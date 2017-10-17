DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KUZEY IRAK\'TA ŞEHİT SAYISI 4\'E YÜKSELDİ



IRAK\'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Zap Vadisi Bölgesi\'nde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyona devam edilirken bugün bir acı haber daha geldi. operasyonu sürdüren 2 asker daha PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Böylece 24 saat içerisinde aynı bölgede şehit düşen askerlerin sayısı 4\'e yükseldi. Irak\'ın kuzeyindeki Çukurca İlçesi\'nin karşısına düşen Irak topraklarındaki Zap Vadisi Bölgesi\'nde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürdürülürken dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın ile 1 hafta önce evlenen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer şehit oldu, 1\'i ağır 2 asker yaralandı. Bu olayın ardından Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri ile düzenlenen hava operasyonda 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 2 olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede arazi arama tarama operasyonu devam ederken bu sabah erken saatlerde yine el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker daha şehit düştü. Böylece bölgede son 24 saat içerisinde 4 asker şehit düştü. Bu bölgede devam ettirilen operasyonda 8 terörist daha ölü ele geçirilirken etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı da 16\'ya çıktı.

Bu sabah şehit olan kimlikleri henüz açıklanmayan şehit iki askerin cenazesi Hakkari Dağ Tugay Komutanlığı\'na getirildi. Bu sabah 4 asker için uğurlama töreni yapılması bekleniyor

HAKKARİ/DHA

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2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, DÜĞÜNDEN 3 GÜN SONRA GÖREVE GİTMİŞ



IRAK\'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer\'in, Bolu\'nun Gerede İlçesi Nuhören Köyü\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Sezer\'in, 1 hafta önce evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı. Kuzey Irak\'taki Zap bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in Gerede İlçesi Nuhören köyünde oturan ailesine acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberindeki heyet ve sağlık ekibiyle birlik verdi. Vali Baruş, tek katlı sıvasız ve boyasız evin bahçesinde çalışan baba 65 yaşındaki İsmail Sezer\'e şehadet haberini iletti. Vali Baruş, büyük üzüntü yaşayan şehidin babasına sarılıp teselli etti. Ardından Vali ve beraberindeki kalabalıkla avluya girdiğini gören şehidin annesi Azime Sezer, gözyaşlarına boğuldu. \'Yavrum\' diyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren anne Sezer\'e, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin kardeşi 20 yaşındaki Kadir Sezer de acı haberle yıkıldı. Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görev yapan aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan\'ın kuzeni olan İlhan Sezer\'in, geçen 8 Ekim\'de Derya Sezer ile evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı. Şehidin bir arkadaşı, \"İlhan, düğün için izin alıp gelmişti. Düğünden 3 gün sonra tekrar göreve dönmek zorunda kaldı. Giderken, \'Daha yeni evlendin, nereye gidiyorsun?\' diye sorduk. \'Ortalık karışık olduğu için izin vermiyorlar, göreve çağırıyorlar\' diyerek gitti\" diye konuştu. Şehit İlhan Sezer\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında, \"Şehit mi düştün asker? Cennet koktu da her yer\" diye yazdığı görüldü. Şehidin cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI KUZEN, TAZİYEYE GELDİ



Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, dayısının oğlu İlhan Sezer\'in şehit olduğu haberini alınca, taziyeye gitmek üzere Ankara\'dan yola çıktı. Bolu\'nun Gerede İlçesi\'ne bağlı Nuhören Köyü\'ne gelen Fidan\'ı, Bolu Valisi Aydın Baruş, karşıladı. Ali Fidan, şehidin babası olan dayısı İsmail Sezer\'e sarıldıktan sonra taziye için eve girdi.

Şehidin, ikindi namazı sonrasında ilçe merkezindeki Yeni Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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-Şehidin babasına acı haberin verilmesi



-Vali Aydın Baruş\'un babayı teselli etmesi



-Toplanan kalabalık



-Yakınlarının ağlaması



-Detaylar



-Şehidin düğün davetiyesi



-Şehidin fotoğrafları



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-Ali Fidan\'ın eve gelişi



-Detaylar





Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /GEREDE(Bolu),(DHA)





GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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3)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FURKAN AYDIN, 37 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ







IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'ndek ievine ateş düştü. Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın, acı haberi misafirliğe gittikleri akrabalarının Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki evinde öğrendi. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer, sağlık ekibiyle birlikte gittikleri evde, anne Ayşe ile eşi Sibel Aydın\'a, şehidet haberini verdi. Acı haber üzerine sinir krizi geçiren şehidin annesi ve eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Babası 10 yıl önce vefat eden şehidin ailesinin evinin bulunduğu Mevlana Mahallesi\'ndeki sokağa taziye çadırı kurulup, Türk bayrakları asıldı. İki yıldır görev yapan şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın, 37 gün önce evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi.



Şehit Furkan Aydın\'ın bugün Osmaniye\'de toprağa verilmesi bekleniyor.





Görüntü Dökümü



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- Şehit yakınlarının görüntüsü



- Evin önünde bekleyen ambulans



- Kaymakam\'a sarılarak ağlayan şehidin yakını



- Kalabalıktan detay görüntüler



- Ambulansın gidişi



- Şehit evine taziye çadırı kurulması





Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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4)OVİT DE KAR VE TİPİ NEDENİYLE ARAÇLAR MAHSUR KALDI







DOĞU Anadolu Bölgesi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan Ovit geçiti kar yağışı nedeniyle kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkan birçok sürücü mahsur kaldı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar iş makineleri ile çekilirken, ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rize\'nin İkizdere ile Erzurum\'un İspir İlçesi arasındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, saat 15.30 sıralarında yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinin etkili olması üzerine mevsimin yağan ilk karında, araç sürücüleri hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklığının düştüğü bölgede yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Çoğu mevsime uygun lastikler olmaması nedeniyle kara saplanan yada ilerlemekte güçlük çeken araçlar, karayolları ekipleri tarafından halatlarla çekildi. Tipi nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye Ovit geçidinde, ekiplerd yolun kapanmaması için çalışmaları aralıksız sürdrüüyor.



Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü Ovit geçidinde mahsur kalanlar, ‘’Kar fena geldi. Araçların tümü yazlık lastik olduğu için ilerlemek çok zor. Bu nedenle birçok sürücü yolda mahsur kaldıö diye konuştular.





Görüntü Dökümü



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-Kar ve tipi



-Yoldan kalan araç



-İş makinesinin aracı çekmesi





Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ /İSPİR(Erzurum),(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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5)YOLCU OTOBÜSÜ, KAMYONA ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 20 YARALI







KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde yolcu otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolu Akören Mevkii\'nde meydana geldi. Antalya\'dan Diyarbakır\'a giden ve sürücüsü tespit edilemeyen \'Yeni Diyarbakır Seyahat\' firmasına ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, aynı yönde giden Mustafa Birer yönetimindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak Karapınar ve Ereğli\'deki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





Görüntü Dökümü



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- Kaza yeri detay



- Güvenlik önleminin alınması



- Yolun temizlenmesi



- Genel ve detaylar





Haber-Kamera: Atilla ATMACA /KARAPINAR,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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6)KONYA\'DA GALATASARAYLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE SALDIRIYA SORUŞTURMA







KONYA\'da, geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor- Galatasaray maçı öncesi Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar Derneği de Karaoğlu\'nu evinde ziyaret etti. Atiker Konyaspor Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, saldırıyı kesinlikle tasvip etmediklerini açıkladı.



Atiker Konyaspor, geçen 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray\'ı konuk etti. 2-0 Galatasaray\'ın üstünlüğüyle sona eren maç öncesi, üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, stadın yakınındaki bir alışveriş merkezinin önünde elindeki poşet içinde Galatasaray forması bulunduğu sırada bir grup Konyasporlu taraftarın saldırısına uğradı. Saldırı anı, görüntüleri de önceki gün akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde yerde olduğu görülen Karaoğlu, aslen Muğlalı olduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, formayı almak isteyen saldırganlara, \"Poşeti vereyim. İçindeki benim olsun para verdim abi öğrenciyim\" diyor.



Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki gösterildi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaoğlu\'nun ifadesine başvuran polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Konyaspor taraftar grubu olan Nalçacılar Derneği Başkanı İbrahim Apalı da dernek üyeleri ve Galatasaray taraftarıyla birlikte önceki gün akşam Karaoğlu\'nun evinde ziyaret edip, Atiker Konyaspor\'un, 19 Ekim perşembe günü kendi sahasında Salzburg ile oynayacağı UEFA Avrupa ligi maçına davet etti. Karaoğlu\'nun ise sarı- kırmızılı formayla katılacağı öğrenildi. Karaoğlu da ziyareti kendi sosyal paylaşım hesabından yayınladı.



Atiker Konyaspor Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, saldırıyı kesinlikle tasvip etmediklerini, rakipleriyle olan mücadelenin sadece saha içinde olduğunu centilmenliğe sığmayan davranışların kulübe zarar verdiği belirtildi. Atiker Konyaspor yönetim kurulu olarak ta Hakan Karaoğlu\'nun Salzburg mazına davet ettiklerini açıkladı.





TARAFTARA SALDIRAN 4 KİŞİ, GÖZALTINDA



Konya\'da Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu\'nun, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğramasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganların kimliği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.



Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, Karaoğlu\'na saldırıp, elindeki poşetin içinde bulunan sarı-kırımızı formayı zorla alarak, yakan ve Karaoğlu\'nu döven 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F.\'yi \'gasp ve kasten yaralama\' suçundan gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Karaoğlu\'nun, saldırının ardından sağlık kontrolü için hastaneye ya da polise şikayete gitmediği öğrenildi. Karaoğlu\'nun, soruşturma başlatıldıktan sonra ifadesinde saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi.



Saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu\'nu önceki gün gece evinde ziyaret eden Konyaspor Nalçacılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, böyle bir saldırıya şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Apalı, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:



\"Saldırıya uğrayan kardeşimiz. Muğla\'dan yeni gelmiş Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisidir. Dün gece evine gidip, özür diledik. Böyle bir olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Bu saldırı kendisini bilmeyen bir kaç kişi tarafından yapılmıştır. Bunun tüm Konya ve Konyaspor\'a mal edilmesi bizleri derinden üzdü. Özellikle maç cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bunun gerçekleşmesinde kasıt olduğunu düşünüyoruz. Bizler taraftar derneği olarak Mevlana şehrine yakışır bir şekilde son 3 yıldır tribünde dahi küfür etmeden takımımızı destekliyoruz. Saldırıya uğrayan Hakan arkadaşımızda bu durumdan rahatsız ve mahçup. Onu UEFA maçımıza davet etti. Galatasaray formasıyla onu konuk edeceğiz. Tüm Galatasaraylılar ve spor camiasından da özür dileriz.\"





Görüntü Dökümü



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- Saldırı anı görüntüleri



- Konyaspor taraftarının ziyaret fotoğrafı



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- İbrahim Apalı röp.



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- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi





Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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7)KAYINBİRADERİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ





İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde 41 yaşındaki Mesut Ertem, ablasının eşine küfür ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki İhsan Y. eşinin kardeşi Mesut Ertem\'le kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Y., Ertem\'i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesini duyan ve Ertem\'i yerde kanlar içerisinde gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ertem\'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertem\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olay yerine gelen polislere Ertem\'i kendisinin vurduğunu söyleyen ve teslim olan İhsan Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden görüntü



- Ekiplerin çalışmasından görüntü



- Genel ve detay görüntü



- Öldürülen Mesut Erdem\'in fotoğrafı





Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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8)MALATYA’DA OTOPARKTA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI







MALATYA’da bir otopark işletmesine otomobille gelen silahlı kişiler, içeridekilere rast gele ateş açtı. Otopürkta bulunanların büyük korku yaşadığı saldırıda 1 kişi yaralanırken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, akşam saatlerinde Saltköprü Mahallesi Arkadaş Sokak’taki bir otoparkta meydana geldi. Otoparta otomobille gelen kişiler içeride bulunanlara rast gele ateş açtı. Otoparkta bulunan panik ve korku yaşarken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 34 yaşındaki Mehmet Uçkan’ın, saldırganlarla aralarında 3 yıl öncesine dayanan husumet olduğu öne sürüldü. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Uçkan, sağlık ekiplerince Malatya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Saldırının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda mermi kovanı buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtlarını inceleyen ekipler, bir otomobille kaçtığı belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.





Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden genel yakın detaylar



-Kullanılan boş kovanların görüntüleri





Haber: MALATYA,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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9)KOCASININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLDÜ







BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde 47 yaşındaki Vildan Meşe, eşinin kadın arkadaşı N.Ç. tarafından üzerine kaynar su dökülerek yaralandı. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan Vildan Meşe hastanede tedavi altına alındı. Olay Mustafakemalpaşa ilçesi’nde meydana geldi. Çalıştığı işyerine gitmek için servis otobüsüne binmek isteyen Vildan Meşe, iddiaya göre eşi M.Ş.nin sevgili olduğu belirtilen N.Ç.\'nin saldırısına uğradı. İki çocuk annesi Vildan Meşe, servis aracına oturduğu sırada kapıya gelen N.Ç.\'nin sıcak su ile saldırısına uğradı. Saldırgan N.Ç., olay yerinden uzaklaşırken, acılar içinde feryat eden Vildan Meşe, için serviste bulunan arkadaşlarının polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meşe, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yüzünde, vücudunda ve ayaklarında birinci derecede yanık oluşan Vildan Meşe, eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü N.Ç., tarafından daha önce de tehdit edildiğini söyledi. Meşe, \"Sabah işe gidiyordum arabadaydım, çantanın içine kahveden aldığı bidonun içine koyduğu sıcak suyu ben arabada koltukta otururken \'Yetti artık bıktım senden\' diye bağırdıktan sonra üzerime döktüö diye konuştu. Vildan Meşe, N.Ç.’nin daha önce tehdit edildiğini belirtirken, bu nedenle bir ay önce tartıştığı eşi tarafından dövüldüğünü de öne sürdü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Vildan Meşe ile röportaj



-Hastanede görüntüsü





Haber: BURSA/(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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10)VAN\'DA 156 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ







VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde jandarmanın takibe aldığı araçta yapılan aramada 156 kilo eroin ele geçirildi. Takip edilen araçta kaçmaya çalışan 1\'ii İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar üzerine Başkale İlçesi Hatipova Mahallesi\'nden hareket eden araç takip edilmeye başlandı. Araç, Van-Hakkari karayolunda durdurularak dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 156 kilo eroin ele geçirilirken, uyuşturucu yüklü araçtan kaçmaya çalışan biri İran uyruklu 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Uyuşturucu yüklü otomobil



-Köpekle arama yapılırken



-Araçtaki eroin torbaları



-Torbaların içindeki eroin paketleri



-Detaylar





Haber: Arif KARAKAŞ /VAN,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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11)GENÇ KIZ İÇ ÇAMAŞIRINDA UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI







KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 25 yaşındaki Tuğçe Z.\'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ile çantasındaki şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş bin adet extacy hap ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi\'nde üniversite öğrencilerin yoğun olduğu Bosna Hersek Mahallesi\'nde şüphelendikleri Tuğçe Z.\'yi durdurdu. Polis, yaptığı aramada genç kadının sırt çantasındaki şampuan kutusu içerisinde ve iç çamaşıra gizlenmiş bin adet extacy hap yakaladı. Gözaltına alınan Tuğçe Z.\'nin ifadesinde, \"Hapları 4 bin 500 lira karşılığında İstanbul\'dan aldım. 10 bin lira karşılığında anlaştığım tanımadığım bir kişiye satmak için Konya\'ya geldim\" dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri süren Tuğçe Z.\'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin çantasında yapılan arama





Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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12)YER ALTINDAKİ ÇÖP KONTEYNIRININ İÇİNE DÜŞTÜ





ADANA\'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı.



Olay merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi. Karanlığın etkisiyle 5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,\'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı vatandaşın yardımına ise çevrekiler koştu. Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla Hastaneye kaldırılan Fatih T,\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Görüntü Dökümü



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(Cep telefonu kamerası)



- Vatandaşların çöp konteyneri içindeki vatandaşı kurtarma çalışması



- Olay yerindeki sağlık ekiplerinin görüntüsü





Haber: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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13)İLBER ORTAYLI, KAYSERİ 1\'İNCİ KİTAP FUARI’NDA







KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen 1\'inci Kitap Fuarı’na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Fuara bilhassa üniversite gençliği ve liselilerin alakası dikkat çekici. Gelecek yıllarda da bu fuarın büyüyerek, devam etmesini diliyorum\" dedi.



Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Kitap Fuarı\'na birçok yazarın ardından tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. Fuarda verdiği konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'le birlikte gelen Ortaylı, tarih bilincinin oluşması için kaynaklara gidilmesinin önemine değindi. Bunun için de Arapça ve Osmanlıca bilinmesi gerektiğini belirten Ortaylı, özellikle sosyal bilimler alanında yetişmiş kişilerin Arap harflerini öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ortaylı, “Bunu öğrendiğimiz takdirde kaynaklara inebiliriz. Bu harfleri okumadan Türk münevverinin üstün bir kapasiteye çıkması, milli vasıfları kazanması ve beynelmilel bir kişilik olarak ortaya çıkması mümkün değildirö dedi. Fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ortaylı, “Fuara bilhassa üniversite gençliği ve liselilerin alakası dikkat çekici. Gelecek yıllarda da bu fuarın büyüyerek devam etmesini diliyorumö dedi.?



Konferansın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Prof. Dr. Ortaylı\'ya fuarı için özel bastırılan mührü hediye etti.





ORTAYLI\'NIN İMZA GÜNÜ BAYILTTI



Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın Kayserİ 1. Kitap Fuarı\'nda verdiği konferans sonrası düzenlenen imza gününde izdiham oldu. Fuarın açıldığı Dünya Ticaret Merkezi\'nin üst katındaki imza stadına gelmek için çaba gösteren ağırlığı üniversite ve lise ögrencileri, ünlü yazardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluştuşturdu. Bu sırada bir gencin kalabalık yüzünden bayıldığı görüldü. Kucaklarda taşınarak fuar alanı dışına çıkarılan gence burada 112 tarafından ilk yardım yapıldı. İmza gününde gençler özellikle Ortaylı\'ya \'Cumhuriyet\'in İlk Yüzyılı\', \'Yakın Tarihin Gerçekleri\' ve \'İlber Ortaylı Seyahatnamesi\' adlı kitaplarını imzalattı.





Görüntü Dökümü



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- Prof.Dr İlber Ortaylı imza töreni



- Yaşanan izdihamdan bayılanlar



- Prof. Dr. İlber Ortaylı açıklama



- İmza sırasında bekleyen kişiler



- Diğer detaylar





Haber-Kamera:İlyas KAPLAN /KAYSERİ,(DHA)





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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14)PASTACILIK VE FIRINCILIK KURSUNA KATILAN KADINLARA SERTİFİKA







AVRUPA Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İŞKUR ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Odası ile Milano Ticaret Odası tarafından 12 ay süreyle yürütülen \'Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi\' projesi kapsamında 8 aylık kurs gören 100 kadından 95\'i sertifakalarını aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kursiylerden 30\'nun şimdiden istihdam edildiğini, 50\'sinin kendi işini kurmak üzere girişimcilik eğitimi aldığını söyledi.



Güçlü Kadın güçlü ekonomi projesi sertifika töreni EBSO Meclis salonunda yapıldı. Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, \"Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi Projemiz (Kadınların Güçlendirilmesi - İzmir\'de Gecekondu Bölgelerinde Yaşayan Korunmasız Kadınların Sosyal Marjinalliğinin Azaltılması ve Gelir Etme Fırsatlarının Arttırılması projesi) ile korunmasız durumdaki kadınların geçim kaynaklarını ve sosyal entegrasyonunu desteklemeyi, dolayısıyla toplum seviyesinde olumlu ekonomik etki yaratmayı amaçladık. \'Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi\'ni öngören hibe çağrısına kadınlara yönelik bir proje hazırlayarak başvurduk\" dedi.



Dünya genelinde kadınların işgücüne katılımının yüzde 50\'nin üstünde, Türkiye\'de ise yüzde 30 ile 35 arasında olduğunu belirten Yorgancılar, \"Kadınlar toplumların kalkınmasında önemli bir itici güçtür. Küresel ekonomide kadın evinde çocuğuna bakarken de ürettiği ürünü bir bilgisayar ve internet aracılığıyla Çin\'den Afrika\'ya kadar satabilir. İşte bu nedenlerle, ne kadar çok kadına ulaşabilirsek, o kadar ülke ekonomisine katılımlarını artırırız diye böyle bir projeye imza attık. AB\'nin kadının ekenomiye, işgücüne kazandırılmasıyla ilgili fonları var. Bizim projemiz de kabul edildi. Yaklaşık 292 bin Euro değerindeki projemizi, Milano, Monza Brianza ve Lodi Ticaret Odası\'nın Formaper Ajansı liderliğinde Pastacılar ve Fırıncılar Odası ortaklığında yürüttük. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de iştirakçi sıfatıyla Meslek Fabrikası\'nın kapılarını ücretsiz olarak açarak projemize çok kıymetli destek verdi. Proje vesilesiyle kurulan Fırıncılık Laboratuvarı da bundan sonra yeni kursiyerlere hizmet veremeye devam edecek. Şu anda da 40 yeni kursiyer Meslek Fabrikası\'nda eğitim almakta\" diye konuştu.



Proje\'nin önemli bir paydaşının da İŞKUR olduğunu belirten Yorgancılar, tüm kurs süresince günlük kursiyer harçlığının verildiğini ve sigorta giderlerinin karşılandığını belirtti. Yorgancılar, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası\'nda kurduğumuz Pastacılık Laboratuvarı\'nda 100 kadına mesleki eğitim verdik. 400 saatlik mesleki eğitimi tamamlayan 95 kadının 75\'ini işbaşı eğitime gönderdik. 400 saatlik işbaşı eğitimlerini tamamladılar. Daha işbaşı eğitimleri tamamlanmadan 30 kadın istihdam edildi. Yani evinde oturan otuz kadın işgücüne katıldı. Bizim için bu gururdur. İnşallah bu sayı 300 olur, 3 bin olur. Buradaki hedefimiz 50. Ekim sonundan önce hedefin de üzerinde bir istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. 100 kadın arasından seçilmiş olan 50 kadına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. 48 kişi iş planlarını hazırladı. Bu süreçte \'Kadın Yardım Masası\' kurduk. 100 kursiyeri psikolojik, hukuki, sağlık ve iş edinme konularında destekleyecek uzmanlarla çalışarak hem eğitimler hem de birebir danışmanlık hizmeti verdik\" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ise Büyükşehir Belediyesi\'nin Meslek Fabrikası hakkında bilgi verdi.



KOSGEB Güney Bölge Müdürü Mustafa Çanakçsı ise Türkiye\'de her 100 kadından sadece 30\'nun ekonomiye dahil olduğunu belirterek, \"Ekonomide Türkiye\'nin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların işgücüne mutlaka dahil etmeliyiz. Türkiye\'de ilk kez 2015 yılında kadın girişmici sayısı 110 bin kadına ulaştı ve artamaya devam ediyor\" dedi.



Milano Ticaret Odası Proje Yöneticisi Olga Nogaeva ise projenin gerçekleşmesinin çok kolay bir süreç olmadığını, 3 yıl önce AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında proje önerisinde bulunduklarını, bu hibe programının toplam tutarının 30 milyon Euro olduğunu söyledi. Negaeva, \"150 proje için 23 milyon Euro tutarında hibe sözleşmeleri yapıldı. Bu proje de bunlardan başarıyla tamamlananlardan biri oldu. Yerel unsurlar projeyi hep desteklediler. Kursiyeler de başarıyla süreci tamalandı. Kimi istihdam edildi kimi ise girişimci olarak kendi işlerini kuracaklar\" diye konuştu.



Kursu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlerden bazıları ise işsizken artık bir meslek ve iş sahibi olmanın mutluluğun yaşadıklarını söyledi. İleride kendi işlerini kurmak istediklerini belirten kadınlar, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini gördüklerini, kendileri güçlü olduğu için ülke ekonomisini de güçlendireceklerine inandıklarını belirtti. Konuşmaların ardından kursu tamamlayan kadınlara sertifakaları verildi.



Görüntü Dökümü



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- EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar\'ın konuşması



- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu\'nun konuşması



- Avrupa Birliği Uzmanı Rita Banucchi\'nin konuşması



- Pastacılık eğitimi alan kursiyerler Asuman Özdemir ve Betül Sözal\'ın konuşması



- Sertifika dağıtılması



- Genel ve detay görüntüler





Haber-Kamera: Utku BOLULU-Mücahit BEKTAŞ /İZMİR,(DHA)





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