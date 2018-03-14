DHA YURT - TSK birlikleri Afrin tepelerinde

TÜRK Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye’nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere konuşlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü terör örgütlerinin baskısına son vererek hem sınır güvenliğini sağlamak hem de Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerine olanak vermek adına Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırıldı. Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı. Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi. Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birlikleri özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı. Sürekli olarak Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

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Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)