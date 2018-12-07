T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - MERSİN'DE 'ÇELLO' SESİ YANKILANDI

MERSİN'de, Avusturyalı 4 kadın çellistin oluşturduğu Extracello'nun konseri ilgiyle izlendi

07 Aralık 2018 08:35

MERSİN\'de, Avusturyalı 4 kadın çellistin oluşturduğu Extracello\'nun konseri ilgiyle izlendi.
Almanya, Avusturya, İtalya ve İsviçre gibi birçok ülkede sahne alan Extracello\'nun son durağı Mersin oldu. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliği ile Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konserde Edda Breit, Melissa Coleman, Margarethe Deppe ve Gudula Urban\'ın yer aldığı Extracello, rönesanstan klasiğe, cazdan pop ve rocka kadar farklı tarzlarda müzikleri çello ile yorumladı. Avusturya\'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly\'in de izediği konserde sanatseverleri müziğin büyüleyici tınısı ile buluşturan Extracello\'nun performansı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Avusturya\'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly\'in konuşması
- Konserden genel ve detay görüntüler
Süre: 01\'50\" - Boyut: 200 MB
Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN AvusturyalıExtracelloAlmanya AvusturyaMersinAkdeniz OperaBale Kulübü AKOBAvusturya Kültür OfisiYenişehir Atatürk Kültür MerkeziEdda Breit Melissa Coleman Margarethe DeppeGudula UrbanAvusturya Ankara Büyükelçisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24