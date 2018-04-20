DHA YURT BÜLENİ - 9

Iğdır\'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralı

IĞDIR Küçük Sanayi Sitesi\'nde oksijen tüpü satan bir iş yerinde meydana gelen patlamada, karşı dükkândaki motor tamircisi Esat Bağcı (40) yaşamını yitirdi, 3\'ü ağır, 16 kişi yaralandı. Patlamanın, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada meydana geldiği iddia edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, 20\'ye yakın iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, 14 Kasım Mahallesi\'ndeki Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Oksijen tüpü satan bir iş yerinin önünde, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, karşı dükkândaki oto tamircide motor tamir ustası Esat Bağcı yaşamını yitirdi, 3\'ü ağır 16 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kamyon ve çevresindeki birkaç araç demir yığınına döndü, bazı iş yerlerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı. Olayda sanayi sitesindeki 20\'ye yakın iş yeri zarar gördü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlere TOMA\'dan da su sıkıldı. AFAD ekibi de patlama nedeniyle çöken iş yerinde inceleme yaptı. Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ve Emniyet Müdürü Melih Ekici, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)-

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Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı (2)

\'HEYKELİN TEPSİSİNİ ÇALAN GETİRSİN\'

Hatay\'da kent merkezindeki \'Künefeci Adam\' heykelinin elindeki tepsisinin çalınmasının ardından Hataylılar hırsıza tepki gösterdi. Tepsinin bir an önce hırsız tarafından getirilmesini isteyen esnaftan biri, \"Hatay halkına yakışmayan hareketler bunlar, 5 kuruşluk tepsiyi çalmışlar. Ne istiyorsunuz bundan, onu getirsinler ben onlara 1 kilo künefe ısmarlayayım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Heykelden genel ve detaylar

-Heykelle poz veren vatandaşlar

-Heykele sarılan vatandaş

-Vatandaşlarla röp.

-Heykelin tepsi çalımadan önceki hali

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Çanakkale\'de 27 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 27 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitme vaadiyle insan tacirleri tarafından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine getirilen 27 kaçak göçmen yol kenarına bırakıldı. Bölgede devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, yol kenarında saklanmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Mali ve Sierra Leone uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)

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Bitlis\'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılıp hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Hizan- Gayda karayolunda meydana geldi. H.İ. yönetimindeki 12 EA 117 plakalı kamyonet, bir anda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan H.A. ve H.K. olay yerinde yaşamını yitiriken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ve arama- kurtarma ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı kurtarıp, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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Hakan Çavuşoğlu:24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın İnegöl ilçesinde katıldığı açılışta yaptığı konuşmada \"24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. Türkiye 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl ilçesinde belediye tarafından 2.5 milyon lira harcamayla yaptırılan Ayçiçeği Masal Köyü Parkı\'nın açılışına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile davetlilerin katıldığı açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Türkiye yıllardan bu yana teröre ilişkin çok güçlü bir mücadele veriyor. Son dönemde bu noktadaki konsept değişikliği ile beraber terörün üzerimize gelmesini beklemeden nerede gizleniyorsa inlerinde, çöplüklerinde bulmak suretiyle imha ediyoruz, bertaraf ediyoruz. Türkiye’mizin geleceğine ket vurmaya çalışan bu taşeron örgütleri bitirmeye kararlıyız. Bugün de 1 şehidimiz var. Taner Çobanoğlu kardeşimizi Afrin’de tuzak kurarak şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsunö dedi.

İNEGÖL PARLAYAN YÜZ

İnegöl ilçesinin Bursa’nın parlayan yüzü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Sanayisiyle, ekonomisiyle, insan kapasitesiyle, nüfus yapısıyla Bursamızın en güçlü ilçelerinden bir tanesi. Hal böyle olunca bu ilçede her geçen gün ihtiyaçlar artıyor. Bir taraftan da İnegöl hak ettiği konfora gün geçtikçe kavuşuyor, sahip oluyor. Hizmetlerimiz devam edecek. Gerek Ankara’dan genel idareden, gerekse yerel hizmetlerimiz devam edecek. 30 Mart’ta yola çıkarken bir motto belirlemiş, 3’lü olsun güçlü olsun demiştik. AK Parti iktidarının Büyükşehir’de taçlanması ve İnegöl’de de etkisini göstermesi adına bu mottomuz hayat bulmuştu. 2,5 milyon liralık bu park bölgeye vizyon katacak. Sadece eğlenilen, oyuncaklarla oynanan bir mekân olmaktan ziyade bir teması var. Çocuklarımızın bu yaşlarda bunlarla tanışması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın İnegöl belediye Başkanı olduğu dönemde attığı bu adımı tebrik ediyor, Alper Taban kardeşimize de tamamladığı için teşekkür ediyorumö dedi.

\"23 NİSAN ŞENLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\"

Çavuşoğlu, “Bursa’da TRT öncülüğünde 23 Nisan şenliklerini gerçekleştiriyoruz. Birçok ülkeden kardeşimiz burada bulunuyor. Dünyada 50’nin üzerinde televizyonun Bursa’dan canlı yayın yapacak olmaları Bursa’mız için önemli bir kazanım olacaktır. Bu konu gündeme geldiğinde birkaç il görüşülüyordu, son anda katılarak Bursa’ya gelmesine karar verildi. TRT Genel Müdürümüzün bunda çok önemli desteği oldu, kendilerine teşekkür ediyorumö diye konuştu.

24 HAZİRAN’DAN SONRA TÜRKİYE İÇİN YEPYENİ PENCERELER AÇILACAK

\"İnegöl bize çok güçlü destek veren bir ilçemiz. Neredeyse yüzde 60’ı gördük, önümüzdeki süreçte çok daha iyisini göreceğiz\" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"24 Haziran’da seçime gitme kararı aldık. 24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. 16 Nisan’da kabul edilen referandumla beraber milletimiz sistem değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulup kapıları ardına kadar açacak. Türkiye 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek. Her şeyimiz değişiyor. Düşünce paradigmamızdan tutun yaptığımız yatırımlara kadar. Eskiyi mukayese etmeme gerek yok. Nerelerden nereye geldiğimizi zaten yaptığımız yatırımlarla görüyorsunuz. Dünyada son 10 yılda gerçekleşen en büyük 10 projenin 6’sının Türkiye’de gerçekleştiğini söylememiz bile çok önemli. Bu bir güzelliktir. Türkiye’de yıllardır yapılamayan ne varsa, Türkiye’nin önünü açıp daha güçlü yapacak ne varsa bunu yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 7/24 çalışacağız. Marifet iltifata tabidir diyerek siyasetçinin iltifatının sandıkta olduğunu bilerek 24 Haziran’da bunu bize sandıkta göstereceksiniz. Hizmetlerin rahmet gibi sağanak sağanak İnegöl’e de yağmasını istiyorsak istikrarı sürdüreceğiz. Türkiye’yi güçlü hale getireceğiz, İnegöl’ü dünyanın tanınan marka ilçelerinden bir tanesi yapacağız.ö

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan masal parkı gezildi. Çavuşoğlu, törenin ardından Bursa’ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genel görüntü

Çavuşoğlu konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon

ADANA\'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 18 Mayıs\'ta kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerin, kimsesiz ve mağdur kadınları tuzaklarına düşürerek zorla fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerin, bazı kadınları, otoyolda çalıştırdığı da iddia edildi. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdüğü de ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 57\" BOYUT:58 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Kaleiçi Yatlimanı\'nda deniz dibinden 10 çuval çöp çıkarıldı

ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali kapsamında tarihi Kaleiçi Yatlimanı\'nda yapılan deniz dibi temizliğinde, sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzeri 10 çuval çöp çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi\'nin Aktiffelsefe Derneği işbirliğiyle bu yıl ilkini düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali, başladı. \'Nefes ol\' sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında tarihi Kaleiçi Yat Limanı\'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Festivalde Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji\'yle yapılan deniz dibi temizlik çalışmasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren deniz dibi temizliğinde sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzere 10 çuval çöp çıkarıldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte deniz dibi temizliği yapıldığını, sudan çoğunlukla cam ve plastik şişe çıkarıldığını anlattı. Dalışta amatör balıkçıların denize attığı misina ve olta ucu nedeniyle parmağının kesildiğini anlatan Uysal, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları çağrısı yaptı.

Gelecek kuşaklar için çevre temizliğinin önemine dikkati çeken Uysal, \"Lütfen denizde, hava, karada, her yerde çevremizi temiz tutalım. Çevremiz sadece yaşayanlar olarak bizim kuşağımıza ait değil. Çevremiz gelecek kuşaklara da ait. Asla sadece biz yaşıyoruz, biz ölünce ne olursa olsun deme hakkımız yok. Ego insan olma hakkımız yok, hep birlikte eko insan olalım\" diye konuştu.

23 Nisan Pazar günü sona erecek festivalde atölye çalışması, sergiler, paneller yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yat limanı drone görüntüsü

-Ümit UYSAL dan detay görüntüler

-Röp: Ümit UYSAL

-Yukardan Drone görüntüsü

-Denizden çıkan çöplerden görüntü

-Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) -

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Adana\'da El Sanatları Festivali başladı

ADANA\'da 3’üncü Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Tarihi Büyüksaat yanında bulunan Ziyapaşa Parkı\'nda düzenlenen festivalin açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Tülek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdar İnözü, ünlü hattat Etem Çalışkan, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adana’nın birçok alanda marka il olma yolunda yer aldığını söyledi. Yavuz, “Bu festivali Adana’ya kazandırmaktan dolayı emeği geçen herkese özellikle Serdar İnözü hocamıza, katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu festivalde birbirinden değerli eserleriyle katılan sanatçılarımızı da tebrik ediyorum. Adana kültür ve sanatta, turizmde, gastronomi gibi birçok alanda marka il olma yolunda hızla yol almaktadırö dedi.

FESTİVAL ÇOK ÖNEMLİ

AGESDER Başkanı Serdar İnözü ise bu yıl 3’üncü kez düzenlenen festivalin geleneksel el sanatları açısından önemine dikkat çekti. İnözü, “Birçok festivale ve karnavala davet edilmiş, kurumsal projelerle tercih edilen dernek olma yolunda büyüyerek ilerlemekteyiz, bundan da gurur duymaktayızö dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan festivalde, at binerek ok atma yeteniğiyle bilinen Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, bir stantta \'zihgir\' (Okçu yüzüğü) yapımını öğretti. Festival programında ayrıca sergi ve atölye çalışma alanları, deri el sanatları, çini, ebru, katı, kağıt rölyef, kağıt telkari, Hüsn-i Hat, mozaik sanatları, mekanik saat yapımı, osmanlı cilt sanatı, kitre bebek yapımı, ahşap oyma, yaprak oyma, folklorik kıyafet, iğne oyası, kanaviçe gibi alanlarda çalışmalar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Sergiden detay görüntüler

- Kurdele kesilmesi

- Sergiye katılan protokol üyelerinden görüntü

- El sanatlarından detaylar

- Sergiyi gezen kalabalık

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)

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