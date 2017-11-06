DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MERSİN\'DE ARAÇLAR SELE KAPILDI



MERSİN\'in Silifke ilçesinde, sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı.Dün geceden bu yana bölgede etkili olan yağmur, ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi\'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Otellerin olduğu bölgeden denize doğru akan sular, beraberinde araçları da sürükledi. Aniden gelen sel suları nedeniyle kaçamayan bir sürücü, aracının üzerine çıktı. Sürücünün yardım çığlıkları üzerine çevredekiler yetkililere haber verirken, sürücü kısa sürede kepçe yardımı ile kurtarıldı. Bölgede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması devam ediyor.



KIZKALESİ DE SELE TESLİM

Mersin\'deki sağanak, Erdemli ilçesinin turistik Kızkalesi Mahallesi\'ni de etkiledi. Yoğun yağışın mahallede neden olduğu sel, sokaklardan denize aktı. Kentin mavi bayraklı plajlarında, su birikintileri oluştu. Turistlerin hayran kaldığı deniz ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye büründü. Denize doğru akan sular, Mersinlileri korkuturken, yoğun yağış, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Selde kalan araçların iş makinalarıyla kurtarılmasından görüntü

-Detaylar

-Kızkalesinden görüntüler

-Sel sularından görüntüler

-Sahilden görüntüler

-Deniz kahverenginde

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE /MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KERKÜK\'TE ÇİFTE BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ, 7 YARALI

IRAK\'ın Kerkük kentinde düzenlenen intihar ve bombalı araç saldırılarında 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Bombalı saldırılar, Kerkük Nüfus Müdürlüğü ve Haşdi Şabi\'nin \'karargah\' olarak kullandığı Kürdistan Demokratik Partisi\'nin (KDP) eski binasının yakınlarında meydana geldi. İlk patlamanın Atlas Caddesi\'ndeki nüfus müdürlüğü binasının önünde yaşandığı ve bunun intihar saldırısı olduğu belirtildi. Bu patlamanın ardından 16 Ekim günü Kerkük\'e giren Haşdi Şabi\'nin \'karargah\' olarak kullandığı KDP\'nin eski binasına yönelik bombalı araç saldırısı yapıldı. İlk belirlemelere göre, iki ayrı saldırıda 5 kişi, ölürken, 7 kişi de yaralandı. İkinci patlamadan sonra kısa süreli bir çatışmanın yaşandığı da öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Bombalı aracın patlaması

-Genel ve detay

Haber: Burak EMEK /ERBİL,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İNŞAAT İŞÇİSİ, 18 METREDEN DÜŞTÜ



KONYA\'da inşaat işçisi 45 yaşındaki Cavit Çakır, otopark inşaatında yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Bacakları kırılan Çakır, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ve Yeraltı Otoparkı inşaatında meydana geldi. Ustabaşı olan Cavit Çakır, mesai bitiminin ardından inşaattaki çalışmaları kontrol ederken, dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çakır\'ın yardım çığlıklarını duyan inşaat bekçisi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Çakır\'ı, düştüğü yerden halatla yukarı çekerek kurtardı. Bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Çakır, ambulansla Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekibinin bariyerleri kaldırması

- İtfaiye ekibinin halatla aşağı inmesi

- İtfaiye ekibinden müdahale

- Yaralının halatla yurakı çekilmesi

- Ambulansa alınması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TEM\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 9 YARALI



BOLU’da TEM Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DG 0759 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü ve bariyerleri aşıp karşı şeride geçti, 51 yaşındaki Yıldırım Kamber yönetimindeki 81 KJ 524 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen 54 YE 368, 34 VS 5278 ve 78 AS 516 plakalı otomobiller de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, polis, karayolları ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Yıldırım Kamber\'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Arif Bayrak, Yüksel Akçay, Harife Gün, Yüksel Ertatlı, Müslüme Ertatlı, Mümtaz Uncu ve Nezla Uncu ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan Yıldırım Kamber’in cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu’nun İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)TAKLA ATAN ARAÇTAN FIRLAYAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ



KONYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, takla atan hafif ticari araçtan fırlayan 3 yaşındaki Sultan Yelli, hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Yelli\'nin annesiyle dayısı da yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Konya-Aksaray yolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Seydişehir\'de oturan ve düğün hazırlıkları yapan 24 yaşındaki Hasan Özkara, kardeşi 22 yaşındaki Ayşe Yelli ve yeğeni Sultan Yelli\'yi yanına alıp, Aksaray\'ın Sultanhanı ilçesinde oturan nişanlısına çeyiz götürdü. Seydişehir\'e dönmek için yola çıkan Özkara\'nın kullandığı 42 FAH 13 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. Kazanın şiddetiyle annesinin kucağında bulunan Sultan Yelli, camdan fırladı. Ağır yaralanan Yelli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan Özkara ile kardeşi Ayşe Yelli, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden minik Sultan\'ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Küçük kızdan geriye, yola savrulan çorapları kaldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçtan detay

- Minik Sultan\'ın çarobından detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)SİVEREK’TE KAZA: 5 YARALI



ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hilvan-Siverek karayolunun 8\'inci kilometresindeki Cehennem Deresi yakınlarında meydana geldi. Ali Dere yönetimindeki 23 HR 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Ali Dere ile yanındaki Hazal, Zehra ve Remziye Dere ile Muzaffer Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ali Dere ve Muzaffer Yıldırım Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza alanı

- Kaza yapan otomobil

- Hastane acillerinden görüntü

- Yaralılar hastaneye ve Urfaya sevki

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BODRUM\'DA, SARA HASTASININ DENİZDE CESEDİ BULUNDU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde balık tutmak için sahile giden sara hastası Gökhan Gürkan\'in denizde cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalıkavak Mahallesi\'nde meydana geldi. Sara hastası olan Gökhan Gürkan, balık tutmak için gittiği Yalıkavak İskelesi\'nden iddiaya göre denize düştü. Gürkan\'ın cesedi, iskeledeki bir balıkçının kayığına çarpması sonucu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri tarafından Gürkan\'ın cesedi, denizden çıkarıldı.

Gökhan Gürkan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Morgdan görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karaman\'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia (EK)

8)\'ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ OLDU\'

Karaman Valiliği, resmi internet sitesinden Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü\'nün açıklamasını yayınladı. Açıklamada, söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, \"İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tepsit edilmiştir\" denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

BAZI ÖĞRENCİLER YURDU TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından dün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200\' e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Er, akşam yurda gelip 1 saati aşkın incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurdu terk eden öğrenciler

-Yurdun bahçesinde bekleyen öğrenciler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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-9)ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIĞI İÇİN MOTOSİKLETLE ŞEHİR TURU ATTILAR



BALIKESİR\'de organ bağışının önemine dikkat çekmek için Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ile 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği tarafından \'Organ Bağışı Farkındalık Sürüşü\' gerçekleştirildi.

Etkinliğe Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özen, Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz, Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Gökuç, Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü çalışanları, 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri katıldı. Kuvay-ı Milliye Meydanı\'nda toplanan 10 Riders Motosiklet Derneği üyeleri, önünde \'Bir bağış bin umut\', arkasında ise \'Organ bağışı hayat kurtarır\' yazılı tişörtler giydi. Altıylül Belediye Başkan Yardımcısı Özen ve Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Kocaöz\'ün start vermesinin ardından motosikletli 50 kişi, Stadyum Caddesi, Vasıfçınar Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi, Stadyum Caddesi güzergahını takip ederek, Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar şehir turu attı. Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yapan 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, bir organ bağışının bin umut olduğuna dikkat çekerek, \"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü iş birliği ile organ bağışı farkındalık etkinliği düzenledik. Motosikletlerle şehir turu attık. Umarız, halkımızın bu konuya dikkatini çekmişizdir. Hepimiz, organ bekleyen hastaların yerinde olabiliriz. Bir bağış, bin umuttur. Lütfen, bu konuya duyarlı olalım\" dedi.

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Kocaöz ise geçen yıl Balıkesir\'deki donörlerden alınan organların 58 kişiye can verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

\"Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bunlardan birini de 10 Riders Motosiklet Kulübü ile gerçekleştirdik. Ülkemizde 27 bin organ bekleyen hastamız var. Bunların tek tedavi olanakları, kadavradan ya da canlıdan organ bağışı ile mümkün. Ülkemizde maalesef kadavradan bağış yetersiz olduğu için akrabalarından bağış yoluyla tedaviler gerçekleşebiliyor. Canlıdan bağış ülkemizde yüzde 50 iken gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 10 civarında. Gelişmiş ülkelerde kadavradan bağış, yüzde 75 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Balıkesir halkı, bu konuda çok duyarlı. Balıkesir\'de beyin ölümü gerçekleşmiş vakalardan donör çıkarılması yüzde 40 civarında ve bu rakam Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Geçen yıl, il bazında Türkiye birincisi olduk. Bu sene de aynı hedefi tutturmak istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra biz, ailelere hayat kurtarmak isteyip, istemediklerini soruyoruz. \'Yakınınızın organlarıyla hayat kurtarabilirsiniz\' diyoruz. Geçen yıl, 70 civarında beyin ölümü vardı. 30 civarında hasta yakını bağışta bulundu. 58 kişinin hayatını kurtardık. Bu yıl 30 donörümüz oldu. Yıl sonuna kadar 40\'a ulaşacağına inanıyorum. Şu anda böbrek, karaciğer, kornea nakli bekleyen hastalar adına etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum.\"

Etkinlik, katılımcıların Atatürk Anıtı önünde, günün anısına birlikte fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Motosikletli şehir turundan görüntü

-Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz\'ün konuşması

-0 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR /BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ŞENLİKTE 5 TON HAMSİ İKRAM EDİLDİ

DENİZLİ\'de Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Hamsi Şenliği\'nde 5 ton hamsi ikram edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Derneği tarafından, (DEKAD) Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda 6. Geleneksel Hamsi Şenliği düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 5 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte, uzun hamsi kuyrukları oluştu. Davetliler, Karadenizli ustalar tarafından pişirilen hamsinin tadına baktı. Karadeniz Bölgesine özgü yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı Hamsi Şenliği\'nde ünlü şarkıcı Selçuk Bağcı konser verdi. Alandaki bazı vatandaşlar ise Karadeniz ezgileriyle birlikte horon tepti.

DEKAD Başkanı Birol Konak, \"Dernek olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, kentte 6. Hamsi Şenliği\'ni düzenliyoruz. Şenlik kapsamında 5 ton hamsi gelenlere ikram edildi. Amacımız kültürümüzü insanlara aktarmak, Denizli ile paylaşmak. Denizli\'deki güzel yürekli insanlarla, Karadeniz kültürünü yaşatmak istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şenlikten görüntü

-Hamsi dağıtılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KETENPERE FİLMİNİN OYUNCULARI, BURSA\'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU



KETENPERE filminin oyuncuları Bursa\'da düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Filmin başrol oyuncularından Şafak Sezer, \"Keyifli bir iş çıkardık. İzlerseniz mutlu oluruz\" dedi.

3 Kasım\'da vizyona giren komedi türündeki Ketenpere filminin başrol oyuncuları, Bursa\'daki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Etkinliğe oyuncular Şafak Sezer, Abidin Yerebakan, Elif Erol, Ümit Okur, Volkan Başaran, Kemal Erek ve Ali Şentürk katıldı. Büyük ilgi gören Şafak Sezer, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan Şafak Sezer, film ekibiyle galalar ve setlerde bir araya geldiklerini söyledi, \"Çok tehlikeli bir ekibiz\" diye espri yaptı. Paranın getirdiği iyilik ve kötülüklerin yer aldığı hikayelerin sevildiğini belirten oyuncu Sezer, \"Onların üzerine filmler yazıyoruz, bu da onlardan bir tanesi. Keyifli bir iş çıkardık. İzlerseniz mutlu oluruz, sinemanın 8-9 aylık bir acısı var. En büyük tatlılığı da seyirciyle buluşması. Filmde ara ara göndermeler yapılıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şafak Sezer\'in açıklamaları,

-oyuncularla seyircilerin fotoğraf çekimi,

-salondan detaylar.

Haber-Kamera: Recai GÜLER-Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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