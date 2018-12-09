DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- KUYUMCU, SOYGUNCUYU İŞTE BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Beykoz\'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Kuyumcunun silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 19.00 sıralarında Paşabahçe Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuya giren soyguncu elindeki silahı dükkan sahibine doğrulttu. İkili arasında arbede yaşandı. İtiş, kakış sırasında kuyumcu soyguncunun elinden silahı alarak, etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Kuyumcu etkisiz hale getirdiği şüpheliyi polise teslim etti. Polis çıkan arbedede yaralanan şüpheli tedavi için Beykoz Devlet Hastanesi\'ne ardından da polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen ekipler dükkanda inceleme yaptı.

GÜVENLİK KAMERASI

Kuyumcunun silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına yansıdı. İlk önce elinde silahla dükkanda beliren ve bir müşteriyi korkutup kaçıran soyguncuya kuyumcunun yaklaşması görüntülere yansıyor. Daha sonra kuyumcu soyguncunun elinden silahını almaya çalışırken, aralarında arbede başlıyor. Görüntüler de kuyumcu ve soyguncunun yere düşmesi ve yerde süren kavga güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.

ek görüntü

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Güvenlik kamerası görüntüler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Olayın meydana geldiği cadde

-Kuyumcudan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

08.12.2018 -20.26- Haber Kodu : 181208186

08.12.2018 - 20.34- Haber Kodu : 181208190

09.12.2018 - 15.37 - Haber Kodu : 181209102

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2- RUS KOCA EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ (2)

*Sinir krizi geçiren yaralı kadın hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Nişantaşı\'nda Rus uyruklu bir kadın eşi tarafından sokak ortasında dövüldü. Sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırılırken, kocası gözaltına alındı. Olay 15.00 sıralarında Nişantaşı Albay Sadi Alantar Sokak\'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Rus uyruklu çiftin kavgası evden sokağa taştı. Eşi Ergani Mirzingov tarafından dövülen Viktoria Viladimirova sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı ve sinir krizi geçiren Viladimirova ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırırken, polis ekipleri Rus koca Mirzingov\'u gözaltına aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kadının bağırması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri

-Kadının ambulansa konması

-Görgü tanıkları ile röp

-Kocanın gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

09.12.2018 - 15.33 - Haber Kodu : 181209100

09.12.2018 - 15.46 - Haber Kodu : 181209105

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3- TAKSİM MEYDANI\'NDA TAKSİLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

Haber-Kamera: Ersan SAN İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı\'nda taksilerde kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı. Taksi sürücüleri yapılan denetimlerden memnun olduklarını belitti.

Ekiplerin denetimlerinin süreceğini öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandaki polis araçları.

-Polis ekiplerinin çalışmaları.

-Polisin taksileri durdurmaları.

-Lastik kontrolü.

-Genel ve detay görüntüler.



09.12.2018 - 14.23 - Haber Kodu : 181209086

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4- GÜNEŞLİ HAVAYI GÖREN İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Soğuk geçen bir haftanın ardından İstanbullular güneşli bir pazar gününe uyandı. İstanbul adeta bahardan kalma bir gün yaşarken Şişli PERPA Ticaret Merkezi önündeki termometreler saat 13.00\'da 16 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Bebek Sahili\'nde balık tuttu, tavla oynadı kimileri ise ailece dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı.

Balık tutmak için sahile gelen Selçuk Filiz, \"Havalar bugün biraz daha iyi. İki üç gündür soğuktu. Bugün biraz daha iyi. Biz de pazar günümüzü fırsat bulduk, balık tutmak için dışarı çıktık sahile geldik. Şu an balık tutamadık ama nasibimizi arıyoruz. Taze taze eve balık götürmek istiyoruz\" dedi

Arkadaşıyla birlikte tavla oynayan Ömer Sofuoğlu da \"Güzel havayı fırsat bildik. Biz de arkadaşımla dışarıda tavla atıyoruz. Bugün pazar, tatil günü. Tatilimizi böyle değerlendiriyoruz. Bir de balık olsa moralimiz daha da çok yerine gelecek ama balık olmadığı için tavla atıyoruz\" dedi.

Başka bir vatandaş ise \"Hava güzel. Ailece yürüyüşe çıktık. Çocuklarımızı da aldık sahile geldik. Genel olarak burada yürüyüş yapıyoruz\" dedi.

TAKSİM\'DE İNSAN YOĞUNLUĞU

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde ise insan yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı fırsat bilenlerin bazıları Gezi Parkı\'nda yürüyüş yaptı bazıları ise alış veriş yaparak günü değerlendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bebek sahilinden görüntü

-Sahilde balık tutanlar, yürüyüş yapanlar

-Tavla oynayanlar

-Vatandaşlarla röp

-Saat ve dereceden görüntü

-Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nden görüntü

-Gezi Parkı\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar

09.12.2018 - 13.54 - Haber Kodu : 181209077

09.12.2018 - 14.04 - Haber Kodu : 181209078