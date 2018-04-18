DHA YURT - ÇAYELİ'NDE ORMANDA ÖRTÜ YANGINI

RİZE\'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü\'nde, sabah ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı.

Kaptanpaşa Köyü\'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Rize Orman İşletme Şefliği\'ne ait ararözlerle ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı. Ormanlık alanda örtü yangını sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Haber-Kamera: RİZE (DHA)