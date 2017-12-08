DHA YURT - Artvin’de kar esareti

ARTVİN’de dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 151 köy yolunun ulaşıma kapandığı Artvin’de merkez ile Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Artvin’de dün gece başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetreye ulaştığı il merkezinde vatandaşlar işyerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı, belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı. Atabari Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile birlikte Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İl genelinde engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle izinli sayıldı.

GÜMÜŞHANE’DE 45 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışı Gümüşhane’de de etkili oluyor. İl merkezinde 10, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 5 ve Torul ilçesinde 15 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri kardan dolayı kapanan köy yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağışı detayları

Kar temizliiği detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN (DHA)

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