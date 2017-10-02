DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK\' TA ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 YÜZBAŞI İLE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT , 3 YARALI

ŞIRNAK ile Cizre arasında yapımı devam eden tünel ve yol güvenliğini sağlayan üs bölgesine dün akşam saatlerinde bir grup PKK\'lı tarafından düzenlenen saldırıda 1 Yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şırnak ile Cizre arasında Cudi Dağı\'nın altından tüneller kazılarak yapımı devam eden Şırnak-Cizre karayolunun güvenliğini sağlayan üs bölgesine dün saat 17.30 sıralarında bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 1 yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Şehit Yüzbaşı ve güvenlik korucusu ile yaralı güvenlik korucuları Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sevk edilen takviye birliklerle bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

ANKARA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı 33 yaşındaki Mustafa Erdal\'ın, Ankara\'da oturan baba ocağına ateş düştü. Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesinde yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan Kaletepe üs bölgesine bir grup PKK\'lı teröristin uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu bir güvenlik koruyucu ile birlikte şehit olan Cizre Komando Tugayı\'nda görevli Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın acı haberi memleketi Ankara\'ya ulaştı. Ankara\'nın Çubuk ilçesi nüfusuna kayıtlı olan evli ve bir çocuk babası şehit Mustafa Erdal\'ın Yenimahalle\'de oturan anne ve babasına acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Erdul\'ın baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, haberi alan akraba ve komşuları taziyeye geldi.

Görüntü Dökümü

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-Şırnak Devlet hastanesinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KAYNARCA\'DA YAĞMUR NEDENİYLE DERELER TAŞLI, YOLLAR SU ALTINDA KALDI



SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde yağmur yağışı nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollar ulaşıma kapandı. Tarım alanları sularla kaplandı. Kaynarca\'da önceki gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Seyran deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu Kaynarca-Adapazarı yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Emniyet ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kaparken, ulaşım diğer yollardan sağlandı. Hacıköprüsü, Kulaklı, İmamlar ve Sarıköy mahallelerine giden yolda bulunan köprüler de sular altında kaldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı. Dere yataklarının kenarlarında bulunan tarım alanları da sularla kaplandı. Yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, \"İlçemizde dün gece başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası Başoğlu, Sarıköy, Hacıköprüsü, İmamlar mahallelerimizde köprüler taştı. Sel suları ekili tarım alanlarını etkiledi. Belediye ekiplerimiz zarar gören mahallelerde çalışmalarını sürdürüyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dere yatağından görüntü

-Sularla kaplı yollardan görüntü

-Tarım alanlarından görüntü

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ - KAYNARCA(Sakarya)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)GİRESUN\'DA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 3 ÖLÜ



GİRESUN\'da kontrolden çıkan otomobil karşı yönde seyreden kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza merkeze bağlı Ülper Köyü\'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Dereli ilçesinden Giresun\'a giden Hüseyin Kılıçaslan yönetimindeki 28 AJ 499 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.C.Ö. idaresindeki 28 K 7167 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Kılıçaslan ile birlikte araçta bulunan Şahin Yapıcı ve Halis Tanış hayatını kaybetti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak ölen 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kaza nedeniyle Giresun-Dereli yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ESKİŞEHİR\'DE MHP\'LİLERİ ÜZEN KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in de içinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Demirel ile birlikte 5 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara Karayolu\'nun 55\'ici kilometresindeki Kaymaz mevkiinde meydana geldi. MHP Bilecik İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in de içinde bulunduğu Fikret Demir yönetimindeki 06 DB 0977plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ferdi Kulaksızoğlu yönetimindeki 06 GD 3234 ve Murat Çakır\'ın kullandığı 26 B 7217 plakalı otomobillere çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden Ferdi Kulaksızoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile Bedirhan Kulaksızoğlu, Polat Kulaksızoğlu, Fatma Yücedağ ve Fikret Demir yaralandı.

Ruhsar Demirel ambulansla Ankara\'ya götürülürken, diğer 4 yaralı Eskişehir\'deki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilglii soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sosyal medyadan alınan kazayla ilgili kısa görüntü

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: SİVRİHİSAR(Eskişehir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI



KÜTAHYA\'nın Hisarcık İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza Hisarcık İlçesi\'ne bağlı Hamamköy yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki BX 5543 Alman plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abbas D.\'nin kullandığı 26 FM 971 plakalı otomobille hatalı solama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 26 FM 791 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan 70 yaşındaki Güldane Deniz ambulansla hastaneye götürülürken yolda öldü. Yaralanan araç sürücüleri Abdullah D., Abbas D. ile araçlarda bulunan Fuat A. ve Emine A. kaldırıldıkları Hisarcık Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerindeki araçların çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Mustafa AKÇAY - HİSARCIK(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)SURİYELİ KUZENLERİN AŞK İNTİHARI



SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Adana\'ya aileleri ile yerleşen Suriyeli kuzenler; 21 yaşındaki Rengin Abdo ve 18 yaşındaki Emine Hani\'nin birlikte sulama kanalına atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Rengin Abdo\'nun cesedi sulama kanalında bulunurken, diğer genç kızın cesedi aranıyor. Merkez Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi\'nden geçen sulama kanalında 15 Eylül\'de sürüklenen genç kız cesedi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. 16 Eylül\'de Rengin Abdo ve Emine Hani\'nin yakınları Köprübaşı Polis Merkezi\'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Kayıp Büro Amirliği polisleri, kanalda cesedi bulunan genç kızın fotoğrafını ailesine gösterdi. Aile, Rengin Abdo\'yu teşhis ederek kendi kızları olduğunu söyledi. Ailenin ifadesini alan polis, Abdo ile Hani\'nin kuzen olduğunu, cesedin bulunmadan 1 gün önce, genç kızların \"Erkek arkadaşlarımızı çok seviyoruz. El ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz\" diye mesaj attıklarını iddia etti. Bu ifade üzerine polis, Hani\'yi bulmak için sulama kanalının kapaklarını kapatarak suyu kesti. Ancak, aramalara rağmen Hani, bulunamadı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ölen kadının sudan çıkartılması

- Ceset torbasına konulması

- Sağlık ekibinin çalışması

- Ceset torbasından genel görüntü

- Olay yerindeki ambulans

- Ceset torbasının taşınması

- Polislerden görüntü

- Suriyeli kuzenlerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)YARALADIKLARI GENÇ YERDE KIVRANIRKEN ATEŞ AÇTILAR



BURSA\'da fabrika işçisi 38 yaşındaki Ahmet M., evine giderken kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu kaçarken ayağından vurularak yere düştü. Ardından silahlı 2 kişinin 4 kez daha ateş ettiği Ahmet M. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geç saatlerde merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet M., evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Ahmet M., kaçmaya çalışırken saldırganların açtığı ateş sonucu ayağından vurulunca yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Ahmet M.\'nin yanına gelen saldırganlardan 2\'si çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında göğsüne ve karnına 4 el daha ateş açıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet M.\'yi Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ahmet M.\'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, Ahmet M.\'ye saldıran 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının ambulansa taşınması

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinden görüntüler

Yaralınan hastaneye götürülmesi

SÜRE: 1 dakika 45 saniye - BOYUT: 321 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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8)KÜTAHYASPOR-TAVŞANLI LİNYİTSPOR MAÇI SONRASINDA TARAFTAR KAVGASI



BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 10\'uncu Grup\'ta mücadele eden Kütahya\'nın iki temsilcisi Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kütahyaspor\'un 2-0 galip geldiği maç bitiminde çıkan taraftarların kavgasına polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor karşılaşması Kütahya Dumlupınar Stadyumu\'nda oynandı. Kütahyaspor\'un 2-0 kazandığı maçın ardından her iki takımfutbolcuları arasında tartışma çıktı. Görevlilerin araya girmesiyle futbolcular soyunma odalarına alındı. Gergin geçen karşılaşma

sonrasında stadyumdan çıkan Kütahyasporlu taraftarlandan bir grup, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarların olduğu tribüne doğru taş attı. Polis biber gazı ile müdahale ederek olayların büyümesin engelledi ve Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar kısa süre sonra stadyumdan çıkıp otobüslere bindi. Ancak, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar yolda kendilerini bekleyen Kütahyasporlu taraftarları görünce otobüsten indi. Polis, uyarılara rağmen otobüslere binmeyen taraftarlara bir kez daha biber gazı ile müdahalede bulundu. Taraftarları taşan otobüs şoförü de biber gazından etkilenerek kısa süre baygınlık geçirdi.

Kütahyasporlu taraftarları yol kenarından uzaklaştırdıktan sonra Tavşanlı Linyitsporlu taraftarları polis eskortluğunda otobüslerle kent merkezinden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Taraftarların görüntüsü,

-Polislerin taraftarlara müdahalesi,

-Biber gazından etkilenenlerin,

-Taraftarlar ile polislerin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BODRUM\'DA \'MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ\' TEPKİSİ



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, \'Müftülük Yasası\' olarak bilinen Nüfus Hizmetleri Kanunu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mağdur Hakları Yasa Tasarısı, kadınlar tarafından protesto edildi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Bodrum Belediye Meydanı\'nda düzenlenen eyleme 30 kadın katıldı. Kadınlar, \"Genel ahlak ne ayol\", \"Bu yasalar böyle geçemez\", \"Yargılamalarda da bol bol kullanılırdı, şimdi \'haksız tahrik\' 6284 içinde devreye sokuluyor. Bu yasalar böyle geçemez\", \"Bana sordunuz mu?\", \"Yaşasın kadın mücadelesi dayanışması\" yazılı dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Figan Erozan, şunları söyledi:

\"Türkiye genelinde bütün kadınlar, bugün sokakta. Yarın (Pazartesi) TBMM\'deyiz. Ne Kürtaj Yasası ne de 103. maddeyi geçirtmedik, bu yasayı da geçirtmeyeceğiz. Neden geçirtmeyeceğimiz, çok açık. Kamuoyunda sadece Müftülük Yasası olarak biliniyor ama sadece müftülere nikah kıyma yetkisi değil, kadınlara yönelik şiddeti de şikayete bağlanıyor. Bu bizim için kadına yönelik şiddette, kadının ortada kalması, yalnız kalması demektir. Oysa devletin imzaladığı uluslararası sözleşmeler gereği yükümlülüklerini yapması gerekir. Çünkü Türkiye, şiddeti önleme sözleşmesini imzaladı. Üstelik AK Parti iktidarı imzaladı. Bu şu demektir, \'Şiddeti önleyeceğim ve şiddette kadının yanında taraf alacağım\' demektir. Ama bu yasa tasarısında önerilen, kadınlara uğradıkları şiddette \'şikayet\' talebinin olmasıdır. Ayrıca bir de \'Genel Ahlak\' tanımı var. Biliyoruz ki Genel Ahlak, muğlaktır. Yasalar muğlak olamaz, uygulayacağı kişiye göre değişemez. Genel Ahlak da kadının nasıl değerlendirildiği, erkeğin nasıl değerlendirildiğini biliyoruz. Bir diğer şey de haksız tahrik indirimidir. Bu yargılamalarda kullanılan bir şeydir. Bir dolu erkek, kadına yönelik şiddette kendisini kadının bir eyleminden dolayı kendisinin tahrike kapıldığını ve bu yüzden bu suçu işlediğini beyan ediyordu ve yargılamalarda bu haksız tahrik indirimi olarak uygulanıyordu. Bu nedenle mağdur bu tasarı bizim için önemli ve meclisten geçirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.\"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak bütün partilerle görüşmeler yaptıklarını da vurgulayan Erozan, \"İtirazımızı anlattık ve genel kurula geldiklerinde \'hayır\' oyu vermelerini talep ettik. Bugün de bu talepleri iletmek için sokağa çıktık\" dedi. Kadınlar basın açıklamasının ardından eylemlerini tamamlayarak, sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eyleme katılanlardan görüntü

-Sloganlarda görüntü

-Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Figan Erozan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)BAHÇELİ’NİN ÜLKÜCÜLERE YAPTIĞI KERKÜK ÇAĞRISI AFİŞ OLDU



MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “5 bin ülkücü Kerkük’e gitmeye hazırö yönündeki açıklaması Kayseri Ülkü Ocakları tarafından afiş yapılıp il binasına asıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani ve destekçilerinin Kuzey Irak’ta yaptıkları referandum öncesinde yaptığı yazılı açıklamada,\"En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Kerkük Türk’tür, Türk kalacak \"ifadesi slogan haline dönüştürüldü. Kayseri Ülkü Ocakları yönetimi, Bahçeli’nin bu yöndeki sözlerinin yer aldığı afişi il binasına astı. Afişte MHP Liderinin fotoğrafı ve imzası da yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kayseri Ülkü Ocakları binası ve afişten görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN / KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 150 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgede 150 bin öğrenci, törenle eğitim ve öğretime başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey kasabasındaki Çobanbey İlkokulu\'nda 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni yapıldı. Törenin yapılacağı bölgede Suriyeli güvenlik görevliler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Tören öncesinde okulun bahçesindeki öğrencilere Türk Bayrağı dağıtıldı. Dağıtılan bayraklardan almak isteyen Suriyeli öğrenciler, izdihama yol açtı. Kuran okunan ve halk oyunları gösterisi yapılan törende konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 150 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başlamasına katkı sundukları için mutlu olduklarını belirterek, \"Özellikle eğitim ve öğretime bölgeden seçtiğimiz yaklaşık 6 bin civarında öğretmeni, 15 gün eğitim vererek hazır hale getirdik. Buradan şunu ifade ederek, bugün itibariyle okulları ile buluşan öğrencilerimiz kitapları ile buluştu. Yine inşallah en kısa sürede 15 gün içerisinde kırtasiye ihtiyaçları ile kıyafetlerini bir ay içerisinde okul kıyafetlerini takdim edeceğiz\" dedi.

Çobanbey İnsanı Yardım Koordinatörü ve Kilis Vali Yardımcısı Selçuk Aslan ise, Türk Bayrağı\'nın gölgesinin, tüm mazlumları himaye edecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, \"3.5 milyon muhaciri Türkiye’de ağırlarken, bu rakamların en az 10 katını malum insanı uzatmayı ihmal etmemiştir. Olaylar katlanılmaz hale gelinde 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte uluslararası terör mücadele başlamıştır. Fırat Kalkanı Harekatı olarak adlandırdığımız bu operasyonda bugün bu coğrafyada insanlar huzur içerisinde yaşamaktadır. Bu hareket esnasında 67 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ile 641 Özgür Suriye Ordusu mensubuna rahmet diliyorum. Şahadetleri kutlu olsun\" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de, bölgenin önemine değinerek, \"Bu coğrafya, 3 dinin mahreci dinin olduğu bir coğrafya. Büyük medeniyetlerin, büyük felsefecilerin dünyaya geldiği bir coğrafyadır. Bu coğrafya binlerce peygambere yüz binlerce alime, ulemaya, beşiklik etmiş bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın düşmanları dün de oldu, bugün de olacaktır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler ders başı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çobanbey İlkokulu

- Güvenlik önlemleri

- Törene katılanlar

- Çocuklara bayrak dağıtılması

- Yaşanan izdiham

- Halk oyunları gösterisi

- Konuşmalar

- Öğretmenlere hediyeler verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)OTEL MÜŞTERİLERİ İLE BODRUMLULAR ZEYTİN FESTİVALİ\'NDE BİRARAYA GELDİ



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, bir otel tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Zeytin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Rixos Premium Bodrum Otel tarafından, tesisin düzenlenen etkinlikte zeytin isabuundan, reçeline kadar çeşitli ürünler otel misafirlerine ve Bodrum halkına tanıtıldı. Etkinlikte, misafirlere Bodrum\'un yerel lezzetleri de tattırıldı. Otel bahçesindeki ağaçlarından zeytin toplama ve kırma işlemi gerçekleştirildi. Oldukça keyifli geçen etkinlik yerel dans gösterileri ile son buldu. Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay, \"Bu sene Zeytin Festivali\'nin ikincisini düzenledik. Bu ilk başta tesisimizdeki zeytin ağaçlarının sayımı bunların kalibre edilmesi ve anıt ağaç özelliği taşıyanların da tescillenmesi ile başlamıştı. Geçen sene ilkini misafirlerimizle beraber hasat ile gerçekleştirdik. Burada yapmış olduğumuz hasattaki zeytinyağlarını da misafirlerimizle paylaştık. İkinci etabı da bu zeytinyağlarını denetim kuruluna gönderdik ve oradan gümüş madalya aldık. Bugün de onun ödülünü aldık. Bu sene de misafirlerimiz, personelimiz ve Bodrum halkıyla tekrar bunu kutluyoruz. Şu anda 8 ayrı standımız var stantlarda zeytin, zeytinyağı ve zeytine dair tüm ürünler tanıtılıyor. Aynı zamanda yerel yemeklere ait bir standımız var. Buranın yerel kültürüne ait yemeklerimizi sunuyoruz. Onları yabancı misafirlerimiz ve personelimizle tanıştırıyoruz\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Zeytin Festivali\'nden görüntü

-Festivaldeki standlardan görüntü

-Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)YÖRÜKLER AYDIN\'DA ŞÖLENDE BULUŞTU



AYDIN Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Aydın Ulusal Yörük Türkmen Kültür Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte Tolga Çandar ve yerel sanatçılar alanı dolduran binlerce kişiye neşeli saatler yaşattı. Şenlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, efelerle sahnede zeybek oynadı.

Aydın 1. Ulusal Yörük Türkmen Kültür Şenliği\'ne Bursa, Aydın, Antalya, İzmir, Muğla\'nın da aralarında bulunduğu çokm sayıda ilden 20\'ye yakın Yörük derneği katıldı. Kent Meydanı\'nda sabah saatlerinde bir araya gelen Yörükler, develer ve atlarla kervan yaparak Tekstil Park alanına kadar kortej yürüyüşü düzenledi. Kortej yürüyüşü sırasında deve üzerinde giden Yörük gelini ve atlı Yörükler büyük ilgi gördü. Teksil Park alanında çadırlar kurulup, Yörük geleneği yaşatıldı. Etkinliğe katılanlar, çadırlar gezip, Yörük kültürü hakkında bilgi aldı.

ZEYBEK OYNADILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da şenliğe katılarak efelerle birlikte sahnede zeybek oynadı. Başkan Çerçioğlu\'na diğer illerden gelen Yörük kadınları çeşitli hediyeler verip, birlikte fotoğraf çektirdi. Ünlü türkücü Tolga Çandar ise Ege yöresine ait türküleri seslendirerek, şenliğe renk kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilk kez düzenledikleri bu etkinliğin gelecek yıllarda devam edeceğini belirtip, \"Biz, sadece efe oyunu oynarken eğiliriz. Başka türlü asla eğilmeyiz, her zaman dik dururuz\" dedi.

YÖRÜKLER MUTLU KALDI

Germencik Yörükler Dernek Başkanı Cemil Özden burada olmaktan onur duyduklarını belirtip, \"Biz Yörükler birbirimize akrabayız. Bu şenlik Denizli\'de, Antalya\'da da olsa bizim için hiç önemli değil. Tüm şenliklere katılıyoruz ama bugün çadırımızla, çaycımızla birlikte geldik. İlk kez düzenlenmesine rağmen çok güzel bir şenlik oldu\" dedi. Dede Korkut Yörük ve Türkmen Federasyon Başkanı Emine Güven, Türkiye\'deki tek kadın federasyon başkanı olduğuna dikkati çekip, \"Efeler Yörük Derneği\'nin Belediye desteği ile ilk kez düzenlediği Aydın\'da çok güzel bir Yörük Türkmen Şöleni ile bir arada olduk. Yıl boyunca Yürkiye\'nin çeşitli yerlerinde etkinliklerimiz zaten oluyor. Bu şenliklerde akrabalarımızla hasret gideriyoruz. Gururla bu bayrağı taşıyoruz. Kadınlarımızdan geleneklerimizin devam etmesi açısından destek vermelerini istiyorum. Dünden bugüne, bugünden ise yarına bu kültürü yaşatmak bizlerin görevidir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yörüklerin kortej yürüyüşünden görüntü

-Yörük çadırmlarından görüntü

-HP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, efelerle sahnede zeybek oynamasından görüntü

-Tolga Çandar\'ın konserinden görüntü

-Dede Korkut Yörük ve Türkmen Federasyon Başkanı Emine Güven ile röp.

-Germencik Yörükler Dernek Başkanı Cemil Özden ile röp.

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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