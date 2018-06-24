DHA SEÇİM BÜLTENİ-15

1)SURUÇ\'TA SANDIK BAŞINDA KAVGA: 3 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı. Öte yandan ilçede gün içerisinde 6 ayrı okulda farklı siyasi görüşe sahip kişiler arasında da çıkan kavgalarda bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polis zırhlı araçlarla okul önünde önlem alması

- Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

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2)SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN, SAMSUN\'DA OYUNU KULLANDI

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için Samsun’da oyunu kullandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, karayolu ile geldiği Samsun’da Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu Şehit Cengiz Topel İlkokulu 2343 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından Bakan Demircan, sandıklarda görevlilere başarılar diledi. Okul çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Demircan, alınacak kararların şimdiden hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Gerçekten güzel bir gün. Milletimiz sandık başında, katılım ve ilgi yüksek. Milletimiz en doğru kararı verecek. Milletimizin alacağı karar başımızın, gözümüzün üzerine. Demokrasiyi işletme konusunda Türkiye diğer ülkelere ve milletlere örnek olacaktır. Böylece önümüzdeki günlerde bugün milletimizin vermiş olduğu kararı hep birlikte yaşacağız. Alınacak kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum\"dedi. Bakan Demircan, ardından geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer’i ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Görüntü Dökümü-HD

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Bakan Demircan\'ın okula gelmesi

Bakan Demircan\'ın oy pusulasını alması

Bakan Demircan\'ın oyunu kullanması

Bakan Demircan\'ın basın mensuplarına açıklama yapması

Bakan Demircan\'ın okuldan ayrılışı

(SÜRE: 02.04 DK.)-(BOYUT: 232 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN, (DHA)

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3)BAKAN ÖZLÜ: DİKTATÖRLER SEÇİM OLMAYAN YERLERDE OLUR

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü seçim olan yerde diktatörlüğün olmayacağını belirterek, \" Diktatörler seçim olmayan yerlerde olur. Bunu çok örneği var. Türkiye demokrasiyi sindirmiş ve bunu çok güzel işleten tek İslam ülkesi\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, oyunu Çilimli Topçular Mahallesi\'nde bulunan Çilimli Anadolu Lisesi 1007 nolu sandıkta kullandı. Bütün adaylara başarılar dileyerek oyunu kullanan Bakan Özlü, oyunu kullandığı okulun daha önce ilkokul olduğunu ve kendisinin de bu okulda okuduğunu söyledi. Diktatörlerin seçim olmayan yerlerde olduğunu belirten Özlü, \"Seçim çok güzel gidiyor. Türkiye seçimlerle kendisini yeniliyor. Bu seçim yeni bir sistemin başlangıcı, bütün Türkiye\'de güzel bir seçim ortamı geçiyor. Türkiye\'ye demokratik konularda sıkıntı var diyenler, Türkiye\'de zaman zaman diktatörlük var diyenler baksınlar, seçim olan yerde diktatörlük olmaz. Diktatörler seçim olmayan yerlerde olur. Bunun çok örneği var. Türkiye demokrasiyi sindirmiş ve bunu çok güzel işleten tek İslam ülkesi. Hem Müslüman ülke, hem demokrasiyi içine sindirmiş ve uygulayan tek ülke. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve Düzcemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah saat 17.00\'de sandıklar kapanacak. Bakacağız, aziz milletimiz her zaman doğru takdirlerde bulunur, aklı selim davranır. Milletin terazisi her zaman doğru tartmıştır. Bugün de 24 Haziran\'da milletimizin terazisi doğru tartacak.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakanın sandık başına gelirken görüntüsü

Bakanın oy kullanırken görüntüsü

Bakanın açıklamaları ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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4)BACAĞI KESİLEN MİNİK ÖZGE, BABASININ OYUNU SANDIĞA ATTI

ANTALYA\'da 6.5 aylıkken hatalı kateter takılması nedeniyle sol bacağını kaybeden ve baba Ali İhsan Yıldırım\'ın evde hazırladığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, babasının oyunu sandığa attı.

Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım\'ın \'Özge\' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Burada damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına takılan kateter nedeniyle bacağında morarma ve kangren meydana geldi. Minik Özge henüz 13 günlükken sol bacağı, dizinin üstünden kesildi. Aile, özel hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Hukuki mücadele sürerken kızının yürüme engelini ortadan kaldırmak isteyen Ali İhsan Yıldırım, evde 150 liraya bir düzenek yaparak, kızına yürümeyi öğretmeye çalıştı. Sonrasında yapılan yardımlar ve destekle minik Özge\'ye protez bacak takıldı.

BABASININ OYUNU SANDIĞA ATTI

Hastane ihmali nedeniyle kızının bacağını kaybettiğini öne sürerek hukuki mücadelesini sürdüren baba Yıldırım, sandık müşahidi olduğu Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi\'ndeki İrenoğulları Şehit Atilla Nizam İlkokulu\'nda oyunu kullandı. Oy kullanmaya kızı Özge\'nin elinden tutarak gelen Ali İhsan Yıldırım, engelli rampasından yürüyerek okula giriş yaptı. Oyunu kullanıp oy pusulasını da zarfa yerleştiren Yıldırım, zarfı sandığa atması için kızı Özge\'ye verdi. Özge zarfı sandığa atarak oy kullanma tecrübesini de yaşamış oldu.

\'GEREKİRSE PARTİ KURUP MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM\'

Kızının engelini ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettiğini belirten ve mücadeleden yorulmadığını anlatan Yıldırım, olayın siyasi boyutu olduğunu öne sürerek milletvekilliği için aday adayı olduğunu hatırlattı. Milletvekili adayı olamasa da mücadelesini sürdüreceğini belirten Yıldırım, “Kızımla oy verip Özge\'nin mağduriyetine dikkat çekmek istedim. Gerekirse parti kurup mücadele edeceğim\" dedi.

Oy kullanma işleminin ardından minik Özge babasının elinden tutarak okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Özge\'nin babası ile okuluna girişi

- Birlikte rampadan yürümeleri

- Özge\'nin babası ile okul koridorlarında yürümesi

- Birlikte oy kullanacakları sınıfa girmeleri

- Özge\'nin sınıfta babasının etrafından dönerek oynaması

- Görevlilerin Özge ile şakalaşması

- Özge\'nin babasının oyunu sandığa atması

- Röp: Özge kucakta baba ile

- Detaylar

\'120 M// 3 DK 46 SN\'

Haber Alparslan ÇINAR- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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SEDYE İLE TAŞINDI, OYUNU BÖYLE KULLANDI (EK)

5)OYUNU BÖYLE KULLANDI

Bursa\'nın İznik İlçesi\'nde yaşayan 76 yşındaki Fatma Zeytin\'de rahatsızlığ nedeniyle oyunu, sedyeye konup ambulans ile getirildiği Selçuk İlkokulu\'nda kullandı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde oyunu kullanan Fatma Zeytin daha sonra ambulans ile tekrar evine bırakıldı. Zeytin, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Fatma Zeytin\'in okula getirilmesi

Sandıkta oy kullanması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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6)OY PUSULASINI İLK DEFA İKİ GÖZÜYLE BİRDEN GÖRDÜ

ERZURUM\'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşerek görme yetisini kaybeden ve geçirdiği ameliyatlar sonunda yeniden görmeye başlayan Nurten Kulğa (72), 67 yıl sonra ilk defa iki gözüyle birden görerek oyunu kullanabildi.

Manavgat\'ta oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum\'un Pasinler ilçesi Saksı köyünde, bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü, ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Kulğa\'nın sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı.

Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için göz doktoru olan Tuba Vural Çokal\'a başvurdu. Kulğa\'yı muayene eden Çokal, hastasının ameliyat edilmesine karar verdi. Çokal, hastasını Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi\'nden Prof. Dr. Ümit Kayış\'a yönlendirdi. Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan 2016\'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan\'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı.

Nurten Kulğa, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde ilk kez iki gözü birden görerek oy kullandı. Sabah erken saatlerde İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Tuba Vural Çokal tarafından evinden alınarak oyunu kullanacağı Manavgat Anadolu Lisesi\'ne götürülen Nurten Kulğa, 5041 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Doktoru da olan Tuba Çokal Vural\'la sevincini paylaşan ve teşekkür eden Nurten Kulğa, kendisine bu duyguyu yaşattığı için minnettar olduğu söyledi.

Tuba Vural Çokal da Nurten Kulğa\'nın iki gözüyle görerek ilk defa oy kullandığını, herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Nurten Kulğa\'nın Tuba Vural Çokal\'la evden çıkması

- Nurten Kulğa\'nın sandığa gitmesi

- Nurten Kulğa\'nın oyunu kullanması

- Röp: Nurten Kulğa ve Tuba Vural Çokal

- Nurten Kulğa\'nın okuldan ayrılması

193 MB /// 01.43\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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7)ÜNLÜLER TORBA\'DA OY KULLANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlülerin büyük bölümü, Torba Mahallesi\'nde oy kullandı.

Torba Mahallesi\'ndeki Mentol Kafe\'de oyunu kullanan ünlülerden 75 yaşındaki Fatma Girik, annesi 94 yaşındaki Münevver Girik ve kardeşi 71 yaşındaki Müesser Girik ile birlikte sandığa geldi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle güçlükle yürüyen Fatma Girik\'e, Torba Muhtarı Suat Kaya ve yardımcısı Dursine Yılmaz, yardımcı oldu. Oy kullanmak için 1296 numaralı sandığa gelen Fatma Girik, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Fatma Girik, \"Türkiye, gerçekten çok güzel günlere gidiyor, gidecek. Buna inancımız tam ve sonsuz. Demokrasi içinde herşey çok daha güzel olacak\" dedi.

Fatma Girik\'in oy kullandığı sandıkta, eski manken Bilun Dohmen ve şarkıcı Fedon da oyları verdi. Fedon, motosikleti ve giydiği ay-yıldızlı kırmızı renk tişortüyle dikkat çekti.

SANDIKTA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Evli ve üç çocuk babası turizmci Erkan Altan ise sandık başına üzerinde \'Bu İş\'te Mutluluk Var\' yazılı tişörtü ile geldi. Altan oy kullanırken yaptığı zafer işaretinin ardından \"Oylarımız hayırlı uğurlu olsun. Özgür, demokratik ve mutlu bir ülke istiyoruz\" dedi. Oy kullananlardan müzisyen 26 yaşındaki Pamir Saraçoğlu ise Fenerbahçe forması ve şortuyla sandığa geldi. Sandık başında renkli görüntüler oluştu.

ENGELLİ VE HASTALAR YİNE SORUN YAŞADI

Oy kullanmak için Torba\'daki aynı kafeye gelen engelliler ve tekerlekli sandalyedeki hastalar, yine güçlük yaşadı. Tekerlekli sandalye yolu olmadığı için merdivenleri yakınlarının ve vatandaşlarının yardımları ile aşabilen engelli vatandaşlar, oylarını güçlükle kullanabildi.



Görüntü Dökümü

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- Fatma Girik ile röp.

- Girik ablası ve annesi ile oy kullanmaya gelirken ve oy kullanırken

- Tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşların çıkarılması indirilmesi

- Fenerbahçe forması ile gelen Pamir Saraçoğlu ile röp.

- Bu işte mutluluk var yazılı töşürtü ile gelen vatandaş ile röp.

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

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8)TATLISES: BEN GÖNÜLLERİN VEKİLİYİM

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir\'in Narlıdere ilçesinde oyunu kullandı. AK Parti\'den milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Tatlıses, \"Gönül isterdi ki burada, AK Parti milletvekili adayı olarak bulunalım, ancak nasip değilmiş. Ben gönüllerin vekiliyim\" dedi.Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi\'ndeki 1116 No\'lu sandıkta, oyunu kullandı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tatlıses, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Tatlıses, oy kullanma kabinine, asistanı Şule Çınlama ile birlikte girdi. Sandık görevlileriyle birlikte fotoğraf de çektiren Tatlıses, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Gönül isterdi ki burada AK Parti milletvekili adayı olarak bulunayım ama olsun, ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun, Allah kimseyi şaşırtmasın\" dedi.

Tatlıses, yaptığı açıklamanın ardından okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tatlıses\'in sınıfa gelişinden görüntü

- Oy kullanmasından görüntü

- Tatlıses ile röp.

- Genel ve detay görüntü

(Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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