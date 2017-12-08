DHA YURT - YURTTA KUDÜS PROTESTOLARI (7) 

Aydın\'da kefenli ABD protestosu

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerinin düzenlediği eylemde, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri kefen giydi.

ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasından sonra AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı\'nın organize ettiği eylem Kent Meydanı\'nda yapıldı. Cuma namazı sonrası Bey Camii\'nden çıkan vatandaşlar ve Anadolu Gençlik Derneği Aydın Şubesi üyeleri de AK Parti\'nin yaptığı eyleme destek verdi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri beyaz kefen giyerek ABD ve İsrail\'i protesto etti. Vatandaşlar tekbir getirerek ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Eyleme AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ahmet Ertük\'ün de aralarında bulunduğu yüzlerce vatandaş katıldı. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, ortak basın açıklamasını okudu ve Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eylemden genel ve detay görüntü,

-İlçe Başkanı Aytaç Arslan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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İzmit\'te bin kişiden Kudüs protestosu

İZMİT\'te, yaklaşık bin kişinin katılımıyla ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

İzmit\'te, Kocaeli Kültür Teşekküllüleri ve Milli Kuruluşlar Birliği\'ne bağlı sivil toplum kuruluşları, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Sabri Yalım Parkı\'ndaki protestoya, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gönüllü Kültür Teşekküllüleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık yaptığı açıklamada, \"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Demokrasi ve insan hakları söylemiyle milyonlarca Müslüman\'ın katledilmesine sebep olanlar, yeni bir oyun peşindeler. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs\'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine asla ihanet ettirmeyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protestodan görüntüler

-Açıklama

-Sloganlar

HABER: Uğur AYDIN-KAMERA: Selda Hatun TAN / İZMİT (DHA)

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Tarsus\'ta Kudüs eylemi

MERSİN’in Tarsus elçesi’nde Ashab-ı Kehf Platformu Cuma namazı çıkışında, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Küçük Minare önünde düzenlenen ve kalabalık bir topluluğun katıldığı eylemde katılanlar sloganlar atarak ADB Başkanı Donald Trump\'ın ve İsrail’e tepki gösterdi. Burada açıklama yapan Ashab-ı Kehf Platformu sözcüsü Yılmaz Azinç, Kudüs’ün bir Filistin, Arap sorunu değil bir insanlık sorunu olduğunu belirterek, “Kuru bir toprak davası değil, insanlığın kurtuluşunun kapısıdır Kudüs. Bunun için diyoruz ki, Kudüs’ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğü demektir. Ümmetin özgürlüğü için bu gün, Kudüs için bir şeyler yapma, Kudüs’ü yalnız bırakmama günüdür\" dedi. Azinç’in açıklamasının ardından yapılan dua ile protesto eylemi olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılımcılardan görüntü

-Katılımcıların ellerindeki bayraklar

-Sloganlar

-Detay görüntüler

-Elinde Filistin bayraklı çocuk

-Yılmaz Alinç\'in basın açıklamasını okuyan

-Dua edilmesi



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Gaziantep\'te ABD\'ye tepki

GAZİANTEP’te AK Parti İl Teşkilatı ve gönüllü sivil toplum kuruluşları, Cuma namazının ardından ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına tepki gösteren aralarında AK Parti milletvekilleri Najat Koçer, Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkececi\'nin de bulunduğu kalabalık, Cuma Namazı sonrası Ulu Cami’de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump fotoğrafının olduğu maketi ateşe veren kalabalık adına basın açıklamasını yapan Eyüp Özkeçeci, \"Mescidi Aksa\'da bir defa Cuma namaz kıldım. Allah herkese de nasip etsin. Biz burada tüm Müslümanlar nasıl bir aradaysak bunu herkes görüyor. Bizim bir hesabımız var Amerika\'nın da bir hesabı var. Ama unutmayalım ki rabbimizin hesabı hepimizin hesabından üstündür. Biz rabbimizin hesabını unutmuyoruz, ama onlar unutuyor\" dedi.

İşgalin sona ermesi için Birleşmiş Milletleri göreve davet eden Milletvekili Koçer ise, \"Kudüs İsrail\'in işgali altındadır. Bu işgalin sona ermesi için Birleşmiş Milletleri göreve davet ediyoruz. Her ne kadar Birleşmiş Milletler birilerinin sözcüsü olmaya davam etse de, bugün buradan bir kez daha bu zulme son verilmesi için göreve davet ediyoruz\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, okunan dua ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sloganların atılması

- Eyüp Özgeçeci\'nin konuşması

- Nejat Koçer\'in konuşması

- Donald Trump’ın resminin olduğu heykelin yakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Düzce\'de 5 bin kişiden Kudüs tepkisi

DÜZCE\'de, yaklaşık 5 bin kişi ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesini protesto etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şubesi tarafından, Cuma Namazı çıkışında Cedidiye Camii\'nden Anıtpark\'a kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, daire müdürleri ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Yürüyüş Anıtpark\'ta son bulurken, dualar okundu. Okunan duaların ardından kalabalık, \"Kahrolsun İsrail\", \"Katil İsrail, katil Amerika\" sloganları attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüşten görüntüler

Konuşmalar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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Kahramanmaraş\'ta ABD ve İsrail\'e tepki

KAHRAMANMARAŞ\'ta 70 STK\'dan oluşan Kahramanmaraş Platformu, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan eden ABD ve İsrail\'e tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışında ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi, sık sık tekbir getirip İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. \'Katil İsrail Aksa\'dan, Filistin\'den ve Ortadoğu\'dan defol\' yazılı pankartın da açıldığı protesto sırasında bir açıklama yapan Platform Sözcüsü Yusuf Bülbül, ABD\'yi kınamak için toplanmadıklarını, günün Kudüs için ağa kalkma günü olduğunu söyledi. \'Bugün, ümmetin 15 Temmuz\'udur, Kudüs için eyleme geçme günüdür\' diyen Yusuf Bülbül, ABD\'nin almış olduğu kararın İsrail\'in bütün Filistin\'i işgal etme planının bir parçası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu plan yeni de değildir. ABD bu kararı 1995\'te almıştır. Kudüs\'ün Müslümanların elinden çıkmasının tam da 100\'üncü yıldönümünde bu karar bilinçli olarak uygulamaya konulmuştur. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Maraş düşer İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Kudüs, Filistin\'in başkentidir ve inşallah hiçbir zaman İsrail\'in başkenti olmayacaktır.\"

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu\'nun da yer aldığı protestoda Ak Parti teşkilatları adına açıklama yapan İl Başkanı Ahmet Özdemir ise \"Türkiye\'nin insanlığın silueti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydandaki kalabalık

- Yusuf Bülbül\'ün konuşması

- Ahmet Özdemir\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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