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DHA YURT - Bodrum'da yangın 

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde makilik alanda yangın çıktı

08 Ekim 2017 02:41

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde makilik alanda yangın çıktı. Alevler villaların bahçelerine yaklaşınca bazı vatandaşlar evlerini terk etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası\'nda çıktı. Yol kenarında başlayıp kuru otları tutuşturan yangın, makilik alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ile 40 orman işçisi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, villaların bulunduğu bir siteye 30 metre yaklaştı. Bazı ailelerin evlerini boşalttıkları görüldü. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Akbulut (45), \"Yangın yol kenarındaki elektrik direğinin dibinden başlamış, yeri belli. Rüzgar da şiddetli olunca hızla yayıldı. Otların kuru olması nedeniyle yangın büyüdü, evlerin dibine kadar geldi, hala daha tehlike devam ediyor\" dedi. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri, alevler yaklaştığı evler ile bölgeye yakın olan Yalıkavak Arıtma Tesisi çevresinde önlem aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangından görüntü
- Alevlerin evlerine yaklaştığı iki kişi ile röp.
- Ekiplerin müdahalesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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