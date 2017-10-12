DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT KORUCU KÜRTÇE AĞITLAR VE DUALARLA DEFNEDİLDİ

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi görürken dün akşam saatlerinde şehit olan güvenlik korucusu Murat Bartev\'in cenazesi, uçakla memleketi Diyarbakır\'a getirildi. Şehit Bartev\'in cenazesi, buradan da askeri helikopterle Silvan İlçesi\'ne bağlı Onbaşılar Köyü\'ne götürüldü. Köyde, sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen cenaze törenine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Silvan Cumhuriyet Savcısı Burak Başdemir, askeri ve sivil yetikililer, şehit Bartev\'in yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koruculuk yaptığı görevi boyunca elde ettiği başarıların anlatıldığı kısa yaşam hikayesinin ardından Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Şehit Murat Bartev\'in ağabeyi Çelebi Bartev\'e Türk Bayrağı verildi. Daha sonra Kürtçe ağıtlar ve dualar eşliğinde şehit Bartev\'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Defin işleminin ardından yakınları, Onbaşı Köyü\'nde taziyeleri kabul etmeye başladı.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin karanlık arasında köye inmesi

-Alınan güvenlik önlemleri

-Mezarlığa gelen kalabalık

-Törene katılan resmi ve sevil yetkililer

-Kürtçe yapılan dualar

-Cenazenin defnedilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ /SİLVAN(Diyarbakır),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)IRAK SINIRINA ZIRHLI ARAÇ SEVKIYATI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Irak sınırına, dün gece geç saatlerde TIR\'lara yüklü çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi. Mardin istikametinden gelen yaklaşık 30 TIR üzerinde tank, zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) bulunduğu askeri konvoy, gece geç saatlerde Silopi İlçesi\'ndeki Tank Taburu\'na sevk edildi. Araçların ilçeden geçişleri sırasında emniyet birimleri sokak ve cadde başlarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Emniyete ait Ural araçları da konvoyun başında ve sonunda yer alarak eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Askeri TIR üzerindeki araçların ilçeye girişleri

-Tırlara eşlik eden polis eskortu

-TIR\'ların geçişleri

-TIR üzerindeki askeri araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, /SİLOPİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI\'NIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI



AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatı katında çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı\'nın çatı katında dün saat 19.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangına haber verilmesi üzerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri İl Jandarma Komutanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detaylar

-Polis ve itfaiye araçlardan detaylar

-Akan trafikten detaylar

Haber-Kamera: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ARANAN PKK ŞÜPHELİSİ SAMANLIKTA YAKALANDI



ÇANAKKALE\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak suçundan aranan HDP eski parti meclis üyesi M.E., samanlıkta saklanırken yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak suçundan aranan M.E.\'yi, dün merkez\'e bağlı Sarıcaeli Köyü\'nde, Ş.A.\'ya ait olduğu belirtilen samanlıkta saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.E., Çanakkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.E.\'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara\'ya gönderileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan M.E\'nin acil giriş ve çıkışından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ YAKALANDI



İZMİR\'İN Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen cezaevi firarısı Erman A., dün sahte kimlikle yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.\'yı, teknik ve fiziki takip sonucu dün Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.\'nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Erman A.\'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEPKİ

İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla dün yakalanıp gözaltına alınan 33 yaşındaki Erman A., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde yapılan sağlık kohntrollerinin ardından sorgulanmak üzere Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Öte yandan, sosyal medyada Erman A.\'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Erman A.\'nın Çiçek Mahallesi\'nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından darp edilmeye çalışıldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin yakalanma anı

(CEP TELEFONU)

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BOLU DAĞI\'NDA ŞARAMPOLE YUVARLANAN KAMYONDAKİ TAVUKLAR TELEF OLDU

BOLU Dağı\'nın Düzce geçişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki tavukların bir kısmı telef oldu.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Bolu\'ya giden Durmuş Karagöz yönetimindeki 14 BV 655 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, kamyonda bulunan 2 bin 700 adet canlı tavuğun bir bölümü muhafaza edildiği kafeslerin kırılması sonucu etrafa dağılarak telef oldu. Bazı tavuklar da kafeslerin içinde sıkışarak telef oldu. Kamyon, yuvarlandığı yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen kamyonun görüntüsü

-Tavukların görüntüsü

-Şoförle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)DOLANDIRILMAKTAN KOMŞULARI KURTARDI



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, 52 yaşındaki Salih İrak, telefon dolandırıcılarına parasını kaptırmaktan komşuları sayesinde kurtuldu. Komşularının uyarısıyla İrak, polise başvururken, dolandırıcılar ise başarısız olacaklarını anlayıp telefonu kapattı.

Dün öğleden sonra Körfez Kuzey Mahallesi Esentepe Caddesi\'nde oturan Salih İrak\'ı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, terör örgütlerinin hesabından 25 bin lira kredi kullandığını söyledikleri İrak\'ı bankaya yönlendirdi. Evden dışarı çıkan Salih İrak\'ın telaşlı halini gören komşuları, devreye girdi. Komşularının uyardığı Salih İrak, polise haber verdi. Dolandırıcılar ise başarısız olacaklarını anlayınca telefonu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, Salih İrak\'ı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

Salih İrak telefon dolandırıcılarının çok inandırıcı olduklarını söyleyerek, \"Benim bile hatırlamadığım özel bilgilerimi sıraladılar. Bana öncelikle emekli olduğumu ve şu anda terör örgütlerinin hesabımdan 25 bin lira kredi kullandıklarını, operasyon yapacaklarını söylediler. Evde altınım olup olmadığını da sordular. Beni bankaya yönlendireceklerdi ki; komşularım durumu anlayıp, uyardı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salih Irak\'tan görüntü

-Komşularının diyalogları

-Salih Irak\'ın polis aracının yanında konuşması

Haber-Kamera: Nabi YAZICI /KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)TIR\'A ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AYDIN\'IN İncirliova İlçesi\'nde, bir TIR\'ın dorsesine çarpınca ön kısmı hasar gören minibüsün sürücüsü 26 yaşındaki Oğuzhan Yolan yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan Yolan yönetimindeki 20 AY 880 plakalı minibüs, bir süpermarketin (BİM) deposuna yük taşımak için İzmir\'den gelen Rafet Kepildek (45) yönetimindeki 70 BF 029 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazada, minibüsün ön kısmı büyük hasar görürken, sürücü sürücü Yolan direksiyon kısmında sıkıştı. Kazayı görenler diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla sürücü Yolan\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yolan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, TIR şoförü Kepildek jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir Karayolu\'ndaki araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Hayatını kaybeden minibüs şoförünün fotoğraf

- Minibüs sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU



ADANA\'da Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar, sulama kanalı üzerindeki köprünün ayaklarına takılmış bir kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin halat yardımıyla sudan çıkarttığı kadının cesedi, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30\'lu yaşlarda, cesedin ise 2-3 günlük olduğu belirtildi.

Üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmayan kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suluma kanalı ve köprüden görüntü

- Kanal içeresindeki cesetten görüntü

- İtfaiye aracının gelişinden görüntü

- Polis ve itfaiye erlerinin kadını sudan çıkarmaya çalışması

- İtfaiye erlerinin halat yardımıyla cesedi sudan çıkarması

- Ceset torbası içindeki kadının yok kenarına taşınması

- Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BABASININ TUTUKLANMASINI İSTEDİĞİ UYUŞTURUCU BAĞIMLISININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

DENİZLİ Valiliği, önceki gün düzenlenen Halk Günü\'nde bir babanın Vali Hasan Karahan\'dan tutuklanmasını istediği uyuşturucucu bağımlısı ve satıcısı oğlu Muhammed G. ile ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, Muhammed G.\'nin 2 yıl önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, bu yıl nisan ayında AMATEM\'de bir hafta tedavi görüp taburcu edildiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Halk Günü\'ne katılarak Vali Hasan Karahan\'a uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı oğlunun tutuklanmasını isteyen baba Ali G.\'nin feryadı ülke genelinde ses getirdi. Baba Ali G. ile Vali Hasan Karahan arasındaki konuşmanın ardından Denizli Valiliği olayı incelemeye aldı. İncelemenin ardından Valilik, yazılı açıklama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucu madde paketlendiği ve satışının yapıldığı yönündeki bilgi üzerine 22 Şubat 2015 tarihinde Zeytinköy Mahallesi 5114 Sokak\'taki evin etrafında tertibat alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Saat 20.40 sıralarında sözkonusu adresten çıkan yaşları küçük F.B. ve M.G. üzerinde arama yapılmıştır. Aramada M.G.\'in üzerinden 41 fişek halince toplam daralı 7,5 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin yanına gelen ve sözkonusu adreste yaşayan R.Ç. de yakalanmıştır. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramada evde bulunan M.Ç.\'in üzerinden 1 fişek halinde 2 gram esrar maddesi, yaşı küçük Muhammed G.\'nin üzerinden 4 fişek halinde 0,62 gram eroin ele geçirilmiştir. Yaşları küçük M.G. ve Muhammed G., Çocuk Şube Müdürlüğü\'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 23 Şubat 2015 günü sevk edildikleri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca serbest kalmışlardır. F.B. bilgisi alındıktan sonra salıverilmiş, şüpheliler M.Ç. ve R.Ç. haklarında hazırlanan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanmışlardır.\"

Vali Hasan Karahan imzasıyla yapılan açıklamada 19 yaşındaki Muhammed G.\'nin Denizli Devlet Hastanesi Denetimli Serbestlik Polikliniği tarafından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadalere yer verildi:

\"Daha önceden Denizli Devlet Hastanesi Denetimli Serbestlik Polikiliniği tarafından takip edilen Muhammed G.,19 yaşında olup, 06- 12 Nisan 2017 tarihleri arasında opioide bağlı bağımlılık sendromu tanısı ile Denizli Devlet Hastanesi AMATEM\'e yatışı yapılmıştır. Tedavisi sonrası taburcu olan hasta AMATEM Polikiliniği tarafından takiplidir ve tedavisi sürdürülmektedir. En son dün (Salı) tarihinde AMATEM Polikliniği\'ne başvuran hastanın gerekli tetkikleri yapıldığı ve reçetesinin düzenlendiği bildirilmiştir.\"

BABA AÇIKLAMA YAPTI

Denizli\'de oğlunun uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olması yüzünden yıllardır sorun yaşayan dertli baba A.G. dün kameralara konuştu. Evladını kurtarmak için yaptığı nasihatlerin, çabaların sonuç vermediğini söyleyen A.G., \"Ben kendi evladımı kurtarmak için nasihat ettim olmadı, dövdüm olmadı. 20 yaşına geldi. Bu yaştaki insanı dövsen ne olur. Çevresindeki insanlarla görüşüp oğlumun peşini bırakmalarını söyledim. Vali Hasan Karahan\'la görüştüm. Konuyu anlattım. Oğlumun madde bağımlısı olduğunu, satışını yaptığından da şüphelendiğimi, emniyetle görüştüğümü, benden delil istediklerini söyledim. Kesin delil bulacaksam, bu ülkedeki askere, polise ne gerek var. Terör konusunda başarılıyız. Peki, bu uyuşturucu belası terör kadar tehlikeli değil mi? Evde can güvenliğim yok, ailesini tehdit ediyor. Oğlum artık askere mi alınır, yoksa tutuklanır mı, ne olacaksa olsun\" dedi.

\'YARDIMCISIYLA GÖRÜŞEBİLDİM\'

Vali Hasan Karahan\'ın sözlerinin zoruna gittiğini söyleyen A.G., \"Vali de bana dedi ki; \'siz oğlunuz için ne yapıyorsunuz?\' Ben duyarsız bir babaymışım, biraz gayri ciddiyetsiz gelince bu benim zoruma gitti. Vali Karahan\'a, eğer azarlayacaksanız, bizi neden buraya çağırdınız dedim. Vali Karahan da yanlış anladığımı söyleyip, özür diledi ve makamına davet etti. Yoğun işleri dolayısıyla bir yardımcısıyla görüşebildim. Türkiye\'de madde bağımlılığı konusunda sanırım, yetersiz kalınıyor. Yasa boşluğundan söz ediliyor. Mecliste çoğunluğun kimde olduğu belli. Bu yasa boşluğu doldurulsun. Devlet Suriye\'ye giriyor da oradaki boşluğu dolduruyor da, madde bağımlılığıyla ilgili yasayı doldurmuyor mu? Torbacıların gezdiği ve satış yaptığı yerleri kendim araştırdım. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Oğlum için bugüne kadar mücadele ettim, artık diğer gençler için mücadele ediyorum\" diye konuştu.

\'VARSIN BİZ ÇİLE ÇEKELİM, OĞLUM TUTUKLANSIN\'

Oğlunun tutuklanması ya da askere alınması çağrısını yineleyen inşaat ustası baba A.G. \"Bireysel olarak tutuklanması ya da asker olmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok ve başkalarını da zehirliyor. Varsın biz çile çekelim, oğlum tutuklansın. Bir baba için zor ama oğlumu birileri bulaştırmış. Ne yazık ki; bu çok zor. Her anne baba bunları söyleyemez. Birileri ona uyuşturucu sattırıyor. Uyuşturucu maddeyi alanların aileleri de bana lanet edecek. Bu nereye kadar böyle gidecek. En azından tutuklanırsa 3-5 kişi az etkilenir\" diyerek güvenlik güçlerini göreve çağırdı.

\'CEZALAR CAYDIRICI OLSUN\'

Oğlundan bir haftadır haber alamadığını ifade eden baba A.G., \"Oğlum en son bir hafta önce ablasını tehdit edip, elindeki telefonu alarak kaçmış. Kaçtıktan birkaç saat sonra arayıp İzmir\'de olduğunu söylemiş. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ama şunu istiyorum; madde bağımlılığı konusuna devlet yetkililerimiz el atsın. Gereken önem verilsin, cezalar caydırıcı olsun. Basit, her yerde satılıyor, temin ediliyor. Oğlum bir haftadır evde yok. 6 yaşındaki küçük kızım, oğlumu evde uyuşturucu kullanırken görmüş. İki ay önce hastaneye yatmıştı. Bir ay iyiydi, tekrar başladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakana sesleniyorum. Bu konuda önlem alsınlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baba A.G.\'den detaylar

- A.G.\'nin yürümesi, oturması

- A.G. röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ASANSÖR BOZULUNCA AŞAĞI İNEMEYEN BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE İNDİRDİ

ÇANAKKALE\'deki Atatürk Ortaokulu\'nda, asansör bozulunca sınıflarının bulunduğu katlarda mahsur kalan bedensel engelli öğrenciler 14 yaşındaki Ömer Mert Kurt ile 12 yaşındaki Emre Üregen, 3 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Barbaros Mahallesi\'ndeki Atatürk Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulun asansörleri bozulunca, her ikisi de bedensel engelli, 8\'inci sınıf öğrencisi Ömer Mert Kurt 1\'inci katta, 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre Üregen ise 3\'üncü katta mahsur kaldı. Aileler asansörün onarılmasını bekledi. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışmaya karşın sorun çözülemeyince, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye erleri, sırtlarında taşıdıkları çocukları aşağıya indirdi.

Öğrencilerden Ömer Mert Kurt\'un ev kadını olan annesi 38 yaşındaki Nezihe Kurt, \"Bugün okulda asansörümüz bozuldu. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Ve 3.5 saattir sınıfta bekledik. Yani ara katta asansörün olmasını bekledik. Ve biz bu sıkıntıyı 2 senedir yaşıyoruz. Bundan dolayı bir sıkıntımız var. İndiremedik. Baya bir zorlandık. En sonda itfaiyeyi aramaya karar verdik. Okulda bizden başka hiç kimse kalmadı. İtfaiye sağolsun gelip, çocuklarımızı indirdi. 2 senedir çocuklarımız bu durumda. Ve biz Milli Eğitim\'e kadar gittik. Sorunun çözüleceğini söylüyorlar. Ama 2 senedir hala bu okulun asansör sıkıntısı bitmedi\" dedi.

Emre Üregen ise, bu zorluğu hep yaşadıklarını ve derslerinin de bu yüzden aksadığını belirterek, \"Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Asansör birkaç saat yapılmadı. İtfaiye ekipleri gelip bizi indirdikten sonra çıktık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engelli öğrenci Emre Üregen\'den görüntü

- Engelli öğrencilerin okuldan çıkışından görüntü

- Engelli öğrencilerin ailelerindan görüntü

- Engelli öğrenci Emre Üregen ile röp.

- Nezihe Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT 5 TOP BULUNDU

ANTALYA\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nin 50 metre açığında, Osmanlı Dönemi\'ne ait savaş gemilerinden kalan 5 top bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü\'nde görevli iki dalgıç polis, Konyaaltı Sahili\'ne 50 metre açıkta yaptıkları dalışta, Osmanlı Dönemi\'ne ait ahşap savaş gemilerinden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen 5 top gördü. Polis memurları yakın plan kameralarla görüntülerini aldıkları topları yetkililere bildirdi. Olaydan haberdar edilen Antalya Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri bir dalgıç ekibiyle birlikte belirlenen yere geldi. \'Selçuk 1\' adlı tekneyle tespit edilen yere demir atan ekipler, alanda uzun süre inceleme yaptı. Bir dalgıç ekibinin küçük bir botla alanda tarama yaptığı ve dalgıç ekiplerinin denize dalıp çıktığı görüldü.

Deniz dibinden tekneye çıkarılan topların, yetkili makamlarca incelendikten sonra Antalya Müzesi\'nde sergileneceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araçtırma teknesinden görüntü

- Teknedeki personelden

- Sahilden

- Sualtından topların görüntüsü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MERSİN ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ BAŞLADI



MERSİN Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Kalkındırma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

9 ülkeden misafir sanatçının ağırlanacağı festivalin kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi\'ndeki belediye hizmet binası önünden başladı. Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, sanatçılar, engelliler ve davetliler katıldı. Down sendromlu çocuklar ülkelerine ait bayrakları ellerinde taşırken, yürüyüş büyük bir coşku içinde geçti. Kortej Cumhuriyet Meydanı\'nda sona ererken, Başkan Kocamaz engelli sanatçılar ile Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Festivalin içerik itibarıyla dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, \"Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda sanatçı, kültür adamı, yazar, çizer ve ressam aramızda. Arkadaşlarımızın yaklaşık 1.5 yıl süren yaptığı ön çalışma neticesinde burada birlikteyiz. Dünyada bir ilk olan bu festivalin son olmamasını, bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak bu festivalin yaşatılması için her türlü gayreti göstereceğimizi belirtiyorum. Bu etkinliğin Mersin, Türkiye ve insanlık âlemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.

11-15 Ekim tarihleri arasındaki festivalde, Mersin merkez, Tarsus, Anamur ve Erdemli Kızkalesi\'nde dünyaca ünlü sanatçılar ile uzmanların katılacağı sergi, sempozyum, workshop ve konserler düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-kortej yürüyüşü

-konuşmalar

-detaylar

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE /MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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