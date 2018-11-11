DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- TAKSİ SAHİBİ ARACININ İÇİNDE ÖLEN KİŞİYİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde taksi şoförü araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı öğrenerek taksisinin yanına gelen taksi sahibi araç içerisinde tanımadığı kişiyi ölü olarak görünce şok oldu. Pazar günü çalışması gerek taksiciyi arayan taksi sahibi, \" Bana sormadan nasıl arabayı bir başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin\" diyerek tepki gösterdi.

Olay Refik Saydam Caddesi\'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 TEP 86 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan taksiyi kullanan Şeref Hamamcı (66) Fatih istikametinde seyir halindeyken rahatsızlandı. Aracı yol kenarına park eden Hamamcı, otomobilin arka koltuğuna uzandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü otomobilin arka koltuğunda hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görerek yardım etmek için otomobilin yanına geldi. Taksi sürücüsünün ölmüş olabileceğinden şüphelenen kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arka koltukta hareketsiz şekilde yatan sürücü Hamamcı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldan geçen bir taksici ise aracın çalıştığı taksi durağını arayarak arkadaşlarını bilgilendirdi.

TAKİSİNİN İÇERİSİNDE YATAN KİŞİYİ GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Olayı haber alarak gelen taksi sahibi Ümit Şentürk ise taksinin içerisinde yatan kişiyi görünce büyük şok yaşadı.

\"SEN ŞİMDİ KİME NASIL HESAP VERECEKSİN?\"

Tanımadığı kişinin taksisinin içerisinde ölmesi üzerine pazar günü çalışan taksi şoförü Alaattin Öztürk\'ü aradı. Öztürk ise uykusuz olduğunu ve yerine başka bir arkadaşının çalıştığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Şentürk \"Adam arabanın içerisinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin\" diyerek Alaattin Öztürk\'e tepki gösterdi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Şeref Hamamcı\'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgun\'a götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Taksi içinde yatan sürücü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olayı izleyenler

-Bir taksi sürücüsünün durağı arayarak olayı haber vermesi

-Taksi sahibinin olay yerine gelmesi

-Pazar günü çalışan şoförü arayarak tepki göstermesi

-Genel ve detaylar

11.11.2018 - 14.11 - Haber Kodu : 181111074

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2- BEŞİKTAŞ\'TA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta yalnız yaşayan 60 yaşlarında bir erkek, komşuları tarafından kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Olay, Akatlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı açmak için iş yerine gelen komşusu, dükkanın hemen yanında bulunan evden duman kokuları ve penceredeki is lekesinden şüphelenerek durumu ev sahibine bildirdi. Yanında getirdiği anahtarla eve giren ev sahibi Ali Akkaya kapıyı açtığında yerde hareketsiz şekilde yatan Nur Fahri Akman ile karşılaştı. Ev sahibi ve komşuları daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Akman\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri niceleme polisleri ise bir süre cesedin üzerinde ve evde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Akman\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

\"TEK BAŞINA YAŞIYORDU\"

Olayı anlatan Ev sahibi Ali Akkaya \"Komşular haber verdi. Biz de geldik. Penceredeki duman lekesini görünce kapıyı açtık içeriye girdik. Yerde hareketsiz şekilde yatıyordu. Bizim kiracımız oluyor. Dumandan zehirlenmiş olabilir, rahatsızlığı da vardı. 7-8 senedir burada tek başına yaşıyordu\" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

-Ev sahibi Ali Akkaya ile röp

-Genel ve detaylar

11.11.2018 - 12.38 - Haber Kodu : 181111057

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(ÖZEL)

3-KANALİZASYONDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE İŞTE BÖYLE KURTARDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'da kanalizyonda mahsur kalan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi. Rögar kapağını açıp kanalizyona giren İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kanalizasyondaki kediyi kurtardı. Kurtarma anlarına tanık olan vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Kurtarılan kedi barınağa götürüldü.

Üsküdar sahilde saat 10.30\'da kanalizasyon mazgallarının içinden kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin kanalizasyona düştüğünü tespit ederek, denizden ya da kanalizasyon içinden müdahale gerektiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine İtfaiye Sulatı Arama Kurtarma ekipleri olay yerşine sevk edildi. Rögar kapağını açan ekipleri kanalizasyona merdivenle indi. Bir saatlik çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kedinin çıkarıldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Olay yerine çağrılan belediyenin veterineri ise konuyla ilgili şunları belirtti: \"Üsküdar Belediyesi olarak sabah acil bir ihbar aldık Üsküdar iskelemizde bir kedimizin kanala sıkıştığıyla ilgili. Şimdi yavrumuzu aldık. Sağlığı çok iyi. Barınağa götürüyoruz bakalım herhangi bir sağlık problemi yoktur inşallah. \"

Görüntü Dökümü:

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-Kedinin başında bekleyen bir kadınla röp.

-İtfaiyenin çalışmaları

-Meraklı vatandaşların kediyi görmek istemesi

-Kedi sesleri

-Dalgıç ekiplerinin deniz yoluyla bölgeye gelmesi

-Dalgıç ekiplerinin çalışması

-Dalgıç ekiplerinin kediyi kurtarması

-Belediye görevlisiyle ile röp

-Kurtarılan kedi

-Genel ve detaylar

11.11.2018 - 13.28- Haber Kodu : 181111070

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

4- KİTAP FUARI\'NA İKİNCİ GÜNÜNDE BÜYÜK İLGİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Beylikdüzü TÜYAP\'ta açılan 37. Kitap fuarı başladı. Fuarın ikinci gününde İstanbullular fuara akın etti. Fuarın düzenlendiği TÜYAP önünden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede bulunan tüm otoparklar da doldu. Metrobüs köprüsünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. 9 gün sürecek 37\'inci kitap fuarı 18 Kasım akşamına kadar açık kalacak. Fuara bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 800 üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarın bu yıl ki ana teması ise \"Hayatı Edebiyatla kuşatmak\" olarak belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Trafikten görüntü

-Üstgeçitten görüntü

-Otoparkın görüntüsü

-Genel ve detaylar

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5- VODAFONE 40\'INCI İSTANBUL MARATONU\'NDA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'nda birinciler belli oldu. Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı\'nda son buldu. Bu yıl \"Sağlık İçin Koş\" temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K \"Maraton\", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu\'na 100\'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.

ERKEKLERDE BİRİNCİ FELİX KİMUTAİ

Vodafone 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'nda 42K \"Maraton\" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden saat 09.00\'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı\'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai birinci oldu. 2.10.37\'lik derecesi ile Bahreinli atlat Abdi İbrahim Abdo ikinci olurken, 2.10.54\'lük derecesi ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich üçüncü sıraya yerleşti.

KADINLARDA BİRİNCİ RUTH CHEPNGETİCH

Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. 2.25.03\'lük derecesi ile Kenyalı atlet Margaret Agai 2\'nci olurken, 2.31.04\'lük derecesi ile Etiyopyalı atlet Fatuma Sado üçüncü oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Birincilerin gelmesi

-Genel detaylar

11.11.2018 - 12.33 - Haber Kodu : 181111056

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DHA İSTANBUL - BAKAN KASAPOĞLU: MARATONA KATILMANIN HEYECANINI VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Haber- Kamera: Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İstanbul,DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'na katıldı. Çeşitli kategorilerde startları verdikten sonra maratona katılan Bakan Kasapoğlu, spor kültürünü yaygınlaştırmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Maratonda çok güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Kasapoğlu, \"Şu anda Asya Yakası ile Avrupa Yakası\'nın tam ortasındayız. Tarihi bir bölgedeyiz. Sporseverlerin büyük coşkusu var. Her yaştan engelli engelsiz, kadın erkek, genç yaşlı tüm vatandaşlarımızla burada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılın teması \'Sağlık İçin Koş\'. Biz de sağlık için yürüyoruz, koşuyoruz. Bağımlılıklarla mücadele için, terörle mücadele için yürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın spor heyecanı bizi bakanlık olarak daha çok çalışmaya sevk ediyor. İnşallah ülkemizin sportif geleceği, sportif yarınları ve spor kültürünün daha çok yaygınlaşması için tüm tesislerimizi daha aktif kullanacağız. Vatandaşlarımıza bunu sürekli hatırlatıyoruz ve yeni tesisler ile daha çok çalışacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kasapoğlu\'nun açıklamaları

-Detaylar

11.11.2018 - 12.30 - Haber Kodu : 181111052

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DHA İSTANBUL- BEYOĞLU\'NDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametine saat 12.30 sıralarından meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında kaldırımda bekleyen bir kadın yaralandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre Berkay Diktepe idaresindeki 17 FS 448 plakalı otomobil caddede makas atarak ilerliyordu. İstaç Otobüs Durağı yakınındaki direksiyon hakimiyetini kaybeden Diktepe, park halindeki biri minibüs üç araca çarparak durabildi. O sırada araçların yanında oğlu ile bekleyen Hikmet Mutlu isimli kadın araçlardan birinin kendine çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Hikmet Mutlu\'nun oğlu ise \"Oradan araba biraz süratli geliyordu. Yerler ıslaktı. Makas ata ata geliyordu. Önce arabalara vurdu. Sonra kurtaramadı. Araçlardan biri bize vurdu\" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastansesine kaldırıldı.

Diktepe ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ve polis ekipleri

-Kazaya karışan araçlar

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

11.11.2018 - 14.22 - Haber Kodu : 181111080