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DHA YURT - ISPARTA'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ (2)

ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madenli Köyü'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle evde çökme meydana geldi

29 Ocak 2018 09:03

ISPARTA\'nın Gelendost İlçesi\'ne bağlı Madenli Köyü\'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle evde çökme meydana geldi. Yangının ardından itfaiyenin çalışmaları sonrası enkaz altındaki 85 yaşındaki Mehmet Zengin\'in cesedine ulaşılırken, eşi 80 yaşındaki Fadime Zengin\'i ise bulmak için çalışmalar sürüyor.
Madenli Köyü\'nde gece yarısı Mehmet-Fadime Zengin çiftinin yaşadığı evde çıkan yangında ihtiyar karı-koca alevlerin arasında kaldı. Alevleri gören köylüler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekipleri ile Jandarma\'ya bildirdi. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, ev tamamen yandı ve çökme meydana geldi. Yangını söndürmek için Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir\'den çok sayıda itfaiye ekibi köye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürülürken enkazdan 85 yaşındaki talihsiz adamın cesedi çıkarıldı. 80 yaşındaki talihsiz kadına ise ulaşmak için çalışmalar iş makinaları ve itfaiye erleri tarafından devam ediyor. Mehmet Zengin\'in cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, yangında 3 ev daha zarara gördü. Bu evlerde yaşayan olmaması can kaybını önledi.
YANGINI YERİNDE TAKİP ETTİLER
Öte yandan, Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz ile Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de çalışmaları yerinde takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Soğutma çalışmaları
-İş makinası ve itfaiyenin çalışmaları
-Sağlık görevlilerinden görüntü
-Zaman zaman tekrar yanan enkazdan görüntü
-Genel ve detaylar
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taner ERDEM /GELENDOST(Isparta),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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