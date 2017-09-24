DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kerkük Kalesi\'ne bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı asıldı

1)KERKÜK\'TE IRAK DEVRİYESİ

IRAK\'taki bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül pazartesi günü yapmayı planladığı referandum öncesinde Kerkük\'teki tarihi kaleye bayrak asıldı. Kerkük\'te güvenlik önlemleri artırılırken, sandık güvenliği için Irak polisinin yerine Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlı asayiş güçleri geldi. Referanduma çok kısa süre kalırken hazırlıklar devam ediyor. Referandumun yapılması planlanan tartışmalı bölgelerden Kerkük\'te geniş güvenlik önlemi alınırken oy sandıkları Kerkük\'e getirilerek 30 ayrı okula yerleştirildi. Referandum günü Irak merkezi hükümetine bağlı polis gücünün yerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı asayiş güçlerinin de sandık güvenliğini sağlamak üçere Kerkük\'e getirildiği belirtildi. Güvenlik yetkilileri, pazartesi günü sandık güvenliğini Kürt yönetimine bağlı asayiş güçleri tarafından sağlanacağını, Kerkük polisinin ise rutin görevlerini yerine getireceğini kaydetti. Siyasi gerginliğin yüksek olduğu Kerkük\'te sokakta ise sessizlik hakim. Kerküklüler çarşı ve pazarlarda gezerken, halkın ana gündem maddesini ise referandum oluşturuyor.

KERKÜK KALESİ\'NE KÜRDİSTAN BAYRAĞI

Referanduma kısa bir süre kala Kerkük\'ün tarihi kalesine de Kürdistan bölgesel Yönetimi bayrağı asıldı. Kerkük\'te bulunan Kürt öğrenci derneklerinin önceki gün büyük bir bayrağı getirerek tarihi Kerkük Kalesi\'ne astığı kaydedildi. Referandum nedeniyle Kerkük çarşısına ve kentin değişik yerlerine de Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin bayrakları asıldı.

REFERANDUM GÜNÜ KONSOLOSLUK KAPALI

Bu arada Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosluğu da referandumun yapılacağı 24 ve 25 Eylül tarihlerinde kapalı olacak. Erbil Başkonsolosluğu\'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, \"Başkonsolosluğumuz 24-25 Eylül 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır. Saygıyla duyurulur\" ifadeleri kullanıldı.

KERKÜK\'TE IRAK DEVRİYESİ

Irak merkezi hükümetine bağlı anti terör birlikleri, Kerkük\'te yaya ve araçlarla devriye görevi yapmaya başladı. Anti terör polisleri, tam teçhizatlı bir şekilde Kerkük\'ün valiliğin önünden geçen Bağdat Yolu üzerinde ve şehir merkezindeki bazı noktalarda, güvenliği sağlamaya başladı.

Görüntü Dökümü

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-Irak merkezi hükümetine bağlı polislerin devriye gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Burak EMEK / KERKÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)ARHAVİ\'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ARTVİN\'in Arhavi İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Arhavi İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Kapisre deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Boğaziçi Mahallesi\'nde rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Mahalleli kendi imkanlarıyla ve işyerlerine dolan suları, tahliye etmeye çalıştı. Arhavi Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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Taşan dere detayları

Caddelerden detaylar

İşyerlerinin zemin katlarını su basması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)MERSİN\'DE KARTON FABRİKASINDA YANGIN



MERSİN\'de bir karton fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi zarara neden oldu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (MTSOB) bir karton fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren uzun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Uzman itfaiye erleri, büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu kamerasından yangın

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

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(EK GÖRÜNTÜ)

Fabrikadan yükselen dumanlar

İtfaiyenin soğutma çalışmaları

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4)KARABÜK\'TE MÜFREDAT PROTESTOSU



KARABÜK\'te, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların azaltıldığı gerekçesiyle basın açıklaması yaparak protestoda bulundu.

Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanan grup, \'Atatürk\'süz müfredat derhal iptal edilsin\' yazılı pankart açarken, \'Atatürk gençliği görev başında\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Atatürk\'süz müfredat derhal iptal edilsin\' sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan TGB Karabük İl Başkanı Ayşe Gözde Yirik şöyle dedi:

\"Milli eğitim, Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Zorlu savaş koşullarının ardından, Türk Milleti\'ni yeniden ayağa kaldıran milli eğitim, bağımsız, vatansever ve çağdaş bir toplum inşa etmiştir. Milletimizin büyük kültürel birikimi milli bir eğitim temelinde filizlenmiştir. Bugün burada, Atatürk\'ten uzaklaştıran müfredat girişimlerinin boş bir çaba olacağını göstermek için toplandık. İç ve dış tehditlere karşı büyük bir savaş verdiğimiz bu süreçte, milli eğitime darbe indirmek en hafif tabirle akılsızlıktır. Türkiye\'nin geleceğini göz göre göre tehlikeye atmaktır. Çünkü milli eğitim; milleti özgür ve bağımsız kılar. Eğitimi, gerçek köklerinden koparan gayrı milli eğitim ise; milletimizi esarete ve sefalete sürükler.\"

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Grup slogan atarken

-Basın açıklamasının okunması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KAFETERYADA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADIYAMAN\'da, kafeteryada karşılayan iki grup arasında çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 37 yaşındaki Mahmut Meydan öldü, 27 yaşındaki Turgay Kırmızıgül ise yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Gölebatmaz Caddesi\'ndeki bir kafeteryada karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Mahmut Meydan ve Turgay Kırmızıgül yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Meydan, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Meydan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde delil toplayan polis kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polisin önlem alması

- Polisin delil araması

- Kavgada kullanılan tabanca

- Tabancadan çıkan kurşunların kovanları

- Olay yerine inceleme yapılması

- Acil servis

- Özel hareket polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TOKAT\'TA DERBİ MAÇI SONRASI KAVGA



TOKAT\'ta, bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ardından iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında oynanan, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle biten Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe taraftarları, galibiyeti kutlamak için Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde toplandı. Burada iki takımın taraftarları karşı karşıya gelince, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada bölgede önlem alan polis ekipleri, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerinin araya girmesi ile birlikte kavga büyümeden önlendi.

Görüntü Dökümü

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-Taraftarlar arasındaki gerginlik

-Polisin müdahalesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ



KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 61 yaşındaki Keziban Sarıkaya, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Azerbaycan Caddesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Günindi yönetimindeki 42 BZC 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Keziban Sarıkaya\'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Keziban Sarıkaya\'nın eşi İsmail Sarıkaya ile birlikte, 30 yaşındaki çocuklarının engelli maaşını çekmek için bankamatiğe gittikleri öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan Hüseyin Günindi, polis merkezine giderek teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri detay

- Kazaya karışan araç detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



ANTALYA\'da, yanında bisikleti, yaya olarak yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 74 yaşındaki Çetin Ergun, yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kepez İlçesi Vatan Bulvarı\'nda meydana geldi. Yanında bisikleti, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Çetin Ergun\'a, Ertan Asığlı yönetimindeki 34 BU 9993 plakalı kamyon çarptı. Ergun\'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çetin Ergun\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kamyon sürücüsü Ertan Asığlı ise gözaltına alınarak Sanayi Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cesetle birlikte bisikletin görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Polislerin tutanak tutması

-Meraklı vatandaşların izleyişi

-Cesedin cenaze aracına götürülüşü

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DÜĞÜN ÇIKIŞI OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI



ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen Aybüke Kulaksız\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kulaksız, ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kulaksız, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Kulaksız\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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-Aybüke Kulaksız\'ın sevk edilişi

-Hastane önünden detaylar

-Kaza yeri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ZONGULDAK\'TA İŞADAMININ İNCE BAĞIRSAĞINDAN KÜRDAN ÇIKTI



ZONGULDAK\'ta karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser şüphesiyle tetkikleri yapılan işadamı, 61 yaşındaki Lokman Gül\'ün ince bağırsağında saptanan kürdan operasyonla çıkarıldı.

Lokman Gül, önceki gün karın ve mide ağrısı şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Röntgen çekilen ve tahlilleri yapılan Gül\'e teşhis konulamadı. Kanser şüphesiyle daha ileri tetkik yapılan Gül\'ün çekilen detaylı ultrasonunda ince bağırsağında kürdan bulunduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Gül\'ün bağırsağındaki kürdan, alındı. Lokman Gül, hayatında hiç kürdan kullanmadığını, bunun kapalı meyve suyu içerken midesine girmiş olabileceğini öne sürdü. Gül, şöyle dedi:

\"Perşembe günü karnımda şiddetli ağrılar hissettim. Arkadaşım olan başhekimi aradım ve durumu anlattım. Acile gelmemi istedi. Gitmedim. Hastaneye gitmeyi seven bir insan değilim. Son ana kadar gitmem. Ancak, akşam duramayacak kadar ağrılarım artınca hastaneye gittim. Doktorlar bir şey bulamadı. Kanser olduğumu düşünmeye başladım. Yapılan tetkikler de o yöndeydi. Sonra ultrasonda ince bağırsağımda kürdan çıktı. Doktor kürdan yuttuğumu söyledi. Ben hayatımda hiç kürdan kullanmadım. Meyve suyuyla girdiğini düşünüyorum. Eğer hastaneye zamanında gelmeseydim belki de hayatta olmayacaktım. Doktorlara teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Lokman Gül ile röp.

-Çıkarılan kürdan

-Lokman Gül\'den detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)GELECEĞİ MİMARLARI, DÜNYANIN EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BİLKENT Üniversitesi Mimarlık Fakültesi\'nin 3. Ve 4. Sınıflarında eğitim gören geleceğin mimar adayları, dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu Nevşehir Kalesi ve civarında incelemelerde bulundular.

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Glenn Terry Kukkola koordinatörlüğünde, 5 öğretim üyesinin gözetiminde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında öğrenciler, Belediye tarafından temizleme çalışmalarının devam ettiği dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarındaki bölgede gözlem yaptı.

Mimari Tasarım 4. Sınıf stüdyosu ve tarihi çevre koruma dersi alan öğrenciler, bölgenin mimari özellikteki yapılarını da yakından görme ve inceleme imkanı da buldular. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada, proje imkanı bulduklarını tekrar yapılandırması aynı zamanda tarihinin korunması adına kale ve buradaki evleri gezerek başladık. Heyecanlıyız 3 yıllık eğitimizin yanı sıra var olmuş bir şeyin üzerine karar vermemiz gereken bir dokunuş var, yaşanmış bir kültürün üzerinden yeni bir iz oluşturmak ya da yaşanmış izlere dokunup dokunmamak biraz düşündürücü şeyler. Daha önceki bulunduğumuz alanlara göre daha farklı bir alandayız, öncesinde daha çok şehir merkezindeki alanlarda bulunduk fakat Tarihi dokusu coğrafi açıdan da önemli çok önemli daha önceki çevreyi de iyi önemsemekle başlıyor onun için burada olduklarını ifade ettiler.

Belediye görevlileri Bölgenin mimarı özelliklerine ilişkin öğrencilere bilgiler aktardılar. Yaklaşık 2 saat süre ile devam eden inceleme gezisine katılan öğrenciler tüf kayaya oyulu sivil, askeri ve dini mekanların yer aldığı dünyanın en büyük yeraltı şehrine hayranlıklarını dile getirdiler.

Görüntü Dökümü

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- Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi\'nin 3. Ve 4. Sınıflarında eğitim gören geleceğin mimar adayları, dünyanın en büyük yeraltı şehrini gezmelerinden genel ve detay görüntü

-Çizim yapan öğrencilerden genel görüntü

-Öğrencilerle röportaj

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ALAPLI YAĞLI GÜREŞLERİ\'NİN BAŞPEHLİVANI İSMAİL BALABAN OLDU



ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde bu yıl 29\'uncusu düzenlenen yağlı güreşlerde finalde Salih Erinç\'yı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Geleneksel Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Alaplı Belediyesi önünde düzenlenen tören ile başladı. İlçe merkezinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından güreşlerin yapılacağı alana geçildi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle müsabakaları ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, \"Babam Seçkin Tekin Alaplı\'da yıllarca belediye başkanlığı yaptı. 80 darbesini çok iyi hatırlıyorum. Babam o zaman görevden alındı. Çok zor günler geçirdik. Aradan 37 sene geçti. Falan ülkede hainlik hala bitmedi. Çok şükür biz bu darbe girişimini halkımızla birlikte atlattık. Bugün burada güreş müsabakalarının 29\'uncusu için buluştuk. Güreşlerin kıran kırana geçmesini temenni ediyorum.\" dedi. Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri ağası Burhan Alper, 80 bin liralık bağışı ile tekrar ağalığa seçildi.

14 kategoride yapılan güreşlerde toplam 100 güreşçi derece için mücadele etti. En büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail Balaban, yarı finalde kardeşi Turan Balaban\'ı yenen Ali Yanatman\'ı eleyerek finale çıktı. Balaban, finalde karşılaştığı Salih Erinç\'i de yenerek başpehlivan oldu. Güreşlerde dereceye girenlere ödüllerini Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin verdi. Başpehlivan İsmail Balaban, centilmence kıran kırana müsabakalar sonucunda başpehlivan olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Protokolün toplanıp güreş alanına gelmesi

-Başkan Nuri tekinin konuşması

-Güreşlerden detaylar

-Başpehlivanlık güreşi

-Ödül töreni

-İsmail Balaban ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ŞANLIURFALILARIN ACI FESTİVALİ

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesince organize edilen \'Tarladan Sofraya İsot Serüveni\'nin ikinci ayağı olarak kurtulmuş acı biberler dövülerek, pul bibere dönüştürüldü. Acı festivaline katılan davetlilere ise sıra gecesi eşliğinde çiğköfte ikramı yapıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen İsot Festival\'inde isotun tarladan sofraya gelişi uygulamalı olarak mutfak müzesinde davetlilere gösterildi. Bölge kadınları tarafından güneşte kurutulan biberler, daha sonra dibek taşı içerisine konularak dövülüp, toz haline getirildi. Toz halini alan isotun üzerine zeytinyağı dökülerek sofrada kullanıma hazır hale getirildi. Tarladan sofraya uzanan acı isotun serüveninde kadınların sergilediği hünerler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Büyük emeklerle pul bibere dönüşen isotla bol acılı çiğköfte yoğruldu. Sıra gecesi ekiplerinin seslendirdiği Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğköfte davetlilere ikram edildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı acı festivalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Meclis Üyesi Ahmet İnan, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, büyük emekler vererek pul biberi hazırlayan kadınları tebrik etti. Acı festivalinde bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, \"İsot, Şanlıurfa için gerçekten bir marka değerdir. Türkiye\'de Şanlıurfa\'nın tanıtımına katkı sağlayan çiğköftenin ana kaynağıdır. İsot, kadınlarımız tarafından bin bir zahmetle sofraya getiriliyor. Büyük bir zahmetle hazırlanma aşaması vardır. Bu yıl festivalin ilkini yapıyoruz ve festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Acı festivalinin yapıldığı mutfak müzesi

- Festivale katılan davetliler

- Kadınlar isotları döverek pul biber haline getirmesi

- Sıra gecesi eşliğinde yoğrulan çiğköfte

- Festivalde halay çekenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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