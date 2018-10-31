DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 

(ek görüntü ve bilgiyle)

1- ŞİŞLİ\'DE CAMİ YANGINI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli Esentepe\'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı.

Şişli Esentepe\'de bulunan Gülez Camii\'nde izolasyon çalışması sırasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısı alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan yayılan yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

-Detaylar

31.10.2018 - 15.31 - Haber Kodu : 181031143

31.10.2018 - 15.56 - Haber Kodu : 181031157

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2 - SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda hareketlilik yaşandı. Konsolosluğa gelen araçlar bir süre durduktan sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hareketlilikten görüntülenr

31.10.2018 - 15.35 - Haber Kodu : 181031146

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3- BAKIRKÖY\'DE MİDİBÜS AĞACA ÇARPTI: 11 YARALI (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Bakırköy Sahilyolunda bir midibüsün ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Sahil Yolu\'ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 16 yolcudan 10\'u ve sürücü yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Servis midibüsünün Atatürk Havalimanı\'na personel taşıdığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralılar

-Ambulansın gelişi

-Yaralıların götürülmesi

-Kaza yapar araç

-Detaylar

31.10.2018 - 15.17 - Haber Kodu : 181031140

31.10.2018 - 15.07 - Haber Kodu : 181031136

31.10.2018 - 14.39 - Haber Kodu : 181031127

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4- DALAN: TEKRAR SİYASETE GİRİP DE BAŞIMA BİN TÜRLÜ SIKINTI ALMA NİYETİM YOK

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) YEDİTEPE Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, MHP’nin kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstereceği ddialarıyla ilgili olarak öOlsa da herhangi bir şekilde kabul etmem söz konusu değil. “dedi.

Dalan yaptığı açıklamada “Çünkü bundan aşağı yukarı 29 yıl evvel, İstanbul Belediye başkanlığı yaptım. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 11 buçuk yıl bin küsür davaya girdim çıktım. Çok şükür Allah’a hepsini kazandım ve siyaseti kapattım. Bitti. Hala kumpas davasından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyorum\" diye konuştu.

SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

\"Tekrar siyasete girip de başıma bin türlü sıkıntı alma niyetim de yok\" diyen Dalan, şöyle konuştu:

\"Kaldı ki şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde son 15 yıldır çok derin bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul’un ve dünyanın ilk mikroba karşı en ziyade dirençli hastanesini açıyoruz. Bugün basın toplantısını yaptım bir gün sonra da açılışını yapacağız. Böyle mutlu işlerle çalışırken İstanbul’a gerekli olan bütün hizmetleri vermişken \'Allah’tan başka bir dert mi arıyorum başıma\' Ben İstanbul’un dışında Türkiye’nin dışında bütün insanlığa faydalı olacak temel bilimsel çalışmalar yaparken herhalde aklımı peynir ekmekle yemedim ki tekrar siyasete döneyim. Onun için siyasete meraklı olan arkadaşlar devam etsinler, ülkeye millete hizmet etmeye devam etsinler. Ben o kulvarda değilim. Şu anda bilim, sağlık konuları kulvarındayım. Sadece ülkemize değil kalıcı insanlığa hizmet edecek patentler ve araştırmalar arka arkaya sıralıyoruz. Allah önümüzü açık etsin. Allah siyasete girenlerin önlerini de açık etsin. Bu kadar söyleyeceklerim. Benden uzak dursunlar. Haberim olmadan da böyle spekülasyonlar yapmasınlar.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bedrettin Dalan açıklama

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5- İSTANBUL HAVALİMANI\'NIN HAVADAN ÇEKİLEN SON GÖRÜNTÜLERİ

istanbul DHA

29 Ekim\'deki açılışının ardından bugün ilk seferin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle havalimanı

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6- YOLCULAR İSTANBUL HAVALİMANI\'NA TOPLU TAŞIMAYLA GELMEYE BAŞLADI

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Havalimanı\'nda bugün uçuşu olan yolcular toplu taşıma ile havalimanına gelmeye başladı.

İstanbul Havalimanı\'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce verilen ulaşım hizmetleri bugün başladı. İETT Genel Müdürlüğü, ilk etapta 3 Hat\'ta, 9 İETT otobüsü ile, yılbaşından sonra ise; 4 Hat\'ta, 39 otobüs ile yolcu taşıyacak. HAVAİST ise ilk etapta 4 hatta, 18 otobüs ile seferleri gerçekleştirdi. Yeni İstanbul Havalimanı\'na özel araçları ile giden yolcular 2 ay süreyle otoparktan ücretsiz olarak faydalanacak, yeni havalimanı otobüslerini tercih edenlere ise yüzde 50 indirim yapılacak.

İstanbul Havalimanı\'na Atatürk Havalimanı\'ndan gelen Murat İçen, \"Kıbrıs\'a gidecektik. Toplu ulaşıma katılmaya karar verdik. Milli gururumuzu görelim dedik. Ulaşım için İETT otobüslerini tercih ettik. Atatürk Havalimanı\'ndan bindik. 5 lira ödedik. Gerçekten çok ekonomik geldik. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Çok güzeldi\" dedi. İstanbul Havalimanı\'na Metrokent\'ten 5 lira 10 kuruşa gelen Doğan Sayar ise, \"Havalimanını yapanlardan Allah razı olsun. Ben Metrokent\'ten geldim 25 dakika civarı sürdü. 5 lira 10 kuruş para ödedim. Buraya gelene kadar çok rahat geldik. Hiç zorluk çekmedik\" dedi. Bir diğer yolcu Mesut Şilen ise, \"Ben Tiflis\'ten geldim. Türkiye sevdalısıyım. Ben Kozyatağı\'ndan geldim. Çok rahat geldim. 12 liraya geldim. Çok lüks arabalar ile geldik. 50 dakika civarında buraya geldik\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Otobüslerin gelişi

-yolcuların otobüsten inişi

-yolcular ile röp.

-Otobüs içlerinden detaylar

-Otoparka giriş çıkış detayları

-Genel Detaylar

31.10.2018 - 15.40 - Haber Kodu : 181031149

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7- EREN ERDEM HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (2)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem savunmasında FETÖ suçlamasını redderek, \"Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ\'den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu\" dedi.

\"BENİ UTANDIRAN ŞEY, FETÖ\'DEN TUTUKLANMAMDIR\"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin kaşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdem 4 aydır tutuklu olduğunu, 4 ay sonra ciddi bir mahkeme heyetinin karşısında savunma yapmaktan mutlu olduğunu belirterek savunmasına başladı. Kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, gazetede yayınlanan bazı yazılarını okudu.

Bir yazısında cemaatin tehlikeli olduğunu yazdığını anlatan Erdem, \" Esasında ben devletimizden bir madalya bekliyordum. Madalya beklerken kendimi cezaevinde buldum. Ben 15 Temmuz darbe girişimini 5 yıl önce haber verdim. \'Postmodern darbe yaklaşıyor\' diye bir makale yayımladım. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandım. Tutukluluğa itirazımın ret gerekçesi olarak \'15 Temmuz\'un bir daha yaşanmaması\' yazıldı. Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ\'den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu.\"

BYLOCK\' KULLANICISI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kapatılan Cihan Haber Ajansı\'na giderek gizli görüşmeler yaptığının iddianamede belirtildiğini söyleyen sanık Erdem, \"Bu görüşmelere ilişkin video, HTS kayıtları bulunmamaktır. Gizli tanık beyanlarından yola çıkılarak böyle iddialarda bulunulmaktadır\" dedi. Terör örgütü FETÖ\'nün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olmadığını ve Bank Asya\'da hesabının da olmadığını belirterten Eren Erdem, iddianamenin sadece gizli tanık ifadelerinin üzerine kurulu olduğunu savundu.

\"HİÇBİR FETÖ\'CÜNÜN, ŞAKİRTİN ELİNDE SİGARA GÖREMEZSİNİZ\"

Erdem, 12 Eylül\'de dedesinin dükkanın yanmasının ardından İstanbul\'a geldiğini, Alevi olmaları nedeniyle kendilerinin küçükken uyarıldığını anlatarak,\"Hayatımda tarikat deneyimim oldu. Orta okulda sigara içmeye başladım. Menzil dergahında sigara ve çay içiliyordu. Rahat sigara içmek için oraya gidiyordum. Sosyal medyada kafamda tekkeyle fotoğraf yayımlandı. Elimde iyi ki sigara görünüyordu. Ahmet Hakan \'Hiçbir FETÖ\'cü sigara içmez, zehir içer ama sigara içmez\' diye bir yazı yazdı. O olaydan öyle kurtulduk. Hiçbir FETÖ\'cünün, şakirtin elinde sigara göremezsiniz.\" ifadelerini kullandı.

\"GİZLİ TANIĞI BEN AFİŞE ETMEDİM\"

Erdem, \"Gizli tanığı ben afişe etmedim. Sosyal medyada vardı. Kendisi de tweet attı. \'Beni gizli tanık yapmışlar\' dedi. Attığı tweeti bana danışmanım söylemişti. İlk kim deşifre ettiyse ona bakalım. Tarihlere bakalım, paylaşımlara bakalım\" diye konuştu. Duruşma Eren Erdem\'in savunması ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ\'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 12 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. Erdem\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" ve \"Göreve ilişkin sırrın açıklanması\", \"Gizliliğin ihlali\" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin \"Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 15\'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-CHP Milletvekillerinden görüntü

-Sloganlardan görüntü

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

8- İETT ŞOFÖRÜ FENALAŞAN YOLCUSUNU HASTANEYE BÖYLE YETİŞTİRDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da İETT otobüsü şoförü Adil Kınay, yolculardan Mustafa Erkılıç\'ın baygınlık geçirmesi üzerine otobüsü, yolcularla birlikte en yakında bulunan Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'ne sürerek, yolcusunu kısa sürede hastaneye yetiştirdi. Otobüsü acil servisin girişine kadar sokan Kınay, fenalaşan yolcusunu otobüsten indirip sağlık ekiplerine teslim etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen hafta yaşanan olayda, Taksim-Cevatpaşa 32T hattında çalışan Adil Kınay\'ın kullandığı 34 TP 6342 plakalı otobüste bulunan yolculardan Mustafa Erkılıç, seyir halindeki otobüste aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Erkılıç\'a ilk müdahaleyi otobüste bulunan yolcular yaptı. O sırada Vatan Caddesi üzerinde bulunan otobüsün şoförü Kınay ise güzergahını değiştirerek, Bayramapaşa Devlet Hastanesi\'ne yöneldi. Otobüsü, acil servisin girişine kadar sokan Kınay, daha sonra diğer yolcularla birlikte fenalaşan yolcusunu hastane personeline teslim etti. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Erkılıç, tetkikler için tedavi altına alındı.

\"BİR AN ÖNCE HASTAYI ACİL SERVİSE GETİRMEM LAZIMDI\"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan İETT şoförü Adil Kınay, \"Cevatpaşa istikamatine giderken, birden yolcumuz fenalaştı. Vatan Caddesi üzerindeydik. Güzergahı değiştirmek zorunda kaldım. Bir an önce hastayı acil servise getirmem lazımdı. Durumu inşallah iyi olur. Görevimizi yapmak zorundaydık ve yaptık\" ifadelerini kullandı. Kınay, yolcularla birlikte daha sonra seferine kaldığı yerden devam etti.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olaya ilişkin otobüsün güvenlik kamera görüntüleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Acil servisin girişindeki İETT otobüsü

-Hastalanan yolcunun otobüsten indirilmesi

-Fenalaşan yolcunun acile girişi

-Otobüs şoförünün olayla ilgili açıklaması

-otobüsün içindeki yolcular

-Otobüsün acil servisten çıkışı

-Olaya ilişkin otobüsün güvenlik kamera görüntüleri

-Genel ve detaylar

31.10.2018 - 14.36 - Haber Kodu : 181031126

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9- ERDAL İNÖNÜ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA), ESKİ Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümün 11\'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine İnönü\'nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri ile İnönü ailesi katıldı. Hayri İnönü, \"Aileyi temsilen buradayım. Amcamı anlatmaya gerek yok. Çok zeki bir insandı, çok hazır cevap biriydi. Bir de Erdal İnönü hayatının sonuna kadar politikacı olarak kalmadı. Belli zaman sonra üniversiteye gidip ders vermeye başladı. Gülümseme ile anılan biriydi. Son yaş gününü bizim evde kutladık. Şimdi kalplerimizde yaşıyor ve onu çok özlüyoruz\" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, \"Erdal İnönü\'yü sadece nezaket, kibarlıkla anmak yerine Türkiye\'de sosyal demokrasinin bir timsali olarak ve kararları siyasi tavırla değil bilime, ortak akla göre ve insanları kandırmadan da siyaset yapılacağını göstermesi açısından her zaman hatırlıyoruz. Bir siyasetçi olarak Erdal İnönü\'nün benim için apayrı bir yeri var. Çünkü Erdal İnönü, genel başkanlarımız içinde sıklıkla aklıma gelenlerden. O zekayı, o erdemi, bilim insanı olmanın erdemini siyasete nasıl yansıttığını ve daha bir çok sorunla karşılaştığımda \'bu işin içinden nasıl çıkacağım? diye düşündüğümde aklıma hep Erdal İnönü gelir.\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kuran okundu, dualar edildi.



Görüntü Dökümü;:

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-CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu\'nun gelmesi

-Erdal İnönü\'nün kabri

-Hayrı İnönü\'nün konuşması

-Canan Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-Kuran okunması

-Dua edilmesi

31.10.2018 - 15.44 - Haber Kodu : 181031150

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10 - OYUNCU ŞENOLSUN HAKKINDA \"BASİT CİNSEL SALDIRI\" VE \"HÜRRİYETİ TAHDİT\"TEN SORUŞTURMA



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Oyuncu Elit İşçan\'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, \"Basit cinsel saldırı\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Elit İşçan\'ın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu\'nun 25 Ekim 2018 tarihli şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, \"Basit cinsel saldırı\" ve \"Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser\'in Efecan Şenolsun ve şikayetçi Elit İşçan ile tarafların tanıklarını ifadeye çağırması bekleniyor.

