DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1- AHMET KURAL ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçı Sıla\'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. İfadenin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Kural, \"Konu ile ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride iffademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devaöm ediyoır. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adım anıldığı için; anılmasını hiç istemediğim bir konu. Anıldığı için herkesten bir kez daha çok özür diliyorum. Bu yaşananşlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kural\'ın açıklamaları

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2- AHMET KURAL ADLİYEDE

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçı Sıla\'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Kural öğleden sonra avukatı Sibel Aydın ile birlikte Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek, ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural\'ın ifade verme işlemi başladı. Kural gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Sıla geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma savcısı da Ahmet Kural\'ı ifade vermeye çağırmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Kural\'ın görüntüsü

-Genel ve detaylar

05.11.2018 - 14.11 - Haber Kodu : 181105082

05.11.2018 - 14.12 - Haber Kodu : 181105083

05.11.2018 - 14.20 - Haber Kodu : 181105084

05.11.2018 - 14.23 - Haber Kodu : 181105085

05.11.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 181105088

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(GENİŞ HABER)

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜLSEREN ÖZDEMİR ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNU AÇTI

Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın katıldığı törenle açıldı.

Okulun açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören eşi Revna Demirören katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otizm Eylem Planı hazırladıklarını, planın, ülkede sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsadığını belirtti.

Erdoğan, içinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı eylem planının ilgili kurumlar tarafından hayata geçirildiğini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer tüm kurumlara Otizm Eylem Planı\'nın uygulamasını hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

\"ZİHNİ MİLLİ, İŞİ YERLİ OLMAYAN KADROLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞTİR\"

Erdoğan, \"Geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu sebeple Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz Türkiye\'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizi söyleyerek işe koyulduğumuzda karşımıza çıkartılan engeller, hep ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu. Ülkemizi büyüttükçe, güçlendirdikçe, ülkemizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdıkça bu engelleri birer birer aştık\" dedi.

\"KAZANIRSAK HEP BİRLİKTE KAZANACAK, KAYBEDERSEK HEP BİRLİKTE KAYBEDECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şimdi önümüzde 2023 hedefimiz var. Bizi bu hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen hedeflerimize doğru yürüme kararlığımızdan asla vazgeçmedik, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır. Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya bize sadece yaşayacak bir ev değil aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinin birikimini de bırakmıştır. Sorumluluğumuz, sadece kendimizle sınırlı değil, geleceğini bizimle birlikte gören, bölgemizdeki ve dünyadaki yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor\" dedi. Erdoğan, \"Türkiye, herkesin kendi gücü ve kabiliyeti oranında büyük seferberliğe katkısı bulunması gereken bir dönemden geçiyor. Unutmayın, kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz\" dedi.

\"FİTNECİLERE, FESATÇILARA, PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERMEMEMİZ GEREKİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Bunun için bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız, fitnecilere, fesatçılara, provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor. Bu güne kadar saflarını sıkı tutan, milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun bir kez daha ülkemize ve engelli evlatlarımıza hayırlı olmasını Allah\'tan niyaz ediyorum. Okulu İstanbulumuza armağan eden Nihat (Özdemir) Bey\'e, değerli evlatlarına, Özdemir ailesine tekraren teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\"EĞİTİM SİSTEMİMİZE ARMAĞAN ETMENİN GURURU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ\"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, açılış töreninde bir konuşma yaparak, \"Limak Vakfı tarafından engelli çocuklarımıza hizmet verecek Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nu, eğitim camiamıza kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. İlkelerinden asla ödün vermeyen idealist bir eğitimci ve mühendis, çocuklara, gençlere, kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş bir hayırsever, fedakâr bir anne olan ve 2016 yılında kaybettiğimiz eşim rahmetli Gülseren Özdemir\'in ismine, hatırasına, gelecek idealine yakışır bu okulu, eğitim sistemimize armağan etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

Özdemir, \"Hiç şüphesiz engelli vatandaşlarımızın toplumda eşit fırsatlara sahip bireyler olmaları en büyük arzumuz. Rahmetli eşimde imkanları el verdiğince yardımcı olmaya çalıştı. Bu bakış açısıyla çocuklarımızı kucaklayacak, her türlü teknik donanıma bünyesinde barındıran bu okul ile onları desteklemek ve gelecek yıllarda başarılarını kutlamak, bizlere sonsuz bir mutluluk yaşatıyor\" diye konuştu.

\"GELECEĞİN KAPISINDAN HEP BİRLİKTE İÇERİ ADIM ATIYORUZ\"

Nihat Özdemir, \"Daha geçen hafta, dünyanın en büyük ve rekor sürede tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı\'mızın açılışını, zat-ı alilelerinizin teşrifleriyle gerçekleştirdik. Yeni havalimanımız bizler için hiç süphesiz bir gurur vesilesi. Şunu yürekten söylemek istiyorum: geçen hafta yaşadığım tarifsiz heyecanı, mutluluğu ve gururu, bugün burada aynı şekilde yaşıyorum. Çünkü, rahmetli eşimin bizlere hatırlattığı gibi; \'bugün sadece bir okulun kapısından değil, geleceğin kapısından hep birlikte içeri adım atıyoruz\" dedi.

OKUL HAKKINDA

Geçtiğimiz yıl Limak Vakfı ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında yapımı kısa sürede tamamlanan ve eğitime açılan okul, engelli çocuklar için büyük bir ihtiyacı giderecek. Toplam 27 derslikten oluşan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, toplam 300 öğrenci kapasitesine sahip. Okulda, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler, orta ve ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler ve birden fazla engeli olan (zihinsel ve bedensel) öğrenciler eğitim ve öğretim görebilecek. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı ve güvenlikleri için binanın dış hatları yuvarlak olarak inşa edildi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşan okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca kütüphane/bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri var. Öte yandan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, dünyanın önde gelen gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirildiği EuropeanPropertyAwards\'ta (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) \"En İyi Kamu Hizmet Binasıö ödülüne layık görüldü.Ödüllü proje, Mimar/Mühendis Durul Kuşdemir tarafından tasarlanırken EuropeanPropertyAwards, gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirilmesinde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak sayılıyor.

ÖĞRETMENLER DE EĞİTİM ALABİLECEK

Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim verilecek olması. Okulun bir diğer amacı da engelli çocuklara eğitim verebilecek donanıma sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları olacak. Bu amaçla okul bünyesinde özel bölümler ve sınıflarda stajyer öğretmenler için bağımsız gözlem odaları oluşturuldu.



Görüntü Dökümü:

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-Özdemir\'in konuşması

-Erdoğan\'ın konuşması

-Açılıştan görüntüler

-Detaylar

05.11.2018 - 12.47 - Haber Kodu : 181105052

05.11.2018 - 12.53 - Haber Kodu : 181105053

05.11.2018 - 12.59 - Haber Kodu : 181105054

05.11.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 181105089

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti. Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda\" şarkısını söyleyen okulun öğrencilerine eşlik etti. Erdoğan, şarkı bittikten sonra ise çocukları alkışladı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın çocuklarla birlikte şarkı sölemesi

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışının ardından, Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kapıda karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın makam aracından inmesi

- Erdoğan\'ın il başkanlığına girmesi

-Detaylar

05.11.2018 - 14.26 - Haber Kodu : 181105090

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6- KARGO ŞİRKETİNDEKİ VALİZDE 6 KİLO 595 GRAM AFYON SAKIZI ÇIKTI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Güngören\'de bir kargo şirketinden ABD\'ye uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı geldi. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlatarak 31 Ekim\'de kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir valizden şüphelenen polis ekipleri yaptığı aramalarda valizin alt kısmına zulalanmış 6 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri kargoyu yollayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Valizin açılması

-Valizin içine gizlenmiş afyon sakızı

-Genel ve detaylar

05.11.2018 - 13.40 - Haber Kodu : 181105063

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7- GÜMRÜKTE BEKLEYEN BİNLERCE ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık\'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla\'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan böyle görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Araçların havadan çekilmiş görüntüleri

05.11.2018 - 15.18 - Haber Kodu : 181105100

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8- 100 BİN LİRALIK ET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Tuzla\'da bulunan bir şarküteriye gelen yüzleri maskeli 8 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde eti çalarak kayıplar karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce sabaha karşı yüzleri maskeli 8 kişi panelvan tipi bir minibüs ile Tuzla Aydınlı Yolu\'nda bulunan et satan bir şarkuteriye geldil. Ellerinde bulunan demir ile kilitli kapıyı açan hırsızlar güvenlik kamerası ve alarmın kablolarını kestikten sonra soğuk hava deposuna girdiler. Soğuk hava deposunda bulunan maddi değeri 100 bin lira civarı olan 65 adet bütün kuzu, 5 takım danayı araçlarına yükleyerek kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ZARAR 100-120 BİN TL ARASINDA

Şarkuteri yetkilisi Haşim Daş yaptığı açıklamada,Yaklaşık 10 gün önce sabah 7 ile 7.30 arasında 8 kişi panelvan minibüs ile gelip kapıyı demir ile kırıp içeriye giriyorlar. Kameramızı etkisiz hale getiriyorlar. Kablosunu kesiyorlar. Burada soğuk hava depomuza girerek 65 adet bütün kuzu, yaklaşık 5 takım danamız ile birlikte yaklaşık 100 ile 120 bin arasında zarar verip kayıplara karışıyorlar. \" dedi

Görüntü Dökümü:

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-Aracın gelişi güvenlik kamerası

-hırsızların soğuk hava deposuna girişi

-Alışveriş arabasıyla etlerin taşınması

-Haşim Daş röp

-Genel Detaylar

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9- OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ 5 AY SONRA YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Etiler\'de bir eve girerek, anahtarını aldıkları otomobili çalan hırsızlar, yaklaşık 5 ay sonra yakalandı. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, aracın içerisinden ise silahlar çıktı. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Etiler\'de 7 Haziran\'da günü 4 hırsız, bir eve girdi. Evden birkaç eşya alan hırsızlar kontak anahtarını aldıkları park halindeki otomobili de çaldı. Olayın ardından araç sahibi Sevgi D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 5 ay sonra şüphelendikleri aynı marka ve modelde bir aracın plaka takibini yaptıklarında, plakanın sahte olduğunu tespit etti.

ARAÇTAN POMPALI TÜFEK VE SİLAHLAR ÇIKTI

Hırsızların otomobil ile gidebileceği yerleri tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin Kağıthane\'de olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yaşanan kovalama sonucunda sokakta kıstırılan şüphelilerden 2\'si kaçmaya çalışırken yere düşerek yaralanınca kıskıvrak yakalandılar. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçilirdi. Yapılan incelemelerde plakası değiştirilen aracın Sevgi D\'nin aracı olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Yener A.(29) ve Habip D.(28) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Emniyette suç kayıtları olan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Yere yatırılan şüpheliler

-Çaldıkları araç

-Araçtaki silahlar

-Adliyeye girişleri



05.11.2018 - 14.45 - Haber Kodu : 181105094

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10- 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARKTAKİ TRAFODA ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ SERBEST KALDI

Çekmeköy\'de çocuk parkında saklambaç oynarken girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kadir Açık\'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A.\'nın gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi\'nde bulunan çocuk parkında 29 Ekim 2018 tarihinde saklambaç oynamak için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kadir Açık\'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

\"Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A.\'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen M.B.A.\'nın savcılık sorgusunda, olayın meydana gelmesinden dolayı kusurlu olmadığını söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcı, M.B.A.\'yı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk ettiği, hakimliğin de, savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktığı öğrenildi.



