DHA  SEÇİM BÜLTENİ-11

1 - BAKAN TÜFENKCİ, OYUNU MALATYA\'DA KULLANDI

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihini belirlemek için AK Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı olduğu memleketi Malatya\'da oyunu kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Ayşe Tüfenkci ile birlikte Sadiye Ünsalan Ortaokulu\'nda oy kullandı. Geniş önlem alınan okulda çok sayıda kişi tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci ve eşi, 2 bin 248 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin tarihi bir seçim yaptığını belirterek, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kim oy kullanacağı noktasında bugün sandıklarda milletimiz karar verecek. 16 Nisan\'da \'hayır\' diyenler mi iş başına getirecek? Yoksa o gün \'evet\' diyenler mi iş başına getirecek? Bugün karar verilecek. Öncelikle seçimlerin Malatya\'mıza, Türkiye\'mize ve insanlığa hayırlı olmasını Allah\'tan temenni ediyorum. Bu seçimlerde dünyanın gözü Türkiye\'de ve sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyorlar ve tercihlerini yapıyorlar. Artık söz ve karar milletin olduğu saatleri yaşıyoruz. Devletimiz sandık güvenliğini sağlama noktasında, huzuru temin noktasında güvenlik güçlerimizle beraber yoğun bir mesai gayreti içerisindeler. Yurtdışından gözlemciler var. Hatta Malatya\'da da ben sandık gezerken yurtdışından gelen gözlemcilere rastladım. Dolayısıyla bazıları daha sandıklar açılmadan veya seçimler üzerinde \'şaibe var\' diyerek, yaygara koparanlara inat gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Tüfenkci\'nin karşılanması

- Eşiyle birlikte sandık görevlilerini selamlaması

- Bakan ve eşi Tüfenkci\'nin sandığa zarfı atması

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

210 MB

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2 - SEYYAR SANDIK SAYESİNDE İLK KEZ OY KULLANDI



KAHRAMANMARAŞ\'ta, yatalak Ertuğrul Göktaş (48), seyyar sandık sayesinde hayatında ilk defa oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olmaları nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler için Cumhurbaşkanlığı ve 27\'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde hayata geçirdiği seyyar sandıklardan 16\'sı Kahramanmaraş\'ta seçmenlerin ayağına gitti. Bir polis memurunun da eşlik ettiği seyyar sandık kurulları, daha önce YSK\'ya müracaat eden seçmenlerin evlerine kadar gidip, seçmenlerin önüne sandığı götürdü.

Yatalak Ertuğrul Göktaş, hayatında ilk defa oy vermenin mutluluğunu yaşadı. Daha önce hiç sandığa gitmeyen Ertuğrul Göktaş, ilk oyunu yatağının yanına kadar gelen seyyar sandık sayesinde kullandı. Sandık Kurulu Başkanı İsrafil Şan\'ın yardımıyla oyunu kullanan Ertuğrul Göktaş, 18 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatalak kaldığını söyledi. Kendisine oy verme mutluluğu yaşatanlara teşekkür eden Göktaş, Çok teşekkür ederim, milletimize, devletimize hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık. 30 senedir yatalağım. Şimdiye kadar hiç oy kullanmadım. Şimdi seyyar sandığı ayağıma getirdiler. Sağ olsunlar oyumuzu kullandık. İlk defa oy kullandığım için de çok mutlu hissediyorum kendimi. Herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seyyar sandığın minibüsten indirilmesi

- Sandığın Ertuğrul Göktaş\'ın evine götürülmesi

- İsrafil şan\'ın konuşması

- Ertuğrul Göktaş

- Göktaş\'ın oyunu kullanması

- Oyunu sandığa atması

- Göktaş ile röp.

- İsrafil Şan ile röp.

- Sandık kurulu

- Sandık kurulunu taşıyan minibüsün gidişi

- Sandığın araçtan indirilmesi

- Merdivenden çıkmaları

- Sandığın Mustafa Topal\'ın önüne konulması

- Topal\'ın oyunu kullanması

- Sandık kurulunun evden ayrılması

Haber-Kamera Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

356 MB

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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3 - İLK OYUNU MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK KULLANDI

CHP Antalya milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül (18), ilk oyunu babası Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül ve annesi Neşe Gül ile kullandı. CHP\'nin en genç vekil adayı Gül, \"İlk oyumu milletvekili adayı olarak kullanmak büyük şeref\" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün oğlu, CHP\'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, ilk defa oy kullandı. İsmail Hakkı Gül, oy kullanmaya Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi\'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu\'na babası Mustafa Gül ve daha önce 2 kez milletvekili adayı gösterilen annesi Neşe Gül ile geldi.

1003 nolu sandıkta önce İsmail Hakkı Gül, sonra babası, ardından annesi oy kullandı. Gül ailesi, hayırlı olmasını diledi. Ülkenin yeni bir sürece girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Gül, milletvekili seçilme yaşının 18\'e çekilmesi dolayısıyla oğlu İsmail Hakkı Gül\'ün aday olmak için başvurduğunu, listede yer almasının kendilerine onur ve gurur verdiğini belirtti. Gül, \"Oğlumuz için milletvekili olmaktan daha önemlisi üniversitesini bitirmek. Diplomanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Ama oğlum için önemli olaylardan bir tanesi 18 yaşında milletvekili adayı olabilmesi. Seçilmek ya da seçilmemek önemli değil, sonuçta gelecekteki siyasi yaşantısına, 18 yaşında milletvekili adayı olmuş bir kişi olarak başlangıcı olmuş oldu\" diye konuştu.

\'18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK OY KULLANMAK BİR ŞEREF\'

İsmail Hakkı Gül ise ilk oyunu milletvekili adayı olarak kullandığı için onur duyduğunu söyledi. İsmial Hakkı Gül, \"Birçok genç gibi benim de ilk oyumdu. İlk oyumu milletvekili adayı olarak kullandım. Çok önemli bir dönüm noktasındayız şu anda. Yarın inşallah hepimizin huzurlu ve mutlu uyanacağı bir gün olacak. Benim için de ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy kullanmak ayrıca bir onur, milletvekili adayı olarak kullanmak ayrıca bir şeref oldu\" diye konuştu.

\'OĞLUM İÇİN AYRICALIK\'

Oğlunun milletvekili adayı olmasının çok büyük mutluluk ve keyif olduğunu belirten Neşe Gül de \"Oğlumun özellikle 18 yaşına girer girmez milletvekili adayı olması ve ilk oyunu bu şekilde kullanması bir ayrıcalık. Tabii bu ülkemiz için dönüm noktası olan çok önemli bir seçim. Ayrıştırma olmadan, sen ben olmadan, mutlu bir Türkiye\'ye uyanmak dileğiyle\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Başkan Mustafa Gül ve Milletvekili İsmail Hakkı Gül’ün sandıkları gezerek başarı dilemesi

Başkan Mustafa Gül röportaj

İsmail Hakkı Gül röportaj

Neşe Gül röportaj

Gül ailesinin oy kullanması

03:13 dakika ve 362 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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4 - İSLAHİYE\'DE 13 ENGELLİ VE HASTA SEYYAR SANDIKLA EVİNDE OY KULLANDI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, 13 engelli ve hasta başvuru üzerine seyyar sandık getirilen evlerinde oy kullandı.

İslahiye\'de 9 kişiden oluşan kurul, başvuru yapmış engelli ve hastalığı nedeniyle yatalak olan kişilerin oy kullanması için evlerinde ziyaret etti. Polis güvenliği ile gidilen evlerde engelli ve hastalar oylarını kullandı. Siyasi parti temsilcileri, emniyet görevlilerinin de bulunduğu 9 kişilik ekipten oluşan seyyar sandığın başkanlığını yapan İbrahim Halil Karahan, \"Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimize oylarını kullandırıyoruz. İlçemizdeki 13 mahallede 13 seçmenimizin evine giderek güvenli şekilde oylarını kullanmalarını sağlayacağız\" dedi.

Yaşlılığa bağlı yürüme zorluğu çeken 92 yaşındaki Gülizar Özbal, oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Yatalak hasta olan 71 yaşındaki Yusuf Koyuncu da seyyar sandıkta oyunu kullandı ve uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seyyar sandık ve görevliler

- Görevlilerin hasta ve engellilerin evine gidişi

- Hasta ve engellilerin evde oy kullanması

- Sandık başkanı ve ve seçmenlerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

152 MB

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5 - ONLAR SANDIĞA GİDEMEYİNCE SANDIK ONLARA GELDİ

SAKARYA\'da sandığa gidemeyecek durumda olan 250 seçmen, oylarını evlerine gelen seyyar sandıklarda kullandı.

Sakarya\'da engelli ve yaşlılar seyyar sandık uygulaması kapsamında oylarını rahat bir şekilde kullandı. Sakarya\'da 250 kişi için 17 adet seyyar sandık oluşturuldu. Görevliler, sandıkları teslim alarak erken saatlerde belirlenen adreslere ulaştı. Siyasi parti temsilcileri, seçim memuru ve sandık başkanının yer aldığı seyyar sandık ekibi engelli ve yaşlıların kapısını çaldı. Görevliler, vatandaşlara oy pusulası ve mührü teslim ederek oy kullanımı sırasında odadan dışarıya çıktı. Tercihini yapan vatandaşlar hazırladıkları pusulayı yataklarına kadar gelen sandığa attı. Adapazarı Hızırtepe Mahallesi\'nde yaşayan yatalak hasta 78 yaşındaki Güllü Sarı da oyunu bu sandıkta kullandı. Güllü Sarı, oy kullanırken, \"Allah razı olsun bu hizmeti verenlerden, bizim için büyük kolaylık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sandığın eve gelişi

-Hastanın odasına girilişi

-Oy kullanımı

-Detaylar

Aziz GÜVENER(Sakarya),(DHA) -

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6 - ANTALYALI OY KULLANIP SAHİLE GİTTİ

ANTALYA\'da oylarını kullanan vatandaşlar, ardından danize gitti. Oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde boş olan plaj üniteleri, öğle saatlerine doğru dolmaya başladı.

Turizmin başkenti Antalya\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı\'na gelenler 35 derece sıcakta denizin tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olduğu turistik kentte, kimileri oy kullanıp denize geldiğini söyledi, kimileri de öğleden sonra sandık başına gideceğini belirtti.

Ailesiyle birlikte sabah erken saatte oy kullandığını belirten Nurcivan Özkılıç, kızı ve eşiyle birlikte denize geldiklerini söyledi. Özkılıç, \"Sabah ilk oy kullananlardan birisiyim. Şimdi de ailemle denize geldim. Kızımla yüzüp eğleneceğiz. Pazar tatilimizin tadını çıkartacağız\" dedi. Oyunu kullanarak denize gelen Cihan Görgün ise oğlu Çınar ile birlikte bol bol denize girdi. Görgün, \"Ailemle birlikte denize geldim. Sabah erken kullanıp, denizde dinlenmek istedik. Güzel bir gün\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sabah sahilin boş halinde drone görüntüsü

Boş halinden detay

Oy kullanım sonrası sahilin dolu drone görüntüsü

Sahildeki kalabalıktan görüntü

Röp1. oy kullanıp ailesiyle denize gelen vatandaş

Yüzenler, güneşlenenler detay

Röp 2 denizde kadından açıklama

Çocuk, kadınlardan detay

5.34\"

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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7 - KOAH HASTASI KADIN, 5 YIL SONRA EVİNDE OY KULLANDI

SİVAS\'ta son 5 yıl içinde yapılan halk oylaması ve seçimlerde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) nedeniyle sandığa gidemeyen Nazlı Seyfikli (76) \'seyyar sandık\' uygulaması ile evinde oyunu kullandı.

Yatağa bağımlı seçmenlerin, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmaları için \"seyyar sandık\" uygulaması hayata geçirildi. Sivas\'ta il genelinde 14 seyyar sandıkta 98 seçmen oy kullandı. Yiğitler Mahallesi\'nde ikamet eden KOAH hastası olan ve kilo problemi bulunan 2 çocuk annesi Nazlı Seyfikli son 5 yıl içinde yapılan halk oylaması ve seçimlerde rahatsızlığı nedeniyle oy kullanamadı. Yeni uygulama sayesinde Seyfikli, evine getirilen 8803 nolu sandıkta görevliler eşliğinde oyunu kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini ve solunum sıkıntısı yaşadığını söyleyen Seyfikli, \"Oy kullanamıyordum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Elim ayağım titriyor. Lavaboya bile gidemiyorum. Bastonla zor gidip geliyorum. Evimde oyumu kullandım. Allah razı olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Görevlilerin sandıkla eve gelişi

-Eve girmeleri

-Yaşlı kadının seyyar sandıkta oyunu kullanması

-Konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(269 mb)