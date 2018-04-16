DHA YURT - Şehit ateşi Van'a düştü

Şırnak\'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 askerden Uzman Çavuş Muğdat Çelik\'in memleketi Van\'ın Erciş ilçesine ateş düştü.

Şırnak\'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik\'in Van\'ın Erciş İlçesi Çınarlı Mahallesi\'ndeki baba evine, öğlen saatlerinde acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye bildirdi. Aile bireyleri gözyaşı dökerken, eve Türk bayrağı asıldı. Şehit ailesinin yakınları, komşuları ve mahalle sakinleri, taziye için eve akın etti. Şehit Uzman Çavuş Çelik\'in (44), evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haber:VAN, (DHA)

