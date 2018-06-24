DHA SEÇİM BÜLTENİ-14

1)TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞENTOP: OY KULLANMA GÜZEL BİR HAVADA GEÇİYOR

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Mustafa Şentop, oyunu Tekirdağ\'da kullandı. Şentop, oy kullanma işlemlerinin güzel bir havada geçtiğini belirterek, önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi.TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Tekirdağ birinci sıra Milletvekili adayı Mustafa Şentop, annesi Nazire Şentop ile birlikte Süleymanpaşa ilçesi 100 Mahallaesi\'ndeki Kadriye Nazif Gölge İlkokulu 1390 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, \"Ülkemize hayırlı olsun. Sabah erken saatlerden beri oy kullanma işlemlerini takip ediyoruz. Güzel bir havada geçiyor, sakin bir şekilde. Ufak tefek bazı şeyler dışında herhangi önemli bir sorun yok. Biz parti olarak sandık çevresi ve sandık mahalleri güvenliği sandık kurulunun yetkisindedir. Bunun ile ilgili 298 sayılı kanunnun 82\'nci maddesinde uzunca bir çalışma yaptık. Tekirdağ\'da sadece Hayrabolu ilçesinden bir şikayet geldi. Bir partinin muşahit görevlisi arkadaşların, müşahit kimliklerini boyunlarına astıklarına dair bir şikayetti. Bizde bu arkadaşlarımıza uyarı ve ikazlarda bulunduk. Çünkü müşahit kimliklerini siyasi partiler verdiği için, partilerin amblemi üstünde bulunuyor. Bizlerde parti amblemi ile sandıkların çevresine giremiyoruz yasakdır. Dolayısı ile müşahit kartında da olsa kanunen yasaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şentop\'un okula annesi ile gelmesi

-Okul bahçesinde vatandaşlar ile selamlaşması

-Oy kulanacağı sandığa gelmesi

-Oy kullanma işlemini yapması

-Şentop\'un annesinin oy kullanması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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2)MHP\'LİLER AYNI SANDIKTA OY KULLANDI

ANTALYA\'da MHP İl Başkanı ile iki milletvekili adayı aynı sandıkta oy kullandı.Antalya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletvekili adayları Abdurrahman Başkan ve Ahmet Selim Yurdakul, aynı okulda oy kullandı. Muratpaşa ilçesindeki Mustafa Asım Cula Ortaokulu\'nda oylarını 1268 numaralı sandıkta kullanan MHP\'liler, sandık görevlilerine başarı diledi. Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan İl Başkanı Mustafa Aksoy, seçimlerin Antalya ve Türkiye\'ye hayırlı olmasını istedi. Katılımların yüksek olmasının demokrasi açısından önemli olduğunu belirten Aksoy, Antalya\'daki gözlemlerinin katılımın yüksek olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti. Aksoy, \"Özelikle saat 12.00\'de oy kullanmak istedik. Çünkü Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de aynı saatte oy kullandı. Genel Başkanımızla eş zamanlı oy kullanmanın maneviyatını yaşamak istedik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Abdurrahman Başkan annesi ile birlikte oy kullanacağı okula gelirken

- MHP\'liler oy kullanacakları okula girerken

- MHP İl Başkanı kaydını yaptırırken

- Milletvekilleri kayıtlarını yaptırırken

- MHP İl Başkanı oyunu kullanırken

- Abdurrahman Başkan oy kullanmak için kabine girerken

- Abdurrahman Başkan oyunu kutuya atarken

- Ahmet Selim Yurdakul oyunu kutuya atarken

- MHP\'liler oy kullandıkları okuldan çıkarken

- MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy\'un konuşması

- MHP\'lilerin toplu haldeki görüntüleri

363 MB - 3.15\'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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(ÖZEL)

3) OY KULLANACAKLARI OKULA YALIN AYAK GELDİLER

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde, Emine- Mahmut Yılmaz çifti, oy kullanacakları okula ayakkabı giymeden geldi.Kahramanmaraş\'ta yaşayan Emine- Mahmut Yılmaz çifti, cumhurbaşkanı ve 27\'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu\'na yalın ayak geldi. Çift, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çıplak ayaklarıyla yürüdü. Emine Yılmaz, \"4 yıl önce ahdetmiştik. O gün geldi, \'Yalın ayak yollara düşeceğiz\' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz. Komşularımız da ayakkabılarımızı taşıyarak, bize yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum\" dedi.

Mahmut Yılmaz da \"Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Evden buraya kadar ayak yalın geliyorum. Gerekirse ülkem içinde ölmeye hazırım\" diye konuştu.

Yılmaz çifti, yalın ayak geldikleri okuldaki seçmen listesinde isimlerinin bulunduğu sınıfa girerek, oylarını kullandı.

ENGELLİLER SANDALYEYLE TAŞINDI

Ekinözü ilçesinde ise seyyar sandık için müracaat etmeyen engelliler, oy kullanacakları okula Ekinözü Belediyesi\'nin desteğiyle geldi. Evlerinden alınan engelliler, oy kullanacakları sandıklara belediye çalışanlarının yardımıyla gelebildi. Engelliler, oy verdikten sonra yine belediye görevlilerince evlerine bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yılmaz çiftinin yürümesi

- Çiftin ayakları

- Emine Yılmaz ile röp.

- Mahmut Yılmaz ile röp.

- Oy kullanacakları okula gelmeleri

- Seçmen listelerini kontrol etmeleri

- Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 222 MB

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4)GAZİPAŞA\'DA 25 SEÇMENE SEYYAR SANDIK

Gazipaşa\'da yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Antalya Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oluşturulan seyyar sandık ekipleri, önceden başvuruları kabul edilen hastalara yardımcı olabilmek için sabah saatlerinde Gazipaşa Adliyesi önünden hareket etti. Ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç 25 hastanın oy kullanması için evlerine seyyar sandıkları götürdü. Sandık başkanı ve üyelerin nezaretinde evlerinde oy kullanan seçmenler ilk kez hayata geçen bu uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

95 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE OY KULLANDI

Esentepe Mahallesi\'nde görme zorluğu yaşayan, tansiyon ve şeker hastası Mazlume Şirin (95) de evinde kızı Leyla Uysal\'ın yardımıyla oyunu kullandı. Annesinin görme bozukluğu, tansiyon ve şeker hastası olduğunu söyleyen Leyla Uysal, \"Bu uygulamayı duyduğumuzda sağlık raporumuzla birlikte başvurumuzu yaptık. Kabul edildi ve bugün görevliler seyyar sandığı evimize kadar getirdi. 95 yaşındaki annem bu sayede vatandaşlık görevini yaptı. Sandık eve gelmeseydi yaşlı annemi okula götürüp oy kullandırma şansım olmayacaktı. Çünkü yürüyemiyor ve arabamız yok. Devletimize bu uygulamasından dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

Gazipaşa\'da 131 sandıkta 37 bin 887 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

\'DEVLETİM BANA BU İMKÂNI SAĞLADI\'

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Obalar mevkisinde ikamet eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Ahmet Özdemir (78) seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullandı. İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen 8801 numaralı sandık görevlileri, Ahmet Özdemir\'in evine gitti. Özdemir evine gelen görevliler eşliğinde oyunu kullandı. Prostat ve şeker gibi birden çok rahatsızlığı olduğunu belirten Ahmet Özdemir, \"Demokratik hakkım olan oy kullanma işlemimi yerine getirebilmem için devletimize müracaatta bulunduk. Devletim bana bu imkânı sağladı. İlçe Seçim Kurulu çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

MERDİVENLERİ EMEKLEYEREK ÇIKTI

Kumluca\'da oturan Şerife Köse (81) ise oy kullanacağı Mavikent Ayşe- Mustafa Acarbulut Anadolu Lisesi\'nin ikinci katındaki sandığına kendi imkanlarıyla çıktı. Yaşlılığın yanı sıra çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Şerife Köse, oğlu Şahin Köse\'nin yardım talebini reddederek, merdivenleri emekleyerek çıktı ve oyunu kullandı.

Görüntü Dökümü (1)

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- Seyyar sandık minibüsünün hasta evine gelişi

- Sandık başkanı ve sandık görevlilerinin eve girişi

- Sandık başkanının hasta ve refakatçisine nasıl oy kullanılacağını anlatması

- Refakatçi kızının oy zarfını sandığa atması

- Röp: Leyla Uysal (Kızı)

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

Görüntü Dökümü(2) - Vatandaş kamerası

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- Şerife Köse\'nin emekleyerek merdivenleri çıkması

(Haber: Ramazan SARIKAYALI- Kamera: KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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5)BALIKESİR’DE OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

BALIKESİR\'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oy verme işlemi devam ediyor. Ayvalık ilçesinde ise 17 yatalak hasta için seyyar sandık kuruldu.Balıkesir\'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oy verme işlemi devam ediyor. Saat 08.00\'da hazırlanan sandıklar oy kullanımı için açıldı. Vatandaşlar erkan saatlerden itibaren oy kullanmaya giderken, ilk defa oy kullanacak olan gençlerinde seçimlere ilgi gösterdiği gözlemlendi. Balıkesir\'de 945 bin 92 seçmen 3 bin 205 sandıkta oy kullanacak.

AYVALIK’TA SEYYAR SANDIK KURULDU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde evlerinden dışarı çıkamayan yatalak hasta vatandaşlar için İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından Seyyar Sandık oluşturuldu. Ayvalık’ta Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 1078 nolu sandığa bağlı olarak görev yapan 8801 nolu sandıkta 1 sandık başkanı, 1 emniyet görevlisi, 1 araç şoförü ve 4 parti temsilcisi olmak üzere 7 kişi görev yaptı. Ayvalık’ın ilçe merkezi başta olmak üzere Sefa-Çamlık, Fethiye, Aliçetinkaya, Cunda Adası’nda daha önce İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 17 yatalak hastanın ayağına giden görevliler bu hastalara şeffaf koşullarda oylarını kullandırdılar.

Yatalak hastalardan Hülya Yıldırım, kendisi gibi hastalar için seçim sandığının evlerine kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. İsviçre’de işçi emekli olan Hülya Yıldırım’ın kendisi gibi aynı ülkede işçi emeklisi olan eşi Bilal Yıldırım ise seçimlerde oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak, \"Bu kapsamda sandığın ayağımıza kadar getirilmesi bizi çok mutlu etti. Yatalak hastalar için çok güzel bir sistem kurulmuş. Düşünüp de hayata geçirenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık. Bir vatandaş olarak hasta eşimin evimize gelen seyyar sandıkla oy kullanması nedeniyle vatandaşlık görevini yerine getirmesi bizleri son derece mutlu etti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıeksir\'deki oy verme işlemlerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN- Tuncel YILMAZ/BALIKESİR (Ayvalık), (DHA)

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6)MARMARİS\'TE ÖNCE SANDIKLARI SONRA SAHİLLERİ DOLDURDULAR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, sabahın erken saatlerinde sandığın yolunu tutan seçmenler, ardından sahilleri doldurdu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38, güneş altında hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı Marmaris\'te, seçmenler sabahın erken saatlerinde sandığın yolunu tuttu. Her yaştan seçmen geldikleri okullardaki sandıklarda oylarını kullandı. Oy veren seçmenler, ardından soluğu plajlarda aldı. Atatürk Caddesi\'nden İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlar, hareketlendi. Kimileri sahilde voleybol oynayıp, çocuklarıyla birlikte serinlemek için denizde yüzerken, kimileri de sereserpe şezlonglara uzanıp, kitap okudu, güneşlendi. Su parkları sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Dönme dolap, kaydırak gibi oyun guruplarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sahil şeridindeki kafeteryalar da doldu. Bazıları ise oyların kullandıktan sonra deniz kenarları yerine kırsal mahallelerdeki mesire yerlerini gitmeyi tecih etti.

Eşi ve çocuklarıyla Sabancı Lisesi\'nde çocuklarıyla oy kullanmaya gelen Esin Demir, \"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve ardından ailecek denize gideceğiz\" dedi.

Ahmet Çokdemir de \"Demokrasinin gereğini yerine getirip, oyumuzu kullandık. Şimdi yaradanın verdiği nimetlerden biri olan denizin keyfini çıkartıyorum\" diye konuştu.

İstanbul\'dan oy kullanmak için gelen Orkun Paydar, \"İşim gereği İstanbul\'da yaşıyorum. İkametgahım Marmaris\'te, ailemle birlikte izin alıp geldim. Oyumuzu kullandık şimdi hep beraber deniz keyfi yapıyoruz\" dedi.

Sabancı Lisesi\'nde oyunu kullanan Kaymakam Celalettin Yüksel de, \"Her vatandaş gibi eşimle birlikte görevimi yerine getirdim. Şimdi vatandaşlarımızın huzur ve güvenle oy kullandıklarını görmek için yerinde denetimlerim olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaşlısı, engellisi, çocuklu ailelerin oy kullanmalarından görüntü

-Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel\'in oy kullanması

-Sandık başında ailesiyle oyunu kullanan Esin Demir ile röp.

-Sahillerden görüntü

-Oyunu kullanıp, saile koşan seçmenlerle röp.

(Toplam: 3 dakika 15 saniye-235 MB. HD. Görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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