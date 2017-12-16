T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Pülümür'de 8 terörist öldürüldü 

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü

16 Aralık 2017 22:19

TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü.

Pülümür\'de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların ardından jandarma komando birlikleri Kızılmescit- Karagöl Dere mevkii bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 4\'ü kadın, 8 terörirst etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 kalaşnikof, 3 adet M-16 ve 1 de glock marka tabanca ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUNCELİ PülümürPKKPülümür MİTKızılmescit Karagöl DereOperasyonda PKKTeröristlerleM16GüvenlikHaberKamera TUNCELİ DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24