DHA YURT - Metroda karşılıklı marş okudular

İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metroya yolcu gibi binen bir grup genç İstiklal Marşı\'nı okudu. İlk önce ne olduğunu anlamayan ve şaşkınlık yaşayan yolcular da 10\'uncu Yıl Marşı\'nı okudu.

Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı farklı bir şekilde kutladı. Bornova Metro İstasyonu\'ndan metroya binen topluluk üyesi gençler, metro hareket ettikten sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan gençler marşın ilk kıtasını işaret diline de çevirdi. Metrodaki yolcular şaşkınlık içindeki gençleri izlerken, ayaya kalkarak marşa eşlik etti. Ardından yolcular da 10\'uncu Yıl Marşı\'nı okumaya başladı. Gençlerde yolculara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gençlerin marş okuması

- Yolcuların karşılık vermesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)