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DHA YURT - Van'da eğitime kar engeli

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

24 Kasım 2017 10:55

VAN\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van\'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu kentte eğitime ara verildi. Kar tatilini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Zorluoğlu, Twitter\'da paylaştığı mesajda, \"Değerli Öğretmen ve Öğrencilerimiz, Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçelerinde eğitim öğretime 24 Kasım 2017 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir\" dedi.
Vali Zorluoğlu, yine olumsuz hava şartlarından dolayı kamuda çalışan hamile ve engelliler içinde 1 günlük idari izin verildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kentten kar yağışı görüntüleri
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

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