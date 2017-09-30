DHA YURT BÜLTENİ - 1

DOĞUBAYAZIT\'TA ÇATIŞMA: 2 ASKER, 2 KORUCU ŞEHİT (EK)

1)ŞEHİT SAYISI 4\'E YÜKSELDİ



Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun daha şehit olduğu, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, helikopterlerle çatışma bölgesinden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Böylece, aynı bölgede çıkan çatışmalarda, 2\'si asker, 2\'si güvenlik korucusu, 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.

10\'A YAKIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada 10\'a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Bölgede sürdürülen operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Haber: Oğuzhan HANÇER / Doğubeyazit (AĞRI), (DHA)

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2)KOZAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



AĞRI\'nın Doğubeyazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki Uzman Jandarma Mehmet Bolat\'ın memleketi Adana\'nın Kozan İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehidin, Velicanlı Köyü\'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Nazmi Bolat ve anne Ayşe Bolat\'a verdi. Oğullarının şehit olduğu öğrendikten sonra fenalaşan Bolat çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti. 21 Ağustos\'ta evlendiği belirtilen şehidin, 9 yıllık asker ve 5 kardeşten 4\'üncü olduğu öğrenildi. Şehidin en son Kurban Bayramı\'nda memleketine geldiği bildirilirken, yaklaşık 3-4 gün önce ailesini aradığı ifade edildi. Şehidin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- FOTOĞRAFLAR

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- Şehidin baba evinden görüntü

- Evin önündeki kalabalıktan görüntü

- Şehidin baba evinin içinden görüntü

- Şehidin babası ile jandarmalardan görüntü

- Eve asılan Türk bayrağından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana), (DHA)

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3)SAMSUN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞEHİT, ÖMER HALİSDEMİR İLE SİLAH ARKADAŞIYDI

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir silah arkadaşı olduğu, beraber görev yaptıkları ortaya çıktı. Şehidin amcasının oğlu Arif Acar, \"İkisi de özel kuvvetlerde aynı timdeydi. Biri uzman çavuş, biri astsubaydı. Şehidimiz Korgeneral Zeki Aksakallı Paşa\'nın korumasıydı. İkisi de onun emrindeydi. 10-15 sene beraber çalıştılar. Ömer Halisdemir\'in çocuklarına şehidimizin eşi Mevlüde baktı hep. Sürekli beraberlerdi. Şehidimiz çok operasyona katıldı. Kahramanca görev yaptı\" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS VE AKAR OPERASYONLARINDA DA BULUNDU

Arif Acar, Şehit uzman çavuş Yahya Acar\'ın, Haziran 2014\'te terör örgütü DEAŞ\'ın rehin aldığı o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve beraberindeki 49 kişinin 101 gün rehin tutulması olayında kurtarma operasyonu yapan timde de yer aldığını ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın kurtarılması için Akıncılar Üssü\'ne yapılan operasyonda da bulunduğunu söyledi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'ndeki havalimanında karşılandı. Babası Aslan Acar\'ın ayakta durmakta zorluk çektiği karşılamada, Samsun ve Amasya protokolü aileye taziyelerini iletti. Cenaze aracına alınan şehidin cenazesi, daha sonra karayoluyla Samsun\'un Havza İlçesi\'ne getirilerek, İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin cenazesinin hastane morguna getirilmesi

-Detaylar

-Röportaj

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

(SÜRE:5.24 Dk) (BOYUT473 MB)

Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(SAMSUN),(DHA)

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4)AFYONKARAHİSAR\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan\'ın Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde oturan ailesine şahadet haberi ulaştı. Uzman çavuş Ramazan Bağlan\'ın şehit olduğu haberini, Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesi\'nde oturan ailesine Sinanpaşa Kaymakam Vekili Kerem Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan verdi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan, gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Ramazan Bağlan\'ın babaevi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken, sağlık ekipleri de evde hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evi dış görüntü

- Asker ve 112 ekiplerinin görüntüleri

- Baba ve Kaymakam Askeri erkan teselli etmeleri

- Eve gelen Vatandaşlar

- Evin dış görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Said KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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5)TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN ASKER MEMLEKETİNDE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

SİNOPLU olan ve teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna, memleketinde çiçeklerle karşılandı. 24 Temmuz 2017\'de görev yaptığı Siirt\'in Baykan İlçesi Çukurca Köyü mevkiinde teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan ve ardından hastanede tedavi gören Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna memleketi Sinop\'a geldi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tarfeli uçakla Sinop\'a gelen Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna, Sinop Havaalanına Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, askerler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna, daha sonra ailesiyle baba evine gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna\'nın havalimanınıda karşılanması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

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ÖZEL

6)MAHMUT TUNCER: 50 BİN LİRA İSTEDİLER, VERMEDİM



ÜNLÜ türkücü Mahmut Tuncer, kızı popçu Gizem Tuncer\'in otomobiliyle çarpışan motosikletin sürücüsü Merhaz Elçi\'nin kendisinden önce 5 bin lira para istediğini, vermeyince de karşılıklı tutanak tuttuklarını belirterek, ardından da tutanağı kabul etmeyip 50 bin lira para istediklerini söyledi. Mahmut Tuncer, iş ziyareti için geldiği Gaziantep\'te, kızı Gizem\'in karıştığı trafik kazasıyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na açıklama yaptı. Tuncer, İstanbul Şişli\'deki Halaskargazi Caddesi\'nde 3 Mart gecesi \'U\' dönüşü yasağı bulunan yerden dönen kızının kullandığı araca, Merhaz Elçi\'nin kullandığı motosikletin çarpmasının ardından kendilerinden 5 bin lira para istenildiğini ve kabul etmeyip karşılıklı olarak tutanak tuttuklarını anlattı. Merhaz Elçi\'nin, tutanağı imzaladıktan bir gün sonra arayıp vazgeçtiğini ve sonrasında kızı Gizem ile karakola gidip ifade verdiğini belirten Tuncer, Çağlayan Adliyesi\'nden kendisini telefonla arayan arabulucunun Elçi\'nin uzlaşması için 50 bin lira istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Motosiklet sürücüsü Elçi\'nin hastaneye götürülmesi sırasında kızının da kendisine yardımcı olduğunu anlatan Tuncer, şöyle dedi: \"Mart aylarındaydı herhalde kızımız bir trafik kazası yapmıştı. \'U\' dönüşü yapılmayacak bir yerde yapmış, insanoğludur, unutabilir. O anda da bir motosiklet geliyor çarpıyor kendisine. \'Polis çağıralım\' diyor. O anda da \'Abla benim kaskım yok\' demiş. Hastaneye götürüyorlar, kızımız da yardım ediyor, hiçbir şey çıkmıyor. Bir gün sonra aramışlar kızımızı tabi bana da söylemediler evde. Bir gün sonra kızımızı arayıp para istemişler, \'Bu kadar para vereceksin\' demişler, tabi Mahmut Tuncer\'in kızı olduğunu öğrenince. O zaman kızımız şöhret değildi, yeni yeni şöhret oluyor. Bunu sıkıştırmaya başlayınca kızımız da bize söyledi. Ben aradım konuştuk, benden de para istediler. Ben dedim ki kardeşim para mara vermem. Bizim arabalarımız sigortalı, bu tür durumlarda sigorta karşılıyor. Bunların tutanaklarını tutturalım, sigortaya bilgi verelim, sigorta da ödesin. \'E bizim motorumuz yeni, darbeli olduğu için fiyatı düşer. Biz dışarıda yaptıracağız. Siz bize elden para verin.\' Ben de dedim elden vermem. Yani hem motorunu yaptıracağız para vereceğiz, bir de karşılığında ayrıca yanlış hatırlamıyorsam 5 bin lira para istediler, vermedik. Arandık, aradık finalinde gelin bir rapor tutalım, karşılıklı halledelim. Benim de televizyon çekimim vardı Beşiktaş tarafından bir Kültür Merkezi\'nde. Onlar da \'Ağabey biz de zaten o bölgede çalışıyoruz\' dediler. Benim yanımda da Sinan diye bir arkadaş vardı. Çekimlere gittiğimde yanımda götürürüm. Sonra bekledik gelmediler. Tam ben çekime girecekken aradılar \'Biz geliyoruz\' dediler. Ben de Sinan\'ı gönderdim. Onlar 3 kişi gelmişler, Sinan da oturup karşılıklı imzalamışlar. Kağıdı aldık 2 gün sonra tekrar dediler \'Ağabey biz vazgeçtik, biz mahkemeye vereceğiz sizi ya da bize bu kadar para verin.\' Ben de dedim verin. Sonra biz de karakola gittik, ifademizi verdik, imzaladığımız kağıtları verdik.\"

\'TELEFONUM NÖBETÇİ ECZANE GİBİ 24 SAAT AÇIKTIR\'

Mahmut Tuncer, kendisine ulaşılamadığı yönündeki iddialara da tepki gösterirken, şunları kaydetti: \"Ondan sonra Çağlayan Adliyesi\'nden uzlaşmacı arkadaşlar aradı; \'Sizi anlaştırmak istiyoruz. Onlar uzlaşmaya hazır\' dediler. Peki ne istiyorlar? Dediler ki \'50 bin lira istiyorlar.\' Dedim valla ben 50 bin lira vermem. Yani bir motor çarpmasına 50 bin lira verilir mi, vermem. Ondan sonra da bugünkü gazetelerde okuduk, imza benim değil diyormuş, sahte diyormuş. Şimdi sahte olan imzayı ben niye vereyim veya arkadaşım niye sahte kendi imza atıp bana verecek. Devleti mi dolandırıyoruz, insanı mı dolandırıyoruz, bankadan para mı çekiyoruz? Ben o evrakı versem ne olur, vermesem ne olur? Eğer imzalamamışsa arkadaşın niye imzalayıp bana veriyor. Şimdi gazetelerde falan da tek taraflı yazıyor Mahmut Tuncer ile ilgili. Yani hoş bir şey de değil. Ama büyük olunca isim maalesef motoru değil karıncayı bile ezsen diyecekler ki \'Mahmut Tuncer karıncayı ezdi, haberiniz olsun.\' Benim telefonum nöbetçi eczane gibi 24 saat açıktır. Hele ben şu aralar dışarıdayım, İstanbul dışındayım ev için bile olsa 24 saat açık. İnsanlık hali evde bir şey olabilir. Onu da boş verin zaten benim telefonum sürekli açık. Şimdiye kadar da kimse beni aramadı sizin dışınızda. Siz aradınız ulaştınız. Bana ulaşamayan hanımıma ulaşır, Gizem\'e ulaşır, yapımcıma ulaşır. Yani ben bunun için telefonumu kapattım? At ile deve değil ki trafik kazası bu herkesin başına gelir. Benim yüzüme 180 dikiş attılar. Ölümden döndük, uçtuk. Trafik kazasıdır dedik, Allah böyle yazmış dedik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahmut Tuncer ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BOYUT: 317 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

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RİZE\'DE SEL VE HEYELANDA MAHSUR KALANLARA ULAŞILDI

7)82 YAŞINDAKİ KADIN, ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Rize\'nin Çayeli İlçesi\'nde meydana gelen sel felatetinde mahsur kalanların kurtarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye, askeri helikopter sevk edildi. Gürpınar Köyü\'nde mahsur kalan 82 yaşındaki bir kadın, sedyeyle uygun bir noktaya getirildikten sonra helikopter vinci yardımıyla bölgeden kurtarıldı. TSK, kurtarma anı ve helikopterde görevli bir astsubayın yaşlı kadınla ilgilenirken çekilen görüntülerini resmi web sitesi üzerinden yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-kadının kurtarılmasından fotoğraf

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: RİZE,(DHA)

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8)ANTALYA\'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, bugün saat 19.08\'de meydana geldi. Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez\'in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

Görüntü Dökümü

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-Yol ve trafikten görüntü

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ANTALYA, (DHA)

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9)KISKANÇ KOCANIN SOKAK ORTASINDA İŞLEDİĞİ CİNAYET KAMERADA

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde fırında çalışan 39 yaşındaki F.A.K. (Ferit Ali Karaüç), evinin önündeki caddede yürüme engelli eşi 28 yaşındaki C.K. (Cansu Karaüç) ile konuşan 39 yaşındaki Murat Ünaldı\'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanıkları C.K.\'nün eli bıçaklı kocasına, \"Ben sana \'boşanalım\' demedim mi? Yaptığını beğendin mi?\" diye bağırdığını öne sürdü.

Olay, bugün saat 13.00\'te, Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde çalıştığı fırının üst katındaki dairede oturan F.A.K., evden çıkan eşi C.K.\'nin nereye gittiğini kontrol etmek için pencereden aşağı baktı. Eşini evinin önündeki kaldırım üzerinde Murat Ünaldı ile konuşurken gören F.A.K., koşarak aşağı indi. Kıskançlıktan öfkelenen F.A.K., fırından aldığı ekmek bıçağını eşiyle konuşmayı sürdüren Ünaldı\'nın göğsüne sapladı. Ünaldı, göğüs kafesinin sol kısmına aldığı darbeyle kanlar içinde yere düştü. Olayı görev çevre sakinleri, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, C.K. ve F.A.K.\'yı Ünaldı\'nın başında beklerken buldu. F.A.K., elindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ünaldı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ünaldı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözetim altın alınan C.K. ise ifadesi alınmak üzere Fethiye Polis Merkezi\'ne götürüldü. Ünaldı\'nın cesedi, Savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Fethiye Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen F.A.K. ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. F.A.K.\'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı, F.A.K.\'nın çalıştığı fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.A.K.\'nın fırından aldığı ekmek bıçağıyla dışarı koştuğu görülüyor. F.A.K. eşiyle konuşan Ünaldı\'ya bıçağı saplayarak yere düşürüyor. Kanlar içinde yere düşen Ünaldı, başka bir bıçak darbesi almamak için saldırıyı sürdüren F.A.K.\'çe ayaklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Bu sırada F.A.K.\'nın, Ünaldı\'ya elindeki bıçağı sallayarak bağırdığı görülüyor.

\"YAPTIĞINI BEĞENDİN Mİ?\"

Görgü tanıkları olayın kıskançlık yüzünden meydana geldiğini söyledi. Fırından koşarak çıkan F.A.K.\'nın hiç tartışma olmadan elindeki bıçağı Ünaldı\'nın göğsüne sapladığını anlatan mahalle sakinleri, C.K.\'nin ise yere düşen Ünaldı\'nın başında beklemeye devam ettiğini belirtti. Görgü tanıkları C.K.\'nın kocasına, \"Ben sana \'boşanalım\' demedim mi? Yaptığını beğendin mi?\" diye bağırdığını öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet anı görüntüsü

-Karaüç\'ün elindeki bıçakla fırından çıkması

-Karaüç\'ün saldırdığı Ünaldı\'nın aldığı bıçak darbesiyle yere düşmesi

-Yerdeki Ünaldı\'nın ayaklarıyla Karaüç\'ü engelleme çabası

-Cep telefonuna yansıyan yerdeki Ünaldı başındaki Cansu Karaüç ve elinde bıçakla çevrede dolaşan Ferit Ali Karaüç\'ün görüntüsü

-Gözaltına alınan Karaüç\'ün Fethiye Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilmesinden görüntü

-Karaüç\'ün soruları yanıtsız bırakması

-Ünaldı\'nın cesedinin morga taşınması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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10)DAMADININ TÜFEKLE VURDUĞU KAYINPEDERİ ÖLDÜ

GAZİANTEP\'te, 34 yaşındaki Mehmet U.\'nun dün kahvehanede otururken tüfekle vurduğu kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi\'nde meydana gelen. Mehmet U.\'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip babası Tahir Koçarslan\'ın evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp Fedai Kalmaz Sokak\'taki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpederi Tahir Koçarslan\'a ateş edip, kaçtı. Yaralanan Tahir Koçarslan, tedaviye alındığı Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Koçarslan\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, kaçan Mehmet U.\'nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tahir Koçarslan\'ın fotoğrafı

- Olay yeri

- Polislerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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11)BANDIRMA\'DA 3 KİŞİ, BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde 2\'si park halindeki otomobilin içerisinde, biri de yanında, 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda dün akşam saatlerinde, bir çevre sakini, park halinde, kapıları açık 16 JFR 46 plakalı otomobili fark edip yanına gitti. Otomobilin yanında bir kişiyi yerde, 2 kişiyi de içerisinde kanlar içerisinde gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başlarından vurulduğu belirlenen 3 kişinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede, cesetlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven\'e ait olduğu belirlendi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

AİLELERİ TEŞHİS ETTİ

Bursa\'nın Gemlik İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Sinan Demir, Osmangazi İlçesi nüfusuna kayıtlı Özgür Güven ile Bandırma nüfusuna kayıtlı olan İlhan Küçükşahin\'in cesetleri, aileleri tarafından da teşhis edildi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarıyla MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cesetlerin tabut ile morga getirilmesi

-Taşınması

-Morg içinden görüntü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/Bandırma,(BALIKESİR),(DHA)

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12)BELEDİYE İŞÇİSİ KENDİNİ AĞACA ASARAK İNTİHAR ETTİ

SAKARYA\'da Serdivan İlçesi\'nde, belediye işçisi 47 yaşındaki Fahri Borak ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti. Olay, Esentepe Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar ağaçta birinin asılı olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fahri Borak asılı olduğu ağaçtan indirilirken, öldüğü belirlendi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Dairesi\'nde işçi olarak çalışan Fahri Borak\'ın maddi sıkıntılarının olduğu öğrenildi. Borak\'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü\'ndeki Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)

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13)ÖZGECAN\'IN KATİLİNE, CİNSEL TACİZDEN 22 YIL, 6 AY HAPİS CEZASI

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde öldürülen Özgecan Aslan davasında, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe hakkında, 24 yıl hapis cezası verilen ve yargıtay tarafından bozulan cinsel taciz suçlamasına yerel mahkeme bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık Fatih Gökçe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Adana ve Mersin baro başkanları ve bağlı avukatlar, aile adına Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan ve CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı\'nın da katıldığı duruşmada, savcının mütalaasının okumasının ardından mahkeme heyeti tek tek davaya müdahil olan avukatları dinledi. Gökçe hakkında verdiği cinsel saldırı suçuna yönelik kararında direnerek 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkında suçun toplu taşıma aracında geçmesi nedeniyle daha önce verilen ceza arttırımına ilişkin Yargıtay\'ın bozma kararına ise uydu. Cinsel saldırının, maktulün baygın ya da ölü haldeyken işlenmesi nedeniyle de mahkeme heyeti cezayı arttırarak 22 yıl, 6 ay olarak belirledi.

AMCA ASLAN\'DAN TOPLU TAŞIMA KARARINA TEPKİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan amca Yaşasın Aslan, \"Bir vatandaş olarak anladığım, toplu taşıma araçlarında sapıklara gün doğdu. Bu manşet olsun. Bu tarihi bir karardır. Nasıl bir önlem alınacak. Bundan sonra eğer kanunlar yetersizse meclis toplu taşıma araçlarını da bu konuya dahil etsin. Ona göre önlem alınsın. Değilse sapıklara gün doğdu. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu karar bizi kısmen memnun edecek. Takdir edersiniz ki artık suçu işleyenler ne kadar ceza alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu karardan sonra toplu taşıma aracında sapıksal saldırıda bulunduklarında ne kadar ceza alacaklarını bilecekler. Çünkü İndirimi var\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tarsus Adliyesi tabelasından görüntü

- Adliye bahçesinde önlem alan polislerden görüntü

- Adliye önünde ellerinde dövizlerle açıklama yapan kadın örgütleri temsilcilerinden görüntü

- Kadınların slogan atması

- Ailenin avukatı Sevim Küçük\'ün açıklaması

- Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan\'ın açıklaması

- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı\'nın açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SÜRE: 05\'43\" BOYUT: 182 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

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14)METRONUN ALTINDA CAN PAZARI



BURSA\'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, güvenlik duvarını geçip, iddiaya göre kendisini gelen metronun önüne attı. Metronun altınta sıkışan kişi, kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Hastanesi metro durağında meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen, ismi henüz belinlenemeyen 30 yaşlarındaki bir kişi, karşı şeride koşup, güvenlik tellerini aşarak gelen Uludağ Üniversitesi- Kestel hattında çalışan metronun önüne atladı. Vatman fren yaparken, kimliği belirsiz kişi, metronun altında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan yaralı, Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarma çalışmaları

- Trenin hareket etmesi

- Şahsın sıkışmış hali

- Şahsın çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-BURSA / (DHA)

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15)ELEKTRİK PANOSUNDAN ESRAR ÇIKTI

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evin bacasında, çatısında ve önünde bulunan elektrik panosunda toplam 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

İnegöl İlçesi\'nde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak\'ta 3 eve operasyon düzenlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 evi didik didik aradı.Aramalarda, çatıda, baca girişinde ve evin önündeki elektrik panosunda toplam 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen P.A., S.M. ve N.I. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Papatya A. ile Şemsettin M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyon anı

-Genel görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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16)KÜTAHYA\'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

KÜTAHYA\'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo esrar maddesi ile 400 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin narkotik köpeğinin de katılımıyla Yoncalı Mahallesi\'nde düzenledikleri operasyonda 400 kök Hint Keneviri ile toplam 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Kadın jandarma astsubayların da yer aldığı operasyonda, olayla ilgili olarak Soner B. ile Murat Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin köpekli aramasından,

-Ele geçirilen esrar meddesinin çekilen görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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17)NUSAYBİN\'DE PATLAYAN SU HATTI İLÇEYİ GÖLE ÇEVİRDİ

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde alt yapı çalışması yapan bir firmaya ait iş makinası kazı yaptığı esnada Mardin ve Kızıltepe İlçesi\'ne giden ana su boru hattının patlamasıyla bir çok evi su bastı.

Nusaybin İlçesi\'ndeki Beyazsu Köyü\'nden çekilen ana su borusu hattı, Midyat-Nusaybin yolu üzerinde alt yapı çalışması yapan bir firma çalışması sırasında büyük su borusu patladı. Patlayan su hattından akan su yaklaşık 10 metre havaya fışkırmasıyla ortalık göle döndü. Su hattının patlamasıyla yolda geçen araç ve vatandaş zor anlar yaşadı. Su hatının patlamasıyla MARSU ekiplerine ihbark edilmesiyle su vanası kapatıldı. Çevredeki vatandaşların da müdehale ettiği su hattının patlamasnın etkisiyle mahalledeki bazı yerleşim alanlarının bodrum katları ve bahçeleri suyla doldu. Patlayan su borusunu MARSU ekipleri tarafından onarılmaya başladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Patlayan ana su borusundan fışkıran su,

-Yolar ve mahalle su altında ortalık göle dönmüş,

-Su içinden geçen araçlar,

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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18)AYI SALDIRISINDA YARALANDI

ERZİNCAN\'da kuşburnu toplarken ayının saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Hüseyin Avni Deligöz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kemah İlçesi\'ne 16 kilometre uzaklıktaki Koçkar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hüseyin Avni Deligöz, kış hazırlığı için kuşburnu toplarken, ağacın altında yatan ayının saldırısına uğradı. Bir süreli mücadelenin ardından ayının pençelerinden kurtulan Deligöz\'ün yardımına, yakınındaki köylüler yetişti. Köylüler tarafından Kemah Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Deligöz, ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Delgöz\'ün el ve bacağına 30 dikiş atıldı. Kuşburnu toplarken bir anda ayıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hüseyin Avni Deligöz, \"Kış aylarında yemek için kuşburnu toplamak istedim. Bir anda ayı ile karşı karşıya geldim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayı saldırı ve elimi ısırdı. Tekme attım ve bacağıma saldırdı. Pantolonumun paçasını kopardıktan sonra beni bıraktı. Ayı aşağı doğru yuvarlandı, ben de yukarı çıktım. Yakında köylülerimiz vardı onlar Kemah\'taki hastaneye götürdü, oradan da buraya geldim. Yaşadığıma inanamıyorumö dedi. Köyün çevresinde zaman zaman ayıların görüldüğünü ifade eden Hüseyin Avn Deligöz; \"Ayılar meyve ağaçlarına, bostanlara zarar verirdi, ama insanlara saldırmazdı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Avni Deligöz

-Delgöz\'in açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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19)VAN\'DA ANADOLU ATEŞİ RÜZGARI



VAN\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen ve 100\'ü aşkın firma, 35 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İran\'dan 2 belediyenin katıdığı \'Turizm ve Seyahat \' fuarında sahneye çıkan Anadolu Ateşi dans topluluğu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye mozaiğini dansla sahneye taşıyan Mustafa Erdoğan\'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Van Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 8\'incisi düzenlenen \'Turizm ve Seyahat\' fuarında sahneye çıktı. 100\'ü aşkın dansçının performans sergilediği gösteriyi, aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'nde, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, büyük beğeniyle izlendi. Anadolu Ateşi topluluğu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve dakikalarca alkışlandı.

Gece geç saatlere kadar eğlenen Vanlılar, bu tür organizasyonların yapılmasının kendilerini memnun ettiğini, Anadolu Ateşi dans topluluğunun geceye ayrı bir renk kattığını, organizasyonu yapan yetkililere teşekür ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi için gelen vatandaşlardan genel ve detay

-Anadolu Ateşis Dans topluluğu\'nun gösterisinden genel ve detaylar

-Dans topluluğunu izleyenler

-Vatandaşlarla röportajlar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SÜRE:5 DK 20 SN

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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20)ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde, \'Kültürel Miras ve Korumacılık\' temasıyla bu yıl 18\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' açılış programı ile başladı. Festival kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Emre Aydın hayranlarını coşturdu.

Köyiçi mevkiinde bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüne katılanlar Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'na kadar yürüdü. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'nda yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'nun hem Türkiye\'de hem de dünyada önemli bir değer olduğunu söyledi. Safranbolu\'nun bugüne gelmesinde herkesin emeği olduğunu belirten Ürkmezer şöyle dedi:

\"Safranbolu\'da insanlarda koruma bilinci olmasaydı ne ilçe bu hale gelirdi ne belegesel film fesitivali yaşayabilirdi ne de UNESCO Sfaranbolu\'yu kültürel miras olarak kabul ederdi. Safranbolu\'nun geçmişten bu güne ve geleceğe olan yolculuğunda bizler sadece katkıda bulunuyoruz. Festivalimiz bundan sonra da inşallah devam edecek. Başta sanatcılarmız olmak üzere Türkiye\'nin çeşitli yerleriden festivalimize katılan herkese hoşgeldin der, teşekkür ederim.\" Ürkmezer, Recep Aktuğ, Engin Çağlar,Anta Toros, Meral Orhonsoy, Devlet Devrim ve Nilüfer Aydan gibi bazı yeşilçam oyuncularıyla birlikte 3 gün sürecek olan festivalin meşalesini yaktı. Daha sonra Türk Sinemasının 100\'üncü Yılı \"Gala Film Gösterimi\" yapıldı.

EMRE AYDIN 10 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Festival kapsamında ünlü pop şarkıcısı Emre Aydın konser verdi. Konser alanını dolduran özellikle genç kızlar ünlü şarkıcıya büyük sevgi gösterilerilerinde bulundu. Meydan çevresindeki apartmanlardaki evlerinin balkonlarına çıkanlar şarkılara eşlik etti. 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eğlenen 2 genç ise polis tarafından aşağıya indirildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, konser sonunda şarkılarıyla yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Emre Aydın\'a safranbolu maket evi ve çiçek verdi. Festival pazar günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kortej yürüyüşü

-Vatandaşların yürüyüştekileri selamlaması

-Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezerin konuşması

-Meşale ateşinin yakılması

-Bazı sanatçıların konuşması

-Film gösterimi

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-Konser

-Apartmanın çatısında eğlenen 2 genç

-Emre Aydın\'a safranbolu maket evi ve çiçek verilmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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21)SİBEL CAN SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ

Bursalı hayranları, ünlü sanatçı Sibel Can\'ı, konserde yağışlı ve soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadı.

Sibel Can, Bursalı sevenleriyle Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda buluştu. Programına \'Beni Yak\' şarkısıyla başlayan Sibel Can, \'Adını Dağlara Yazdım\' ve \'Hangimiz Sevmedik\' şarkıları ile devam etti. Sevenleri ünlü sanatçıyı yağışlı ve soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadı.

Sahneye mavi kıyafetle çıkan Sibel Can hem kulaklara hem de gözlere hitap etti. Konsere akın eden yaklaşık 3 bin kişi, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti. Sibel Can, konserinde yeni albümünden şarkılarına da yer verdi. Ünlü sanatçı, sesiyle olduğu kadar sahnedeki bitmeyen enerjisiyle de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağmurlu sahne görüntüleri,

- seyircilereden detaylar,

- şemsiye açan seyirciler,

- Sibel Can\'ın sahne performansları,

- dansları ve seslendirdiği şarkılardan görüntüler

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA, (DHA)