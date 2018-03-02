DHA YURT - Aydın'a şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesindeki ailesine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı\'nda kapsamında Afrin’de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. İcra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin ise yaralandığı açıkladı. Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in şehadet haberi, Aydın’ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Aileye yakınları ve komşuları taziye ziyaretine gitti.

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(Fotoğraflar)

Haber: AYDIN,(DHA)