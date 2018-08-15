DHA YURT BÜLTEN-15

ÇOCUKLAR SU KAYNAĞI BULDU, KÖYLÜLER SULU KUTLAMA YAPTI



KARS\'ın Digor ilçesi yaylalar mevkiinde karayolunun altından çıkan, hayvan otlatan çocuklar tarafından bulunan su, köylüleri sevince boğdu. Uzun yıllar, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan eşek sırtında su taşıyan köylüler, küreklerle kanal açarak suyu bir arada toplamaya çalıştı. Köylülerden birinin önce kana kana su içip, ardından da başından aşağı dökerek sevinç yaşaması, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla köylülere izletildi. Digor’un 11 yaylasının bulunduğu bölgede hayvan otlatan Ömer Adikti ve Muhammed İsmail Adikti isimli çocuklar, karayolunun altından gelen suyu fark edince, soluğu Düzgeçit köyü yaylasında aldı. Uzun yıllar, 20 kilometre mesafeden eşek sırtında yaylalarına su taşıyan köylüler, suyun bulunduğunu duyunca kürekleri alıp koşarak bölgeye gitti. Suyun berrak ve içilebilir olduğunu gören köylüler, küreklerle kanal açıp, suyu açtıkları çukurlarda biriktirmeye başladı.

Durumu İl Özel İdaresi\'ne bildiren köylülerin, ekiplerin gelip bölgede etüt çalışması yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçleri bir kat daha arttı. Bu sırada bölgeye gelen Düzgeçit köyünden Mehmet Adikti, suyun çıktığı kaynağa giderek önce kana kana su içti, ardından da buz gibi suyu başına dökerek sevincini paylaştı. Adikti’nin bu hareketi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı canlı köylülere izlettirildi.

Düzgeçit Köyü Muhtarı İrfan Adikti ve Bayırbağ Köyü Muhtarı Kazım Budak da alana gelerek sudan bölgedeki yaylaların da yararlanması için İl Özel İdaresi yetkililerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-

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14 YAŞINDAKİ GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ÇANAKKALE\'nin Yenice ilçesinde bir araç ile motosikletin karışıtığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Samed Balı\'nın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenice ilçesi itfaiye kavşağında dün saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile itfaiye kavşağına gelen sürücü Samed Balı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı gibi motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip, savrulduğu sırada kavşakta 25 yaşındaki Gökhan Kollu\'nun kullandığı 17 YG 305 plakalı aracın çarpması ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılık ve polis tarafından yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Samed Balı\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopsinin ardından Yenice ilçesine getirilen Samed Balı\'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Seyvan Köyü Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 YG 305 plakalı araç sürücüsü Gökhan Kollu\'nun ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü.

Haber-Kamera: Sadettin AKGÜN/YENİCE(Çanakkale), (DHA)

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KİLİS\'TE KAMYONET DEVRİLDİ: 7 SURİYELİ YARALI

KİLİS\'te kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki Suriyeli 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis- Elbeyli karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hallebiye (44) yönetimindeki 79 MA 595 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Muhammet Hallebiye ile araçta bulunan Suriye uyruklu Şerif Hallebiye (7), Abdu El Hassan (6), Ali El Hassan (25), Yusuf Hallabiye (12), Hasan Hallebiye (3) ve Abdullah El Fettah Hallabiye (5) yaralandı. Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Yaralıların indirilişi

- Kaza yeri

- Devlerin araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

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KOYUNUNU KURTARMAK İSTERKEN KANALDA BOĞULAN KAAN, TOPRAĞA VERİLDİ

OSMANİYE\'de, sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak için girdiği suda boğulan Kaan Can Büyükbörklü\'nün (18) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şekerdere köyünde meydana geldi. Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Kaan Can Büyükbörklü\'nün sürüsündeki koyunlardan biri, eve dönerken, Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) sulama kanalına düştü. Koyunu kurtarmak için suya giren Büyükbörklü, akıntı nedeniyle sürüklenerek, gözden kayboldu. Büyükbörklü\'nün suda sürüklendiğini görenler, yardım etmek istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kanala verilen suyun kesilmesiyle Büyükbörklü\'nün düştüğü yere 100 metre uzaklıkta cansız bedenini buldu.

Kaan Can Büyükbörklü\'nün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesi tarafından bugün alınıp, merkeze bağlı Şekerdere köyüne getirildi. Gencin annesi Ayşe ve babası Ali Büyükbörklü ile kardeşlerinin, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Törene Kaan Can\'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra okuldan arkadaşları ile öğretmenleri de katıldı. Kaan Can Büyükbörklü\'nün cenazesi, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin araçtan alınması

- Tabutun omuzlarda taşınması

- Baba Ali Büyükbörklü\'nün yakınlarının yardımıyla yürümesi

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Cenaze defin işleminden detay

- Ağlayan kadınlar ve öğrenciler

- Mezara toprak atan gençler

- Anne Ayşe Büyükbörklü\'den görüntü

- Cenaze törenine katılan kız öğrenciler

BOYUT: 84.4 MB SÜRE: 02\'40\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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ÇOCUKLAR, SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİLEKLİK YAPIP SATIYORLAR

KARABÜK’te, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kız çocuğu, sokak hayvanlarına yardımda bulunmak için kendi yaptıkları bileklikleri satıyor.

Şirinevler Mahallesi\'nde oturan Meliz Öz(10), Sude Kahraman(12), Binnur Atalı ve kardeşi Mahinur Atalı(4), sıcak havalarda zorlandıklarını gördükleri sokak hayvanlarına yardım etmek istedi. Apartman bahçesindeki masaya oturup minik elleriyle yaptıkları bileklikleri çam ağacının altındaki masada 50 kuruş ile 3 lira 50 kuruştan satmaya başladı. Üzerine ‘Kazandığımız parayla sokak hayvanlarını besleyeceğiz’ yazdıkları kartonu da elektrik panosuna astı. 10 yaşındaki Melis Öz, \"Sokak hayvanlarına pek ilgi gösterilmiyor. Hayvanları beslemek için bileklik satıyoruz. Bileklikleri de kendimiz yapıyoruz. Bir günde en az 5 kişi geliyor. Kazandığımız parayla su ve süt alıyoruz. Bizi tebrik ediyorlar. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocuklar bileklik yaparken

-Çocuklar bileklik satarken

-Çocuklarla röp

-Çocuklardan bileklik alan vatandaş röp

Süre:(03.36) Boyutu:(401 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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HATALI SÜRÜCÜYE \'KIRMIZI DÜDÜK\' UYGULAMASI

KURBAN Bayramında olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün 81 ilde hayata geçirdiği \'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' uygulaması, Antalya\'da da başladı. Uygulamada araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Kurban Bayramı tatilinde sürücülerin güvenli yolculuk yapmasına katkıda bulunmak için Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde \'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' uygulaması yaptı. Trafik polisleri, uygulamada durdurulan araçlardaki çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp yapmadığını sordu. Çocuklara kural ihlali yapmaları halinde kendilerinin de temsili trafik polisi olabileceğini hatırlatan polisler, çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür verdi. Trafik polisleri ayrıca, araçta bulunan çocuklardan aşırı hız yapılmaması yönünde ebeveynlerini uyarmalarını, gerekirse verilen düdüğü çalmalarını istedi. Görevliler, emniyet kemeri kullanımının önemini, yolculuk esnasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceğini de aktardı. Trafik polisleri, bu sayede olası trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Uygulamayı takip eden Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, \"Bu uygulama, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı trafik konusunda duyarlı hale getirip, hatalı sürücünün anne babası olması halinde uyarmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımızdan bir uyarı gelmesi halinde normalin üstünde etki yaptığını görmemizden dolayı bu proje başlatıldı. Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onlar bu işe el atarsa trafik kazalarının bu sene hiçbir şekilde olmayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımıza bu görevi anlatarak onları birer trafik polisi ilan edeceğiz. Ve inşallah çocuklarımız sayesinde kazasız belasız bir bayram geçireceğiz\" dedi.

Hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasını yerinde ve doğru bulduklarını söyleyen sürücüler de emniyet görevlilerine teşekkür etti. Uygulama sırasında önce tedirgin olan çocuklar ise uygulamanın amacını öğrendikten sonra polis ekiplerine tebessüm etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik polislerinin görüntüsü

- Trafik polislerinin araçları kenara yönlendirmesi görüntüsü

- Trafik polisinin araç içindeki çocuğu bilgilendirmesi

- Araç sürücüsüyle ve çocukla röportaj görüntüsü

- 2. Araç içindeki çocukla röportaj görüntüsü

- Aracın gidişin

- Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül röp

- 3. Araç içindeki çocuğa trafik polisinin uygulamayı anlatması

- Çocuğa düdük öttürmesi ve tişörtü giydirmesi

- Aracın gidişi

586 MB - 4.52\'

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

