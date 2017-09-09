DHA YURT - Tunceli'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

TUNCELİ\'nin Nazimiye İlçesi Dokuzkaya ile Büyükyurt Köyleri bölgelerinde dün akşam saatlerinden beri devam eden operasyon kapsamında yaşanan çatışmada şu ana kadar 1 PKK\'lı ölü ele geçirilirken, bölgede yer yer çatışma yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinde Nazimiye İlçesi\'ne bağlı Büyükyurt Köyü kırsal alanında operasyon ve pusu faaliyeti yürüten Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı jandarma özel harekat timleri ormanlık alanda kalabalık bir PKK\'lı grubunu tespit etti. Akşam saatlerinden başlayarak sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında PKK\'lılar ormanlık alanın iç kesimlerine doğru kaçarken, çatışma bölgelesi 2 kobra tipi taarruz helikopteri ile gece boyu bombalandı. Bölgede operasyonların halen devam ettiği ve bölgeye havadan sevkedilen jandarma özel harekat timleri ile operasyon alanının genişletildiği öğrenildi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Nazimiye İlçesi Dokuzkaya Köyü yakınlarında pusu görevi yapan jandarma özel harekat timleri, bir grup PKK\'lı ile karşılaştı. Öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli çatışmalar sırasında 1 PKK\'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"08 Eylül 2017 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında yapılan operasyonda 1 terörist, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör (dolu), 2 adet el bombası, örgütsel doküman ve malzemeler ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

Büyükyurt ve Dokuzkaya köylerinde dün akşam saatlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle, il merkezine içme suyu sağlayan Zağge mevkiinde bulunan su deposuna eneji sağlayan elektrik nakil hatları da zarar gördü. Bu yüzden sabah saatlerinden itibaren Tunceli kent merkezinin büyük bölümüne içme suyu verilemiyor. Bölgeye gönderilen ekiplerin elektrik hatlarını onarmaya çalıştığı ve akşam saatlerinde içme suyunun yeniden verilebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Çatışma bölgesinin araç içinde çekilen görüntüsü

-Çatışma bölgesinde dumanların yükselmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-

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