının sergilendiği Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı\'nda hazırlanan \'Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor\' projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projeyle ilkokul öğrencilerine havacılık eğitimi verilirken, çocukların bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Havacılık Parkı Müdürü Doç.Dr. Ender Gerede\'nin öncülüğünde hazırlanan projede, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi\'nden eğitmenler görev aldı. Proje kapsamında, Eskişehir\'de 10 ilkokulun 4\'üncü sınıflarında okuyan toplam 450 öğrenciye eğitim verilecek.

Havacılık Parkı\'ndaki uçak hangarında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğrenciler, basit ev aletlerini ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, 13 farklı deney etkinliğiyle uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçağın nasıl uçtuğunu öğrenecek.

\"ÇOCUKLAR, NİNİDEN SONRA UÇAK SESİNİ DUYUYOR

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Doğan, Havacılık Parkı\'nda eğitim gören ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. Bir süre öğrencilerin çalışmasını izleyen Gündoğan, projeyle ilgili şunları söyledi:

\"Üniversitemize bağlı Havacılık Parkı, son 2-3 yıldan bu yana sadece eski uçakların sergilendiği sıradan bir mekan olmaktan çıktı. 3 yıldır burada çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Bu parkı, bir eğitim parkı haline getirdik. Özellikle havacılık sevgisinin, havacılığa ilişkin temel bilgilerin öğretildiği önemli bir eğitim alanı olarak tahsis ettik. Bu kapsamda da bir takım projeler geliştirdik. Bu içinde bulunduğumuz hangarda gerçekleştirdiğimiz proje de bunlardan bir tanesi. Çocuklarla üniversiteyi buluşturmak amacıyla böyle bir projeye imza attık. Eskişehir, havacılığın önemli bir merkezi. Eskişehir\'de doğan bütün çocuklar aslında havacılığı biliyorlar, seviyorlar. Ninni seslerinden sonra uçak sesleri duyuyorlar. Uçak sesleri ile büyüyorlar; ama biz istiyoruz ki burada geleceğin Vecihi Hürkuş\'larını, uçak mühendislerini, geleceğin pilotlarını yetiştirelim. Onlara bir havacılık sevgisi bilinci aşılayalım. Bizim en önemli amacımız, bu.\"

\'UÇAK, NASIL UÇAR?\'

Havacılık Parkı Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede ise deneyerek, öğrenmenin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Biz, burada çocukları eğlendirerek, düşündürerek, meraklandırarak onlara bilime karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini, havacılığa karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Deneyerek, öğrendikleri için de öğrenmenin kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Proje kapsamında çocuklarımız, uçağa etki eden 4 kuvvetin ne olduğunu bizzat basit ev aletleriyle, geri dönüşüm malzemeleriyle deneyimleyerek öğreniyorlar. Buradan giderken de bir uçak nasıl uçar? temelde motor sistemleri olmak üzere alt sistemleri nasıl çalışır? Bunları öğrenmiş oluyorlar.\"

Görüntü Dökümü

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-Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan\'ın öğrencilerin çalışmalarını izlemesi,

-Ögrencilerin yaptıkları bolonlu çalışmaya havaya atmaları,

-Rektör Naci Gündoğan\'ın konuşması,

-Havacılık Parkı Müdürü Doç.Dr.Ender Gerede\'nin konuşması,

-Havacılık Parkı\'ndan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)HUZUREVİ SAKİNLERİ KONSERLERLE MORAL DEPOLUYOR

BURSA\'da, huzurevi sakinleri ve personelinden oluşan gönüllü koro yaşlılarla bir araya gelerek müzik ziyafeti sundu. Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde verilen konserde, Türk Sanat ve Türk Halk müziğinin en sevilen eserleri seslendirilirken yaşlılara moral buldu. Yıldırım Belediyesi tarafından, huzurevi sakinleri ve personelinin oluşturduğu koro Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde konser verdi. Şefliğini Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Eğitmeni Sadullah Öztürk\'ün üstlendiği, gönüllü koro yaşlılarla bir araya gelerek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin en sevilen eserlerini seslendirirken yaşlılar keyifli bir gün geçirdi. Seslendirilen parçalara zaman zaman eşlik eden huzurevi sakinleri, çok mutlu olduklarını belirterek, bu etkinliği düzenleyen Yıldırım Belediyesi\'ne teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Koro türkü söylerken

-Huzurevi sakinleri eşlik ederken

-Detaylar

Haber-Kamera: Yıldırım Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ\'NDE \'KRİSTAL KAYISI\' ÖDÜL TÖRENİ



YEDİNCİ Uluslararası Malatya Film Festivali ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. \'Nar Bağı\' uluslararası yarışmada, \'Daha\' ise ulusal yarışmada \'En İyi Film\' ödülünü aldı. \'İşe Yarar Bir Şey\' filminde oynayan Başak Köklükaya ulusal yarışmada, \'En İyi Kadın Oyuncu\' seçilirken, \'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı Ödülü\'nün sahibi ise \'Daha\' filmindeki performansıyla Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Festival Direktörü Suat Köçer\'in ev sahipliğinde gerçekleşen 7\'nci Malatya Uluslararası Film Festivali, yedi günün ardından törenle sona erdi. Gecede \'Kristal Kayısı\'lar sahiplerini bulurken, İran sinemasının kadın yönetmeni Rahkshan Bani Etemad\'e Onur Ödülü verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı\'nda düzenlenen, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak\'ın sunduğu, 7\'nci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, \"Çok güzel bir tablo vardı 1 hafta boyunca. Festivalde yer alan herkese, Malatya Büyükşehir Belediyesi\'ne, Malatya halkına çok teşekkür ederimö diyerek sahneyi Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'a bıraktı. Çakır, \"Festivalin geçmiş yıllara göre daha kapsamlı olması ve salonların dolu olması beni çok mutlu etti. Festivalin amacına uygun şekilde yapılmış olması biz festivali düzenleyenler için gurur verici. Emek veren herkese teşekkür ederimö diye konuştu.

Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Cengiz Yaviloğlu da, filmlerde, dizilerde oynayan sanatçıların kattığı değerlere dikkat çekti.

Sinemaya olan yoğun ilgi ve alakanın temsilcilerinden Kırgızistan Cumhuriyeti\'nin Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov da, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel ve sinemasal benzerlikten bahsetti.

Bu yıl 7\'ncisi düzenlenen festivalin Onur Ödülü\'nün sahibi İranlı kadın sinemacı Rahkshan Bani Etemad oldu. Etemad\'a ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır verdi. Etemad de ödülü ile ilgili, \"Buradan bulunmaktan çok gurur ve mutluluk duyuyorumö diye konuştu.

Onur Ödülünün ardından bu yıl ilk kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu.

Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü\'nü TRT Genel Müdür Yardımcı Tuncay Yürekli, Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu ve Aslı Erdem\'in \'Birlikte Öleceğiz\' projesine verirken, Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ve 100 bin lira para ödülünün sahibi Alp Kamber ve Kamil Koç\'un \'Julia\'ya Aşık Olmak\' isimli projesi oldu. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü\'nü ise Ertem Eğilmez ailesi adına Arzu Film Genel Müdürü Kamil Çevikalp verdi.

Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması\'nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması\'nın \'En İyi Filmi\'ni Reşat Strick açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Diana Lu\'nun yaptığı \'Annemle Geçen Bir Yaz\' (Summer Time with My Mother) filmine verildi.

ULUSLARARASI EN İYİ FİLM; \'NAR BAĞI\'

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü anlatı yapısı, şiirsel dili, derin insancıllığından, özellikle yıllarca belleklerden silinmeyecek son sahnesi ve diğer unutulmaz imgelerinden dolayı Ilgar Najaf\'nın yönettiği \'Nar Bağı\' (Pomegranate Orchard) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Jüri Başkanı Nacer Khemir oldu. \'Nar Bağı\' filmi Kristal Kayısı Ödülü\'nün yanı sıra 15 bin Euro para ödünün de sahibi oldu.

Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise, festivalin uluslararası jüri üyesi Fatemeh Motamed Arya tarafından \'Daha\' adlı filmdeki çarpıcı ve güçlü performansı için genç yetenek Hayat Van Eck\'e verdi.

Ödül Gecesi\'nde \'Siyad Ödülü\' nün sahibi de, insanlığın güncel ve ertelenemez sorunlarına yaklaşımındaki tutarlı, dengeli ve sağaltıcı bakış açısı ve işlenmesi zor konuyu yalın bir dille sinemalaştırmasındaki başarısı nedeniyle Semih Kaplanoğlu\'nun yönettiği \'Buğday\' filminin olurken, Kemal Sunal Halk Ödülü ise Ümit Ünal\'ın yönettiği \'Sofra Sırları\' filminin oldu.

Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü\'nü açıklamak üzere sahneye Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır geldi. Sosyal bir meseleyi, yarattığı derinlikli karakterlerle, güçlü ve etkili bir biçimde aktardığı için, bir ilk film için beklentileri aşan olgunlukta, çağdaş bir sinema dili kullanarak, katmanlı okumalara açık bir hikaye kurduğu için,yarattığı gerilim ve merak duygusunu eksiltmeden sonuna taşıdığı ve bütünlüklü bir sinema cümlesi kurduğu için, yaratıcılarının görsel, sanatsal, dramatik hikaye anlatımındaki becerisini ve hevesini daha ileriye taşımaları için en iyi film ödülüne Onur Saylak\'ın yönettiği \'Daha\' filmi layık görüldü. Onur Saylak \'En İyi Film Kristal Kayısı Ödülü\' ve 100 bin lira para ödülünü Çakır\'dan aldı. Saylak, ödül ile ilgili, \"Bu ödülü festivale katılan tüm filmler adına alıyorumö dedi ve Hakan Günday\'a böyle güzel bir roman yazdığı ve kendisiyle paylaştığı için teşekkür etti.

\'ÖDÜLÜMÜ TÜM KADINLAR İÇİN ALIYORUM\'

\'İşe Yarar Bir Şey\' filmi ile Ulusal Yarışma\'da \'En İyi Kadın Oyuncu\' ödülünü alan Başak Köklükaya da, \"Her seferinde kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bu heyecan bir taraftan da çok hoşuma gidiyor. Tüm oyuncu arkadaşlarımla bu heyecanımı paylaşıyorum. Bir kez daha çok gururlandım. Pelin Esmer ve Barış Bıçakçı\'ya çok teşekkür ediyorum. Ben de bu ödülü ekibim adına alıyorum ve bir de tüm kadınlar için alıyorumö dedi.

Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jüri Özel Ödülü\'nün sahibi ise, Yasemin Küçükçavdar\'ın yönettiği \'Eksi Bir\' filmi oldu. Küçükçavdar, ödülü ünlü oyuncu Oktay Kaynarca\'dan aldı.

İlk filmini yapan bir yönetmenin parıldayan rejisi, iyi oyuncu yönetimi ve ustalıkla kurduğu akıcı atmosferi en iyi şekilde ve olgunlukla yansıtması sebebiyle En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü ve 20 bin lira para ödülü almaya \'Sarı Sıcak\' filmiyle Fikret Reyhan layık görüldü. Ödülü ünlü yönetmen Selim Evci tarafından verildi.

En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü ve 15 bin lira para ödülü ise, büyük bir hikayeyi küçük harflerle yazan \'Sarı Sıcak\' filminin senaristi Fikret Reyhan\'a verilirken,,Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü ve 10 bin lira para ödülü \'Kırık Kalpler Bankası\' filmi ile Korhan Futacı\'nın oldu. Ödülü, Festivalin İcra Kurulu Başkanı ve Belediye Genel Sekter Yardımcısı Ertan Mumcu verdi.En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü \'Buğday\' filmi ile Giles Nuttgens aldı. Ödülü efsane \'American History X\' filminin yapımcısı John Morriessey yönetmen Semih Kaplanoğlu\'na verdi.

Görüntü Dökümü

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- Kırmızı halı pozlar

- Katılanlardan detaylar

- Konuşmacılar

- Ödüller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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