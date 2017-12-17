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DHA YURT - Edirne'de sağanak yağış

Etkili yağış sonrası bazı araçlar yolda kalırken, bir çok evi de su bastı EDİRNE'de dün geceden bu yana aralıkla süren sağanak yağış nedeniyle metrekareye 50 kilo yağış düşerken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü

17 Aralık 2017 17:51

Etkili yağış sonrası bazı araçlar yolda kalırken, bir çok evi de su bastı

EDİRNE\'de dün geceden bu yana aralıkla süren sağanak yağış nedeniyle metrekareye 50 kilo yağış düşerken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Etkili yağış sonrası bazı araçlar yolda kalırken, bir çok evi de su bastı.
Edirne\'de dün gece başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın etkili olduğu öğle saatlerinde cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. 1\'nci Murat Mahallesi İlhami Ertem caddesi ile Kocasinan Mahallesi\'ndeki Sadık Ahmet Caddesi sağanak yağış sonrasında bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Muammer Aksoy caddesinde yoğun su birikintilerine giren bir otomobil yolda kaldı. Aracında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri, aracı çekerek kurtardı. Giriş katında bulunan bazı evleri de su bastı. Meydan Mahallesi\'nde oturan Ahmet Kastır, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Edirne Belediyesi\'nin apartmanları önünde çalışma yaptığını ancak açtığı çukuru kapatmadığını ifade ederek, \"Toprak zemini kapatmadılar, dün geceden beri yağan yağmur nedeniyle hem kanalizasyon taşı, hemde evimin içerisi su doldu. Dün geceden beri evden su çıkarıyoruz. Defalarca aramama rağmen kimse ilgilenmiyor. Evimin eşyaları basan sular nedeniyle kullanılmaz hale geldi\" dedi.
Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor durumda kalırken trafik ekipleri suyla kaplı yollarda önlem alarak sürücüleri uyardı.
METREKAREYE 50 KİLO YAĞDI
Meteoroloji verilerine göre Edirne\'de hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken, son 24 saatte metrekareye 50 kilo düştü. Yarına kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların Salı günü yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yolda kalan araç
-Sağanak yağmur
-Göle dönen sokaklar
-Araçların geçişi
-Yayalar
-Su birikintileri
-Yolda kalan araç
-İtfaiye ekiplerinin kurtarması
-Trafiğe kapatılan yol
-Polis aracı
-Selimiye Camii
-Kent sokak görüntüsü ve yağmurda yürüyenler
-Edirne yazısı önünde fotoğraf çekilenler
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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