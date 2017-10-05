DHA YURT BÜLTEN-16

Siirt Eruh\'ta 25 öğrenci zehirlendi (2)

SİİRT\'in Eruh İlçesi\'ne bağlı Kekliktepe Köyü\'nde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Eruh\'a bağlı Kekliktepe Köyü Ortaokulu\'nda eğitim gören 25 öğrenci karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri üzerine alileri tarafından Siirt\'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin öğlen okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtildi. Zehirlenen öğrencilerin velilerinden Selahattin Yıldız, çocuğunun okulda yediği sütlaçtan zehirlendiğini ileri sürerek, \"Okula gittiğim sırada, öğrenciler karınlarını tutarak kıvranıyorlardı. Öğretmenlerine sorduğumda zehirlendiklerini öğrendim ve aracıma bindirdiğim öğrencileri hastaneye getirdim. Sağlık durumları iyi ancak çıkan yemekler konusunda okul yönetimini uyarmıştık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Acil servisinden görüntü

-Ambulansların görüntüsü

-Öğreci velisinin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Serviste unutulan ana sınıfı öğrencisini kurtaran öğretmenlere başarı belgesi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde servis aracında unutulan ana okulu öğrencisi 4 yaşındaki E.K.\'yi araçtan kurtaran öğretmenler Ufuk Kurt ile Aydın Elibol\'u kaymakam Levent Kılıç, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Çorlu\'nun Alipaşa Mahallesi\'ndeki Atakent İlkokulu\'nun ana sınıfının erkek öğrencisi E.K.,sabah evinden okul servisi ile okula gitti. Öğrenciler servisten inip sınıflarına girerken, servisinin kadın sürücüsü D.T., minibüsün kapılarını kapatıp yanından uzaklaştı. Öğretmen Faize Savaşçıoğlu, E.K\'nin sınıfta olmadığını görünce telefonla aradığı annesi, çocuğunu servisle okula gönderdiğini söyledi. Bu sırada okulun nöbetçi öğretmenleri Ufuk Kurt ile Aydın Elibol, başında kalabalık gördüğü servis aracının yanına gittiklerinde unutulan E.K.\'nin içinde ağladığını gördü. Öğretmenler, E.K.\'yi yönlendirip kapısını açtırdıkları servisten çocuğu kurtardı. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, minik öğrenciyi kurtaran öğretmen Ufuk Kurt ile Aydın Elibol\'u başarı belgesi ile ödüllendirdi. Kılıç, öğretmenlere teşekkür ederek, \"Küçük öğrencimiz okuluna getirildiği sırada diğer büyük öğrenciler araçtan inince içeride kalmış ve araç görevlileri tarafından da fark edilmemiştir. Öğretmenlerin aileye haber vermesi sonucu diğer velilerle birlikte çocuğumuz kilitli kaldığı yerden kısa bir süre sonra çıkartılmış ve herhangi bir aksiliğe mahal verilmemiştir. Bunun için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" dedi. Minik öğrenciyi minibüste unutan servis şoförü D.T., hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlar

-Kaymakam Kılıç\'ın konuşması

-Öğretmenlere belge verilmesi

-Öğretmenin olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU( Tekirdağ),(DHA)

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TEM\'de durdurulan otomobildeki 11 kilo esrara 2 gözaltı

BOLU\'da TEM\'depolis tarafından durdurulan otomobilde 11 kilo toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM\'deyapılan yol kontrolünde Ankara\'dan İstanbul yönüne giden otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın gizli bölmelerinde 11 kilo toz esrar, 2.1 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve haberleşme için kullanıldığı düşünülen telsiz ele geçirildi. Araçta bulunan 32 yaşındaki H.E. ve 25 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de yine TEM\'de durdurdukları 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramada farklı markalarda 2 bin 810 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

-Araçtan çıkan uyuşturucu



Süre: 05.39 Boyut: 664 MB

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Evin her yerinden silah çıktı

SAKARYA\'da, polisin 44 yaşındaki T.U\'nun evinde yaptığı aramada çekmecelere, çatıda ve oluklara saklanmış, bahçeye gömülen 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, T.U\'nun evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisini edindi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.U\'nun evine baskın düzenledi. Yapılan aramada evin içindeki çekmecelerde, çatıda ve oluklarda, bahçede gömülü halde 1\'i kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan T.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan T.U. cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evde yapılan aramalar sırasında çekilen görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

