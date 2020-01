DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DİYARBAKIR\'DA KORKUTAN YANGIN



DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar İlçesi\'nde bir binanın 7\'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiyi hastanede tedaviye alındı.

Kayapınar İlçesi Gaziler Semti\'ndeki Ömeroğlu Sitesinde bulunan bir binanın 7\'nci katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

2)KİLİTLENDİĞİ EVDEN SEVGİLİSİNE KAÇMAK İSTERKEN 3. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

BURSA\'da sevgilisinin yanına kaçmak için birbirine bağladığı çarşaflarla kilitli olduğu iddia edilen 3\'üncü kattaki evin balkonundan inmeye çalışan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli düştü. Genç kız olay yerinde ölürken aşağıda kendisini bekleyen aynı yaştaki sevgilisinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Caddesi\'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kübra Dikmeli, anne ve babasını kaybedince iki ağabeyi ile yaşamaya başladı. Ağabeyleri genç kızın 3 yıllık sevgilisi 16 yaşındaki Engincan B. görüşmesine karşı çıkarak iddiaya göre, onu bir süreden bu yana odaya kilitledi. Genç kız evden kaçmayı planlayarak sevgilisi Engincan B.\'ye haber verdi. Engincan B., iki arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne geldi. Evdeki iki çarşafı uç uca bağlayan Dikmeli, kıyafet ve diğer eşyalarını içine yerleştirdiği çantayı attı. Andından birbirine bağladığı iki çarşafa tutunarak 3\'üncü kattaki odasının penceresinden inmeye çalıştı. Ancak, Kübra Dikmeli çarşaflara tutunamayınca düşerek ağır yaralandı. Sevdiği kızın düşerek ağır yaralanması üzerine sevgilisi onu ağır yaralı halde cadde üzerine taşıyarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Dikmeli\'nin genç kızın öldüğünü tespit etti.

\"O KIZ YA BENİM OLACAK YA DA BENİM\"

Geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak sevgilisi Kübra Dikmeli ile görüşemediği için öfkeli olduğunu belirten Engincan B., genç kızın ağabeyleini hedef alarak, \"Yanımda olmadığın her gün, her saat, her dakika ve her saniye öfkem bizi ayrı tutanlara gittikçe çoğalıyor. Sabrımla oynuyorlar resmen. Ne yapacağımı şaşırdım ama buradan onlara sesleniyorum; ben bu hayatta oldukça kimseye yar olmayacak o kız, ya benim olacak ya da benim. Bu hayatta yaşadığım sürece önce Allah\'a sonra bana emanet. Şimdilik sahne sizde, elinizden geleni yapın. Ben üzüldükçe, hırslanıp yıkıldıkça, güçlü kalkıyorum ve kaybetmek hiç benden yana değil. Uzun lafın kısası, bu şekilde devam ederse yaptığınız k....lik, ben sonlandıracağım kapınıza gelip\" diye yazdı. Gözaltına alınan Engincan B.\'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve bu uyuşturucuyu içmek için kullanılan bir aparat bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

3)EVİNDEN ÇIKARKEN KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde evinden çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 32 yaşındaki Kadri Güneri, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay, geçen Salı günü Ersoy Caddesi 177 numara önünde meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında evinden çıkan Kadri Güneri\'ye otomobil ile yaklaşan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla ateş açtı. Baş ve vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Güneri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güneri\'yi Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güneri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

4)ADANA\'DA İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Adana\'da biri sebze yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Şehitler Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Özcan yönetimindeki 49 AY 587 plakalı kamyonet ile Şaban Küçük\'ün kontrolündeki 01 JR 122 plakalı sebze yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Küçük\'ün kullandığı kamyonet, karşı şeride savruldu. Çevredeki bir fabrika bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonettte sıkışan Şakir Özcan, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edilirken, diğer kamyonette sıkışan yaşlı bir kadını kurtarmak için demir makasıyla aracın kapısını kesen itfaiye eri, sağlık görevlileri gelene kadar kadının yüzündeki kanı silip, elinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Kamyonetlerin şoförleri ve yolcu konumundaki 2\'si Suriyeli 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Devlet Hastanesi\'nde götürülen Şakir Özcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavisi devam eden 5 yaralının durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)KOCAELİ\'DE ODUN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kocaeli\'nin Kartepe İlçesi\'nde, TEM Otoyolu\'nda odun yüklü kamyon yaklaşık 10 metreden aşağı uçtu. Ters dönen kamyonda sürücü yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Zonguldak\'tan yüklediği odunu İstanbul\'a götürdüğü öğrenilen 24 yaşındaki Yücel Karabostan idaresindeki 67 NY 738 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metreden aşağı uçtu. Kazayı gören sürücüler 112 Acil ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü Yücel Karabostan\'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)HAFİF TİCARİ ARACIN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarptığı 57 yaşındaki Zahide Ak, ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Ereğli-Devrek Karayolu Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer K. yönetimindeki 81 DK 950 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Zahide Ak\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ak\'a hafif ticari aracın çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Ak\'a hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Zafer K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BELEDİYE BAŞKANINA \'TACİZ\'DEN GÖZALTI

7)TUTUKLANDI

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çevik, mahkemece tutuklanırken, adliyenin arka kapısından çıkarılıp, polis aracına bindirilerek, götürüldü. Başkan Çevik\'in avukatı Emre Acar, adliye önünde yaptığı açıklamada \'taciz\' iddiasının doğru olmadığını, müvekkilinin, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan tutuklandığını söyledi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire 25 yaşındaki T.D.\'yi taciz edip, evinde alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim Çevik\'le ilgili açıklama yaptı. İl Başkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çevik\'in partiden ihraç edildiği duyuruldu. AK Parti Bolu İl Başkanlığı\'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

\"Çevik hakkında öne sürülen iddialar üzerine il yönetim kurulumuz aynı gün saat 19.00\'da toplanmış ve Sami Çevik disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edilmiştir. Saim Çevik, parti disiplin kurulunun aldığı karar ile partimizden ihraç edilmiştir. Ak Parti misyonuyla örtüşmeyen ve partimiz davasına halel getirecek hiçbir ismin partimiz bünyesinde yer alması mümkün değildir. Nitekim iddiaların akabinde dakikalar içinde Bolu İl Teşkilatımız hemen harekete geçmiş ve tek gündem maddesiyle toplanmıştır. Çevik hakkında çıkan iddialar konunun hassasiyetine binaen anında dikkate alınmış ve Çevik, partimizden ihraç edilmiştir. Adli makamlara intikal eden konunun bundan sonra da takipçisi olacağımızı belirtir kamuoyuna saygı ile duyururuz.\"

KAFEDEKİ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Tutuklanan Saim Çevik ile kendisine tacizde bulunulduğunu iddia eden Tuğba D.\'nin il merkezindeki bir kafede yemek yeme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevik ve Tuğba D.\'nin bir masada oturdukları ve bu sırada başka bir kadının masaya geldiği görülüyor. Öte yandan Saim Çevik\'in ifadesinde suçlamaları reddettiği, düşmanları olduğu için kendisine komple kurulduğunu söylediği öğrenildi.

8)TRAKTÖRE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde traktöre arkadan çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Egemen Sertkaya ve arkasında oturan arkadaşı 20 yaşındaki Umut Korkmaz hayatlarını kaybetti. Kaza, dün saat 20.45 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Destek Kıtları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu\'dan Keşan yönüne giden Egemen Sertkaya yönetimindeki 22 FJ 626 plakalı motosiklet, Destek Kıtaları Kavşağı\'nı geçtiği sırada aynı istikamette seyreden 21 yaşındaki Süleyman Akgül idaresindeki 22 FP 968 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Sertkaya ve arkasında oturan arkadaşı Umut Korkmaz yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Egemen Sertkaya ve Umut Korkmaz\'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Traktör sürücüsü Süleyman Akgül, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosikletteki 2 gencin kask takmadıkları ve koruyucu kıyafet giymedikleri bildirildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölen gençlerin yakınları gözyaşları dökerek, sinir krizi geçirdi. Fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Egemen Sertkaya\'nın kaza yaptığı motosikletle birlikte çekildiği fotoğrafları \' vedaların bittiği yerde umutlar başlar\' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. İlçeye bağlı İzzetiye Mahallesi\'nde yaşayan 2 gencin arkadaşlarıyla buluşmak üzere motosikletle Keşan\'a gittikleri bildirildi. Egemen Sertkaya ve Umut Kormaz\'ın cesetleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yaklaşık 1.5 saat Gelibolu\'dan Keşan yönüne tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan araçların otoparka çekilmesi ve itfaiye ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yeniden normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

9)TIR DORSESİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde, yol kenarında park halindeki TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Muhammet Doruk, öldü. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi\'nde meydana geldi. Yokuş aşağı giden Muhammet Doruk yönetimindeki 67 DD 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR dorsesine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Doruk, yaralandı. Olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan Muhammet Doruk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Doruk\'un yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

10)ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ



ADANA\'da bir apartmanın 2\'nci katında asansör tamiri yaparken boşluğa düşen 32 yaşındaki Tarık Turut, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ DG 6 Blok\'ta meydana geldi. Tarık Turut, 9 katlı bir apartmanın 2\'nci katında bozulan asansörü tamir etmeye başladı. Bu sırada asansör aniden hareket etti. Asansör ile duvar arasına sıkışan Turut, boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan Turut\'un öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turut\'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

11)YAYLADA ODUN TOPLAMAYA GİDEN KADIN ÖLÜ BULUNDU

Trabzon\'un Tonya İlçesi Toksar Yaylası\'nda bir kadın cesedi bulundu. Cesedin odun toplamaya giden 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Fadime Kurt\'a ait olduğu belirlendi.

Toksar Yaylasındaki evinden odun toplamak için ayrılan Fadime Kurt geri dönmeyince yakınları çevrede arama çalışması başlattı. Evinin yanındaki ormanlık alanda patika yolun kenarında yerde hareketsiz halde yatarken bulunan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler kadının öldüğünü belirledi. Epilepsi hastası olan ve geçirdiği kriz sonrası öldüğü sanılan kadının cesedi savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12)AYAKKABI ATÖLYESİNDE YANGIN: 4 YARALI

ADANA\'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangında 3\'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki bir ayakkabı atölyesinde dün saat 20.15 sıralarında yangın çıktı. Atölyedeki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Yangın sırasında vücutlarında yanıklar oluşan Ömer Çekiç (45), Mehmet Çekiç (16), Ülkücan Çekiç (12) ile Ziyaddin Sartak (27), çevre esnaf tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevke edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ambulanslarla Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Çekiç, Mehmet Çekiç ve Ziyaddin Sartak\'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

13)SİVEREK\'TE PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT BULUNDU

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'ne bağlık kırsal Yeditaş Mahallesi\'nde bulunan mühimmat, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Yeditaş Mahallesi sakinleri, dün akşam saatlerinde boş arazide top mermisine benzeyen patlamamış mühimmatı fark edince, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma, vatandaşları uzaklaştırıp İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı bomba uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzamanları tarafından incelenen mühimmat, fünye yerleştirilip kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

14)KARABÜK\'TE AVM TERASINDA \'İNTİHAR GİRİŞİMİ\' KAVGASI



KARABÜK\'te, AVM\'deki kafenin terasında tartışan 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalıktan bazıları \'Atla\' diye bağırınca intihardan vazgeçen genç ve 2 arkadaşı, masa ve sandalyeleri kalabalığa fırlattı. Terasa çıkan kalabalık da 3 genci tekme ve tokat darbeleriyle tartakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki AVM\'nin kafeteryasında meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Nuri Kılıç ile 17 yaşındaki Cem Ç. ve aynı yaştaki Recep Ç., kafeteryanın terasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeye çalışırken aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları, \'Atla\' diye bağırdı. Kalabalığın kendisine tepki göstermesine öfkelenen genç intihardan vazgeçerken, yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte terastaki masa ve sandalyeleri kalabalığa attı.

Toplanan kalabalıktan bazıları parke taşlarını sökerek fırlatırken, bazı kişilerde terasa çıkarak 3 gence saldırdı. Grubun tekme tokat dövdüğü 3 genç yaralandı. Polis, araya girerek öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Yaralanan 3 genç, AVM\'nin arka kapısından polis aracına götürüldü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavileri yaptırılan gençler, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

15)ADANA\'DA HAVA DESTEKLİ DENETİMLERDE 13 BİN KİŞİNİN KİMLİĞİ SORGULANDI



ADANA\'da 1200 polisin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada 13 bin 100 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 27 kişi yakalandı. .

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Huzuru Güven 3 Operasyonu\' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1200 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de havadan destek verdi. Kent geneli 30 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerlerde de incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapıldı, umuma açık mekanlarda kimlik ve ruhsat kontrollerinde bulunuldu. 4 bin 250 araç kontrol edildi, aranan 8 araç yakalandı, 16\'sı trafikten men edildi, 31\'ine ise çeşitli nederlerle 26 bin 540 lira para cezası kesildi. 13 bin 100 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, aranan 27 kişi yakalandı. Uygulamanın umuma açık mekanlara yönelik bölümünde ise 4 iş yerine çeşitli nedenlerle idari işlem gerçekleştirildi. Uygulama genelinde 16 ruhsat tabanca ile mühimmat, 11 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı, 1 adet kesici-delici alet, 731 gram gram esrar, Roma dönemine ait sikkelerinde bulunduğu 141 parça tarihi eser ele geçirildi.

UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Uygulama noktalarında kontrollerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlaarın mal ve can güvenliklerini sağlam için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi. Adana\'da suç grupları ve terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yıldız, \"Bu uygulamamız uyuşturucu illetinin kökünü kazıyana kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak teşkilatımızın asli görevidir. Bize gösterdikleri destekten dolayı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum\" dedi. Yıldız, kontroller sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve temennilerini dinledi.

16)BURSA\'DA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASI



BURSA İl Emniyet Müdürlüğü\'nce şehir genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bir adet ruhsatsız silah ve 15 gram esrarın ele geçirildiği uygulamada 2 kişi gözaltına alınırken, 2\'si motosiklet 5 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı, Asayiş, Terör, Narkotik, Çevik Kuvvet, Motorize ekipler ve Trafik ekipleri, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Özel Harekat Timi ve zırhlı araçlarla desteklenen uygulamaya yüzlerce polis katıldı. Uygulamanın en geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirilen merkez Yıldırım İlçesi Meydancık Mahallesinde yaklaşık 200 polis görev aldı. Uygulamanın bu noktasında çok sayıda kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı, 2\'si motosiklet 5 araç trafikten men edildi. Kişiler üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve 15 gram esrar ele geçirildi.

