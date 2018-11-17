DHA İSTANBUL- MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BUGÜN BAŞLIYOR

* İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz;

\"Kutlu Doğum ile Mevlid-i Nebi\'yi birbirinin alternatifi görüldüğü zamanlar oldu. Hatta bir ara beraber değerlendirilmesi ile ilgili tasarruflarda bulunuldu. Daha sonra Kutlu Doğum, 20 Nisan tarihine sabitlendi\"

\"Hazreti Peygamberin Kameri takvime göre doğumu esas alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tekrar Mevlid-i Nebi Haftası\'na dönülmesi kararlaştırıldı\"

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Güven USTA-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Hz. Muhammed\'in doğduğu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen \"Mevlid-i Nebi Haftası\" ile kutlanacak.

İstanbul\'da bu akşam düzenlenecek programla başlayacak Mevlid i Nebi Haftası\'nın teması olarak \'Peygamberimiz ve Gençlik\' seçildi. Hafta boyunca ülke genelinde ve yurt dışında bazı yerlerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

\"KUTLU DOĞUM, 20 NİSAN TARİHİNE SABİTLENDİ\"

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası\'nda yapılacak etkinlikler hakkında DHA\'ya açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, \"Sevgili peygamberimizin dünyaya teşrifleri 12 Rebiülevvel olarak bilinmektedir. Miladi 571 tarihinde doğduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kameri takvime göre 12 Rebiülevvel ayı geleneksel olarak Fatımilerden beri kutlana gelen bir gelenektir. Biz de de Mevlid-i Nebi haftası cumhuriyetin ilk yıllarından beri kutlanıldığı, kabul edildiği bilinmektedir. Hazreti peygamberin doğumunu içine alan haftayı Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene 17-24 Kasım tarihlerini Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan etti. Malum bundan önce bir Kutlu Doğum geleneği vardı. 1993\'lerden itibaren. Bu Kutlu Doğum ile Mevlid-i Nebi\'yi birbirinin alternatifi görüldüğü zamanlar oldu. Hatta bir ara beraber değerlendirilmesi ile ilgili tasarruflarda bulunuldu. Daha sonra Kutlu Doğum, 20 Nisan tarihine sabitlendi\" dedi.

\"AMAÇ HAZRETİ PEYGAMBER\'İ ANMAKTAN ZİYADE ANLAMAK\"

Prof. Dr. Yılmaz, \"Hazreti Peygamberin Kameri takvime göre doğumu esas alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tekrar Mevlid i Nebi Haftası\'na dönülmesi kararlaştırıldı. Bu sene 1993\'ten sonra, 25 yıldan sonra ilk defa Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanacak. Bu kutlamaların da bir vesileyi hasene olarak değerlendirilmesi Peygamber efendimizi bir kavramla bir değerle, manevi değerle özdeşleştirmek gibi bir tercih oldu. Bu sene \'Peygamberimiz ve Gençlik\' konusu ön plana çıkarıldı. Mevlid-i Nebi Haftası\'nın açılışı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu\'nda gerçekleştirilecek. 23-24-25 Kasım\'da da Hazreti Peygamber ve Gençlik konusunda uluslararası düzeyde sempozyum gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı, yurt dışından gelecek akademisyenler, ilim adamları gençliğin peygamberimizle ve dinle irtibatlandırılması noktasında bilimsel tebliğler sunacaklar. Hafta boyunca illerde, ilçelerde muhtelif programlar olacak. Burada amaç Hazreti Peygamber\'i anmaktan ziyade anlamak, yaşamak, yaşatmak ve onu bir rol model olarak hem insanlarımıza hem de gençlerimize sunmak\" ifadelerini kullandı.

\"KURAN I KERİM İSLAM\'IN RUHUYSA HAZRETİ PEYGAMBER VE ONUN SÜNNETİ DE BEDENİDİR\"

Prof. Dr. Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası\'nın anlamını ise şöyle aktardı; \"Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Kuran\'ın anlatımıyla alemlere rahmet bir peygamber. Yüce bir ahlak sahibi. Kuran-ı Kerim, İslam\'ın ruhuysa Hazreti Peygamber ve onun sünneti de bedenidir. Kuran-ı Kerim tabiri caizse Muhammed diye bedene bürünmüş ve Muhammed diye görülmüştür. Biz Mevlid-i Nebi gibi hafta ve günleri bu manada peygamberimizi anlamaya, yaşamaya, anlatmaya vesile olarak görüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında Balkanlar\'da, Türki Cumhuriyetlerde, Kıbrıs\'ta ve millet varlığımızın olduğu yerlerde bu kutlamalar yapılıyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-İl Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile röportaj

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-Süleymaniye Camii\'nden görüntüler

-Cami içinde ibadet edenler

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