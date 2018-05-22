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DHA YURT - Mersin'e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üst bölgesinde görevdeyken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan’ın (28) Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı

22 Mayıs 2018 12:36

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üst bölgesinde görevdeyken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan’ın (28) Mersin\'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin ilçeye bağlı Sayköyü mahallesinde oturan annesi Elif ve babası Cumali Sayan\'a acı haberi, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, sağlık ekibi eşliğinde verdi. Şehit Musa Sayan\'ın baba ocağına Türk bayrağı asılarak Kuranı Kerim okunup dualar edildi. 6 aylık bir bebeği olan, şehit Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan\'ın cenazesi bugün Ulu Cami’de düzenlenecek olan törenin ardından Tarsus Şehitliği’nde toprağa verilecek. Bu arada şehit Sayan’ın bir kardeşinin de Balıkesir’de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan\'ın askeri kıyafetli fotoğrafı
- Şehidin arazide askeri faaliyet halindeki fotoğrafı
- Şehidin ölmeden bir gün önce silah arkadaşları ile Çadır içinde iftar açma fotoğrafı
- Şehidin baba ocağına asılan Türk bayrağı ve dualar
- Şehidin eşi Seher Sayan\'la verdiği düğün pozları
 
SÜRE: 1\'04\" BOYUT: 64.5 MB
Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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