DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bingöl\'de çatışma: 1 şehit, 1 asker yaralı



Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi\'nde önceki günden beri sürdürülen operasyon kapsamında, dün saat 20.00 sıralarında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversetisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: \"08 Eylül 2017 günü saat:19.15 sırlarında Bingöl İli Adaklı ilçesi Devlik Tepe Bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bir gurup PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ile silahlı çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışmada; (1) Astsubay ağır, (1) uzman erbaş ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerler helikopter ile çatışma bölgesinden tahliye edilerek Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralanan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.\"

Bölgeye takviye kuvvetleri sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: BİNGÖL, (DHA)

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Osmaniye\'ye şehit ateşi düştü



BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma astsubay 25 yaşındaki Mustafa Sefa Gök\'ün Osmaniye\'deki baba evine ateş düştü.

Şehidin Dervişli Mahallesi\'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Döne Kök\'e verdi. İş nedeniyle Çorum\'da bulunan baba Reha Kök\'e ise telefon ile ulaşılarak oğlunun şehit olduğu bilgisi verildi. Haberi alan baba Reha Kök, eve dönmek için yola çıktı. Fenalaşan anne Kök ve yakınlarına ise hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Kök\'ün yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

EŞİ 8 AYLIK HAMİLE

3 çocuklu ailenin tek oğlu olan şehit astsubay Mustafa Sefa Kök\'ün, 1 yıl önce Yasemin Kök ile dünyaevine girdiği ifade edildi. Eşi Yasemin Kök\'ün 8 aylık hamile olduğu öğrenilen şehidin, 5 yıllık asker olduğu belirtildi. Daha önce Tokat\'ta görev yaptığı ifade edilen şehit astsubay Kök\'ün, yaklaşık 1.5 ay önce Bingöl\'e tayin olduğu bildirildi.

Şehit astsubay Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.

Görüntü Dökümü

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- Şenidin baba evinin bulunduğu sokak ve evin önündeki amblunslar

- Şehidin baba evinin önünde toplanan yakınları

- Şehidin fenalaşan yakınlarına,hazırda bekletilen sağlık görevlilerinin müdahale etmesi

- Şehidin yakınlarından görüntü

- Sokaktaki ambulans ve dev Türk bayrağından görüntü

- Ambulansların gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Diyarbakır\'da hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi kırsalında dün saat 14.00\'da başlayan ve 22.00\'da sona eren hava destekli operasyonda tespit edilen 3 terörist öldürüldü. Bölgede yapılan aramalarda, bu teröristlere ait silah ve mühimmatlar bulundu.

Lice İlçesi Dibekköy sınırları içerisindeki Oymaklı Tepe\'de dün düzenlenen operasyonla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği\'nce bugün yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice İlçesi güneyindeki Dibekköy mülki sınırları içerisinde Oymaklı Tepe kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla; 08 Eylül 2017 Cuma günü saat 14.00\'dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde icrasına başlanılan operasyonel faaliyet, aynı gün saat 22:00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır\" denildi.

Operasyon sonrası bölgede yapılan aramalarda, etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmatın bulunduğu belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

\"Söz konusu operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri\'nce icra edilen yakın hava desteği faaliyeti sonucunda; Dibekköy mülki sınırları içerisindeki Oymaklı Tepe\'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda, operasyon birliklerince gerçekleştirilen temas aramasını müteakip, 3 teröristin, 3 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 6 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. Şarjörü, 182 adet Kaleşnikof P.Tf. Fişeği, 3 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 2 adet dürbün ve 1 adet şemsiye ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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Bitlis\'te 1 PKK\'lı terörist öldürüldü



BİTLİS\'in Mutku İlçesi ile Muş\'un Hasköy İlçesi sınırları ara hattında bulunan Karakütük Köyü Gresör Tepe mevkiinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı-40 operasyonunda 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, Bitlis ili Mutki ilçesi ile Muş ili Hasköy ilçesi mülki sınırları ara hattında bulunan Karakütük Köyü Gresör Tepe mevkiinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis ve Muş İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet AVCI-40 Operasyonu planlanarak icra edilmektedir. Operasyon kapsamında 07.09.2017 günü saat 18.50 sıralarında Gresör Tepe mevkiinde Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca sağlanan temas neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde silah mühimmat ve muhtelif malzeme, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet sırt çantası, 1 adet kütüklük, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet malzeme ve telsiz kod şifresi, 1 adet Yeasu büyük telsiz, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet anten kablosu, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve mülki makamlara bilgi verilerek tahkikata başlanılmış olup, ele geçen malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

Haber: BİTLİS, (DHA)

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Hakkari\'de PKK işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı



HAKKARİ kırsalında 9 gün önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan PKK işbirlikçisi 2 kişi, tedavilerinin ardından tutuklandı.

Hakkari Valiliği, tutuklanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"31.08.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi\'nden taburcu olduktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca \'Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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Marmaris\'te PKK terör örgütü üyesi üniversiteli tutuklandı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak\' suçundan yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki C.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.B., tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında PKK Silahlı Terör Örgütü\'ne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan C.B.\'nin (Cemal Bozuk) Marmaris\'e geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki gün (Perşembe) otobüs terminalinde tedbir aldı. Otobüsle gelen C.B., izlenildiğinden habersiz şehir merkezine gelerek bir süre dolaştı, şehrin en işlek caddesi olan Ulusal Egemenlik Caddesi\'ndeki bir çay bahçesinde oturdu. Ekipler, Kemeraltı Mahallesi\'nde bulunan bir apart otele yerleştiğini tespit ettikleri C.B.\'nin odasına, dün (Cuma) sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan C.B., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.B., SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Şüphelinin hastaneye getirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Manisa\'da saman yüklü 2 kamyon yandı

MANİSA\'nın Kula İlçesinde, iki farklı adreste park halindeki saman yüklü kamyonlarda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında tamamen yanan iki kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Divlit Caddesi ve 4 Eylül Mahallesi Şehit Durmuş Güçlü Caddesi üzerindeki 2 saman yüklü kamyonda, bugün saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kamyonlardan alevler yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale etti. Divlit Caddesi üzerinde yanan Mehmet Deniz\'e ait kamyonla, Şehit Durmuş Güçlü Caddesi üzerinde yanan Mustafa Diren\'e ait kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Alevlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasah YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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Düğünde maganda dehşeti: 5 yaralı

KONYA\'da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, 1\'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan Darak\'a isabet etti.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mazez Uzdemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin olay yerinde incelemeleri

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü

İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 20 metrelik köprüden düşen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü\'nde meydana geldi. Balçova\'dan Gaziemir yönüne giden Tayhan Çelik (23) yönetimindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi\'ne düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldırım\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, 19 yaşındaki Çağan Duran\'ı ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz genç de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Tayhan Çelik ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçtan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Traktörün altında kalan çocuk öldü, arkadaşı yaralandı

KARABÜK\'te, şarampole devrilen trakörün altında kalan 14 yaşındaki Fatih Kener öldü, 16 yaşındaki arkadaşı Yasin Başdemir ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kapullu Mahallesi 928 Nolu Sokak\'ta meydana geldi. Yasin Başdemir, habersiz olarak dedesine ait olan 78 EB 692 plakalı traktörü alarak arkadaşı Fatih Kener ile birlikte gezintiye çıktı. Fatih Kener yönetimindeki traktör, stabilize yolda şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörün altında kalan Fatih Kener öldü, Yasin Başdemir ise yaralandı. Yaralı Başdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatih kener\'in cesedi ise vinç yardımıyla traktörün altından çıkarılarak yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Devrilen traktör

-112, AFAD ve İtfaiye ekipleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Yolcu treni kepçeye çarptı, 1 yaralı

DENİZLİ\'nin Bozkurt İlçesi\'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan kepçeye yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kepçedeki bir kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yol Caddesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İsrafil Hayta (26) yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü\'ne (DESKİ) ait kepçe, hemzemin geçitten geçerken Denizli-Eskişehir seferini yapan 71321 sefer sayılı Pamukkale Ekspres yolcu treniyle çarptıştı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak devrildi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kepçe operatörü Hayta, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayta\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hemzemin geçitten görüntü

- Tren yolundan görüntü

- Devrilen kepçeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Iraklı genç denizde boğuldu

SAMSUN\'da serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Irak uyruklu 15 yaşındaki Kamil Awad, boğularak yaşamını yitirdi. Awad\'ı arama kurtarmak çalışmalarına bir vatandaş da insansız hava aracı drone ile destek verdi.

Atakum ilçesi Halk İskelesi mevkiinde yakınlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Kamil Awad, dalgalara kapılıp, kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Awad\'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Berk Çabalar isimli bir kişi ise kendisine ait drone ile destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik arama kurtarma çalışmasından herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalar sonlandırıldı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra Kamil Awad\'ın cesedi, karaya vurdu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Awad\'ın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Ekiplerin araması

-Görgü şahiti vatandaşın açıklamaları

-Bir vatandaşın drone getirmesi

-Drone\'u uçurması

-Drone\'dan detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Aşırı dozda uyuşturucudan öldü iddiası

KONYA\'da kullanılmayan metruk bir evde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarındaki bir erkek şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01:15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle Saz Bey Sokaktaki kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre 6-7 kişilik bir arkadaş grubu, metruk eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirtilen bir kişi aniden baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cebinde bir miktar eroin maddesi bulunduğu belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde şırınga başlığı ile uyuşturucu içerken kullanılan folyo kağıtlarına rastladı. Kimlik tespiti için şahsın parmak izi alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Olay yerinde bulunan malzemeler

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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İnşaat çivisi gözüne saplandı

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı Köyü\'nde yaşayan 23 yaşındaki Ferhat Başaran bahçe duvar örmek için çaktığı çivi gözüne saplandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı Köyü\'nde yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası Ferhat Başaran bahçe duvarı örmek için çaktığı çivi biranda gözüne saplandı. Başaran\'ın olay sırasında yanında olan yakınları durumu farkedince sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başaran\'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Başlaran\'ın hastanede çekilen tomografinde çivinin gözü delerek 2 buçuk santimi beyine saplandığı tespit edildi. Başaran\'ın Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı\'nda yapılacak tedavisinin ardından bugün ameliyata alınarak gözüne saplanan çivinin çıkarılacağı öğrenildi. Ferhat Başaran\'ın babası Ömer Başaran ,\"Oğlum duvar örmek için ip germişti. İpin ortadan kopmasıyla geri dönerek çivi gözüne saplandı. Çivinin uzunluğu yaklaşık 10 santimetre. Şuan oğlum ameliyata hazırlanıyor.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Saplanan çividen görüntüler

-Yaralının görüntüleri

-Baba\'nın açıklaması

-Genel Görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Evinde 11 kilo esrarla yakalandı



KONYA\'da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kilo esrar ile bahçeye ekili 17 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Meram İlçesi Yaylapınar Kaş Mahallesi\'nde bir evde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, çatıya gizlenmiş 11 kilo esrar ile bahçeye ekili 17 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ali B. polisteki ifadesinde, \"Keklik besliyorum. Onlara yem için yetiştiriyorum\" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Polisin bahçedeki hint kenevirleri sökmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Osmaniye\'de kaçtılar, Ceyhan\'da yakalandılar

OSMANİYE\'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine polisin durdurmak istediği otomobil, kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde yakalanan 3 şüphelilinin içerisinde bulunduğu otomobil, ikisi polis otosu, 5 araca çarptı, 10 kişi yaralandı.

Cinayet suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan K.Ü. (35), uyuşturucu suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.Y. (20) ve S.D. (31) isimli kadının otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan Osmaniye polisi, harekete geçti. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu 80 DC 854 plakalı otomobil, Osmaniye- Ceyhan karayolunda durdurulmak istendi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı, ekipler de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 2 otomobil ile 2 polis aracına çarptı. Kazalarda, otomobillerdeki 10 kişi yaralandı.

Osmaniye polisi, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek destek istedi. İlçenin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekiplerini fark eden şüpheliler, D-400 karayoluna ters şeritten girip kaçmaya çalıştı. Trafikte terör estiren 3 kişi, otomobille, bir başka otomobile çarparak durdu. Aracı terk edip kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Trafiği tehlikeye atan şüphelileri linç etmek isteyen vatandaşları, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız sakinleştirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi, Osmaniye polisine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin yakaladığı şahıslardan görüntü

- Araçta yakalanan kadının elleri kelepçelenerek polis aracına alınması

- Şüphelileri linç etmek isteyen vatandaşlar ile polisin tartışması

- İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız\'ın olayları yatiştırması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

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Kampüs önündeki cinayet sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KÜTAHYA\'da 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek\'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan için savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kaldığı hastanede kurtarılamadı. Hasan Şimşek\'in katil zanlısı olarak sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara\'ya istedi. Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında Ankara 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile diğer tamamı tutuksuz olan sanıklardan Yasin Çakan\'ın dosyasını ayırarak bu 2 snığın adam öldürmek suçundan Kütahya 2\'ci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına karar verdi. Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya öldürülen Hasan Şimşek\'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları yetkilileri katıldı. Duruşmada savcı, sanıklar için mütalaada bulundu. Mahkeme savcısı, Mehmet Tuğrul ile Yasin Çakan hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak, kasten adam öldürmek suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yazılı savunma verme talepleri nedeniyle duruşmayı 12 Kasım 2017 tarihine ertelerken tutuksuz sanık Yasin Çakan hakkında da tutuklanması amacıyla yakalama kararı verdi.

Görüntü dökümü:

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-Adliye önünde ülkü ocakları üyelerinin öldürülen Hasan Şimşek\'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaları,

-Ölen Hasan Şimşek\'in ailesini avukatlarından Hakan Doğru\'nun konuşmasından çekilen görüntü bulunuyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Valilik inşaatında öldürülen sıvacı cinayetinin şüphelileri adliyede

ADIYAMAN\'da valilik inşaatında çalışan sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı\'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Çarşamba günü Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Valilik inşaatında çalışan sıvacı Aytaç Toplayıcı\'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Y., L.P., U.B., O.U., Ö.Ç., O.Ç., F.M., E.A., D.A., E.G., A.G. ve L.U.\'yu gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 12 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüyhelilerin adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Gürcistan Kültür Bakanı Giorgadze Nevşehir\'de

GÜRCİSTAN Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Beraberinde Bakan Yardımcısı Levan Kharatishvili ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir\'e gelen Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Göreme açık hava müzesini, Elmalı ve Karanlık Kiliselerini gezdi. Konuk bakanın gezisine katılan Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley bakana Avanos ilçesinde yapılan çini tabak hediye etti. Göreme açık hava müzesinin ardından Ürgüp Kayakapı Mahallesine geçen Bakan ve beraberindeki heyet Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan Azize Nino Kilisesi ve Azize Nino\'nun doğduğu evi ziyaret etti. Burada Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, konuk Bakan Giorgadze\'ye bir portre hediye etti. Öte yandan Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler ise Bakan Giorgadze\'ye Türk - Gürcistan bayrağı bulunan bir tablo hediye etti. Kapadokya bölgesinden son derece güzel duygularla ayrılacağını belirten Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, gezip gördüğü yerleri eşine, yakınlarına ve dostlarına anlatamaya sabırsızlandığını söyledi. Giorgadze, \"Türkiye\'ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunmaktayım. Ziyaretimin son gününde Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettik. Buradaki gezdiğim yerleri görünce kendimi Hıristiyanlığın beşiğinde olduğumu düşündüm. Müthiş ve olağanüstü hislerle buradan ayrılıyorum. Kapadokya muhteşem bir yer. Kiliseler ve tarihi mekanlar karşısında büyülendim.yakınlarım da buraya göndermeyi düşünüyorum. Azize Nino\'nun öldüğü Gürcistan \'daki şehrimizle Ortahisar beldesinin kardeş şehir olabileceğini düşünüyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Giorgadze\'nin Kapadokya\'yı gezmesi

-Giorgadze\'nin konuşması

-Genel detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER /KAYSERİ,(DHA)

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