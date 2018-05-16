DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- BORSA İSTANBUL VE TAHTAKALE\'DE HAREKETLİLİK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya\'yı kabulüyle birlikte piyasalardaki hareketlilik

Borsa İstanbul ve Tahtakale\'de görüntülendi.

Döviz kurlarındaki hızlı yükselişle dolar bugün 4.50 lira seviyesini gördü. Piyasalarda \'psikolojik sınır\' olarak tabir edilen seviyenin ardından Merkez Bankası (MB) \'ndan yapılan açıklama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın MB Başkanı Murat Çetinkaya\'yı kabulüyle dolar kuru 4.41 liraya kadar düşürdü. Piyasalardaki hareketliliğin yansımaları Borsa İstanbul ve \"Ayaklı Borsa\" olarak bilinen Tahtakale\'de görüntülendi.

Değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı Şirin Sarı, \"Merkez Bankası\'nın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması piyasayı biraz rahatlattı. Merkez Bankası halen döviz satım ihalesindeki müdahaleleri devam ediyor. Bu da piyasaya güven vererek, döviz fiyatlarında bir miktar gevşemeye neden oldu. Zaten piyasanın dolar beklentisinde 4.50 lira psikolojik bir seviyeydi. Bu seviyeye geldiğinde bir miktar düzeltme hareketi bekliyorduk. Ama halen yukarı yönlü yükseliş devam ediyor. Eğer dolar, 4.50 lira seviyesini yeniden test ederse bu kez en yüksek yeni seviye 4.75 lira gibi görünüyor, 4.40 lira seviyesine de bir düşüş gözlemleyebiliriz\" dedi.

Borsayı da değerlendiren Sarı, \"Borsa İstanbul endeksi 122 binden, 97-98 bin aralığına kadar düştü. Yabancı çıkışı artıkça borsadaki hareketlenme aşağı yönlü devam ediyor. Teknik olarak borsa tarafından 90-95 bin bandına kadar düşüş olabilir. Ama toparlanmayla beraber 110 bin puanda çok daha önü açık bir borsa ile karşılaşabiliriz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

- Borsa İstanbul\'dan görüntüler

- Borsa İstanbul seans salonundan görüntüler

- Borsa İstanbul binasından görüntüler

- Sarı ile röportaj

- Tahtakale\'den görüntüler

- Döviz bürosundan görüntüler

- Detaylar

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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- Borsa İstanbul\'un havadan görüntüsü

16.05.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180516131

16.05.2018 - 15.58 Haber Kodu : 180516133

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2- ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU DAVASINDA KARAR... (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay\'ın da bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davası karara bağlandı. Mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca \"uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezası verdi. Sanık Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Emniyete getirilmeleri

-Detaylar

16.05.2018 - Haber Kodu : 180516145

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3- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açması ve ardından yaşanan olaylarda 62 kişinin hayatını kaybetmesini protesto etti.

Sloganlar atarak Sarıyer\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun önünde gelen grup, \"Katil ABD, Siyonist İsrail Kudüs\'ten Defol, Filistin Halkı Yalnız Değildir\" pankartı açtı. İki sendika adına yapılan ortak basın açıklamasını Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu okudu. Serdaroğlu, \"Bizler Türkiye işçi sınıfı olarak bir kez daha dünyanın dört bir yanında siyonist işgale ve onun emperyalist destekçilerine karşı direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor onların mücadelesinde on yıllardır olduğu gibi bugün de omuz omuza duracağımızı belirtiyoruz. Türkiye\'deki işçileri her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanındadır\" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-İşçilerin toplanması

-Yürüyüşten detaylar

-Atılan sloganlar

-Filistin bayrakları

-Başkonsolosluğun önüne gelmeleri

-Basın açıklaması

-Pankartın görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.05.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180516117

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(ek bilgi ve görüntülerle)

4- SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

*Mirzabeyoğlu\'nun cenazesi morgdan alındı

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Kamuoyunda \"Salih Mirzabeyoğlu\" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçirdikten sonra 4 Mayıs\'ta hastaneye kaldırılan Erdiş (68), Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne nakledilmişti. Yaşam destek ünitesine bağlı olan Erdiş, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mirzabeyoğlu\'nun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Cenazenin çıkışı

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Hastaneden görüntü

-Bekleyenler

-Ağlayanlar

-Mirzabeyoğlu(arşiv)



16.05.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180516097

16.05.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180516107

16.05.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180516113

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5- ALMANYA\'DAN GELEN KOLİ, EVDE UYUŞTURUCU ÜRETİM TESİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Haber: İstanbul DHA

Yurt dışından gelen kolide uyuşturucu bulan gümrük muhafaza ekipleri soruşturmayı derinleştirince evde uyuşturucu üretim tesisi buldu. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yurtdışından gelen posta ve kargoların işlendiği merkezde yapılan çalışmada, Almanya\'dan gelen bir koli şüpheli olarak değerlendirildi. Koliyi açan ekipler kenevir tohumu buldu. Bunun üzerine durum kolinin alıcısının bulunduğu şehir olan Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'ne iletildi. Alınan arama kararıyla söz konusu adrese baskın yapıldı. Evin garajında yapılan aramada uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla hazırlanan özel alanın içinde 22 adet kurulu ve çalışır vaziyette uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 1 adet kurulmak üzere beklenen hazır üretim alanı, 10 adet düzenek içerisinde ise ekili halde 18 kök Dişi Hint Keneviri, esrar, toz esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Evden görüntü

-Gümrük Muhafaza ekipleri

-Düzenekten görüntü

-Arama yapılması

-Detaylar

16.05.2018 - 16.29 Haber Kodu : 180516138

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6- BARIŞ ATAY ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Suadiye\'deki evinde gözaltına alınan Atay, Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nde sorguya alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Atay Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Atay\'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' suçunu işlediği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Atay\'ın arşiv görüntüsü



16.05.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180516021



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7- UYANIŞ FİLMİNİN YÖNETMENİ AVCI\'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\"Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Yöneticisi Olma\" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilen \"Uyanış\" filminin yönetmeni Ali Avcı\'nın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ve avukatları katıldı. Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Malatya Dernekler İl Müdürlüğünden gelen yazıya göre sanığın kapatılan Kimse Yok Mu Derneği\'ne üyeliğinin bulunduğunu söyledi. Buna karşı söz alan sanık Avcı ise \"Benim böyle bir imzam yok. Hayatımda böyle bir imza atmadım\" diyerek imzanın sahte olduğunu savundu. FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını da öne süren Avcı, \"2011 yılından sonra FETÖ ile herhangi bir temasım olmadı. FETÖ benim ticari itibarımı bitirmek istedi. Bütün bunlara rağmen Reis\'i yazdık ama bu sefer de FETÖ\'den dolayı tutuklandık\" diye konuştu. Sanığın ardından söz alan avukatının talebi üzerine, davaya konu olan Uyanış filminin fragmanı ile yayınlanmayan bir fragman salonda izletildi. Tutuklu sanık Ali Avcı\'nın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın imza incelemesinin yaptırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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8-İSTANBUL EMNİYETİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ



Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Beyoğlu\'nda bulunan bir özel eğitim kurumunda eğitim gören 10 engelli öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İstanbul Emniyet\'inde misafir edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Dünya Engelliler haftası kapsamında Beyoğlu\'nda özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören 10 engelli öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde misafir etti. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan makamında ağırladığı engelli öğrenciler ve 3 öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Çalışkan daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Engelli öğrenciler, Bayramapaşa\'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki görevli memurların eğitimlerine katıldılar ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin gösterilerini izledi. Engelli öğrencilerin Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte eğitim yapması, yunus polisi olarak bilinen motosikletli polislerin arkasında kısa turlar atmaları ve asayiş olaylarında kullanılan köpeğin eğitimlerini izlemeleri polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Engelli çocukların yunus polisi motorlarıyla tur atması

-Çevik Kuvvet polisleriyle eğitim yapan çocuklar

-Köpek eğitimini izleyen çocuklar

-Genel ve detaylar



16.05.2018 -14.22 Haber Kodu : 180516106

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