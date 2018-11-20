DHA YURT BÜLENİ - 19

ANKARA\'DA BİR KİŞİ ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE REHİN ALDI (GENİŞ HABER)

ANKARA\'nın Yenimahalle ilçesinde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.\'yi oturduğu binada pompalı tüfekle rehin aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken, yaklaşık yarım saatte polis tarafından ikna edilen Murat T., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Sivas Caddesi\'nde meydana geldi. Pamuk Sitesi\'nde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.\'yi oturduğu binanın giriş katında pompalı tüfekle rehin aldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Murat T. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Bina önündeki Sivas Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra binaya giren özel harekat ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Murat T.\'yi gözaltına aldı. Murat T. ve eski eşi Tülay T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Murat T.\'ye ait pompalı tüfeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisten görüntü

-Özel harekattan görüntü

-Rehin alan adam ve eşinin binadan çıkışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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UZAKLAŞTIRMASI OLAN KOCA, EŞİNİ DURAKTA SERVİS BEKLERKEN ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ (2) - Yeniden



ÇANAKKALE\'de, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fuat Şen (31), boşanma aşamasında olduğu eşi ebe Sedef Şen\'i (30) işe gitmek üzere durakta servis beklerken tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sedef ebenin çevreden yardım istediği görüldü.

Ebelik yapan, 2 çocuk annesi Sedef Şen, Adapazarı\'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen\'den boşanmak için mahkemeye başvurdu. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne yakın zamanda tayini çıkan Sedef Şen ise kente yerleşti. Eşinin Çanakkale\'de çalışmaya başladığını öğrenen Fuat Şen, Adapazarı\'dan şehre geldi.

TAKİP EDİP, SERVİS BEKLERKEN VURDU

Fuat Şen, bu sabah işe gitmek üzere evinden çıkan eşini takibe aldı. Şen, saat 07.30 sıralarında, Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi\'ndeki durakta servis bekleyen genç kadını tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda boş kovan aradı. Olayın meydana geldiği yere 100 metre uzaklıktaki Cevatpaşa Ortaokulu\'na gelen öğrenciler ise caddenin karşısında toplanarak, ekiplerin çalışmalarını izledi. Polisler ise öğrencileri bölgeden uzaklaştırdı.

Fuat ve Sedef Şen\'in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

\'YARDIM EDER MİSİNİZ, BELİNDE SİLAH VAR\'

Cinayet ve intiharın, bir halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Otobüsün ön kamerasının kaydettiği görüntülerde, Sedef-Fuat Şen çiftinin tartıştığı görülürken, durağa yaklaşan otobüsün ön kapısını gösteren diğer kamerada ise Sedef Şen\'in, \"Yardım eder misiniz, belinde silah var, yardım edin. İmdat\" diye bağırdığı belirlendi. Bu sırada Sedef Şen\'in, eşi Fuat Şen tarafından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Hemen ardından ise Fuat Şen\'in tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar ettiği görülüyor. Olay sırasında halk otobüsü sürücününün şaşkınlığı ve büyük şok yaşayan yolcuların sesleri de kayıtlarda duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayet anı kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TUNCELİ\'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI



TUNCELİ\'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolundaki Aktuluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kübra Nur Çolak yönetimindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Kübra Nur Çolak ile otomobilde bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Takla atan otomobil

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR /TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI\'NIN ANAHTARINI VERMEDİĞİ PARTİ BİNASI ÇİLİNGİRLE AÇILIP, DEVRALINDI



ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde, genel merkezin kararını geri çevirip istifa etmeyen İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Yüksel, partiden ihraç edildi. Yüksel’in anahtarlarını teslim etmediği parti binası ise kapısı çilingir yardımıyla açılarak devralındı.

İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanı İlhan Yüksel, son seçimlerin ardından genel merkezin tavsiye kararına uymadı ve istifa etmedi. Genel Başkan Meral Akşener ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur hakkında olumsuz açıklamalar yaptığı gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na da sevk edilen İlhan Yüksel, partiden ihraç edildi.

PARTİ BİNASININ ANAHTARLARINI TESLİM ETMEDİ

İhraç edildikten sonra il yönetimi tarafından karar kendisine tebliğ edildi ancak iddiaya göre İlhan Yüksel parti binasının anahtarlarını gelen yöneticilere teslim etmeyi reddetti.

ÇİLİNGİRLE KAPI AÇILDI

Bu gelişme üzerine Yalvaç’a giden İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kabalak, ilçe binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı ve parti yönetimini devraldı. Yalvaç ilçe teşkilatına yakında yeni atama yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kapının çilingir yardımıyla açılması

- İlçe binasına giriş

- İl başkan Yardımcısı Ramazan Kabalak’ın açıklaması

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN / YALVAÇ(Isparta),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA



DİYARBAKIR merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13\'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır merkezli 12 ilde belirlenen adreslere Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 41 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır\'a getirilerek emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40\'ı adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13\'ü tutuklanırken, 27\'si ise adli kontrol kararıyla salıverildi. Şüpheli 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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HES\'İN TOPRAK SETİ YIKILDI, TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI



ÇORUM\'un Bayat ilçesinde, Ülkün 1\'inci Hidroelektrik Santrali\'ne (HES) su tutmak için yapılan toprak setin yaklaşık 30 metrelik kısmı yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Çorum\'un Bayat ilçesi Sağpazar Köyü mevkiinde bulunan Ülkün 1\'inci Hidroelektrik Santrali\'ne (HES) su tutmak için yapılmış olan toprak setin 30 metrelik kısmında çökmeler meydana geldi. Taşan sular nedeniyle Sağpazar Köyü bölgesinde ekili olmayan çeltik tarlaları su altında kaldı. Bunun üzerine santralin su tutulan kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü. Boş çeltik tarlalarında biriken suyun tahliyesi için da çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa ULUSOY /BAYAT(Çorum),(DHA)

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