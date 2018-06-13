DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(ek bilgilerle)

1-AYAZAĞA\'DA FABRİKA YANGINI (4)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.

Ayazağa Cendere Yolu\'nda bulunan 9 bin metrekarelik alana kurulu bir fabrikada yangın çıktı. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin de aralarında bulunduğu 50 araç 125 personelle müdahele ediliyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Yükselen dumanlar

-Yangından görüntüler

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2- SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ\'IN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI -1

*14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Görüntü dökümü:

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Arşiv görüntüler

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3- KILIÇDAROĞLU, AÇILAN İKİNCİ DAVADA ERDOĞAN VE YAKINLARINA 142 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Man Adası belgelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine açılan ikinci dava da karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu\'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine hükmetti. Sunduğu deliller ve reddi hakim talebi kabul edilmeyen Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik, cübbesini çıkararak duruşma salonunu terk etti

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ve dünürü Osman Ketenci\'nin Avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik katıldı.

Hakim Ali Osman Taşkın, davalı Kılıçdaroğlu\'nun sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili olarak raporunun dosyamıza sunulmuş olduğunu, davalı Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik tarafından dün itibariyle mahkeme hakiminin reddi talepli dilekçe sunduğunu ve HSK\'ya şikayette bulunduğunu tutanağa geçirdi.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Söz alan Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik, UYAP üzerinden yolladığı reddi hakim dilekçesini aynen tekrar ettiğini beyan etti. Man Adası davası olarak bilinen davaların açılmasından sonra davaların düştüğü üç mahkeme hakiminin de HSK tarafından değiştirildiğini söyledi. Avukat Çelik, \"Zira mahkemeniz ve diğer davaların düştüğü İstanbul Anadolu 5. ve 20. asliye hukuk mahkemelerinin hakimleri HSK tarafından değiştirildi. Bize göre bu tamamen siyasi bir atama olup hakimliğinizin tarafsız olmadığı yönünde ciddi ve somut kuşkular doğurmuştur\" dedi.

Reddi hakim taleplerinin ciddi ve somut olgulara dayandığını savunan Avukat Çelik, müvekkili Kılıçdaroğlu\'nun davaya konu Mann Adası belgelerine ilişkin konuşmasında hakaret bulunmadığını, dile getirilen iddiaların gerçek olduğunu söyledi. Bu yönde delil toplanması taleplerinin bulunduğunu, bu taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyleyen Avukat Çelik, \"Sayın Erdoğan ailesinin Man Adaları\'nda şirket kurmuş olduğu ve bu şirket aracılığı ile vergi avantajından faydalandığı ve para transferlerine aracı kılındığı ortaya çıkmıştır\" dedi.

\'DELİLLERİMİZİN TOPLANMAMIŞ OLMASI MAHKEMENİZİN TARAFSIZ OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİAMIZI ORTAYA KOYMAKTADIR\'

Toplanmasını istediği delillerin mahkeme tarafından toplanmadığını belirten Avukat Çelik, \"Delillerimizin toplanmamış olması mahkemenizin tarafsız olmadığı yönündeki iddiamızı ortaya koymaktadır. Bu nedenle öncelikle reddi hakim prosedürümüzün işletilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda bugünkü duruşma günü mahkemenizin seçim tarihinin belli olmasından sonra ve seçim tarihinin hemen öncesine verilmiş olması da tarafsız olmadığınız hususunda şüphe uyandırmaktadır\" iddiasında bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Reddi hakim talebini reddeden mahkeme, Avukat Çelik\'in dosyaya koyduğu yeni delilleri de süresinde sunmadığını ve yargılamada sözlü aşamaya geçildiği gerekçesi ile reddetti. Avukat Çelik, müvekkiline ilişkin gelen sosyo ekonomik durumu belgesini incelemek için de süre talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya gelen Kılıçdaroğlu\'nun mal beyanına ilişkin belgenin İstanbul Anadolu 5 ve 20 asliye ceza mahkemelerinde de bulunduğunu, davalı vekilinin bu belgeleri önceden inceleme imkanı bulunduğunu gerekçe göstererek süre talebini reddetti.

\'BİZ BU HUKUKSUZLUK KARŞISINDA DURUŞMAYI TERK EDECEĞİZ\'

Bunun üzerine tekrar söz alan Avukat Celal Çelik, mahkemeye yönelik, \"Biz bu hukuksuzluk karşısında duruşmayı terk edeceğiz. Beyanda bulunacağım ve çıkacağım\" dedi. Çelik, \"Söz ve sizle ilgili bu kararınızdan ötürü suç duyurusunda bulunacağım. Hukuksuzlukların gereğini yaparız. Suç işlemeniz nedeni ile biz bu yargılamayı tanımıyoruz. 5 ve 20 asliye hukuk mahkemelerine gelen mal beyanının aynı olduğunu nereden biliyorsunuz. Tarafsız davranmadığınız, suç işlemeniz nedeni ile de biz yargılamayı tanımıyoruz. Tekrar şikayette bulunacağız. Seçim öncesi üç mahkeme içinde aynı şeyi söylüyorum. Elbette bunun hesabı sorulacaktır. Bunu tehdit anlamında söylemiyorum, hepimiz hukukçuyuz. Hakkını aramak tehdit değildir. Cübbeyi çıkarıyorum, duruşmayı terk ediyorum, sizi hukuksuz yargılama ile baş başa bırakıyorum\" dedi. Çelik, bunun ardından cübbesini çıkararak duruşma salonunu terk etti.

Söz alan davacılar vekili Ferah Yıldız, karşı tarafın mahkemeyi baskı altına alan hakaretlerini kabul etmediklerini belirterek, \"Müvekkilin adına para transfer edildiğine ilişkin herhangi bir makbuz sunulmamıştır. Burası adaletin yerini bulacağı yerdir, siyaset meydanı değildir. Cübbesini çıkarıp gitmesi bu davaya etkisi olacağını düşünmüyoruz. Sundukları belgeler davayı uzatmaya yöneliktir. Davamızın kabulüne karar verilsin\" dedi.

142 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 100 bin, Ziya İlgen\'e 17 bin, Osman Ketenci\'ye 15 bin, Ahmet Burak Erdoğan\'a da 10 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti. Mahkeme, davaya konu konuşmada Mustafa Erdoğan\'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğini gerekçe göstererek, Mustafa Erdoğan yönünden davanın reddine karar verdi.

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4- BAKAN ALBAYRAK\'TAN \"BETONLAŞMA\" ELEŞTİRİLERİNE YANIT



*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,



\" İşte o birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var da onun için \'beton beton\' diyorlar\"



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Sultangazi\'de Cebeci Taşocakları rehabilitasyon projesi tanıtım törenine katıldı. Bakan Albayrak ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay\'ın katıldığı tören Sultangazi Merkez Camii Meydanı\'nda gerçekleştirildi.



\"BİZ YAPMAYA, ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Törende bir konuşma yapan Bakan Albayrak, \"Birileri var. Konuşuyor. Hele son dönemde. Diyorlar ya işte; \'Bunlar beton beton, başka bir şey yok\' Arkadaş sadece bir çırpıda, son iki üç haftada yaptıklarımıza baktığımızda hepsi dünyanın en ileri teknoloji en stratejik projeleri. O kadar önemli ki. İnşaatları yapıyor, köprüleri yapıyor. Hastaneleri yapıyor. Okulları yapıyor. En uzun boru hatlarını, en büyük bor stratejilerini, en büyük gemileri, en stratejik petrol doğalgaz arama hedeflerini… Ben size çok net ifade edeyim. İşte o birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var da onun için \'beton beton\' diyorlar. Fikri neyse zikri odur. Türkiye\'nin geleceğine beton dökmek, yapılmış projelerine beton dökmek. Ey muhalefetin adayları şimdi TANAP\'ı da mı yıkacaksınız. Sondaj gemimizi de mi yıkacaksınız. Durduracaksınız. Yıkmak, yok etmek durdurmaktan başka bu millete hizmet anlamında ne talep ediyorsunuz. Ne vaat ediyorsunuz. Ne söylüyorsunuz? Onlar konuşacak. Biz yapmaya, ülkemize milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi.



TAŞOCAKLARI SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Yıllar yılı şehir dışında kalan taşocaklarının İstanbul ve Sultangazi\'nini büyümesi ile birlikte şehirle sırt sırta kaldığını vurgulayan Albayrak, \"Özellikle Sultangazililerin yakından yaşadığı bazı sorunlar artık büyümeye ve oluşmaya başladı. İşte bugün Sultangazimizi çok rahatlatacak, önemli bir projeyi açıklıyoruz. Dar bir alanda birbirine çok yakın ya da bitişik ruhsatlarda yoğun bir üretim söz konusu. Bununla birlikte iş güvenliği ve çevre ile ilgili çok yoğun sorunlar yaşadık. Bakanlığa geldiğimiz ilk günden beri, bu anlamda her daim şunu söyledik. Çevre ve iş güvenliği konusunda her türlü tehdit oluşturan konuya biz sıfır tolerans ile bakıyoruz. Bu sorunları ortadan kaldırmak için iki yıldır çok titiz bir süreç yürüttük. Bu bir günlük bir iş değildi. 10 yıllar süren bu sorunu 2 yıllık titiz bir çalışma sonucunda bugün hayata geçiriyoruz. Haftaya ihale süreci başlayacak. Buradaki tesislerden çıkan toz 40 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bu çevre kirliliğine neden olan ciddi bir toz ve karbondioksit salınımı demek. Sultangazi\'ye bu yakışır mı? Hayır. 60 metrelik patlama delikleriyle taş savrulması, yüksek titreşim gürültü ve hava şoku gibi tehlikelere neden oluyor. Siz yaşıyorsunuz bunları. İşte bu durum haliyle sizleri olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu kaynaklar bölge için zenginlik demek istihdam demek bölgenin gelişmesi demek. O zaman burayı bizim rehabilite etmemiz çevreye zarar vermeyen Sultangazi\'yi rahatsız etmeyen bir model oluşturmak gerektiğine karar verdik\" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Bakan Albayrak\'a Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay çerçeve içinde bir Türk Bayrağı hediye etti.



Görüntü dökümü:

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-Bakanın açıklamaları

-Vatandaşlardan detaylar

-Hediye verilmesi

-Genel ve detaylar



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(geniş haber)

5- VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN UBER AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi\'de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım töreni öncesinde basın mensuplarının UBER ve bayram tedbirleri ile ilgili sorularını cevapladı. Şahin \"2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira ceza verildi\" derken, Uysal, \"Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgesi iptal edilecek\" dedi.



10 BİN 213 ARACA 30 MİLYON 200 BİN LİRA CEZA

Vali Şahin, \"Bu konu son düzenlemeyle açıklama kavuştu. Belgesiz taşımacılıkla ilgili biz de mevzuatla ilgili denetimlerimizi arttırdık. Daha önce de denetimlere devam ediyorduk. 2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira civarında ceza tahakkuk ettirildi. Mevzuatın vermiş olduğu yetkileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahada bütün arkadaşlarımız denetimde. Turizm belgesi ile taşıyanlar dahil olmak üzere \"korsan\" denilen vatandaş arasında belgesiz, yetkisiz taşımacılığın tüm çeşitleriyle mücadele yürütüyoruz\" şeklinde konuştu.



UKOME\'NİN SON KARARINI DEĞERLENDİRDİ

İBB Başkanı Uysal ise UBER ile ilgili olarak, \"UKOME olarak aldığımız bir karar vardı. Turizm belgesi olan araçların korsan taksi, UBER taşımacılığına yönelirse belgelerinin iptal edilmesiyle ilgili bir kararımız vardı. 7 yolcu ve 12 saat öncesinden bunun bildirim şartını UKOME\'den görüşülmüştü. Turizmciler ise \"Ola ki yedinin altında bir aile gelse onları alamayacak mıyız?\"dediler. Bu durumda sıkıntı olacak bir durumdu. Öyle olunca yedi sayısının kaldırdık. 12 saat şartı ise İstanbul özellikle turizm açısında çok hareketli. Turist üç saat öncesinden karar verdi. Bir saatlik mesafeden geldi diyelim. Böyle bir durumda gidip havalimanından alınamayacak mı? Son aldığımız bu karar \"UBER\'e tekrar yol açıldı \"gibi algılanmasın. Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek. Sadece turizmcilerini yaşamış olduğu sıkıntıları giderme adına orada sayı ve saat konusunda sınırlamaları kaldırmış olduk. Turizm taşıma belgesi UBER taşıma korsan taşımaya müsaade edilmeyecek. Turizm taşıma belgesi varsa sadece bunu yapacak\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Şahin\'in açıklaması

-Uysal\'ın açıklaması

-Detaylar



13.06.2018 - 14.43Haber Kodu : 180613122

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6-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, AK PARTİ GAZİOSMANPAŞA İLÇE BAŞKANLIĞI\'NI ZİYARET ETTİ

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır. Milletimizin arkamızdaki desteğidir\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada \"Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır. Milletimizin arkamızdaki desteğidir. 50 gramlık oy pusulası Amerikanın cephe almasına rağmen cumhurbaşkanımızın Kudüs\'te ortaya koyduğu tavır da onlarca ülkenin etrafımızda toplanmasına sebebiyet vermiştir. 50 gramlık oy pusulası imkansızlıkları imkana döndürmüştür\" dedi.Bakan Soylu, \"Bazı seçimler vardır. Hükümet uyarılabilir. Belediye başkanı uyarılabilir. Oy düşürülebilir; kendilerine çeki düzen versinler diye. Bu seçim uyarı seçimi değildir. Bu seçim önümüzdeki beş yılın Türkiye\'de nasıl adım atılacağı ve gücünün sandıktan alınacağı bir seçim. Biz bu seçimleri kazanmakla kalmayıp güçlü çıkmak zorundayız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Bakanın salona gelişi

- Soylunun konuşması

- Plaket töreni

- Genel ve Detaylar



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7- OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),

Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine yada tatile gitmek isteyen kimi vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, firma yetkileri ise yaklaşan seçimlerden dolayı çok fazla bir yoğunluk olmadığını söyledi. Bazı otobüs firmaları ek seferler başlatırken, bazı yolcularda biletlerini erken aldıkları için sorun yaşmadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-Otogardaki kalabalıktan görüntü

-Valizlerini taşıyan insanlardan görüntü

-Firma yetkilileri ile röportaj

-Vatandaşlar ile röportaj

-Otobüslerin çıkışı

-Diğer detaylar

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(geniş haber)

8- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN BAYRAM ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Ramazan Bayramı\'na yönelik her türlü tedbirlerini planlaması yapıldı\" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin \" Ramazan bayramına yönelik olarak her türlü tedbiri aldık. Başta otogar olmak üzere, metro, tramvay, metrobüs, deniz, hava, kara ulaşımında yapıldığı noktalarda ek tedbirler aldık. Trafik ile ilgili ek tedbirler aldık. Hastaneler başta olmak üzere hizmet alanlarında da ek tedbirler aldık. En büyük isteğimiz vatandaşlarımızın sevdikleriyle bayramlarını huzurlu bir şekilde kutlamaları\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Şahin\'in açıklaması

-Detaylar

13.06.2018 - 14.44 Haber Kodu : 180613123

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9- (havadan görüntülerle) TRAFİKTE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğa neden oluyor. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun yaşanmadığı gözleniyor. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşladı.

Görüntü Dökümü

-Havadan TEM otoyolu trafik görüntüleri

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10- FATİH\'TEKİ VAHŞET: 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Fatih\'te bir evin banyosunda çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi\'nin (50) cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi\'ndeki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinde, bavul içinde Teboulbi\'nin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Muhammed E. E. (31), Sami A. (50) ve Necla M.\'nin (30) işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin sorgusunda suçlamaları kabul etmedikleri, cesedi saklama konusunda ise birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi