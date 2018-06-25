DHA SEÇİM BÜLTENİ-4

1)İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI AĞABEYİNİN CENAZESİNİ ALMAYA GİDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ



ERZURUM\'da, dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz\'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul\'dan Erzurum\'a giderken, Erzincan\'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak, öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği\'nce Savaş Durmaz\'ın, dünkü olay gibi yine kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceği belirtildi.Olay, sabah saatlerinde, Erzincan- Refahiye yolunun 60\'ıncı kilometresindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Erzurum\'un Karaçoban ilçesinde, kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında dün çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz\'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu\'ndan almak üzere İstanbul\'dan yola çıktı. Erzurum\'a gitmek üzere yolda olan Durmaz, Erzincan\'daki dinlenme tesisine geldiği sırada silahla vurularak, öldürüldü. Olayda F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi\'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1\'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

DÜN NE OLMUŞTU

Erzurum\'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi\'nde dün öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi\'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, olaydan sonra yaptığı açıklamada, \"İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum\'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var\" diye konuşmuştu.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) -

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ANTALYA\'DA MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI\'NI GEÇTİ (EK)

2)ANTALYA\'DA ERDOĞAN\'A 616 BİN OY

Antalya İl Seçim Kurulu\'nun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Antalya il genelinde Recep Tayyip Erdoğan 616 bin 20 oy alırken, Muharrem İnce 558 bin 46, Meral Akşener ise 193 bin 972 oy aldı. Diğer adaylardan Selahattin Demirtaş 58 bin 956, Temel Karamollaoğlu 8 bin 581, Doğu Perinçek ise 3 bin 18 oy aldı. Antalya\'da cumhurbaşkanlığı için toplam 1 milyon 468 bin 892 kişi oy kullanırken, 30 bin 299 oy geçersiz, 1 milyon 438 bin 593 oy geçerli sayıldı.

Milletvekilliği seçiminde ise kullanılan 1 milyon 468 bin 763 oyun, 32 bin 883\'ü geçersiz sayıldı. Geçerli sayılan 1 milyon 435 bin 880 oyun 494 bin 548\'ini alan Ak Parti birinci oldu. CHP 423 bin 456 oyla ikinci, 248 bin 363 oyla İYİ Parti üçüncü sırada yer aldı. MHP 146 bin 207, HDP 101 bin 60, Saadet Partisi 13 bin 983, Vatan Partisi 3 bin 847, Hür Dava Partisi 3 bin 132 oy aldı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)