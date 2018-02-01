DHA YURT - Kilis'te 5 yaralı

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.30\'da peş peşe ateşlenen 2 roketten biri Kilis\'in Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi bir handaki Erdoğan Aktaş\'ın işlettiği restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesinde bulunan Vakıf İyigün\'e ait eve isabet edip patladı. Gürültüyle meydana gelen patlamalarda evde 1, restoranda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Roketin isabet ettiği sırada aralarında gazetecilerin de bulunduğu müşteriler, patlamada yükselen toz bulutu arasında kaldı. Olayın ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da restorana gidip inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Tekinarslan, 5 kişinin yaralandığını belirterek, \"Sivillerin bulunduğu alana PKK\'lı teröristlerin fırlattığı roket isabet etti. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu sırada restoranda bulunuyormuş. Şu anda yaptığımız araştırmada 4 kişi restoranda yaralandı. İkinci bir roket de bir konuta isabet etti. Orada da 1 kişi yaralandı. Şu anda 5 yaralımız var. Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi. Bunlar yok edilene kadar mücadelemiz sürecek\" dedi.

ROKETLERİN GELDİĞİ BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis\'te saldırıların ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Ateşlenen bölgelerdeki terör örgütü mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Reyhanlı\'da Asri Mezarlığı\'na roket düşmesinin ardından saldırının yapıldığı Afrin kırsalı sınır birliklerinden yapılan obüs toplarıyla yoğun ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:KİLİS,(DHA)