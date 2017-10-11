DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KORKUTELİ SAVCISI KÜÇÜKÖNER\'E MAKAMINDA SİLAHLI SALDIRI



ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A.Kadir Küçüköner, adliyede katip olan eşinin izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya götürülerek tedaviye alındı. Polis memuru Avcı ise gözaltına alındı.

Korkuteli Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner, dün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip olan Şerife Avcı\'nın izin talebine yıllık iznini kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı\'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner\'e tabancayla 5- 6 kez ateş etti. Kol, bacak ve göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Savcı Küçüköner, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli\'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A.Kadir Küçüköner, çağrılan ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi. Durumu ağır olan Savcı Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Polis memuru Turgut Avcı ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

\'SAVCI İZİN TALEBİNİ UYGUN GÖRMÜYOR\'

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner\'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, \"Eşi de adliyemizde katip. Katibe Hanım\'ın bir izin talebi oluyor, savcı bey bunu uygun görmüyor. Bunun üzerine polis olan eşi devreye giriyor ve savcı beye 5-6 el ateş ediyor. İlk tespitlerde 3 kurşunun savcımıza isabet ettiğini öğrendik. Şu an kendisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde müdahale ediliyor\" dedi.

BAŞKAN GÖKCE: ÜZÜCÜ BİR OLAY

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, \"Bir terör olayı değil. Eşi adliyede çalışan bir polis memuru. Eşinden dolayı savcı beyle bir sorun yaşamışlar, eşinin rapor, izin konusunda bir konu olmuş. Savcı bey ağır yaralı. Antalya\'ya götürüldü ambulans helikopterle. Adliye binası içinde olmuş. Üzücü bir olay. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur\" dedi.

VALİLİK: SAVCININ BİLİNCİ AÇIK

Antalya Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Korkuteli ilçesinde görevli polis memuru Turgut Avcı, dün saat 15.00 sıralarında adliyede katip olarak çalışan eşinin izin talebi ile ilgili olarak tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner\'e makamında beylik tabancası ile ateş etmek suretiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış, önce özel bir hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne nakledilen Cumhuriyet Savcısı\'nın bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir. Olayın faili olan polis memuru gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.\"

ENGELLİ ÇOÇUKLARI VAR

Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı\'nın bir süredir izin almak için talepte bulunduğu kaydedildi. Savcı Küçüköner\'in 1.5 yıldır Korkuteli\'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.

Savcı Küçüköner\'in yürüttüğü son soruşturmalar arasında, garsonluk yapmak için Antalya’ya gelen Kırgız Malika Nootieva\'nın fuhuşa zorlanıp, öldüresiye dövülüp yol kenarına atılması olayı da yer alıyor.

GÖRGÜ TANIĞI: SAVCI, \'BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN\' DEDİ

Antalya\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in, adliyede katip olan eşinin yıllık izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Savcı Küçüköner\'in odasında silahlı saldırıya uğradığı sırada adliye binasında bulunan ve olaya ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söyleyen görgü tanığı Mehmet Çetinkaya, \"Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım ve hemen diğer savcıya teslim ettim. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner\'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner bizlere \'Bu olaydan annemin haberi olmasın\' dedi\" ifadelerini kullandı.

MERMİLER AKCİĞERLERİNE İSABET ETMİŞ

Polis memuru Turgut Avcı tarafından makam odasında tabancayla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, mermilerin savcı Küçüköner\'in hem sağ, hem de sol akciğerine isabet ettiğini söyledi. Sağ akciğerdeki yaralanmanın ameliyat gerektiren kanmalı bir yara olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, \"Kanamayı durdurduk, ancak sol akciğerde delik var. Şu anda ameliyattan yeni çıktı. Hayati tehlikesi için bir şey söylemek henüz erken. 3- 4 saat sonra kendisine gelip solunum cihazından ayrıldıktan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Ancak hayati tehlikenin azaldığını, ama geçmediğini söyleyebiliriz\" dedi. Ameliyatın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Erdoğan, \"Çok kanaması vardı. Vücudunda kurşun giriş ve çıkışları var. Bundan dolayı kaç mermi isabet ettiğini şu an söyleyemiyoruz. Savcılıktan açıklama yapılacak\" dedi.

Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı.

SAVCININ VURULMASI OLAYINI 4 SAVCI SORUŞTURACAK

Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in polis memuru Turgut Avcı tarafından vurulmasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in odasında görev yaptığı sırada aynı adliyede görev yapan zabıt katibi Şerife Avcı\'yı çalışma düzeni ve mesaiye riayeti hususunda uyardığı belirtildi. Şerife Avcı\'nın odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli eşi polis memuru Turgut Avcı ile birlikte yeniden Savcı Küçüköner\'in makam odasına geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Olayın görgü tanığı Yazı İşleri Müdürünün huzurunda şüpheli polis memuru, Cumhuriyet Savcısına beylik tabancasıyla ateş etti. Cumhuriyet Savcısı vücudunun 5 yerinden silahla yaralandı. Olaya diğer adliye görevlileri ve adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı, ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Acil serviste gerekli tıbbi müdahale yapılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hasta halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisini devam etmektedir.\"

POLİS MEMURU VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Turgut Avcı ve eşi zabıt katibi Şerife Avcı\'nın gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, \"Suçta kullanılan silaha, olay yerinden elde edilen 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 adet mermiye el konulmuştur. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı olayı tüm yönleriyle titiz bir şekilde araştırmaktadır\" ifadelerine yer verildi.

AYNI LOJMANDA ALTI ÜSTLÜ OTURUYORLAR

Bu arada, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner ile kendisini makam odasında tabancayla vurarak ağır yaralayan polis memuru Turgut Avcı\'nın ilçedeki adliye lojmanlarında, aynı blokta, altlı üstlü dairelerde oturduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığının açıklamaları

-Adliyeden görüntü

-Başhekim açıklaması

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-Prof. Dr. Abdullah Erdoğan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bürosunda saldırıya uğrayan avukat öldü/EK

2)SALDIRGANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmit\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin bürosunda uğradığı saldırının ardından saldırgan ile yanında bulunan 2 kişinin avukatın bürosunun bulunduğu iş merkezinden kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kimliği belirlenen saldırganı ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırganın İstanbul\'a kaçtığı belirlenirken, otomobilin plakası ekiplere bildirildi. Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe olay yerine gelirken yaptığı açıklamada, \"Tanıdıkları biri değilmiş. Ofisteki kimse tanımıyor. İlk defa ofise gelen birisi. Çok üzgünüz. Şu an tahkikat devam ediyor. Olayın öncesi yok, öncesini bilmiyorlar. Daha önce gelip giden tartıştıkları biri değil. Zaten tartışma anında olan bir olay da değil. Bir iki soru sorduktan sonra çantasındaki silahı çıkarıp ateş ediyor. Eşkali belli, yakalandıktan sonra ortaya çıkar\" dedi. Olay yerindeki incelemelerin ardından avukatın cenazesi morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cenazenin iş merkezinden çıkarılması

-112 Acil ekiplerinden görüntü

-Sertif Gökçe\'nin açıklaması

Haber: KOCAELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)YOZGAT\'TA MUHTAR VE YEĞENİ SU KANALINDAKİ GÖÇÜKTE ÖLDÜ



YOZGAT\'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyü muhtarı 53 yaşındaki Ahmet Alıcı ve yeğeni 29 yaşındaki Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kanal açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte tonlarca toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı Köyü\'nde meydana geldi. Köye içme suyu getirmek için iş makinesi yardımıyla açılan kanalda göçük oluştu. Kanal içerisine çalışan köy muhtarı Ahmet Alıcı ve kendisine yardım eden yeğeni Ali Bektaş, toprak yığını altında kaldı. Köylülerin çabalarına rağmen derin çukurda tonlarca toprak altında kalan Alıcı ile Bektaş kurtarılamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi. Yozgat il merkezinden olay yerine gelen AFAD ekipleri göçük altında kalan Ahmet Alıcı ve Ali Bektaş\'ı, toprak altından çıkarttı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde Alıcı ile Bektaş\'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Göçük oluşan çukurdan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU /YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ZONGULDAK\'TA DÜĞÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde düğünde çıkan kavgada Yaşar Kanyılmaz ile oğlu Göksal Kanyılmaz yaralandı. Otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne sığınan baba oğul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Madenciler Sitesi\'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada 50 yaşındaki Yaşar Kanyılmaz karnından, oğlu 20 yaşındaki Göksal ise göğsünden bıçaklandı. Yaralanan baba ve oğlu, otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne sığındı. Polisin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düğün ise kavga nedeniyle erken sonlandırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğü önü

-Yaralı baba ve oğlunun ambulansa getirilmesi

-Yaralıların kendilerine ait araçları

-Kavganın yaşandığı düğün

-Polisin çevrede bıçak araması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)EDREMİT CHP\'DE SEÇİM GERGİNLİĞİ

CUMHURİYET Halk Partisi \'nin (CHP) Edremit\'teki delege seçimleri gergin anlara sahne oldu. Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka\'nın seçmene küfrettiği ileri sürülürken, CHP Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, \"Bu tür şeyler olacaktır. Bazı arkadaşlarımız zaman zaman heyecanlarını dizginleyemeyebilirler\" dedi.

CHP\'nin Edremit İlçe Teşkilatı Binası\'nda gerçekleştirilen delege seçimlerinde gergin anlar yaşandı. Beyaz ve mavi liste olarak girilen seçimler hararetli bir ortamda yapılırken, zaman zaman arbedeler yaşandı. Edremit Belediye Başakın CHP\'li Kamil Saka\'nın seçmenlere küfrettiği ileri sürülürken, Hasan Arslan\'ın da Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş\'a omuz attığı ve listeleri taşıyan bir partilinin eline vurduğu öne sürüldü. Edremit CHP İlçe Teşkilatı üyesi Ali Mezgil, Kamil Saka\'nın oyları yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü. Mezgil, \"Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka delege seçimleri sırasında ilçe başkanlığı odasına geçerek oy kullanılacakları odasına çağırdı. Onların mavi listeye oy vermesi için baskıda bulundu. Bu baskıya rağmen oy vermeyecek insanları duyunca, parti binası dışına çıkarak hakarette bulundu. \'Niye hakarette bulunuyorsun?\' diye soran partililere, koruması saldırdı. Oy kullanma görevi bulunmayan bazı kişiler parti binası önüne gelerek partililere saldırdı\" dedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de teşkilat binası önünde önlem aldı.

\"BU TÜR ŞEYLER OLACAKTIR\"

4 tane mahallemiz kaldı. Sonuçların partimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür şeyler olacaktır\" diyen CHP İlçe Başkanı Yusuf Sel konuyla ilgili olarak şunları söyledi: \"Bazı arkadaşlarımız zaman zaman heyecanlarını dizginleyemeyebilirler. Bu akşam yaşananlar da ondan ibarettir. Büyütülecek herhangi bir şey yok. Tarafların kim olduğunu önemli değil. Biz bir sonraki aşamada bu iktidarı devirmek için uğraşacağız. Kol kola, yan yana, can cana, omuz omuza savaşacağız, uğraşacağız, başaracağız. 2019\'da karabasan gibi Türkiye\'ye sinen, başımıza çöken talihi ve Cumhuriyet Halik Partisi\'nin bayrağını iktidara dikeceğiz. Bizim şimdilik düşündüğümüz bu, onun dışında bir şey düşünmüyoruz\" dedi. Olayların ardından 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Amatör kamera görüntüsü

- Polis ekiplerinin önlem almasından görüntü

- Yusuf Sel ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ATATÜRK BÜSTÜNE MOTOLOF ATAN PKK YANDAŞI TUTUKLANDI

ADANA\'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli ile saldıran terörö örgütü PKK yandaşı 16 yaşındaki H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen hafta kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen eylemcilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan H.Ş.\'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarısı molotofkokteyli attığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlimleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevke edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Atatürk büstüne saldıran H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Adana Adiliye Sarayı\'nın tabelasından görüntü

- Adliyenin girişinden görüntü

- Tutuklanan zanlının polis minibüsüne bildirilmesi

- Minibüsün içindeki zanlıdan görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FETÖ\'den gözaltına alınan Burdur eski Valisi Kürklü adliyeye sevk edildi

7)MERKEZ VALİSİ FETÖ\'DEN TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Valilisi Hasan Kürklü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. Hasan Kürklü, işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------(ARŞİV)

- Polis aracından görüntü

- Hasan Kürklü\'nün polislerin arasındaki görüntüsü

- Delil torbasından görüntü

- Şube dış plan

Haber: Süleyman EKİN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)DSİ SULAMA İŞLERİ BİRİM BAŞKANI\'NI ÖLDÜREN MUHTAR TUTUKLANDI

ERZURUM\'da borç-alacak yüzünden Devlet Su İşleri (DSİ) Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu\'nu berber koltuğunda otururken öldüren muhtar 39 yaşındaki Rıfat Zengin, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Merkez Aziziye İlçesi\'ne bağlı Ömertepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, berberde tıraş olan Tuncer Kacıroğlu\'nu içeridekilerin gözleri önünde tabancayla göğsünden vurdu. Berber ve salonda bulunanlar kaçışırken Rafet Zengin, Tuncer Kacıroğlu\'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Zengin olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Rıfat Zengin\'i silahı ile birlikte yakaladı. Zengin, polise verdiği ilk ifadesinde, DSİ Sulama İşleri Birimi Başkanı Tuncer Kacıroğlu tarafından, gübre, tarla ve yem alım satımında 1.5 milyon lira borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Gözaltına alınarak geceyi Emniyette geçiren Rafet Zengin, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zengin, \'Kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yerinde inceleme yapan polisler

-112 çalışanlarından detay

-Cesedin kuaförden çıkaraılarak ambulansa konulması

-Ölen Tuncay Kacıroglunun fotoğrafı

-Öldüren Rafet Zengin\'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Turgay İPEK /ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ANKARA\'DAKİ BOMBALI SALDIRI, 2\'NCİ YILINDA ESKİŞEHİR\'DE PROTESTO EDİLDİ

ANKARA\'da 2 yıl önce Gar Kavşağı\'nda düzenlenen, 101 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı, Eskişehir\'de protesto edildi. Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından dün akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı\'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. \'10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız\' yazılı pankart açan kalabalık adına KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Hakkı Akçin konuşma yaptı. Akçin şunları söyledi: \"Türkiye tarihinin en acımasız, en vahşi katliamlarından birisi olan 10 Ekim Ankara katliamı üzerinden tam 2 yıl geçti. Türkiye\'nin merkezinde, Ankara Garı\'nda, dünyanın gözü önünde patlatılan bombalarla annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. 10 Ekim\'de Türkiye\'nin dört bir yanından sadece barış istemek için kamu emekçilerinin, işçilerin, halkların barış özlemlerini haykırmak, geleceğe dair umutlarını yaşatmak için \'Savaşa inat, barış hemen şimdi\' demek için geldik. Kadını erkeği, genci yaşlısı barış türküleriyle birlikte halaya dururken patlattılar bombalarını. Ölüme karşı yaşamı savunanlar, bir kez daha bombaların hedefi oldular. Acımız çok büyük ve tarifsizdir. Barış için gar önünde olanları dünya ve Türkiye hiç unutmayacak, bombayı patlatan o barbarları, o kalleşleri ise hep lanetle anacaktır.\" Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-İsmail Hakkı Akçin\'in basın açıklamasını okumasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ANKARA KATLİAMINDA ÖLENLER, DENİZLİ\'DE ANILDI

EĞİTİM-Sen Denizli Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, iki yıl önce Ankara\'da yapılması planlanan miting öncesi düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.

Ankara Garı\'nda 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015\'teki bombalı saldırıların ikinci yıl dönümünde, ölenler Denizli\'de anıldı. Gazi Bulvarı Candoğan Parkı önünde Eğitim-Sen tarafından düzenlenen anma etkinliğine; KESK, DİSK ve TMMOB destek verdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Topluluk, \"Ankara\'nın hesabı sorulacak\", \"10 Ekim\'i unutma, unutturma\", \"Katiller halka hesap verecek\" sloganları attı. Eylemcilerden bazıları bombalı saldırıda ölenlerin resimlerini taşıdı. Grup adına açıklamayı Eğitim-Sen Denizli Şubesi Başkanı Mehmet Dede yaptı. Dede, ölüme karşı yaşamı savunanların bombaların hedefi olduklarını, barış istemek için alana geldiklerini söyledi. Ankara\'da ölenleri andıklarını ifade eden Dede, \"Türkiye tarihinin en acımasız ve vahşi katliamlarından biri olan 10 Ekim Ankara katliamının üzerinden 2 yıl geçti. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, acımız azalmayacaktır. Demokrasiyi yok etmeye yönelik darbe girişimi önlenirken alınan önlemler, demokrasiyi yok etmeye yönelik olmamalı, demokrasinin önünü açmalıdır. Bugün gazeteleri, televizyonları, radyoları susturarak, demokratik eylemleri engelleyerek demokrasi kurduğunu iddia etmek, demokrasicilik oynamaktan başka bir şey değildir. Bizler demokrasi istiyoruz, şeffaflık istiyoruz. Basının ve demokrasi güçlerinin değil, demokrasiyi yok etmek isteyenlerin yargılanmasını, 10 Ekim ve diğer katliamların sorumlularının yargılanmasını istiyoruz\" dedi. Açıklamanın ardından grup, sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gruptan detay görüntüler

- Sloganlardan görüntü

- Grup adına Mehmet Dede\'nin konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÖZEL

11)SULTANSAZLIĞI KUŞ CENNETİ\'NE 9 MİLYON METREKÜP CAN SUYU

Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sultanların avlak yeri olmasından alan, 301 kuş türünün yaşadığı ve konakladığı RAMSAR alanına dahil Sultansazlığı Kuş Cenneti\'ne DSİ\'ye ait Ağcaşar Barajı\'ndan can suyu verilmeye başlandı. Volkanik Erciyes Dağı\'nda bulunan Kayseri\'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar İlçesi arasında kalan 319 bin hektarlık alandaki Sultansazlığı Kuş Cenneti, başta flamingolar olmak üzere kuşların göçü ve ardından Aralık- Ocak aylarında yapılacak 2 aylık kamış kesimi dönemine hazırlanmaya başlandı. Step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle Türkiye\'deki en önemli sulak alanlardan biri olan Sultansazlığı\'nın, tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındıran ve nadir bir sulak alan olarak yaz mevsimindeki kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Yaklaşık 130 bin su kuşunun bulunduğu Sultansazlığı\'na Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parkhlar Şube Müdürlüğü ile DSİ 12\'nci Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşme sonucu, 1074 metre kodu için 2 Ekim\'den itibaren Yahyalı İlçesi sınırlarındaki Ağcaşar Barajı\'ndan saniyede 3.5 litre olmak üzere 9 milyon metreküp, cansuyu takviyesinin sürdürüldüğü belirtildi. Erciyes Dağı\'nın kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıktaki, aralarında turna, filamingo ve dikkuyruğun da olduğu kuşların bulunduğu, Sultansazlığı\'nda, kamış kesimi, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan ölçüm sonucu, alandaki sazlığın yüzde 30\'u Aralık- Ocak aylarında, 2 aylık dönemde gerçekleştiriliyor. Milli Parklar Müdürlüğü gözetiminde Sultansazlığı\'na komşu Yeşilhisar İlçesi\'nin Ovaçiftlik ve Yeşilova ile Develi ilçesinin Yeni Hayat ve Sindelhöyük yerleşim birimlerindeki köylüler saz kesimi yapabiliyor. Sultansazlığı doğal güzelliğinin yanı sıra çevresindeki ilçelerde oturanlara kesilen kamış ve sazlardan dolayı hasırcılık ve el sanatları alanında da katkı sağlayıp, ekonomiye katkıda bulunmalarına kaynak oluyor.

Görüntü Dökümü:

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- Sultan Sazlığı görüntü

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ /KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)İNŞAAT KAZISI SIRASINDA ROMA DÖNEMİNE AİT MEZAR TAŞLARI BULUNDU

DÜZCE\'de bir inşaat firmasının sondaj ve yüzey temizleme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait mezar taşlarına rastlandı. Kent merkezine bağlı Konuralp Bölgesi Beçi Yörükler Mahallesi\'nde, bir inşaat şirketi iş makinesi ile sondaj ve yüzey temizleme çalışması yaparken, estetik motifleri olan bazı taş parçaları bulundu. İşçiler, durumu polise bildirdi. İnşaat alanına gelen polisler Düzce Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müze müdürlüğünde görevli arkeoglar, yaptıkları incelemede taşların Roma dönemine ait mezar taşı motiflerine benzediğini tespit etti. Arkeologlar, inşaat için yapılan kazıyı durdurarak bölgede arkeolojik kazı yapmak için çalışma başlattı. Çıkartılan taşlar Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme için alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Eserlerin parçalarından görüntü

-Müze Müdürlüğü yetkililerin inceleme yaparken görüntüsü

-Polis ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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