DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SAMANDAĞ\'DA KARAKOLA TACİZ ATEŞİ



HATAY\'ın Samandağ İlçesi\'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na PKK\'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı. Akşam saatlerinde Çevlik Mahallesi\'nde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu\'na PKK\'lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK: BİR ASKER HAFİF YARALI

Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardından başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: \"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45\'te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı\'nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir.\"

İLÇE HALKI SOKAKLARA ÇIKTI

Hatay\'ın Samandağ İlçesi\'nde Sahil Güvenlik Karakolu\'na PKK\'lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı. Vatandaşlar, olay hakkında geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinden durum hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçenin Sahil-Çevlik yol ayrımında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye geçişlere izin vermiyor.

Bu arada, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Saldırı anında havada uçuşan kurşunlar

- Güvenlik görevlilerinin aldıkları çevre önlemi

- Hareket halindeki güvenlik araçları

- Vatandaşlar

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)

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GİRDİKLERİ PAMUK YIĞININDA HAVASIZ KALAN 3 ÇOCUK ÖLDÜ(ek)

2)ORGAN VE DOKU ÖRNEKLERİ İSTANBUL\'A GÖNDERİLDİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, pamuk yığınları arasında yaşamını yitiren ve ön otopsilerinde tarlada yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek, öldükleri belirtilen 3 çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku ve organ örneklerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na gönderildiğini duyurdu.

Örneklerin incelenmesiyle çocukların kesin ölüm sebebinin belirleneceğine dikkat çekilen savcılık açıklamasında, şöyle denildi: \"Şanlıurfa Eyyübiye İlçesine bağlı Gözeller Mahallesi\'nde üç çocuğun pamuk yığınlarının içerisine girdikleri sırada ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleşmesi olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. A.T., H.T. ve amca çocukları H.T.\'nin hayatını kaybettikleri olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup, olayla ilgili otopsi işlemleri tamamlanarak, alınan organ ve doku örnekleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm sebepleri İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlara göre belli olacaktır.\"

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ulucanlar Mahallesi\'ne getirilen 2\'si kardeş 3 çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana açılan mezara gözyaşları arasında toprağa verildi. Çocukların akrabası Mehmet Tektaş, \"Dün çocuklar tarlada pamuk topladıktan sonra tarlada yığılan pamukları içinde kendilerine bir çukur açıp dinlenmeye başlamışlar. Bir süre sonra zirai ilaçlı olan pamukların arasında uykuya dalan çocuklar, üzerine traktörle 1 ton civarında pamuk atılması sonucu iyice havasız kalmışlar. Pamuklar koza açması için ilaçlama yapılmıştı. Yaprak dökücü ilaç da kullanmışlar. Bunun üzerine 1 ton civarında pamuk dökülmesi sonucu hayatlarını kaybettiler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeler camiye getirilmesi

- Kılınan cenaze namazı

- Kadınların ağıt yakması yan yana açılan mezar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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3)FABRİKADA ASİT KAZANI DEVRİLDİ, 9 İŞÇİ YARALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'ndeki bir tekstil fabrikasında sülfürik asit kazanının devrilmesi sonucu 2\'si ağır 9 işçi yaralandı.Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde Organize Sanayi Sitesi Atatürk Caddesi 1\'inci Sokak\'ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasında sülfürik asit dolumu esnasında kazan devrildi. Kazanın devrilmesi sonucu üzerlerine sülfürik asit sıçrayan işçiler Birol D., Yılmaz G., Nasır A., Hamza Ü., Nesimi B., Hüseyin T., Vedat K., Şerafettin A., ile Veysel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 işçi, özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulanslara bindirilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Birol D., ve Yılmaz G., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Devrilen kazandan akan asit ise itfaiye ekiplerince temizlendi. Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye temizlik çalışması

-Polis geniş güvenlik önlemi

-Muhabir Şaban Kardeş anons

-Fabrika genel detay

-OSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan le röp

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)(DHA)-

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4)BURSA\'DA HIZLI TREN İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ: 1 YARALI

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün kolonlara iskele kurulumu sırasında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında, Demirtaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğü taşıyan kolonlardan birine iskele kurulumu sırasında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iskelenin altında kalan 37 yaşındaki Osman Demirci Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Göğsüne demir isabet eden yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı işçinin salık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hüseyin TÜCCAR / BURSA, (DHA) -

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5)GENÇ FUTBOLCU TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ



TFF 2\'nci Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor\'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kocaeli Birlikspor\'un U-17 takımında oynayan başarılı sporcu Harun Ezer, bu akşam antrenman dönüşü evine giderken Gebze\'de minibüsten indikten sonra bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ezer yaşamını yitirdi. Kocaeli Birlikspor\'dan yapılan yazılı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği\'nde futbol yaşamına başlayan, ardından Kartalspor forması giyen Harun Ezer\'in geçen sezon Kocaeli Birlikspor\'a transfer olduğu belirtilirken, \"Evladımız Harun\'un acı haberi kulübümüzde derin üzüntü yaratmıştır. Kocaeli Birlikspor ailesi olarak genç sporcumuza Allah\'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz\" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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- Fotoğraflar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Erol KAÇMAZ / Kocaeli (DHA)

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6)DEVRİLEN OTOMOBİLDE 9 AYLIK BEBEK ÖLDÜ, 6 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Hilvan İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 9 aylık Musa İlamlı öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Diyarbakır Karayolu\'nun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Nezir İlamlı yönetimindeki 60 NH 903 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 9 aylık Musa İlamlı yaşamını yitirdi, Remziye, Sema Nur, Zeynel Abidin, Yunus Emre, Furkan ve otomobil sürücüsü Nezir İlamlı yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edildi. Ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa\'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yerde battaniye altında bebek cesedi

- Ceset başında bekleyen jandarma

- İnceleme yapan jandarma ekibi

- Hurdaya dönen otomobil

- Acil servis önünde ambulansa bindirilen yaralı

- Acil önünde bekleyen yakınları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa UFAK, Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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7)ŞARAMPOLE YUVARLANAN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücüsü 78 yaşındaki Halil Kandemir hayatını kaybetti. Bilecik\'in Pazaryeri İlçesi istikametinden gelip Kurşunlu Mahallesine gitmekte olan Halil Kandemir yönetimindeki 16 F 7524 plakalı traktör mahalle girişinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan traktör şarampole yuvarlanarak ters döndü. Traktörün altında kalan Halil Kandemir hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri sürücüyü traktörün altından çıkardı. 112 Acil Servis ekibi, yaşlı sürücünün öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri genel görüntü

-Traktör ve cenazenin görüntüsü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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8)OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI KADIN ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Sürücü kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza, Tekirdağ-Malkara Karayolu 5\'inci kilometredeki Bağlar mevkiinde meydana geldi. Bir işyerinde çalışan Sevim Yiğit, mesai bitimi sonrası evine gitmek üzere Bağlar mevkiinde yolun karşısına geçmek istedi. Sevim Yiğit\'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarptı. Sürücü kazanın ardından durmayarak aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit\'in öldüğünü tespit etti. Sevim Yiğit\'in cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma, kaçan sürücünün kimliği ve aracın plakasının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki jandarma, polis ve sağlık ekipleri

-Sevim Yiğit\'in yerdeki cansız bedeni

-Trafik ekiplerinin çalışmaları

-Sevim Yiğit\'in fotosu

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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9)SANDIKLI\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70\'inci kilometresi Gökçealan Köyü kavşağında meydana geldi. Kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Veli Uygun idaresindeki 03 LM 801 plakalı traktörün arkasına bağlı arpa yüklü römork ve mibzere, Ali Osman Erkol idaresindeki 06 AOE 05 plakalı otomobil çarptı. Römorktaki malzemeler yola savrulurken, Talip Alp\'in kullandığı 06 FN 1711 plakalı otomobil ve Erol Er idaresindeki 06 REL 02 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, Erol Er, Hülya Er, Hacer Nur Er, İbiş Alp, Kazım Alp, Talip Alp ve traktörde yolcu olarak bulunan Şaban Başbunar yaralandı.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çevredekiler ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan İbiş Alp, Kazım Alp ve Şaban Başbunar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne, Hacer Nur Er ve Hülya Er de Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Talip Alp ve Erol Er\'in tedavilerinin ise Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan traktör ve mibzer

- Kazaya karışan römork ve parçası

- Kazaya karışan otomobiller

- Yaralıya ambulansta müdahale edilirken

- Yolda yatan yaralı ve sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa sevki

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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10)TRENİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANDI



KIRIKKALE\'de trenin çarptığı alkollü olduğu belirtilen 73 yaşındaki Mustafa Özyürek, ağır yaralandı. Olay, bugün saat 19.00 sıralararında kent merkezinde Kalealtı mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale\'nin Yahşihan İlçesi\'nden Yozgat\'ın Yerköy İlcesi\'ne giden yük treni, bir grup arkadaşıyla alkol aldıktan sonra raylara çıkan Mustafa Özyürek\'e çarptı. Kazada, Özyürek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Özyürek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde sağlık ekiplerinin çalışması

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) -

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11)ESKİŞEHİR\'DE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

ESKİŞEHİR\'de kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü\'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nün Facebook sayfasında paylaştığı görüntülerde kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yer aldı. Görüntülerde iki otobüsün arasında sıkışan kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayanın koşarak araca çarpması, U dönüşü yapan bir otomobile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpması, tramvay durağı yanında yürüyen bir kişiye otomobilin çarpma anı, 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması, üniversite kampüsünden çıkan bir otomobile başka bir otomobilin çarpması dikkat çekti. Mobese kameralarının kaydettiği görüntülerde, bir otomobil de refüje çıkıyor, geri geri gelen otomobile ise başka bir otomobil çarpıyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, aynı Facebook sayfasında trafik kazaları konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

\"İlimiz merkezinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde kazaların; yandan çarpma, yayaya çarpma, arkadan çarpma ve devrilme, savrulma şeklinde meydana geldiği anlaşılmaktadır. İl merkezinde meydana gelen kazaların önlenerek, sürücü, yolcu ve yaya olarak içinde bulunduğumuz trafik ortamının daha güvenli hale gelmesi için; Sürücülerin il merkezindeki cadde ve sokaklarda seyir halinde iken dikkatli olmaları, özellikle okul önlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde yol vermeleri, Araç sürücülerinin hız limitlerine riayet ederek, aşırı hızlı araç kullanmamaları, Kırmızı ışıklı trafik işaretlerine uymaları, trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, Yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde öncelikle üst geçit veya yaya geçitlerini kullanmaları, üst geçit veya yaya geçidi bulunmayan yerlerde görüşün açık olduğu köşe başlarından dikkatli bir şekilde geçmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; uyulan her kural bizi hayata bağlar.\"

Görüntü dökümü:

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-Mobese görüntülerinde kaza anları bulunuyor.)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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12)ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN MAHKEMEDE İLGİNÇ SAVUNMA:

\"AĞABEY SOSYAL MEDYADAYIZ, CANLI YAYIN YAPIYORUZ, HİGH SPEED YAPAR MISIN?\"

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde alkollü kullandığı otomobiliyle, aşırı hız nedeniyle kaza yapıp, birlikte gezmeye çıktığı gençlerden Doğukan Can Tanışan\'ın (18) ölümü, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in (16) yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman kamyon şoförü Ali Osman Kunduz\'un (30) 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Kunduz, duruşmadaki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu belirtip, birlikte gezmeye çıktığı gençlerin \"Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?\" dediler. \'Tamam\' deyip, gaza bastım. Hatırladığım kadarıyla kilometre 160-170\'e kadar çıktı. Bu sırada birden kavşağa girdiğimizi fark edip, şaşırdım. Otomobili, toparlayamadan kavşağa girdim, takla attık\" dedi.

3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki Doğukan Can Tanışan kaza yerinde öldü. Kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz, tutuklandı. Kunduz, hakkında \"Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\" suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan ve babası Muzaffer Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü Yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı.

AĞABEY SOSYAL MEDYADAYIZ, CANLI YAYIN YAPIYORUZ, HİGH SPEED YAPAR MISIN?\"

Savunmasını avukatı ile birlikte yapmak istediğini ve ek süre talebinde bulunmayacağını belirten sanık Ali Osman Kunduz, \"Almanya\'nın Münih şehrinde kamyon şoförlüğü yapıyordum. Kazadan, bir gün önce ağabeyim ile Bodrum\'a tatile geldim. Kazanın yaşandığı gece 2-3 duble rakı içip, otelden ayrılmıştım. Saat 01.00 sıralarında otomobilimi park ettiğim sahile gittim. Bu sırada otomobilimin yakınında 7-8 gencin oturduğunu fark ettim. İsminin daha sonradan \'Oğuzhan\' olduğunu öğrendiğim genç, \'Ağabey, otomobilin yabancı plakalı mı?\" diye sordu. Ben de \'Yabancı, Münih plakalı\" diye cevap verip, ona otomobilimi anlattım. Otomobilin etrafında dolandı. Bir süre sonra bana, \"Ağabey arabayla bir tur atalım mı?\" dedi. Kabul ettim. Bunun üzerine Oğuzhan arabanın ön sağ koltuğuna bindi. Ben o arada şişenin dibinde kalan rakıyı da içmiştim. Oğuzhan, diğer arkadaşlarını da çağırdı. Önce Batuhan ardından da Doğukan gelip, arka koltuğa bindiler. Otomobille dolaşmaya başladık. \'Gümbet-Bodrum merkez turu yapalım\' dediler. Kırmadım, Gümbet\'e gittik. Saat geç olmuştu. Otelde ağabeyimin beni beklediğini söyleyerek \"dönelim\" dedim. Biraz daha dolaşmak istediler ancak kabul etmedim. Otele dönmek üzere yola çıktım. Dönüş yolunda da herkes otomobilde yine aynı koltuklarına oturmuştu.

Yoldayken Oğuzhan ve arkadakilerden biri, \"Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?\" dediler. \'Tamam\' deyip, gaza bastım. Hatırladığım kadarıyla kilometre 160-170\'e kadar çıktı. Bu sırada birden kavşağa girdiğimizi fark edip, şaşırdım. Otomobili, toparlayamadan kavşağa girdim, takla attık\" dedi.

\"O GÜNDEN SONRA İÇKİ KULLANMAYA TÖVBE ETTİM\"

Kaza anında kendisinin ve Oğuzhan Önel\'in emniyet kemerlerinin takılı olduğunu da anlatan Kunduz, \"Oğuzhan, arkada oturan Batuhan ve Doğukan\'a, \'Emniyet kemerinizi takın\" demişti ancak takıp, takmadıklarını görmedim. Hatırladığım kadarıyla, kaza 02.30-03.00 sıralarında gerçekleşti. Kazanın meydana geldiği kavşakta neredeyse hiç ışıklandırma yoktu. Hatırladığım kadarıyla yağmur yoktu. Yollar ıslak değildi. Kaza anlattığım şekilde meydana geldi. Kaza öncesinde, yolun sağ tarafından bir köpeğin aracımın üzerine doğru geldiğini fark ettim ancak, olarak tam olarak çıkmamıştı. Bir an ona baktım. Konsantrasyonumu kaybettim. Tekrar yola döndüğümde, kavşak karşıma çıktı. O günden sonra, içkiye tövbe ettim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum\" dedi.

HEM RAKI İÇİP HEMDE 200KM HIZA ÇIKMIŞ

Duruşmada sık sık söze giren sanık Kunduz\'un annesi Döne Kunduz, mahkeme heyeti tarafından dışarıya çıkarıldı. Ardından kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Önel\'in ifadesi alındı. Kunduz\'un otomobili kullanırken hızının hatırladığı kadarıyla 100-120 km civarında olduğunu belirten Önel, \"Sahildeyken Kunduz, bize otelde alkol aldığını söylemişti. Bu nedenle alkollü olduğunu biliyorduk. Bodrum Barlar Sokağı\'na gidip, burada bir süre otomobille gezdik. Gümbet\'ten geri dönüşe geçtiğimiz sırada otomobili kullanan Kunduz\'un bacaklarının arasında bir bardakta rakı olduğunu gördüm. Rakıyı içmeye başladı. Bu sırada otomobilin hız ibresinin 200\'e ulaştığını gördüm. Bitez akıllı kavşağına gelmeden önce, frene bastı. Hız 180 kilometreye kadar düştü. Ancak, kavşağa çok süratli girdiği için toparlayamadı, takla attı. Sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum\" dedi.

3 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Kunduz\'un avukatının tahliye talebi ve olay yerinde keşif yapılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, kazadaki diğer yaralı Batuhan Tanışan\' ın ifadesinin alınması, dosyada bulunan tüm teknik raporlar ve görüntü kayıtları ile birlikte dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Daire Başkanlığına gönderilerek sanığın kusur durumu hakkında rapor alınmasına ve yüklenen suç vasfı, yasanın eyleme öngördüğü ceza, tutuklulukta geçen makul süre gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ANNENİN FERYADI

Duruşma çıkışında anne Hanım Tanışan yaşananlara tepki gösterip, \"İkizlerimden Doğukan\'ı kaybettim Batuhan da tedavi altında tedavi süreci devam ediyor. Başka Doğukanlar ölmesin annelerin canı yanmasın, adalet yerini bulsun. İnsanlar alkol alıp da keyfi araç kullanmasın, gençlerimizin canı yanmasın. Anne, baba olarak sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Alkollü araç kullananlar, o direksiyona geçtiği zaman kendi hayatlarını düşünüyorlarsa yanlarındakilerin de hayatını düşünsünler\" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazadan ölen Doğukan Can Tanışan\'ın fotoğrafı

-Tutuklu sanık Osman Kunduz\'un fotoğrafından görüntü

-Anne Anne Hanım Tanışan\'ın duruşma çıkmışındaki açıklaması

-Genel ve detay görütüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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13)KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, VİCDAN AZABI ÇEKİNCE TESLİM OLDU

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, 1,5 yıl önce kız arkadaşını öldürerek cesedini gömen kişi vicdan azabı çektiğini söyleyerek polisi aradı. Teslim olan kişi, polise kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Ceset çıkarılırken, soruşturma başlatıldı.

Bugün, polisi arayan kişi, \"1,5 yıl önce kız arkadaşımı öldürdüm\" diyerek, vicdan azabı çektiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi polise teslim oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, teslim olna kişinin ifadesini aldı. Polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, Gebze Muallimköy mevkiindeki alana güçlükle ulaştı. Jandarma ekibi gösterilen yerde kazı yaparak ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Gözaltındaki kişi soruşturma kapsamında yeniden Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kız arkadaşını tabanca ile ateş ederek başından vurduğu öğrenilen kişinin ifadesi alınmaya devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Ekiplerden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

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14)EGE DENİZİ\'NDE CAN PAZARI

EGE Denizi\'nde makina arızası yüzünden sürüklenen teknedeki 21\'i çocuk 71 kaçak korkulu anlar yaşadı. Sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı kaçaklar Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'ne getirildi.

Yasadışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışırken, Rodos Adası\'nın 17 deniz mili güneyinde makine arızası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen teknedeki 21\'i çocuk 71 kaçak sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknedeki 65\'i Pakistan, 3\'ü Hindistan, 2\'si Nepal ve 1\'i Bangladeş uyruklu 71 göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 1\'i kadın 2 Türk sahil güvenlik botuna alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar sağlık kontrolü için Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Göçmenlerden genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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15)TRAMVAYI OLMAYAN KENTTE TRAMVAY ÜRETİMİ YAPIYOR

DENİZLİ\'de ortaokul mezunu 49 yaşındaki Tahir Öztük, oluşturduğu 8 kişilik ekiple 3 ay içerisinde, motoru dışında tamamı yerli nostaljik tramvay üretti. 400 bin liraya mal edilen ve aküyle çalışan tramvay, enerji ihtiyacının yüzde 15\'lik kısmını ise üzerinde güneş paneli sisteminden alıyor.

Denizli\'de yaşayan ortaokul mezunu elektrik teknisyeni Tahir Öztürk, 2011\'den itibaren \'Garatren\' markasıyla akülü ve elektrikli araç üretimi yapmaya başladı. Öztürk, işletmesinde ürettiği London Bus, akülü çocuk treni, akülü fayton, Ladybug, fire car ve panda treni hem yurtiçine satıyor hem de ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan gibi 13 ülkeye ihracat ediyor.

Öztürk, son olarak Düzce Belediyesi\'nin talebi üzerine, işyerinde çalışan 8 kişilik ekibiyle birlikte, motoru hariç tamamı yerli üretim olan ve 400 bin liraya mal edilen bir nostaljik tramvay üretti. Tramvay, enerji ihtiyacının yüzde 15\'lik kısmını üzerinde bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlıyor.

\"YEŞİL ENERJİLİ TRAMVAY\"

Yurt içi ve yurt dışına üretimler yaptıklarını söyleyen Tahir Öztürk, ürettikleri tramvayın nostalji ile teknolojinin harmanlanmasıyla tasarlandığını, minimum enerji ile maksimum fayda almak amacıyla üretildiğini söyledi. Öztürk, \"Tramvayımız aküyle çalışıyor. Ayrıca üzerindeki güneş panelleri üretilen enerjiyle de çalışabiliyor. İki şoför kabini yer alıyor. Tramvayı kullanan kişi, her iki kısımda da aracı kullanabiliyor. Tamamen nostaljik bir tramvay konsepti oluşturduk. Kullandığımız fren hidrolik sistem. Önüne ve arkasına emniyet sensörleri koyduk. Önünde ya da arkasında bir cisim olduğunda tramvay otomatik olarak duruyor. Tramvay rampa aşağı giderken, motorun ürettiği enerjiyi aküye depolanabiliyor. Bu da tramvayımızın menzilini yüzde 15 arttırıyor. Üzerinde bulunan güneş panelleri de enerji ihtiyacının yüzde 15\'ini karşılıyor. Tamamen yeşil enerjiyle çalışan bir tramvay yaptık\" dedi.

\"SAATTE 15 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR\"

Tramvayın 21 yolcu kapasiteli olduğunu, ancak bu sayının 50\'ye kadar çıkartılabileceğini söyleyen Öztürk, Tramvayı 400 bin liraya mal ettik. Saatte 15 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60\'ını 13 ülkeye ihracat ediyoruz. Yıllık ihracatımız 150 bin dolar seviyesinde. Devletimiz destek sağlarsa, yurtdışındaki fuarlara katılmak istiyoruz. Almanya ve ABD\'de büyük fuarlar oluyor. Bu fuarlara katılmamız durumunda yıllık ihracatımızı 3\'e katlayabiliriz. Denizli\'de kullanılması için de bir tramvay yapmak isterim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tramvaydan görüntü

- Tramvayın içinden ve sisteminden görüntü

- Güneş enerjisi panelinden görüntü

- Tahir Öztürk röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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16)AMPUTE MİLLİ TAKIMI SPORCUSU FEYYAZ, MEMLEKETİNDE COŞKUYLA KARŞILANDI

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takım sporcularından Feyyaz Çözaçık Kayseri\'de coşkuyla karşılandı.

Kayserili olan ve uzun süre memleketinde futbol oynaya Feyyaz Gözüaçık, bir dizi ziyaret için memleketine geldi. Bünyesinde bulunduğu Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde mehter takımı ve çiçeklerle karşılanan Kayserili sporcuyu Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, il müdürlüğü personeli, eski takımı Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve takım arkadaşları ile bisikletçiler, yüzücüler ve çok sayıda sporcu karşıladı.

FEYYAZ: MEMLEKETİMDE BÖYLE KARŞILANDIĞIM İÇİN MUTLUYUMö

Töreni sonrası konuşan milli sporcu Feyyaz Gözüaçık, coşkulu karşılama için teşekkür etti.

Feyyaz konuşmasında, \"Ülkemiz adına güzel bir başarı elde ettik. O gün orada heyecanlandığım gibi bugün burada da heyecanlandım. İl Müdürümüz Murat Eskici\'ye çok teşekkür ediyorum, heyecanlandırdı bizi. Şu an heyecandan titriyorum. Ülkemiz adına da Kayseri adına da güzel bir şey oldu. Memleketimde bu şekilde karşılanmak güzel bir şey teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şeyö diye ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karşılamada yer alan mehter takımının gösterisi

- Ampute milli takımı sporcusu Feyyaz Gözüaçık\'ın gelişi

- Ampute milli takımı sporcusu Feyyaz Gözüaçık\'ın karşılanışı

- Ampute milli takımı sporcusu Feyyaz Gözüaçık\'ın konuşması

- Genel detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

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