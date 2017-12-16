DHA YURT - Pülümür'de 8 terörist öldürüldü 

TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü.

Pülümür\'de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların ardından jandarma komando birlikleri Kızılmescit- Karagöl Dere mevkii bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 4\'ü kadın, 8 terörirst etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 kalaşnikof, 3 adet M-16 ve 1 de glock marka tabanca ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)