DHA YURT BÜLTEN-17

1)ÇANKIRI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

IRAK\'ın kuzeyinde, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK\'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29) memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik Irak\'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, bugün Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu. Şehit Yorulmaz\'ın cenazesi merkeze bağlı Ovacık köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Belediye Başkanvekili Tuncay Koç, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, AK Parti\'li Çankırı Millekvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, şehidin ailesi ve yakınları ile köylüyer katıldı. Evli ve 2 çocuk babası şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.Şehit Yorulmaz\'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Cenaze görüntüleri

Haber-Kamera:Ramazan SARICI / ÇANKIRI ,(DHA)

=====================================================

2)EVLİ ÇİFT CADDE ORTASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı tabancayla, Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya\'yı cadde ortasında yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kaya çifti, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya ile tartışan kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kaya çifti kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kaya çiftini ambulansla sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın nedeninin de araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

=========================================================

3)İRANLI TIR ŞOFÖRÜ: FÜZE PARÇALARINI BİLEREK VE İSTEYEREK GETİRMEDİM

UKRAYNA\'dan Zonguldak Limanı\'na gemi ile gelen TIR\'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.\'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.\'nin tahliye talebi reddedildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan 2017\'de Ukrayna\'dan \'Cenk-A\' isimli gemiyle gelen İran plakalı TIR\'ı X- Ray cihazından geçirdikten sonra şüpheli cisimler fark ederek arama yaptı. İran\'a giden TIR\'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Eskandar E., tutuklandı. Füze parçalarının yakalanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, parçaların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs anti- tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskandar E., hakkında, \'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma\' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Eskandar E. ve avukatı katıldı. Uzun zamandır cezaevinde olduğunu söyleyen Eskandar E., \"Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmedim. Bana sadece dürbün olduğu söylendi. Ben bunu gizlemedim. Polislere yerini ben gösterdim. Yıllardır Türkiye\'ye gidip geliyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Ailem ve ben mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Eskandar E.\'nin tahliye talebini reddetti. Duruşma, dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısı\'na verilmesine karar verilerek ertelendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-TIR\'ın yakalandığı anın polis kamerası görüntüsü

-Limandan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

=============================================================

4)CEZAEVİ, CEMEVİ OLUYOR

ADALET Bakanlığı\'nın 2007 yılında aldığı kararla, koşulları iyi olmadığı için kapatılan ve uzun yıllardır atıl halde duran Sivas\'ın Divriği ilçesindeki K-1 Cezaevi, 2017 yılında Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği\'ne 30 yıllığına kiralandı. 4,5 dönüm alan üzerinde 3 bin metrekare kapalı alana sahip cezaevi, yapılan tadilatın ardından cemevi olarak kullanılacak. Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım (88) yapının Türkiye\'de ilk olacağını söyledi.

Divriği\'de 1982 yılında yapılan ve 25 yıl hizmet verdikten sonra Adalet Bakanlığı\'nın aldığı kararla, koşulları iyi olmadığı gerekçesi ile 2007 yılında kapatılan Divriği K-1 Cezaevi, 10 yıl atıl halde kaldı. Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği girişimde bulunarak, eski cezaevini cemevi olarak kullanmak üzere kiralama talebinde bulundu. Yapılan başvurular uygun bulunarak eski cezaevi binası, geçen yıl 30 yıllığına derneğe kiralandı. Dernek, binayı cemevine uygun hale getirmek için tadilata başladı. İçerisinde toplantı salonu, cem odası, düğün salonu, morg, müze gibi bölümlerin yer alacağı cemevinin bitirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Mehmet Yıldırım, cezaevini atıl halde görünce, kiralama üzere Ankara\'ya giderek Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ve Anıtlar Yüksek Kurulu nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve uzun süre yazışmalar yaptıklarını söyledi. İlk olarak 30 bin lira kira bedeli konulan cezaevini yıllık 14 bin 500 liraya 30 yıllığına kiraladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

\"Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Tadilat için çok fazla yardım alamıyoruz. Sağ olsun belediyemiz elinden gelen yardımı bize yapıyor ama yeterli değil. Şu ana kadar aşağı yukarı 100 bin liranın üzerinde bir masraf oldu. Allah\'a çok şükür şimdiye kadar bir borcumuz yok ama bundan sonrasında borçlanıyoruz. Sadece elektrik malzemesi 12 bin lira tuttu, İstanbul\'dan getirttik. Çeşitli kurumlar bize çok destek verdiler ama zorlanıyoruz. Dışarıdan gelen kardeşlerimizden, Divriğili olan kardeşlerimizden buraya ellerini uzatmalarını istiyorum. 30 yıllığına bizim, 30 yıl sonra satışa çıksa da öncelik bizde olacak.\"

\'ÇOK AMAÇLI OLACAK\'

Cezaevinin içerisinde yapılan tadilatla çok amaçlı bir kullanım alanı ortaya çıkarılacağını belirten Yıldırım, \"Buralarda bizim toplantı salonumuz, cem yapma yerimiz, düğün salonumuz, Atatürk sergisi, Hacı Bektaş-ı Veli sergisi, Hz.Ali\'yi anlatan eserler yer alacak. Bunun dışında hanımlarımız kermes düzenleyebilecek. Bahçemizde de gelen vatandaşlarımız için oturma yerleri olacak ve ayrıca gözleme ile çay, kahve servisi yapılacak. Bunların hepsi ücretsiz olacak. insanların gazetelerini ve kitaplarını alıp gelebilecekleri bir yerleşim düşünüyoruz. Kısmet olursa morg yapıldıktan sonra adak, can yemekleri, kurban yemekleri gibi bütün hizmetlerimizi burada vermek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Eski cezaevinde iki koğuşun arasındaki duvarı yıkarak büyük bir cem odası yaptıklarını ifade eden Yıldırım \"Burada cem yapacağız, ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca mahkûmlara ait birçok elimizde malzeme var. Onları da sergileyeceğiz. Burada mahkûmlardan kalan her şeyi koyacağız o sergimizin içerisine. Çünkü bizden sonra gelen insanlar anlasın, görsün, bilsin burasının cezaevi olduğunu\" dedi.

Mahkûmların havalandırma boşlukları olarak kullandıkları alanları çocuk bahçesine dönüştüreceklerini ifade eden Yıldırım, mahkûmların yalnız tutulduğu hücrelerin de kaldırılacağını söyledi.

\'TÜRKİYE\'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK\'

Cemevi bittiğinde Türkiye\'de bir ilk olacağını belirten Mehmet Yıldırım, \"Şimdiye kadar Türkiye\'de böyle bir örnek yok. Bizim şu anda ilçemizde de cezaevinden cemevi olur mu diye tenkitler oldu. Ama biz bir azimle başladık. Allah\'ın izniyle burasını da yapacağız. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızı da açılışa davet edeceğim. Cezaevinin cemevine dönüşmesinin Türkiye\'de bir başka örneği yok\" diye konuştu. Yıldırım, tadilat için gerekli maddi desteğin sağlanması durumunda kısa sürede cemevini hizmete açmayı amaçladıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Eski Cezaevi binasının görüntüsü

-İçerisinden görüntüler

-Yapılan çalışmalardan görüntüler

-Dernek Başkanının açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(556 mb- HD)

================================================

5)KADINLAR KASA TAŞIDI, DOMATES YİYİP, HALAT ÇEKTİ

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma ve domates yeme yarışmalarında mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Karatepe Stadyumu\'ndaki etkinliğe yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte çeşitli yarışmalarda mücadele eden kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana yarıştı. Kadınların yarışları izleyicilerden de büyük alkış aldı.

Etkinlikte kadınlar arasında domates kasası taşıma yarışmasında 50 metre uzaklığa 1.5 dakikada 12 domates kasası taşıyan Özay Karakaya birinci, 11 domates kasası taşıyan Ayşe Akyürek ikinci, 8 domates kasası taşıyan Havana Çetintürk üçüncü oldu.

Domates yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilo 39 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, 1 kilo 19 gram domates yiyen Emine Uysal ikinci, 992 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncü oldu.

Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı halat çekme yarışının finalinde ise Isparta takımını mağlup eden Kaş kadınlar takımı birinciliği elde etti.

Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın, sponsorlar tarafından ise çeşitli hediyeler verildi. Programın sunuculuğunu yapan Ali Elgün, \'Hatçe nine\' tiplemesiyle etkinliğe katılan kadınları eğlendirdi.

Yarışmaların ardından sahne alan Aslı Dinçer ve Ömer Faruk Bostan, katılımcıları coşturdu.

Ak Parti\'den milletvekili aday adaylığı için istifa eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıl önce başlattıkları festivalin halkın birlik, beraberlik ve kaynaşması adına son derece etkili olduğunu, bundan sonra da bu festivalin aynı güzelliklerle daha iyi şekilde devam edeceğini söyledi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Kumluca ve yöresindeki kadınları 19 yıldır düzenlediği özel bir eğlenceyle bir araya getiren Hüsamettin Çetinkaya\'ya teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kadınlar domates kasası taşırken

- Yarışmalardan detaylar

- Halat çekme yarışı

- Domates yeme yarışı

- Hüsamettin Çetinkaya konuşma

- Kadınlarla röportaj

- Kadınlarla erkekler arasında halat çekme yarışı

614 MB /// 05.33\"

( HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

======================================================

6)MUDANYA’NIN YUNANİSTAN’DAKİ KARDEŞ ŞEHRİ NEA MUDANYALILAR TİRİLYE’DE

BURSA’nın Mudanya ilçesinin Yunanistan’daki kardeş şehri Nea Mudanya bölgesinden gelen konukları Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye’de bandoyla karşıladı.

Mudanya ilçesinin Tirilye Mahallesi’nde bulunan, eski bir kilise ve daha sonrasında yıllarca yemekhane olarak kullanılan tarihi bina ilerleyen süreç içinde restore edilerek Faruk Çelik Kültür Merkezi adıyla hizmete açılmıştı. Tirilye Mahallesi’ne hem gezmek hem de ayin yapmak için gelen Mudanya ilçesinin kardeş şehri Yunanistan’ın Nea Mudanya bölgesinden 42 kişilik grubu Faruk Çelik Kültür Merkezi önünde Mudanya Belediye Bandosu eşliğinde karşılayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kardeş şehir insanlarını karşılamak ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Konuk grup Mudanya bandonun çaldığı müzik eşliğinde oyun oynadılar.Başkan Türkyılmaz, kardeş şehir Nea Mudanya Belediye Başkanı Emmanuil Karras’la kucaklaşarak “Kardeş şehrinize hoş geldinizö dedi. Faruk Çelik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ayin sırasında ise görüntü alınmasına izin verilmedi.

Pazar günü ise İstanbul Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’un da katılımıyla Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ayin düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

------------------

-Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın karşılaması

-Başkanların kucaklaşması

-Detaylar

- Nea Mudanyalılar bando eşliğinde oyunlar oynarken

-Detaylar

BURSA/DHA