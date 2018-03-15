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DHA YURT - Çanakkale'ye dolu yağdı

Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı

15 Mart 2018 14:49

Çanakkale\'de sabah saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı. Dolu, cadde, sokak, ev ve işyerlerinin çatısını beyaza bürüdü. Doluya yakalanlar zor anlar yaşadı.

Çanakkale\'de kent merkezine sabah saatlerinde kısa süreli dolu yağdı. Şehir merkezinde doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler de araçlarıyla yavaşladı. Otobüs duraklarında bekleyenler ise dolu ve nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı kişiler pencerelerden dolu yağışını cep telefonları ile kaydetti. Dolu kısa süre bir sonra yerini yağmura bıraktı.  Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve işyerlerinin çatısı beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çanakkale\'de kent merkezine yağan dolu
-Genel ve detay 

1 dakika 44 saniye. 193 MB.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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