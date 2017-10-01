DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AFYONKARAHİSAR ŞEHİDİNİ UĞURLADI



AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan, memleketi Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'ne bağlı Kırka Beldesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı. Askeri uçakla Afyonkarahisar Askeri Havalimanı\'na getirilen şehit uzman çavuş Ramazan Bağlan\'ın cenazesi, konvoy eşliğinde memleketi Sinanpaşa\'ya bağlı Kırka Beldesi\'ne getirildi. Yüzlerce kişinin karşıladığı evli ve 1 çocuk babası şehit Ramazan Bağlan\'ın cenazesi baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan ile kardeşleri ve diğer yakınları şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra belde meydanındaki cenaze törenine geçildi.

Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, Burcu Köksal, Mehmet Parsak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, askeri ve mülki erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde, Bakan Veysel Eroğlu, baba İsmail Bağlan ile milletvekilleri Ali Özkaya ve Mehmet Parsak da şehidin kardeşleriyle kol kola saf tuttu. Askeri törenin ardından akşam vakti cenaze namazı kılınan şehit Bağlan, belde kabristanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Belde camisi ve minareye asılmış dev Türk Bayrağı

- Şehidin akşam namazının ardından defnedileceği anonsu

- Şehidin belde içerisinde karşılanması

- Baba evi önünde helallik istenmesi

- Aile fertlerinin tabuta sarılmaları

- Şehidin tören alanına getirilmesi

- Protokol ve Şehit ailesinden detaylar

- Cenaze namazı

- Şehidin mezarlığa götürülmesi

- Tören alanına kurulan ışıklandırmalar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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AĞRI ŞEHİDİ KOZAN \' DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2)ŞEHİDİN 38 GÜNLÜK EŞİ: BANA BU MUTLULUĞU ÇOK GÖRDÜLER

AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 33 yaşındaki Mehmet Bolat\'ın cenazesi, memleketi Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde toprağa verildi. Şehit Bolat\'ın 38 günlük eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak, \"Bana bu mutluluğu çok gördüler\" diye gözyaşı döktü.Ağrı\'dan uçakla Adana\'ya getirilen şehit Mehmet Bolat\'ın cenazesi, karayoluyla Kozan İlçesi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kadın askerlerin desteğiyle ayakta duran şehidin 38 günlük eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak, \"Bana bu mutluluğu çok gördüler\" diye feryat etti. Babası Nazmi ve annesi Ayşe ile kardeşleri de gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Ramazan Bolat\'ın da uzman çavuş olduğu ve Osmaniye\'de görev yaptığı belirtildi.Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Bolat\'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze nakil aracıyla cenazenin getirilmesi

- Mahmut Demirtaş\'ın cenazeye gelişi

- Cenazeden detay ve genel görüntü

- Cenazedeki polislerin genel görüntüsü

- Şehit annesinin askerler tarafından sakinleştirilmesi

- Cenazenin genel görüntüsü

SÜRE:03\'12\" BOYUT:102MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN(Adana), (DHA)

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3)BAŞBAKAN YILDIRIM, SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKAP VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü 94 yaşındaki babası vefat eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu\'nu Kocaeli\'nin Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi\'ndeki evinde ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Karaosmanoğlu ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu. Başbakan Yıldırım ziyaretin ardından otobüsle Yuvacık Meydanı\'nda bulunan kahveye gidip, vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Burada ayakkabılarını çıkarıp sandalyenin üzerine çıkan Başbakan, \"Buraya ikinci gelişim. Artık alışkanlık yaptı herhalde, üçüncü seferde geliriz. Buraya ilk geldiğimde alçak hain darbe girişiminden bir hafta önceydi. Burada sizlerle oturup sohbet ettik ve ikramda bulundunuz. O zaman da bir kardeşimizin cenazesi nedeniyle gelmiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen üçüncü dönem devam ettiren İbrahim beyin muhterem babasının vefatı dolayısıyla taziyeye geldik. Allah merhuma rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Bu vesileyle sizleri tekrar görmek nasipmiş. Ben şahsıma, arkadaşlığıma, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, ev sahipliği için teşekkür ediyor şükranlar sunuyorum. Biz böyleyiz. Biz beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz. Böyle olmaya devam ettikçe bize hiç kimse zarar veremez. 80 milyon, 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak evvel Allah yolumuza devam edeceğiz\" dedi. Başbakan Yıldırım daha sonra gençlerle fotoğraf çekilip çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra otobüsle Cengiz Topel Havalimanı\'na gitti.

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın taziyeye gelmesi

-Kahvede sandalye üzerinde konuşması

-Gençlerle fotoğraf çekilmesi

KOCAELİ/DHA

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ERDOĞAN: KUZAY IRAK\'TA BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURULMUYOR, SÜREKLİ KANAYAN BİR YARA AÇILIYOR (EK)

4)AK PARTİLİ VEKİL RAHATSIZLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı Erzurum İl Danışma Toplantısı\'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Partililer tarafından kaldırılan Taşkesenlioğlu, alındığı koltukta bir süre dinlendi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Taşkesenlioğlu\'nun tansiyonunun düştüğü ifade edildi. Kısa bir süre sonra kendini toparlayan Zehra Taşkesenlioğlu, buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte MNG alışveriş merkezinin açılış törenine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlunun açılış töreninde bulunması

-Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlunun bayılması

-Milletvekilinin yerden kaldırılarak oturtulması

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 01.10 BOYUT: 70 MB)

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5)BAKAN ZEYBEKCİ\'DEN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ



EKONOMİ Bakanı Nihat Zebekci, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristler çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Denizli\'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Zeybekci\'ye, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Honaz Kaymakamı Zafer Öz de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Bakan Zeybekci ve beraberindekileri kapıda karşıladı. Anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyen Bakan Zeybekci, Türk Bayrağı\'nın verilen şehitler sayesinde dalgalanmaya devam ettiğini söyledi.

Terör örgütlerinin, Türk askeri ve polisinden kaçacak delik aradığını belirten Bakan Zeybekci, \"Şehitlerimiz sayesinde başımız dik, alnımız açık, bu vatanda olabiliyoruz. Onların sayesinde etrafımızdaki güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. Hainlere olan kinimiz ve nefretimiz artarak devam ediyor. Ve bunlar da kaçacak delik arıyor. Devletimiz de, askerimiz de, polisimiz de, jandarmamız da, köy korucumuz da her saniye tepelerinde, kaçacak delik arıyorlar, bitecekler. Bu hainler şunu asla ve asla tahmin bile etmiyorlar. Şehit annelerinin bu duruşunu tahmin edemiyorlar. Hem tahmin hem de tahammül edemiyorlar. Şehidimizin anası, babası böyle durdukça onlar kahrolup gidecekler\" dedi.

Türk Milleti\'nin tarihi boyunca hiç başını öne eğmediğini, aman demediğini, teslim olmadığını ve köle olmadığını ifade eden Zeybekci, \"Kölelikten gelenler bunları bilmezler. Daha doğrusu asla ve asla şerefli bir hayat sürmeyenler bunları hiç bilmezler. Allah\'ın izniyle gelecek günlerimiz daha güzel olacak. Son çırpınışları demeyeceğim, ama bu dünyada bunları besleyenler devam ettikçe, bunlar kimlik değiştirecek. Ama bu millet de artık eski Türkiye değil. Her şeyiyle, bütün gücüyle, sanayisiyle, teknolojisiyle bunların tepesinde olacak. Allah\'ın izniyle köklerini kurutacağız\" diye konuştu.

Okunan duaların ardından Bakan Zeybekci, şehit evinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci\'nin şehit evinde karşılanmasından görüntü

- Bakan Zeybekci\'nin şehit annesiyle konuşmasından görüntü

- Dua okunmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Ramazan ÇETİN - Kamera :Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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6)CHP MİLLETVEKİLİ BİRCAN İLE EŞİ, TRAFİK KAZASINDA YARALANDI



CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan, tatil için gittikleri Bulgaristan\'ın Svilengrad kentinde, trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Edirne\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirilen Bircan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bulgaristan\'a eşi Bahriye Bircan ile tatile giden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, trafik kazası geçirdi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Svilengrad kentinde Erdin Bircan, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptı. Kazada Erdin Bircan ile Bahriye Bircan yaralandı. Bircan\'ın durumu durumu bildirmesi üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sınır Ötesi Sağlık birimine ait bir ekip, ambulansla Bulgaristan\'a giderek, Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan\'ı alarak Türkiye\'ye getirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Bircan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da hastaneye giderek Bircan çiftinin durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Gürkan, Bircan çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, \"Tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Tıp Fakültesi Hastanesi

Acil servis önünden detaylar

Ambulanslar

Hastaneye gelenler

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) -

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7)KANGAL\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI



SİVAS\'ın Kangal İlçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Araplı köyü, Çukurçayır mezrası yakınlarında meydana geldi. Şeyda İren yönetimindeki 58 NR 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İdris Şimşek yönetimindeki 29 AG 393 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İdrim Şimşek ile Şeyda İren ile her iki araçta bulunan Eren, Fikri, Fatma, Zümra ve Emir Çalışkan, Abdulkadir ve Ahmet Turan İren ile Ayhan Özkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü İdris Şimşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile çıkarıldı. Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan İdris Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçtaki yaralının çıkarılışı

-Kaza fotoğrafları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL(Sivas), (DHA)

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8)KAMYONET, DÜĞÜNE GİDENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSE İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 10 YARALI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet düğüne gidenlerin içinde bulunduğu bir minibüs ve otomobile çarptı. Şarampole devrilen minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çavuşlu Kavşağı\'nda meydana geldi. Evciler Mahallesi\'nden gelen ve şoförü tespit edilemeyen 17 LY 301 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen K.Ö. yönetimindeki 17 PH 165 plakalı minibüse ardından da M.B. yönetimindeki 17 SP 742 plakalı otomobile çarptı. Düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ünzüle Özer, Kerim Özer, Engin Akdağ, Ünzüle Narlı, Fatma Akar, Erhan Kabakoğlu, Neslihan Çetin, Hülya Özer, Hamide Akar ve Mesut Birol\'u ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Öte yandan jandarma ekipleri kazaya neden olan yoluna devam 17 LY 301 plakalı kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruştura sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerindeki görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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9)BİSİKLETLE NİŞANLISININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

BARTIN\'da, bisikletle 15 gün sonra evleneceği nişanlısının yanına giderken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Remzi Aydoğan, hayatını kaybetti. Merkeze bağıl Kabagöz Köyü\'nde yaşayan inşaat işçisi Remzi Aydoğan, bugün saat 22.00 sıralarında Terkehaliller Köyü\'nde oturan nişanlısı 24 yaşındaki Ömür Ö.\'nün yanına gitmek için bisikletle yola çıktı. Bartın-Karabük yoluna çıkan Remzi Aydoğan\'a, Karabük yönüne giden 37 yaşındaki Tarık Kara yönetimindeki 41 K 8017 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydoğan\'ın öldüğü belirlendi.

Remzi Aydoğan\'ın, nişanlısıyla birlikte, bir arkadaşlarının düğününe gidecekleri belirtildi. Kaza haberini alarak gelen Ömür Ö., nişanlısının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Nişanlısını görmesine izin verilmeyen, \"15 gün sonra düğünümüz olacaktı. Ben seni evde bekliyordum. Ne oldu sana?ö diyerek ağlayan Ömür Ö.\'yü yakınları teselli etmeye çalıştı.

Remzi Aydoğan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tarık Kara ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Parçalanan bisiklet

-Otomobilin görüntüsü

-Nişanlısının feryatları

-Detay görüntüler

-Remzi Aydoğan fotosu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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10)HASMINI OTOMOBİLDE ÖLDÜRDÜ



ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 30 yaşındaki M.K., husumetli olduğu aynı yaştaki Hakan Kaya\'yı otomobilde tabancayla vurarak öldürdü. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Yalvaç İlçesi\'ne bağlı Yukarı Tırtar Köyü\'nde meydana geldi. Köyde oturan Hakan ve Harun Kaya kardeşler, otomobille bahçeye gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra Harun Kaya yönetimindeki 16 KG 676 plakalı otomobilin önü, Hakan Kaya\'nın husumetli olduğu M.K. tarafından kesildi. Yanındaki tabancayı çeken M.K., arka koltukta oturan Hakan Kaya\'ya bir el ateş ederek kaçtı.

Göğüs bölgesine isabet eden mermiyle yaralanan Hakan Kaya, kardeşi tarafından başka bir araçla Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak Kaya\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya\'nın cenazesi morga konuldu. Olay sonrası kaçan M.K., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, M.K.\'nin atıp kaçtığı tabanca bulundu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)

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11)TECAVÜZ EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN AFGAN GENCİN KATİLİ KUZENİ ÇIKTI



KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde tecavüz edildikten sonra işkence yapılarak öldürülen Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.\'nın katil zanlısı A.A. yakalandı. Kuzeni Haruni A.\'yı alacağını istediği için öldürdüğü belirlenen A.A. tutuklandı. Olay, geçen 24 Mart tarihinde Gebze Molla Fenari Mahallesi Çayıraltı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dere yatağında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tecavüze uğradığı, işkence edildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedin Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.\'ya ait olduğunu tespit etti. Ölen gencin kuzeni üzerinde yoğunlaşan ekipler, A.A.\'nın Afganistan\'a gittiğini belirledi. A.A.\'nın Türkiye\'ye dönmesi ile operasyon düzenlendi. A.A. ve Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti işlediği iddia edilen A.A. \'Canavarca hisle kasten öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pakistan uyruklu 3 kişi ise sınırdışı edildi.

A.A\'nın, 3 bin lira borcunu isteyen Gulbettin Haruni A.\'yı yanına çağırdığı, tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldürdüğü, cesedi de ormanlık alandaki dere yatağına attığı ortaya çıktı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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12)ADANA\'DA 1700 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ



ADANA\'da 1700 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş denetimi yapıldı. Denetimde polis helikopteri de kullanıldı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Huzuru Güven 2 Operasyonu\' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi. 1700 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı denetimde helikopter de kullanıldı. Kent geneli 46 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, 5 bölgede umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapıldı, umuma açık mekanlarda kimlik ve ruhsat kontrollerinde bulunuldu. 5 bin 233 araç kontrol edildi, aranan 10 araç yakalandı, 13\'ü trafikten men edildi, 38\'ine ise çeşitli nederlerle 32 bin 863 lira para cezası kesildi. 14 bin 855 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aranan 31 kişi yakalanırken, üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran 37 kişi ise gözaltına alındı. Denetimde 16 ruhsat tabanca ile mühimmat, 4 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı, 3 kesici-delici alet, 165 fişek halinde, içime hazır 227 gram esrar, 1702 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

\"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ\"

Denetim noktalarında kontrollerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana\'nın huzuru için gece gündüz hep barebar mücadele ettiklerini belirtti. Vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, perasyonlara devam edeceklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelerden görüntü

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın ele geçirilen malzemeleri incelemesi

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın açıklaması

- Yunus polislerinin molozlardan esrar maddesi ele geçirmesi

- Uygulamadan görüntü

- Detektör köpek ile arama yapılması

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

- Yunus polislerinin bir araçtan silah alması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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13)ADANA\'DA EN İYİ FİLM, \'AŞKIN GÖREN GÖZLERE İHTİYACI YOK\'



ADANA\'da \'Altın Koza\' olarak yapılırken adı değiştirilen ve bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen \'Uluslararası Adana Film Festivali\'nde en iyi film, yönetmen Onur Ünlü\'nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\' oldu.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Bin 400 kişilik salonda yer yer boşluklar dikkat çekti. Ayşe Arman ve Meltem Cumbul\'un sunduğu gecede ikilinin konuşmaları gülüşmelere neden oldu. Ayşe Arman, sahnede Adana\'ya özgü deyimlerle ilgili açıklamalar yaptığı Cumbul\'a üzerinde \'İstanbul bir hevesse, Adana bir tutkudur\' yazılı tişört hediye etti. Festivalle ilgili görsel sunumun yapıldığı törende konuklara seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana\'nın sinema, edebiyat ve kültürel hayata çok büyük katkılar sunduğunu söylerek gösterilen ilgiye teşekkür etti. Festivalin hiçbir ayrışmaya izin vermeden yapıldığını aktaran Sözlü, \"Sanata hizmet. sanatçıya hürmet ilkesiyle hareket ettik. Cumhuriyetimizin kurucusunun da istediği gibi sanatın ve sanatçının hak ettiği yere gelmesi için çalıştık\" dedi.

Törende ilk olarak uluslararası, öğrenci ve kısa film yarışmalarında kazanılan ödüller verildi. Adana Maratonu Kısa Film Yarışması Muzaffer Özgü 3\'üncülük ödülü Beni Yılmaz Güney\'e Benzetiyorlar Biraz filmiyle Engin Yıldırım\'ın, Yaşar Kemal 2\'ncilik ödülü Kebapçı Mehmet filmiyle Nevzat Hız\'ın, Orhan Kemal 1\'incilik ödülü de Suda Zaman Yok filmiyle Ali Akdemir\'in oldu. Ödül alan isimlerin hemen hepsi ödüllerini Yılmaz Güney\'e armağan etti. Uluslararası konukların bulunmasına karşın İngilizce çevirinin yapılmadığı törende Uluslararası Film Yarışması\'nı kazananlara da ödülleri sunuldu. Festivalin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın sonuçları açıklanırken sinemacılar büyük heyecan yaşadı.

BÜYÜK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali\'nde Erden Kıral\'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın jürisinde Algı Eke, Fırat Yücel, Hüseyin Karabey, Murat Hasarı, Uğur İçbak ve Selma Güneri yer aldı. 10 filmin 17 dalda yarıştığı festivalde Onur Ünlü\'nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\', Semih Kaplanoğlu\'nun \'Buğday\', Onur Saylak\'ın \'Daha\', Orhan Oğuz\'un \'Eksi Bir\', Pelin Esmer\'in \'İşe Yarar Bir Şey\', Emre Erdoğdu\'nun \'Kar\', Emre Yeksan\'ın \'Körfez\', Özgür Sevimli\'nin \'Murtaza\', Ümit Ünal\'ın \'Sofra Sırları\' ve Orhan Eskiköy\'ün \'Taş\' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

En İyi Senaryo Ödülü: Barış Bıçakçı - Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Hayat (Daha filmi), Halil Bahadır (Kar filmi)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Onur Saylak (Daha)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntü

- Onur Saylak ile röp.

- Daha filminden Hayat ile röp.

- Ayşe Arman ile röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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14)ALANYA\'DA ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER DEFİLESİ



ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde ünlü modacı Vural Gökçaylı\'nın \'Anadolu Medeniyetlerinden İzler\' isimli defilesi düzenlendi. İşadamı Rahmi Koç\'un onur konuğu olduğu defileye birçok ünlü isim de katıldı. Defilede 69 parçanın yanı sıra muz lifi ve ipek kozasından üretilmiş 3 özel tasarımı ünlü mankenler taşıdı.

Türkiye\'de haute couture (özel dikim giysi) akımının duayen isimlerinden ünlü modacı Vural Gökçaylı bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde sergilenen \'Anadolu Medeniyetlerinden İzler\' koleksiyonunu bu kez Alanya Kalesi\'nde bulunan tarihi Bedesten alanında sergiledi. Alanya Belediyesi\'nin evsahipliğinde gerçekleşen defilede İstanbul\'dan gelen iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri Vural Gökçaylı\'yı yalnız bırakmadı. Rahmi Koç\'un onur konuğu olduğu davete ayrıca 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in ailesi, Sevda- İbrahim Yazıcı, Güler Yiğit- Halil Değer, Sennur Hamamcıoğlu, Füsun Topbaş, Zerrin-Giray Bilimer, Tan Sağtürk gibi isimler ilgi gösterdi.

GELİRİ YAŞAM EVİ PROJESİNE AKTARILDI

Modacı Gökçaylı, Alanya defilesine özel olarak Alanya muz lifi ve Alanya ipeği kozasından üretilmiş 3 adet tasarımı izleyicilerin beğenisine sundu. Alanya\'da hizmet veren Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yararına yapılan gecede elde edilen gelir, engelsiz yaşam için mücadele veren derneğin Alanya Belediyesi ile ortak yürüttüğü fizik tedavi-rehabilitasyon ve yaşam evi projesine aktarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren defile sonunda podyuma tüm mankenlerle beraber çıkan Vural Özçaylı ayakta alkışlandı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Defile koleksiyonunda bulunan 69 kıyafete ek olarak sadece bu defile için tasarlanan 3 özel parçayı da ünlü mankenler Ceylan Saner, Sema Şimşek, Merve Büyüksaraç ve Ebru Güzel gibi isimler taşıdı. Defilenin koreografisini ünlü koreograf Ferhan Aral üstlenirken, mankenlerin saçlarını ise Muammer Yaprakgül yaptı. Muz lifi ve ipek kozasından elde edilen çok özel 3 tasarım ise defilenin ardından sürekli olarak Alanya\'da Kent Müzesi\'nde sergilenecek.

\'BİRÇOK İLK YAŞANDI\'

Defile sonrasında podyuma davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, çok milletli bir şehir olan Alanya\'da kültür ve sanat alanında da birçok ilklerin yaşandığını söyledi. Modacı Vural Gökçaylı\'nın defilesini ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını anlatan Yücel, katılımcı ve misafirlere teşekkür etti. Başkan Yücel, konuşmasının ardından Vural Özçaylı\'ya çiçek ve Alanya ipek kozasından yapılan tablo hediye etti.

\'DÜNYADA İLK\'

Dünyada ilk defa muz meyvesinin lifinden bir elbise üretildiğini belirten Vural Gökçaylı ise \"Alanya tarihinde ilk defa gerçekleşen moda defilesine imza atmaktan dolayı sonsuz gurur duyuyorum. Ekibim ve ben bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde her türlü desteği veren başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel\'e ve tüm emeği geçenlere en derin teşekkürlerimizi sunarızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Defileden genel ve detay görüntüler

- Defile sonrası görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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