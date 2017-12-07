DHA YURT - Gaziantep'te Kudüs protestosu

GAZİANTEP\'te gönüllü sivil toplum kuruluşları, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Yaklaşık 500 araçlık konvoy oluşturan grup kentte klaksonlar çalarak ve sloganlar atarak tur attı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından kentte gönüllü kuruluşlardan oluşan bir grup protesto gösterisi yaptı. Akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan grup, yaklaşık 500 araçlık konvoy yaptı. Klaksonlar çalarak slogan atan grup Üniversite Meydanı ve Karataş Mahallesi\'nde tur attıktan sonra ABD temsilciliğinin bulunduğu Ali Fuat Cebesoy Bulvarına geldi. Geniş güvenlik önemlerinin alındığı temsilcilik önünde araçlardan inen grup sloganlar atarak, tekbirler getirdi.

Grup adına konuşan Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, batılı ülkelerin İslam coğrafyasına ihanet ettiğini söyledi. Batılı devletlerin kendilerinde her şeyi yapabilecek cüret içinde bulunduklarını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

“Bugün Avrupa\'nın, Amerika\'nın alçak yüzünü bir kez daha gördük. Bu bizi hiç şaşırtmadı. Bunlar yıllardır İslam coğrafyasına tecavüz ediyor. Batılı devletler kendilerini dünyanın sahibi zannediyor. İstediği yere gidip istediğini alabileceğini zannediyor. Halbuki biz buradan sesleniyoruz yeryüzü sadece Allah\'ındır. Bugün Kudüs işgal altındayken Selahattin Eyyübi\'nin torunları ile Fatih Sultan Muhammed Han\'ın torunlarına tek yumruk olmak yaraşır. Tek yumruk olacağız Allah\'ın izniyle. Selahattin Eyyübi kadar Kürt, Fatih Sultan Muhammed Han kadar Türk, Eyüp El Ensari kadar Arap, Selmani Farisi kadar Acemiz ve biz tek yumruğuz ve Kudüs\'ü size bırakmayacağız.\"

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, okunan duanın ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araç konvoyu

- Araçların klakson çalması

- Araçtakilerin sloganlar atması

- Grubun toplanması

- Grubun sloganlar atması

- Gruptakilerin ellerindeki dövizler

- Ahmet Gök\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)