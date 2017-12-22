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DHA YURT - Toz bulutu Anamur'u sardı

Mersin'in Anamur ilçesinde aşırı toz bulutu nedeni ile gökyüzü beyaza büründü

22 Aralık 2017 21:02

Mersin\'in Anamur ilçesinde aşırı toz bulutu nedeni ile gökyüzü beyaza büründü.
Suudi Arabistan ve Suriye üzerinde yaşanan aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozlarının Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptığı, güneydoğu ve güney illerinde etkili olduğu kaydedildi. Toz bulu Anamur ilçesinde de etkili olurken görüşme mesafisi 5 kilometreye kadar düştü.

Görüntü Dökümü
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- Yol boyu genel görüntü
- Toz bulutu etrafı kaplamış vaziyette
- Güneşin toz bulutu arkasından görüntüsü
- Yerleşim yerinin görüntüsü akşam gibi
- Röportajlar
- Şehirler arası yol ve dumanlı hali
- Yolda hareket halinde görüntüler
- Şehri saklayan toz bulutu
- Anamur ovası genel görüntü
- TOKİ yerleşim yerleri görüntü
- Muhabir sunum
- Antalya Mersin yolundan geçen araçların toz bulutunun içinden çıkışı 
- Dağların duman altı görüntüleri
- Yoğunluk görüntüleri

SÜRE: 05\'36\"      BOYUT: 80 MB 
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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