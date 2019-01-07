DHA YURT BÜLTEN-11

1)SURİYE\'DEN BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM İÇİN MARDİN\'E GETİRİLEN 191 KİLO PATLAYICI ELE GEÇTİ

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye\'den, sınır hattındaki Şenyurt Mahallesi\'ne getirilen ve büyük şehirlerdeki 29 yerde bombalı eylem için kullanılacağı belirlenen 191 kilo PETN patlayıcıyla hazırlanan el yapımı bombalar ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı\'nca ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 4- 5 Ocak\'ta Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Şenyurt Mahallesi\'nde bulunan bir arazide arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü 191 kilo el yapımı patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, 1 avometre, uzak mesafeli telsiz rölesi, 5 kullanma kılavuzu, adaptörlü kapı açma- kapama anahtarı, 6 dış kısımları bantlı pil kutusu, 2 tüfek, 2 tabanca, 10 şarjör, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, 1 Drone, 5 mont ve çok sayıda askeri kamuflaj ve el telsizi ele geçirildi. Güvenlik güçleri ele geçirilen patlayıcıyla ilgili yaptıkları incelemede, Suriye\'den getirildiği belirlenen patlayıcılarla, büyük şehirlerde 29 ayrı eylemde kullanılacağını belirledi. Valilikten yapılan açıklamada, patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağı belirtilerek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, \"PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Mardin Valiliği Koordinasyonunda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak 2019 günü Kızıltepe ilçesi Şenyurt mahallesi civarında bulunan tarla içerisinde, PKK/ KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları veya milis/işbirlikçileri tarafından patlayıcı madde, silah, mühimmat bırakılmış olabileceği yönünde bilgiler elde edilmiş olup, belirtilen arazide aynı gün saat 17.30 sıralarında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyetinin gerçekleştirilmesi sonucunda toprağa gömülü vaziyette mavi renkli bidon, jelatin ve bantlarla sarılı vaziyette çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu görülmüştür. Ele geçirilen patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin, 29 ayrı yerde eylem yapmaya müsait olacak şekilde 29 bomba yapmaya elverişli olduğu tespit edilmekte ve metropol illere eylem yapmak amaçlı olarak, Suriye ülkesinden ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığ\'ınca yürütülen tahkikat devam etmektedir. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı\" denildi.

FOTOĞRAFLAR

MARDİN/DHA

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2)TOKAT\'TA EĞİTİM VE ULAŞIMA KAR ENGELİ

TOKAT\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde, eğitime bugün için ara verildi. Yoğun kar yüzünden 231 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Tokat\'ta dün gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte Tokat, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt, Zile ilçelerine bağlı 231 köyün yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER KÖY YOLLARINDA

İl genelinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşması nedeniyle kapanan yollarının yeniden açılması için Tokat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Erbaa ilçesine bağlı Sokutaş, Canpolat, Keçeci köy grup yollarında greyder ve kar küreme araçları ile çalışma yaptı.

Tokat İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü Ekip Amiri Ahmet Ağcalar, \"Ekiplerimiz her zaman hazır. Şu anda 231 köy yolumuz kapalı, bu gece saatlerine kadar bu sayıyı 100\'e indirmeyi hedefliyoruz. Bizi aslında yoran asılsız ihbarlar. Vatandaş zincir takmadan, kış lastiği takmadan yola çıkıyor. Sonra \'Ben yolda kaldım\' diyor. Ama gittiğimizde kimseyi bulamıyoruz. Bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Asılsız ihbarda bulunmasınlar\" dedi.

Karla mücadele çalışması sonrasında ise 133 köy yolu ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Köy yolları açma çalışmaları

-Greyder içinden görüntü

-Ekip amirinin konuşması

-Vatandaşın konuşması

(Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA)

(322 mb)

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3)KARDAN \'SHREK\' HEYKELİ İLGİ ÇEKTİ

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Selçuk Sönmez, animasyon film karakteri Shrek\'in 1.80 metre uzunluğunda heykelini yaptı. Shrek\'in başından oluşan kardan heykel, başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çekti.

Çameli\'de iki gündür süren yağışın ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Vatandaşlar hafta sonunda yağan karın tadını çıkardı. Sokakta doyasıya eğlenen çocuklar, kartopu oynadı ve kardan adamlar yaptı. Elmalı Mahallesi\'nde servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Sönmez ise, farklı bir çalışmaya imza attı. Sönmez, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından animasyon film karakteri Shrek\'in kardan heykelini yaptı. Sönmez\'in yaptığı heykel, mahalle sakinlerinin de beğenisini topladı. Sönmez, daha önce de Nasrettin Hoca\'nın kardan heykelini yaptığını belirterek, \"Karda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kar yağışını iple çekiyorum. Bu kez Shrek\'in kardan heykelini yaptım. Çocuklar çok beğendi. Heykeli gören durup fotoğraf çektiriyor. Şimdiki hedefim ise kardan 3 odalı bir ev yapmak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Selçuk Sönmez\'den görüntü

- Heykelden görüntü

- Selçuk Sönmez\'in konuşması

Haber- Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ, (Denizli), (DHA)

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4)\'YEŞİL BURSA\', BEYAZA BÜRÜNDÜ

BURSA, sabah etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Batman\'dan gezi programı kapsamında geldiklerini belirten Hülya Aşık, \"Batman\'da kar yağışına alışığız ama Bursa\'da böyle bir görüntüyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. Çok güzel bir görüntü\" dedi.

Bursa\'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki semtlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin karla mücadele ekipleri, yolların kardan kapanmaması için yoğun mesai harcadı.

Kar yağışı, Bursa\'ya gelen ziyaretçileri şaşırttı. Ortopedik Engelliler Derneği organizasyonuyla Batman\'dan gezi için geldiklerini anlatan Hülya Aşık, \"Batman\'dan gezi için geldik. Çok güzel kar yağıyor. Batman\'da kar yağışına alışığız ama Bursa\'da böyle bir görüntüyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. Çok güzel bir görüntü ile karşılaştık. Kar topu oynuyoruz arkadaşlarla. Çok eğlendik burada\" diye konuştu.

\'YEŞİL BURSA BEYAZ BURSA OLDU\'

İstanbul\'dan gelen öğrenci kafilesine kenti gezdiren Hakan Poroy da \"Turizmciyim. İstanbul\'daki öğrenci arkadaşlarımızı Bursa\'ya getirdik. Onları bu kar yağışının altında gezdireceğiz. Kar yağışının geleceğini Meteoroloji\'den biliyorduk ama bu kadar yoğun bir şekilde yağacağını tahmin etmiyorduk. Kar, Bursa\'mıza çok güzel yakışıyor. Yeşil Bursa bugün adeta beyaz Bursa oldu\" ifadelerini kullandı.Meteoroloji\'den edinilen bilgiye göre, Bursa\'da kar yağışı aralıklarla hafta ortasına kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı görüntüleri

-Vatandaşın karda oynaması

-Hülya Aşık röp.

-hakan Poroy röp.

-Dron görüntüleri

-Detaylar

Süre:3 dk 05 sn- Boyut:345 mb

Haber-Kamera:Tahsin AYDIN/BURSA,(DHA)



